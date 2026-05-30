Maine High School Baseball, Softball, Tennis and Lacrosse Scores – May 29

Here are the Maine High School Baseball, Softball, Tennis (Playoff) and Lacrosse scores for games played and reported on  Friday, May 29th

Baseball

  • Bangor Christian 7 Schenck 3
  • Belfast 11 Waterville 2
  • Brewer 2 Hampden Academy 0
  • Brunswick 15 Lewiston 3
  • Calais 17 Woodland 3
  • Carrabec 7 Forest Hills 4
  • Fort Fairfield 14 Hodgdon 0
  • Gardiner 4 Erskine Academy 0
  • GSA 10 Central 0
  • GSA 11 Central 1
  • Greely 13 Gray-New Gloucester 3
  • Hermon 10 John Bapst 0
  • Lake Region 5 Freeport 2
  • Lincoln Academy 13 Oceanside 1
  • Maranacook 8 Mount Abram 4
  • Monmouth Academy 4 Lisbon 0
  • Morse 13 Winslow 3
  • Mount Blue 6 Skowhegan 5
  • MDI 12 Foxcroft Academy 9
  • Oxford Hills 1 Mt. Ararat 0
  • Richmond 8 Telstar 2
  • Sanford 10 Deering 0
  • South Portland 7 Thornton Academy 3
  • Temple Academy 7 Vinalhaven/North Haven 5
  • Valley 11 Greenville 1
  • Washington Academy 10 Bucksport 0
  • Waynflete/NYA 4 Sacopee Valley 3
  • Wells 16 Traip Academy 2
  • Wisdom 6 Madawaska 3
  • York 1 Yarmouth 0

Softball 

  • Belfast 13 Waterville 0
  • Brewer 1 Hampden Academy 0
  • Central 21 GSA 1
  • Central 12 GSA 0
  • Cheverus 8 South Portland 1
  • Forest Hills 17 Carrabec 7
  • Fort Fairfield 23 Hodgdon 4
  • Gardiner 10 10 Erskine Academy 0
  • Greely 17 Gray-New Gloucester 5
  • Lake Region 7 Freeport 1
  • Lewiston 17 Brunswick 6
  • Lincoln Academy 10 Oceanside 4
  • Monmouth Academy 9 Lisbon 3
  • Mount Abram 20 Maranacook 4
  • MDI 6 Foxcroft Academy 3
  • Oxford Hills 11 Mt. Ararat 0
  • Schenck 21 Bangor Christian 12
  • Skowhegan 3 Mt. Blue 2
  • Telstar/Gould 17 Richmond 3
  • Valley 26 Greenville 16
  • Washburn/Easton 16 Central Aroostook 8
  • Windham 18 Marshwood 4
  • Winslow 7 Morse 3
  • Wisdom 15 Madawaska 5
  • Yarmouth 5 Erskine Academy 0
  • York 17 Yarmouth 6

Girls Playoff Tennis

  • Brewer 4 Edward Little 1
  • Brunswick 5 Lewiston 0
  • Cape Elizabeth 4 Morse 1
  • Ellsworth 3 Hermon 2
  • GSA 3 Houlton/GHCA/Southern Aroostook 2
  • Lincoln Academy 5 Medomak Valley 0
  • Maranacook 5 Waynflete 0
  • Van Buren 5 Calais 0

Boys Playoff Tennis

  • Cape Elizabeth 4 York 1
  • Hermon 5 John Bapst 0
  • Marshwood 3 Portland 2
  • Medomak Valley 4 Morse 1
  • Thornton Academy 5 Scarborough 0
  • Vinalhaven 4 Temple Academy 1

Girls Lacrosse

  • Cape Elizabeth 14 Scarborough 10
  • Gorham 14 Biddeford 3
  • Kennebunk 12 Cheverus 8
  • Thornton Academy 21 Marshwood 8
  • Westbrook 8 South Portland 6
  • Windham 17 Bonny Eagle 3

Boys Lacrosse

  • Cape Elizabeth 15 Brunswick 6
  • Gardiner 14 Brewer 1
  • Gorham 13 Massabesic 6
  • Greely 19 Morse 8
  • Lincoln Academy 7 Erskine Academy 6
  • Marshwood 12 Wells 9
  • Messalonskee 9 Leavitt 1
  • Mount Ararat 14 Mount Blue 6
  • Noble 16 Fryeburg Academy 5
  • Thornton Academy 19 Scarborough 6
  • Windham 20 Lewiston 5
