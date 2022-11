KVAC All-Conference and All-Academic Class A and B Field Hockey Teams

The Kennebec Athletic Conference has released their All-Conference and All-Academic Class A and Class B Field Hockey Teams. Congratulations to all!

Class A

Player of the Year - Laney Leblanc - Skowhegan

Coach of the Year - Katie Brann - Messalonskee

1st Team

Jordin Williams - Brewer

Ellie Sullivana - Brunswick

Claudine Webber - Camden Hills

Gabriella Thomas - Lewiston

Abby Stevens - Messalonsee

Belle Hemond - Mt. Ararat

Alyssa Simoneau - Mt. Blue

Allison Slicer - Oxford Hills

Sierra Carson - Oxford Hills

Gabby Wright - Oxford Hills

Laney Leblanc - Skowhegan

Layla Conway - Skowhegan

Sydalia Savage - Skowhegan

2nd Team

Anika Noack - Bangor

Allie Flagg - Brewer

Elly Burnham - Brunswick

Kiki Dinsmore - Brunswick

Leah Thibodeau - Edward Little

Micah Joler - Edward Little

Paige Oakes - Hampden Academy

Shea Cassani - Messalonskee

Isabel Culver - Messalonskee

Grace Keleher - Mt. Ararat

Audry Marchildon - Mt. Ararat

Piper Cohen - Mt. Ararat

Carlee-Mae Cash - Oxford Hills

Eleanor Tibbetts - Skowhegan

Class A All-Academic

Bangor - Kathryn Busko, Noara Marasco, Anika Noack, Genevieve Sychterz

Brewer - Morgan Downs, Abigail Look, Emma Look

Brunswick - Leila Bannon, Lydia Blood, Elly Burnham, Emma Comparato, Amelia Donsback, Hailie Lord, Sarah Palmer, Ellie Sullivan

Camden Hills - Tess Hodgkins, Juliette Landry, Katie Thorn, Mia Thorsell, Claudine Webber, Alexys Wilmot

Edward Little - Nevi Fogg, Amanda Raymond

Hampden Academy - Corina Arimond

Mesalonskee - Shea Cassani, Isabel Culver, Nealey Dillon, Addyson Greenlaw, Elizabeth Hardy, Sidney Hatch, Aura Morin

Mt. Ararat - Libby Anderson, Belle Hemond, Taylor Morrell, Mira Rineer

Mt. Blue - Teagan Daley, McKella Ford, Emily Hammond, Molly Kearing

Oxford Hills - Allegra Meagher, Siera Carson, Carlee-Mae Cash, Mackenzee Cole, Miah Gallan, Allison Slicer, Maddalyn Stack, Zaya Vollmar

Skowhegan - Riley Enright, Paige Gilbert, Nyah Gunst, Catherine Kelso, Callaway LePage, Samantha Thebarge, Eleanor Tibbetts

Class B

Player of the Year - Hope Bouchard - Lawrence

Coach of the Year - Shawna Robinson - Lawrence

1st Team

Kara Richards - Belfast

Maci Freeman - Cony

Devin Clary - Gardiner

Hope Bouchard - Lawrence

Maddie Niles - Lawrence

Emma Beedy - Leavitt

Hannah Robinson - MCI

Dylan Barr - Morse

Greta Ahlenfeld - Mount View

Madeleine Roundy - Nokomis

Brianna Townsend - Nokomis

Madolin Ripley - Oceanside

Lainey Bell - Winslow

Cassidy Clark - Gardiner

2nd Team

Breanne Shorey - Belfast

Bryne Shorey - Belfast

Abby Morrill - Cony

Mackenzie Toner - Erskine Academy

Madison Blais - Gardiner

Alicen Higgins - Lawrence

Addison Twitchell - Leavitt

Cierra Barker - Leavitt

Gabby Vincentsen - Lincoln Academy

Ella Bernier - MCI

Addison Hawthorne - Nokomis

Noella Pepin - Winslow

Class B All-Academic Team

Belfast - Audra Faulkingham, Lauren Hall, Maxine Hollebecke, Kara Richards, Brynne Swayer, Mia Winslow

Cony - Madison Chavarie

Erskine Academy - Mackenzie Toner, Grace Hutchins, Grace Ellis, Damon Wilson

Gardiner - Madison Blais, Savannah Brown, Aaddison Carter, Cassiy Clark, Devin Clary, Megan Gallagher

Lawrence - Alonna Battis, Hope Bouchard, Elizabeth Crommett, Payton Goguen, Alicen Higgins, Jazmin Johnson, Taylor Lecler, Lexi Moran, Makenzie Nadeau, Gabbie Nickerson, Ashtynn Stewart

Leavitt - Cierra Barker, Lilly Chabot, Jazzlynn Clark, Ryleigh Entrott, Grace Gonyea, Ally Langlois, Ava Pratt, Anna Sargent, Gwen Scherrer

Lincoln Academy - Isabella Herring, Brynna Nelson, Madison Phelps, Gabrielle Vincentsen, Ava White

MCI - Ella Bernier, Jenessa Foster, Hannah Robinson

Oceanside - Winter Adams, Colette Black, Allison Colburn, Cassidy Novick

Winslow - Lainey Bell, Michaela Demers, Hunter Lee, Noella Pepin, Sabrina York

