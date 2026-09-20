Saturday September 19 – Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust [RESULTS]

Saturday September 19 – Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust [RESULTS]

Photo Chris Popper

There was a full card of racing on a beautiful Saturday afternoon/evening, September 19th at Speedway presented by Bar Harbor Bank & Trust in Hermon.

Saturday was the finals for the Carmel Well Drilling Late Models and the 2026 overall season champion was Steve Kimball #51

Here are the results from Saturday September 19th.

Northeast Pro Sprint Series - 15 Laps

  1. Brad Staples #59
  2. Richard Gray #44C
  3. Aaron Carter #44X
  4. Gary Dow #88
  5. Chris Wilcox #18

Harvey RV & Marine Street Stocks - 25 Laps

  1. Scott Modery #1
  2. Keith Drost #74
  3. Shane Tatro #33
  4. Matt Mingo #12
  5. Cam Childs #11
  6. Jordan Pearson #3
  7. Donnie Alexander #7
  8. Jordan Kimball #80
  9. Jason Morse #14

Ogden Mechanical Sport 4's - 25 Laps

  1. Roy Hathorn #07
  2. Trey Brown #33
  3. Mason Silva #71
  4. Becky Burns #97
  5. Darius Miranda #04
  6. Mark Sawyer #62
  7. Jim Dixon #84

Judy's Road Runners - 25 Laps

  1. Nick Bickford #12
  2. Brock Worster #95W
  3. Erik Worster #11
  4. Jeffrey Burditt #82
  5. Andrew Crosby #62
  6. Waylon Giguere #12X
  7. Ed Salisbury #6
  8. Derek Smith #10
  9. Scott Bonney #69
  10. Steven Dunham #57
  11. David Boulier 333
  12. Lewis Batchelder #23

King's Concessions Crown Vics - 30 Laps

  1. Chandler Myrick #55X
  2. James Hayward #16
  3. Donny Blanchard #77
  4. Talon Blanchard #77T
  5. Fred Brown #0X
  6. Chris Nickerson #18
  7. Brock Deane #54
  8. Wayne Parritt #4
  9. Lily Smith #55
  10. Spencer Beale #39S
  11. Spencer Morse #3
  12. Cody Billings #8B
  13. Grayson Smith #05
  14. John Bernard #142
  15. Austin Beale #39
  16. Zachary Chipman #8
  17. Matt North #44M
  18. Dillon Kimball #5X
  19. Roger Richards #0
  20. Tyler Moore #9
  21. Waylon Giguere #1
  22. Mike McCullough #7
  23. Steve Kimball #80

Maine Air National Guard Super Streets - 30 Laps

  1. Isaac Rollins #10
  2. Ryan Robinson #2
  3. Ryan Beal #44
  4. Cody Brassbridge #07
  5. Jeff Alley #24
  6. Nick Huff #21
  7. Jack McKee #28
  8. Parker Doucette #28D
  9. Justin Trombley #34T

Carmel Well Drilling Late Models - 35 Laps

  1. Shane Clark #21
  2. Rowland Robinson Jr. #28
  3. Steve Kimball #51
  4. Chuck Colby #87
  5. DC Alexander #7
  6. Erik Worster #11
  7. Todd Lawrence #6
  8. Larry Sousa #17

Racing is set to resume on Saturday September 26. Classes set to race include

  • Maine Air National Guard Super Streets
  • Harvey RV & Marine Street Stocks
  • King's Concessions Crown Vics
  • Ogden Mechanical Sport 4's
  • Judy's Road Runners
  • Northeast Pro Sprint Series
  • Mini Cup

Pit admissions for September 26th are $30.00 for all ages.

Grandstand admissions are

  • 5 and under - Free
  • Ages 6-15 - $5.00
  • Ages 16-64 - $15.00
  • Ages 65+ and Veterans - $10.00
92.9 The Ticket logo
Get our free mobile app
Filed Under: Speedway 95
Categories: Local Sports, Maine Sports

More From 92.9 The Ticket