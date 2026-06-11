2026 KVAC Class A and Class B All-Conference and All-Academic Baseball Teams

2026 KVAC Class A and Class B All-Conference and All-Academic Baseball Teams

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The Kennebec Valley Athletic Conference (KVAC) released their 2026 All-Conference and All-Academic Class A and Class B Baseball Teams on Thursday, June 11th. Congratulations to all!

Class A

First Team
Sean AchornMessalonskeeJunior
Will DavisMt AraratJunior
Logan GarasciaBrunswickSophomore
Gavin Glanville TrueBangorSenior
Kyle JohnsonBangorSenior
Max KimbleEdward LittleSenior
Rogan LordHampden AcademySenior
Dennis MartinMessalonskeeSenior
Cam PulkkinenOxford HillsSenior
Tyler ThibeaultMt AraratSenior
Gunner TrumanOxford HillsJunior
Second Team
Finley CaversOxford HillsSophomore
Caiden ChaseMt AraratSenior
Oli CormierMt BlueJunior
Carter DavisOxford HillsSophomore
Jacoby HarveyBangorSophomore
Eligh ImrieMt AraratSenior
Colton JendrickOxford HillsSenior
Karter MeaderMt BlueJunior
Jake PerezCamden HillsSophomore
Mathieu TurcotteBangorSenior
Player of the Year: Dennis Martin, Messalonskee
Coach of the Year: Shane Slicer, Oxford Hills
League Champion:
Oxford Hills
KVAC Class A Baseball All Academic
   
First NameLast NameHigh School
GavinGlanville-TrueBangor High School
AlexanderKearnsBangor High School
JohnsonKyleBangor High School
TreyTennettBangor High School
CooperCharetteBrewer
JoshuaMcGovernBrewer
ThomasPelkeyBrewer
EliWallBrewer
AllanSwainBrunswick
WalterFieldCamden Hills
BrianLeonardCamden Hills
McKeonNowellCamden Hills
BrooksBeaudry
Edward Little High School
GavinRobitaille
Edward Little High School
CadenWesthoven
Edward Little High School
RoganLordHampden Academy
GavinMonyokHampden Academy
NyksonMoorsHampden Academy
AshtonO'RoakHampden Academy
LoganPowersHampden Academy
DagenGooding
Messalonskee High School
DennyMartin
Messalonskee High School
DanielBeal
Mt. Ararat High School
CaidenChase
Mt. Ararat High School
ColbyMacFawn
Mt. Ararat High School
DylanHamlinMt. Blue High School
ColtonJendrickOxford Hills
CameronPulkkinenOxford Hills
CarsonStevensOxford Hills
DylanTrumanOxford Hills

Class B

First Team
NameSCHOOL
Parker MorinCony
Seth BowdenNokomis
Dylan MaguireErskine Academy
Dawson MooreLawrence
Anderson NoyesCony
Ryder Sawyer-BrownLeavitt
Oscar GallantMorse
Collin VerrillMorse
Trent HolstLeavitt
Luke LittlefieldBelfast
Landon PerryCony
Second Team
 NameSCHOOL
Hayden LockhartLawrence
Josh BlakeMedomak Valley
Devin BenedixMedomak Valley
Grayson GreenleafGardiner
Aiden HowardBelfast
Aiden WillisOceanside
Alex SevignyMCI
Caden ChretienNokomis
Iven IngrahamBelfast
Eli SommersMorse
Felix ChapaWaterville
Player of the YearParker Morin - Cony
Coach of the YearDon Plourde - Cony
Conference ChampionCony
Class B & C Baseball All Academic
  
First NameLast NameHigh School
TheodoreBluhmBelfast
JacksonFaulkinghamBelfast
LukeLittlefieldBelfast
DavidFryeCony
WyattMcKenneyCony
ParkerMorinCony
MaxTibbbettsCony
NathanChoateErskine Academy
JacobLavalleeErskine Academy
GabeJohnsonLawrence
TrevorPellerinLawrence
HarringtonTuckerLeavitt
OwenCottaLincoln Academy
HamiltonPierpanLincoln Academy
AustinWilshireMedomak Valley
YunisAkpinarMorse
BradyBryantMount View
StuartKnowltonMount View
TannerOathoutMount View
SethBowdenNokomis
OwenBuckNokomis
JefferyCarrNokomis
GabrielLeightonNokomis
DonovanGuptillOceanside High School
BradyPhilipOceanside High School
AidenWillisOceanside High School
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Categories: High School Baseball

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