Maine High School Basketball Scores – February 5th

Here are the Girls and Boys High School Basketball Scores for games played and reported throughout the State of Maine on Wednesday, February 5th.

Girls Basketball

Cheverus 76 Portland 34

Gray-New Gloucester 63 Fryeburg Academy 25

Hermon 49 Central 39

John Bapst 65 Washington Academy 37

Katahdin 42 Southern Aroostook 27

Lawrence 58 Messalonskee 35

Mount View 58 Morse 32

Pine Tree Academy 45 Wiscasset 25

Sanford 48 Massabesic 26

Valley 66 Richmond 17

Vinalhaven 29 Telstar 20

Winthrop 68 Waterville 20

Wisdom 58 Van Buren 12

Boys Basketball

Bangor Christian 74 Deer Isle-Stonington 11

Bucksport 54 GSA 43

Calais 69 Woodland 51

Caribou 62 Presque Isle 52

Cheverus 58 Portland 43

Dexter 41 Penobscot Valley 29

Ellsworth 57 MDI 44

Erskine Academy 65 Lincoln Academy 53

John Bapst 62 Washington Academy 44

Jonesport-Beals 60 Sumner 58

Kents Hill School 86 New Hampton 60

Mattanawcook Academy 76 Lee Academy 63

Messalonskee 76 Lawrence 52

Monmouth Academy 62 Hall-Dale 45

Morse 53 Mount View 47

Orono 60 Old Town 48

Pine Tree Academy 73 Wiscasset 45

Saint Dominic 49 Waynflete 34

Schenck 65 Stearns 28

Valley 68 Richmond 37

Winthrop 53 Waterville 51

Wisdom 68 Van Buren 46

