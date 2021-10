MDI Boys and Orono Boys Finish 1st in PVC Cross Country Championship

The MDI Boys Cross Country Team finished first in the PVC Class B Championship race, while the Orono Boys Cross Country Team finished first in the PVC Class C Championship race on Saturday, October 16th in Bucksport

Here are the Team Results

Class B

MDI - 59 Caribou - 61 Hermon - 74 John Bapst - 79 Ellsworth - 112 Presque Isle - 141 Old Town - 150

Class C

Orono - 44 GSA - 50 Bucksport - 69 Sumner - 101 Lee - 121 Washington Academy 129

Here are the individual results courtesy of Sub 5

Event 2 Boys 5000 Meter Run VARSITY Class B School 1 Sam York JR Mount Desert 16:22.19 1 2 Michael Cyr SR Caribou High School 16:35.63 2 3 Ian Meserve SR Hermon High School 16:46.88 3 4 George Ferland JR Caribou High School 17:02.40 4 5 Ephraim Willey JR Caribou High School 17:07.41 5 6 Jason Wickett SR Hermon High School 17:13.79 6 7 Brayden Castonguay JR Presque Isle 17:18.07 7 8 Lucas Gagnon JR John Bapst 17:24.34 8 9 Griffin Merrill FR John Bapst 17:27.53 9 10 Spencer Gordon JR Old Town 17:34.21 10 11 Ethan Roach SO John Bapst 17:41.62 11 12 Tucker James SR Mount Desert 18:13.83 12 13 Liam McKernan SO Mount Desert 18:16.70 13 14 Aiden Searway SR Hermon High School 18:20.50 14 15 Ben Bateman JR Hermon High School 18:28.48 15 16 Callahan Bryer SR Mount Desert 18:32.31 16 17 Sam Craighead JR Mount Desert 18:35.25 17 18 Runner Jarrett FR Foxcroft Academy 18:38.99 19 Matthew Cormier SO Ellsworth 18:46.12 18 20 Aedyn Hughes FR Ellsworth 18:49.32 19 21 Jaron Leach SR Presque Isle 18:51.21 20 22 Tate Carter SR Ellsworth 18:58.19 21 23 Jay Haney SO Mount Desert 19:04.80 22 24 Jonathan Ouellette FR John Bapst 19:08.88 23 25 James Cherrier JR Caribou High School 19:23.30 24 26 Rowan Tate SO Ellsworth 19:27.23 25 27 Zackery Frost JR Caribou High School 19:29.81 26 28 Connor May JR Old Town 19:30.52 27 29 Gavin Coffin SR John Bapst 19:48.24 28 30 Alex DeWitt SR Ellsworth 19:49.40 29 31 Gilman Taylor SO John Bapst 19:56.20 30 32 Caleb Green SO Presque Isle 20:09.54 31 33 Wyatt Byther JR Old Town 20:12.19 32 34 Ryan Davis JR Mount Desert 20:14.75 33 35 Jed Hartley FR John Bapst 20:17.69 34 36 Griffin Murray JR Old Town 20:34.42 35 37 Tyler Noyes JR Hermon High School 20:49.61 36 38 Aiden Currie SR Foxcroft Academy 20:54.04 39 Drew Pierson JR Ellsworth 20:55.51 37 40 Felix Markosian FR Ellsworth 21:16.18 38 41 Dominick Harriman JR Hermon High School 21:25.16 39 42 Jacob Violette FR Caribou High School 21:45.05 40 43 Joshua Keiser JR Presque Isle 21:46.87 41 44 Zachary Peirce SO Foxcroft Academy 21:52.08 45 Ryder Chandler FR Presque Isle 21:59.27 42 46 Aaron Belanger SO Hermon High School 22:06.71 43 47 Aedan Bourgoine SO Caribou High School 22:19.30 44 48 Alexander LeClair FR Presque Isle 23:21.93 45 49 William Francis FR Old Town 23:41.05 46 Event 2 Boys 5000 Meter Run VARSITY Class C School 1 William Hileman SO Bucksport 16:25.88 1 2 Kyle McClellan SR Orono High School 16:30.90 2 3 Daniel Ross SR Houlton/GHCA 17:05.14 4 Colby Farnsworth SR Orono High School 17:22.10 3 5 Ethan Linscott JR Lee Academy 17:22.92 4 6 Kaleb Colson SO Sumner 17:36.10 5 7 Gage Bruns SO Bucksport 17:48.21 6 8 Payson Reinhardt JR Dexter 17:55.16 9 Ira Buchholz JR George Stevens 17:57.35 7 10 Sol Lorio JR George Stevens 17:59.14 8 11 Micah Bryan JR George Stevens 18:00.18 9 12 Izaak Swartz SR Orono High School 18:08.13 10 13 Jack Gray SR George Stevens 18:12.52 11 14 Owen Beane FR Orono High School 18:14.59 12 15 Ren Salisbury SO Sumner 18:18.61 13 16 Tristan Hicks JR Washington Academy 18:19.17 14 17 Andrew Hipsky JR George Stevens 18:19.17 15 18 Tom Norgang JR George Stevens 18:21.24 16 19 Zane Roggenbuck SO Orono High School 18:40.27 17 20 Matthew Haire JR Narraguagus 18:45.38 21 Henry Penfold SR DI-S 18:46.21 22 Micheal Johnson SO Bucksport 18:58.10 18 23 Colin Mcdougal FR Bucksport 19:07.64 19 24 Troy Morrison SO BHHS 19:09.22 25 Austin Chandler JR George Stevens 19:17.55 20 26 Dakoda Davis SO Washington Academy 19:17.80 21 27 Ethan Hicks SR Washington Academy 19:47.22 22 28 Carter Light SO Bangor Christian 20:01.27 29 Phillip Espenscheid FR Houlton/GHCA 20:02.85 30 Willis Reinhardt FR Dexter 20:16.73 31 Ben Arsenault FR Orono High School 20:17.93 23 32 Riley Hastey SO Sumner 20:19.51 24 33 Trevor Speed JR Dexter 20:45.27 34 Kevin Howard JR Central 20:54.09 35 Kodiak Gerken FR Mattanawcook 21:07.11 36 Robert Lyons SR Schenck High School 21:12.03 37 Jorgen Halvorsen SO PCHS 21:17.53 38 Liam Swift SR Bucksport 21:18.04 25 39 Asa Berry SO Sumner 21:26.12 26 40 Zachary Holt JR Lee Academy 21:27.67 27 41 Brystin Rudge FR Machias 21:55.57 42 Tristan Seavey SR Calais High School 21:58.66 43 Nick Allard JR Lee Academy 22:26.61 28 44 Thomas Bradley SR Searsport 22:42.65 45 Will Stoner FR Orono High School 22:46.89 29 46 Aidan Knowles SR Lee Academy 22:51.47 30 47 Tyler Furtek SR Calais High School 22:54.64 48 Cameron Evans SO Bucksport 23:57.68 31 49 Gonzalo Perez FR Lee Academy 24:14.02 32 50 Jack Fisher FR Sumner 24:52.66 33 51 Nolan Ainsworth FR Central 24:57.30 52 Kristian Kellerhals JR Houlton/GHCA 25:06.52 53 Noah McNeal SO Schenck High School 26:02.80 54 Ron Bishop SR Bucksport 26:17.51 34 55 Joseph Guay JR Washington Academy 26:18.62 35 56 Teddy Dickson-Smith SO Sumner 28:23.02 36 57 Noah Carver SR Washington Academy 29:25.20 37

Here are photos from the race