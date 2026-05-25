Maine High School Lacrosse Heal Point Standings – May 24

PaulMoyer

Here are the Maine High School Lacrosse Heal Point Standings for games played and reported through Sunday, May 24th.

Teams play a 14-game season.

Girls

Class A Top 14 Teams Qualify for Playoffs

  1. Kennebunk 10-1  111.633
  2. Thornton Academy 9-1  100.918
  3. Windham 8-2  89.898
  4. Cheverus 8-2  78.673
  5. Falmouth 7-3  77.653
  6. Scarborough 6-4  69.490
  7. Bonny Eagle 7-3 61.224
  8. Bangor/John Bapst/Orono 7-4  55.186
  9. Yarmouth 5-4  53.776
  10. Lewiston/Oak Hill 7-5  46.224
  11. South Portland 4-7  37.857
  12. Marshwood 4-6  35.816
  13. Cape Elizabeth 4-6  29.286
  14. Oxford Hills 3-10  28.367
  15. Gorham 3-8  26.122
  16. Massabesic 4-6  23.776
  17. Sanford 5-5  20.714
  18. Edward Little 3-9  19.184
  19. Deering 4-7  14.388
  20. Noble 2-8  8.673
  21. Portland 1-9  5.612

Class B Top 12 Teams Qualify for Playoffs

  1. Mesalonskee 9-2  87.551
  2. Greely 9-2  80.612
  3. Brunswick 7-4  67.959
  4. Camden Hills 6-5 64.388
  5. Cony 5-5  47.041
  6. Freeport 5-5  41.327
  7. Gardiner/Hall-Dale  39.451
  8. Mt. Ararat 5-6  33.163
  9. Westbrook 7-4  31.122
  10. Fryeburg Academy 6-5  30.510
  11. Morse 5-5  27.022
  12. Biddeford 3-7  23.163
  13. Mt. Blue 6-5  22.857
  14. York 4-5  17.347
  15. Hampden Academy/Brewer/GSA/Hermon 5-6  16.391
  16. Gray-New Gloucester/Poland 0-10  0.000
  17. Winslow/Lawrence 0-8  0.000

Class C Top 8 Teams Qualify for Playoffs

  1. Maranacook/Winthrop 11-0  131.837
  2. Wells 9-2  94.796
  3. NYA 8-3  83.571
  4. Traip Academy 8-4  60.204
  5. Erskine Academy 7-4  53.553
  6. Waynflete 4-6  23.367
  7. Nokomis/MCI 4-7  11.716
  8. Lincoln Academy 3-9  11.308
  9. Northern Maine Moose 2-7  10.519
  10. Lake Region 3-9  7.041
  11. Leavitt 0-7  0.000

Boys 

Class A Top 12 Teams Qualify for Playoffs

  1. Falmouth 10-0  122.245
  2. Thornton Academy 11-0  114.490
  3. Yarmouth  9-2  105.714
  4. Edward Little 10-2  71.013
  5. Deering 7-4  68.266
  6. Portland 7-4  61.931
  7. Noble 8-3  60.000
  8. Scarborough 7-3  50.510
  9. Cape Elizabeth 4-7  49.286
  10. Hampden Academy/Bangor 8-2  47.603
  11. South Portland 5-5  43.776
  12. Windham 5-5  41.099
  13. Bonny Eagle 4-6  31.327
  14. Massabesic 5-6  27.449
  15. Gorham 5-7  27.143
  16. Lewiston 4-7  25.408
  17. Cheverus/Waynflete 2-9  11.531
  18. Oxford Hills 1-10  2.571

Class B Top 12 Teams Qualify for Playoffs

  1. Marshwood 10-1  69.058
  2. Greely 7-3  67.959
  3. Messalonskee 8-3  63.577
  4. York 6-5  62.143
  5. Mt. Ararat 6-4  56.743
  6. Freeport 5-5  53.783
  7. Gray-New Gloucester/Poland 5-4  53.477
  8. Morse 6-4  50.314
  9. Fryeburg Academy 7-3  43.000
  10. Brunswick 4-5  37.418
  11. Cony  7-3  28.121
  12. Mt. Blue 4-5  20.330
  13. Kennebunk 3-7  17.653
  14. John Bapst/Hermon/Old Town/Orono/Bangor Christian 2-3  15.844
  15. Westbrook 3-8  10.204
  16. Brewer 3-6  9.165
  17. Camden Hills 2-9  4.835
  18. Biddeford 1-8  3.776

Class C Top 9 Teams Qualify for Playoffs

  1. NYA 8-2  53.367
  2. Wells 7-3 41.582
  3. Gardiner 5-5 34.694
  4. Leavitt 4-7  31.591
  5. Maranacook/Winthrop 5-5  23.209
  6. Erskine Academy 5-5  16.768
  7. Lincoln Academy 5-5  16.768
  8. Lawrence/Winslow/Skowhegan 2-8  6.587
  9. Northern Maine Moose 2-8  5.714
  10. Lake Region 1-5  1.000
  11. Nokomis/MCI 0-10  0.000
  12. Oak Hill 0-10  0.000
  13. Traip Academy 0-9  0.00
