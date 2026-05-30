Maine High School Baseball, Softball, Tennis and Lacrosse Scores – May 29
Here are the Maine High School Baseball, Softball, Tennis (Playoff) and Lacrosse scores for games played and reported on Friday, May 29th
Baseball
- Bangor Christian 7 Schenck 3
- Belfast 11 Waterville 2
- Brewer 2 Hampden Academy 0
- Brunswick 15 Lewiston 3
- Calais 17 Woodland 3
- Carrabec 7 Forest Hills 4
- Fort Fairfield 14 Hodgdon 0
- Gardiner 4 Erskine Academy 0
- GSA 10 Central 0
- GSA 11 Central 1
- Greely 13 Gray-New Gloucester 3
- Hermon 10 John Bapst 0
- Lake Region 5 Freeport 2
- Lincoln Academy 13 Oceanside 1
- Maranacook 8 Mount Abram 4
- Monmouth Academy 4 Lisbon 0
- Morse 13 Winslow 3
- Mount Blue 6 Skowhegan 5
- MDI 12 Foxcroft Academy 9
- Oxford Hills 1 Mt. Ararat 0
- Richmond 8 Telstar 2
- Sanford 10 Deering 0
- South Portland 7 Thornton Academy 3
- Temple Academy 7 Vinalhaven/North Haven 5
- Valley 11 Greenville 1
- Washington Academy 10 Bucksport 0
- Waynflete/NYA 4 Sacopee Valley 3
- Wells 16 Traip Academy 2
- Wisdom 6 Madawaska 3
- York 1 Yarmouth 0
Softball
- Belfast 13 Waterville 0
- Brewer 1 Hampden Academy 0
- Central 21 GSA 1
- Central 12 GSA 0
- Cheverus 8 South Portland 1
- Forest Hills 17 Carrabec 7
- Fort Fairfield 23 Hodgdon 4
- Gardiner 10 10 Erskine Academy 0
- Greely 17 Gray-New Gloucester 5
- Lake Region 7 Freeport 1
- Lewiston 17 Brunswick 6
- Lincoln Academy 10 Oceanside 4
- Monmouth Academy 9 Lisbon 3
- Mount Abram 20 Maranacook 4
- MDI 6 Foxcroft Academy 3
- Oxford Hills 11 Mt. Ararat 0
- Schenck 21 Bangor Christian 12
- Skowhegan 3 Mt. Blue 2
- Telstar/Gould 17 Richmond 3
- Valley 26 Greenville 16
- Washburn/Easton 16 Central Aroostook 8
- Windham 18 Marshwood 4
- Winslow 7 Morse 3
- Wisdom 15 Madawaska 5
- Yarmouth 5 Erskine Academy 0
- York 17 Yarmouth 6
Girls Playoff Tennis
- Brewer 4 Edward Little 1
- Brunswick 5 Lewiston 0
- Cape Elizabeth 4 Morse 1
- Ellsworth 3 Hermon 2
- GSA 3 Houlton/GHCA/Southern Aroostook 2
- Lincoln Academy 5 Medomak Valley 0
- Maranacook 5 Waynflete 0
- Van Buren 5 Calais 0
Boys Playoff Tennis
- Cape Elizabeth 4 York 1
- Hermon 5 John Bapst 0
- Marshwood 3 Portland 2
- Medomak Valley 4 Morse 1
- Thornton Academy 5 Scarborough 0
- Vinalhaven 4 Temple Academy 1
Girls Lacrosse
- Cape Elizabeth 14 Scarborough 10
- Gorham 14 Biddeford 3
- Kennebunk 12 Cheverus 8
- Thornton Academy 21 Marshwood 8
- Westbrook 8 South Portland 6
- Windham 17 Bonny Eagle 3
Boys Lacrosse
- Cape Elizabeth 15 Brunswick 6
- Gardiner 14 Brewer 1
- Gorham 13 Massabesic 6
- Greely 19 Morse 8
- Lincoln Academy 7 Erskine Academy 6
- Marshwood 12 Wells 9
- Messalonskee 9 Leavitt 1
- Mount Ararat 14 Mount Blue 6
- Noble 16 Fryeburg Academy 5
- Thornton Academy 19 Scarborough 6
- Windham 20 Lewiston 5
