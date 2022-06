KVAC Class A and B All-Academic Baseball and Softball Teams

The Kennebec Valley Athletic Conference has released their All-Academic Baseball and Softball Teams for Seniors who have graduated this month. Congratulation to all!

Class A Baseball

Bangor - Colton Trisch

Brewer - Michael Desjardins, Ethan Norwood

Camden Hills - Mason Chadwick, Ryan Clifford, Joseph Coffey, Hunter Norton, Adrian Pierce

Edward Little - Patrick Anthoine, Ben Furbush

Hampden Academy - Connor Adams, Kaden Beloff, Kameron Hale, Ethan Phelps

Lewiston - Damon Bossie, Andon Cox, Matt Dube, Evan Knowlton, Joshua Murphy

Messalonskee - Jacob Thomas, Ryan Wright

Mount Ararat - Ryan Robertson

Mount Blue - Ashton Beaudoin

Oxford Hills - Matthew Doucette, Dakota Grassi, Andrew Merrill, Isaiah Oufiero

Skowhegan - Ben Morgan, Payson Washburn

Class B Baseball

Belfast - Elias Howard

Cony - Samuel Flannery, Brodi Freeman

Erskine Academy - Isaac Hayden

Gardiner - Ryan Bannister, Luke Lawrence

Lawrence - Nathan Grard, Andrew Trombley, Matthew Trombley

Leavitt - Brogan McCormick, Ian Redstone, Blake Springer, Kaden Trenoweth

Maranawcook - Tyler Hreben, Alex Trafton

Medomak Valley - Garret Huthchins

Mount View - Draedyn Furrow, Mia Rae

Nokomis - Cody Chretien, Joseph Cote, Marten Dunn, Mason Hopkins, Aiden Trafton

Oceanside - Austin Chilles

Waterville - Joseph Hamelin, Elias Nawfel,

Winslow - Evan Bourget, Tyler Brockway, Caden Fitzpatrick, Nicholas Girard, Ethan Loubier, Kristopher Loubier, Joseph Pfingst

Class A Softball

Bangor - Lane Barron, Rae Barron

Brunswick - Blakely Austin, Morgan Foster, Riley McAllaster, Riley Smith, Kelsey Sullivan

Camden Hills - Reygan Andreaus, Alyssa Bland, Olivia Brown, Matalin Luce, Olivia Ogier, Kennedy Peterson, Lillia Stone

Edward Little - Julia Bilodeau

Hampden Academy - Maya Brown, Paige Chahley, Brooklyn Fortin, Danielle Masterson, Camryn Neal

Lewiston - Charlotte Cloutier, Sage Cormier Ahna Dostie, Katie Laslie, Isabella Miller, Brooklyn Mynahan

Messalonskee - Jordan Lambert, Gabrielle Sienko

Mount Ararat - Kaylee Bergeron, Megan Ree, Morgan Ruff, Sydney Stewart, Gabby West

Mount Blue - Natalie Howard, Kaitlyn Ladd

Oxford Hills - Brianna Benson, Trinity-Anne Bernard, Isabela DeVivo, Elizabeth Dieterich, Chloe Estes

Skowhegan - Jaycie Christopher, Reese Danforth, Emily Dunbar, Riley Fitzpatrick, Annah Perkins, Emma Smith

Class B Softball

Belfast - Lexi Hopkins

Erskine Academy - Abby Dutton, Aidan Larrabee, Madison Lully

Gardiner - Grace Deering

Lawrence - Emily Hagerty, Lila Pierce, Taylor Wilkie

Leavitt - Kori Hathorne, Sarah Perkins

Lincoln Academy - Grace Houghton, Payson Kaler, Olivia Stiles

Maranacook - Grace Dwyer

MCI - Danielle Dow, Lily Kitchin, Ruby Kitchin, Gracie Moore

Medomak Valley - Emylee Bryant, Alyssa Creamer, Eliza Spear, Grace White

Mount View - Hannah Coolen, Madeline Holmes

Nokomis - Jordyn Condon

Oceanside - Madison Benner, Grace Pratt

Winslow - Kaci Fortin, Harly Pomerleau

If there are any misspellings please email chris.popper@townsquaremedia.com and we'll get them corrected ASAP.

