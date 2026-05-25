Maine High School Lacrosse Heal Point Standings – May 24
Here are the Maine High School Lacrosse Heal Point Standings for games played and reported through Sunday, May 24th.
Teams play a 14-game season.
Girls
Class A Top 14 Teams Qualify for Playoffs
- Kennebunk 10-1 111.633
- Thornton Academy 9-1 100.918
- Windham 8-2 89.898
- Cheverus 8-2 78.673
- Falmouth 7-3 77.653
- Scarborough 6-4 69.490
- Bonny Eagle 7-3 61.224
- Bangor/John Bapst/Orono 7-4 55.186
- Yarmouth 5-4 53.776
- Lewiston/Oak Hill 7-5 46.224
- South Portland 4-7 37.857
- Marshwood 4-6 35.816
- Cape Elizabeth 4-6 29.286
- Oxford Hills 3-10 28.367
- Gorham 3-8 26.122
- Massabesic 4-6 23.776
- Sanford 5-5 20.714
- Edward Little 3-9 19.184
- Deering 4-7 14.388
- Noble 2-8 8.673
- Portland 1-9 5.612
Class B Top 12 Teams Qualify for Playoffs
- Mesalonskee 9-2 87.551
- Greely 9-2 80.612
- Brunswick 7-4 67.959
- Camden Hills 6-5 64.388
- Cony 5-5 47.041
- Freeport 5-5 41.327
- Gardiner/Hall-Dale 39.451
- Mt. Ararat 5-6 33.163
- Westbrook 7-4 31.122
- Fryeburg Academy 6-5 30.510
- Morse 5-5 27.022
- Biddeford 3-7 23.163
- Mt. Blue 6-5 22.857
- York 4-5 17.347
- Hampden Academy/Brewer/GSA/Hermon 5-6 16.391
- Gray-New Gloucester/Poland 0-10 0.000
- Winslow/Lawrence 0-8 0.000
Class C Top 8 Teams Qualify for Playoffs
- Maranacook/Winthrop 11-0 131.837
- Wells 9-2 94.796
- NYA 8-3 83.571
- Traip Academy 8-4 60.204
- Erskine Academy 7-4 53.553
- Waynflete 4-6 23.367
- Nokomis/MCI 4-7 11.716
- Lincoln Academy 3-9 11.308
- Northern Maine Moose 2-7 10.519
- Lake Region 3-9 7.041
- Leavitt 0-7 0.000
Boys
Class A Top 12 Teams Qualify for Playoffs
- Falmouth 10-0 122.245
- Thornton Academy 11-0 114.490
- Yarmouth 9-2 105.714
- Edward Little 10-2 71.013
- Deering 7-4 68.266
- Portland 7-4 61.931
- Noble 8-3 60.000
- Scarborough 7-3 50.510
- Cape Elizabeth 4-7 49.286
- Hampden Academy/Bangor 8-2 47.603
- South Portland 5-5 43.776
- Windham 5-5 41.099
- Bonny Eagle 4-6 31.327
- Massabesic 5-6 27.449
- Gorham 5-7 27.143
- Lewiston 4-7 25.408
- Cheverus/Waynflete 2-9 11.531
- Oxford Hills 1-10 2.571
Class B Top 12 Teams Qualify for Playoffs
- Marshwood 10-1 69.058
- Greely 7-3 67.959
- Messalonskee 8-3 63.577
- York 6-5 62.143
- Mt. Ararat 6-4 56.743
- Freeport 5-5 53.783
- Gray-New Gloucester/Poland 5-4 53.477
- Morse 6-4 50.314
- Fryeburg Academy 7-3 43.000
- Brunswick 4-5 37.418
- Cony 7-3 28.121
- Mt. Blue 4-5 20.330
- Kennebunk 3-7 17.653
- John Bapst/Hermon/Old Town/Orono/Bangor Christian 2-3 15.844
- Westbrook 3-8 10.204
- Brewer 3-6 9.165
- Camden Hills 2-9 4.835
- Biddeford 1-8 3.776
Class C Top 9 Teams Qualify for Playoffs
- NYA 8-2 53.367
- Wells 7-3 41.582
- Gardiner 5-5 34.694
- Leavitt 4-7 31.591
- Maranacook/Winthrop 5-5 23.209
- Erskine Academy 5-5 16.768
- Lincoln Academy 5-5 16.768
- Lawrence/Winslow/Skowhegan 2-8 6.587
- Northern Maine Moose 2-8 5.714
- Lake Region 1-5 1.000
- Nokomis/MCI 0-10 0.000
- Oak Hill 0-10 0.000
- Traip Academy 0-9 0.00
