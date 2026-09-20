Saturday September 19 – Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust [RESULTS]
There was a full card of racing on a beautiful Saturday afternoon/evening, September 19th at Speedway presented by Bar Harbor Bank & Trust in Hermon.
Saturday was the finals for the Carmel Well Drilling Late Models and the 2026 overall season champion was Steve Kimball #51
Here are the results from Saturday September 19th.
Northeast Pro Sprint Series - 15 Laps
- Brad Staples #59
- Richard Gray #44C
- Aaron Carter #44X
- Gary Dow #88
- Chris Wilcox #18
Harvey RV & Marine Street Stocks - 25 Laps
- Scott Modery #1
- Keith Drost #74
- Shane Tatro #33
- Matt Mingo #12
- Cam Childs #11
- Jordan Pearson #3
- Donnie Alexander #7
- Jordan Kimball #80
- Jason Morse #14
Ogden Mechanical Sport 4's - 25 Laps
- Roy Hathorn #07
- Trey Brown #33
- Mason Silva #71
- Becky Burns #97
- Darius Miranda #04
- Mark Sawyer #62
- Jim Dixon #84
Judy's Road Runners - 25 Laps
- Nick Bickford #12
- Brock Worster #95W
- Erik Worster #11
- Jeffrey Burditt #82
- Andrew Crosby #62
- Waylon Giguere #12X
- Ed Salisbury #6
- Derek Smith #10
- Scott Bonney #69
- Steven Dunham #57
- David Boulier 333
- Lewis Batchelder #23
King's Concessions Crown Vics - 30 Laps
- Chandler Myrick #55X
- James Hayward #16
- Donny Blanchard #77
- Talon Blanchard #77T
- Fred Brown #0X
- Chris Nickerson #18
- Brock Deane #54
- Wayne Parritt #4
- Lily Smith #55
- Spencer Beale #39S
- Spencer Morse #3
- Cody Billings #8B
- Grayson Smith #05
- John Bernard #142
- Austin Beale #39
- Zachary Chipman #8
- Matt North #44M
- Dillon Kimball #5X
- Roger Richards #0
- Tyler Moore #9
- Waylon Giguere #1
- Mike McCullough #7
- Steve Kimball #80
Maine Air National Guard Super Streets - 30 Laps
- Isaac Rollins #10
- Ryan Robinson #2
- Ryan Beal #44
- Cody Brassbridge #07
- Jeff Alley #24
- Nick Huff #21
- Jack McKee #28
- Parker Doucette #28D
- Justin Trombley #34T
Carmel Well Drilling Late Models - 35 Laps
- Shane Clark #21
- Rowland Robinson Jr. #28
- Steve Kimball #51
- Chuck Colby #87
- DC Alexander #7
- Erik Worster #11
- Todd Lawrence #6
- Larry Sousa #17
Racing is set to resume on Saturday September 26. Classes set to race include
- Maine Air National Guard Super Streets
- Harvey RV & Marine Street Stocks
- King's Concessions Crown Vics
- Ogden Mechanical Sport 4's
- Judy's Road Runners
- Northeast Pro Sprint Series
- Mini Cup
Pit admissions for September 26th are $30.00 for all ages.
Grandstand admissions are
- 5 and under - Free
- Ages 6-15 - $5.00
- Ages 16-64 - $15.00
- Ages 65+ and Veterans - $10.00