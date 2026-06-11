2026 KVAC Class A and Class B All-Conference and All-Academic Baseball Teams
The Kennebec Valley Athletic Conference (KVAC) released their 2026 All-Conference and All-Academic Class A and Class B Baseball Teams on Thursday, June 11th. Congratulations to all!
Class A
|First Team
|Sean Achorn
|Messalonskee
|Junior
|Will Davis
|Mt Ararat
|Junior
|Logan Garascia
|Brunswick
|Sophomore
|Gavin Glanville True
|Bangor
|Senior
|Kyle Johnson
|Bangor
|Senior
|Max Kimble
|Edward Little
|Senior
|Rogan Lord
|Hampden Academy
|Senior
|Dennis Martin
|Messalonskee
|Senior
|Cam Pulkkinen
|Oxford Hills
|Senior
|Tyler Thibeault
|Mt Ararat
|Senior
|Gunner Truman
|Oxford Hills
|Junior
|Second Team
|Finley Cavers
|Oxford Hills
|Sophomore
|Caiden Chase
|Mt Ararat
|Senior
|Oli Cormier
|Mt Blue
|Junior
|Carter Davis
|Oxford Hills
|Sophomore
|Jacoby Harvey
|Bangor
|Sophomore
|Eligh Imrie
|Mt Ararat
|Senior
|Colton Jendrick
|Oxford Hills
|Senior
|Karter Meader
|Mt Blue
|Junior
|Jake Perez
|Camden Hills
|Sophomore
|Mathieu Turcotte
|Bangor
|Senior
Player of the Year: Dennis Martin, Messalonskee
Coach of the Year: Shane Slicer, Oxford Hills
League Champion:
Oxford Hills
KVAC Class A Baseball All Academic
|First Name
|Last Name
|High School
|Gavin
|Glanville-True
|Bangor High School
|Alexander
|Kearns
|Bangor High School
|Johnson
|Kyle
|Bangor High School
|Trey
|Tennett
|Bangor High School
|Cooper
|Charette
|Brewer
|Joshua
|McGovern
|Brewer
|Thomas
|Pelkey
|Brewer
|Eli
|Wall
|Brewer
|Allan
|Swain
|Brunswick
|Walter
|Field
|Camden Hills
|Brian
|Leonard
|Camden Hills
|McKeon
|Nowell
|Camden Hills
|Brooks
|Beaudry
Edward Little High School
|Gavin
|Robitaille
Edward Little High School
|Caden
|Westhoven
Edward Little High School
|Rogan
|Lord
|Hampden Academy
|Gavin
|Monyok
|Hampden Academy
|Nykson
|Moors
|Hampden Academy
|Ashton
|O'Roak
|Hampden Academy
|Logan
|Powers
|Hampden Academy
|Dagen
|Gooding
Messalonskee High School
|Denny
|Martin
Messalonskee High School
|Daniel
|Beal
Mt. Ararat High School
|Caiden
|Chase
Mt. Ararat High School
|Colby
|MacFawn
Mt. Ararat High School
|Dylan
|Hamlin
|Mt. Blue High School
|Colton
|Jendrick
|Oxford Hills
|Cameron
|Pulkkinen
|Oxford Hills
|Carson
|Stevens
|Oxford Hills
|Dylan
|Truman
|Oxford Hills
Class B
|First Team
|Name
|SCHOOL
|Parker Morin
|Cony
|Seth Bowden
|Nokomis
|Dylan Maguire
|Erskine Academy
|Dawson Moore
|Lawrence
|Anderson Noyes
|Cony
|Ryder Sawyer-Brown
|Leavitt
|Oscar Gallant
|Morse
|Collin Verrill
|Morse
|Trent Holst
|Leavitt
|Luke Littlefield
|Belfast
|Landon Perry
|Cony
|Second Team
|Name
|SCHOOL
|Hayden Lockhart
|Lawrence
|Josh Blake
|Medomak Valley
|Devin Benedix
|Medomak Valley
|Grayson Greenleaf
|Gardiner
|Aiden Howard
|Belfast
|Aiden Willis
|Oceanside
|Alex Sevigny
|MCI
|Caden Chretien
|Nokomis
|Iven Ingraham
|Belfast
|Eli Sommers
|Morse
|Felix Chapa
|Waterville
|Player of the Year
|Parker Morin - Cony
|Coach of the Year
|Don Plourde - Cony
|Conference Champion
|Cony
Class B & C Baseball All Academic
|First Name
|Last Name
|High School
|Theodore
|Bluhm
|Belfast
|Jackson
|Faulkingham
|Belfast
|Luke
|Littlefield
|Belfast
|David
|Frye
|Cony
|Wyatt
|McKenney
|Cony
|Parker
|Morin
|Cony
|Max
|Tibbbetts
|Cony
|Nathan
|Choate
|Erskine Academy
|Jacob
|Lavallee
|Erskine Academy
|Gabe
|Johnson
|Lawrence
|Trevor
|Pellerin
|Lawrence
|Harrington
|Tucker
|Leavitt
|Owen
|Cotta
|Lincoln Academy
|Hamilton
|Pierpan
|Lincoln Academy
|Austin
|Wilshire
|Medomak Valley
|Yunis
|Akpinar
|Morse
|Brady
|Bryant
|Mount View
|Stuart
|Knowlton
|Mount View
|Tanner
|Oathout
|Mount View
|Seth
|Bowden
|Nokomis
|Owen
|Buck
|Nokomis
|Jeffery
|Carr
|Nokomis
|Gabriel
|Leighton
|Nokomis
|Donovan
|Guptill
|Oceanside High School
|Brady
|Philip
|Oceanside High School
|Aiden
|Willis
|Oceanside High School
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