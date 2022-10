MDI’s Sam York Finishes 2nd in State Class B Cross Country Race

MDI's Sam York finished 2nd in the State Class B Boys Cross Country Championship Meet at Twin Brooks in Cumberland on Saturday, October 29th. Freeport won the Team Championship.

The battle for 3rd-6th places was very tight with the 4 teams within 6 points of each other.

Team Results

Freeport 35 York 93 Greely 142 John Bapst 133 MDI 145 Lake Region 148 Lincoln Academy 161 Morse 161 Caribou 229 Cony 232 Ellsworth 237 Cape Elizabeth

Individual Results

1 Carter Libby 11 Gray New Glouces 16:50.13

2 Sam York 12 Mt. Desert 16:51.18 1

3 Logan Ouellette 12 Leavitt 16:59.93

4 Henry Horne 12 Freeport 17:14.39 2

5 Will Spaulding 11 Freeport 17:28.30 3

6 Sam Laverdiere 10 Lake Region 17:34.17 4

7 Ethan Roach 11 John Bapst 17:35.71 5

8 Aidan Ring 10 York High School 17:40.20 6

9 Grady Kemp 12 Lake Region 17:42.58 7

10 Ephraim Willey 12 Caribou High School 17:45.33 8

11 Gabe Durazo 11 Leavitt 17:46.95

12 Teo Styverlink-Horne 11 Freeport 17:47.26 9

13 Nick Choate 12 Erskine Academy 17:49.63

14 Alex Gilbert 9 Freeport 17:52.60 10

15 Connor Smith 10 Freeport 17:55.59 11

16 Noah Morris 11 Medomak 18:00.88

17 Ken Hermawan 11 York High School 18:05.43 12

18 Hayden MacArthur 12 Greely High School 18:08.46 13

19 Preston Gerry 11 Gray New Glouces 18:08.48

20 Sam Craighead 12 Mt. Desert 18:10.11 14

21 Will Robbins 12 Belfast 18:10.58

22 Tait Harvey 9 Greely High School 18:12.05 15

23 Aedyn Hughes 10 Ellsworth 18:12.38 16

24 Riley Dunn 12 Morse High School 18:12.86 17

25 Eliot O'Mahoney 11 Lincoln Academy 18:13.15 18

26 Cameron Pernal 10 Yarmouth 18:13.55

27 Hayden Atkinson 9 York High School 18:17.93 19

28 Bhavnish Tucker 11 Lake Region 18:18.95 20

29 Lucas Gagnon 12 John Bapst 18:20.00 21

30 Moore Ian 12 Freeport 18:20.95 22

31 Seamus Raftice 12 Greely High School 18:26.66 23

32 Owen Madson 12 Wells High School 18:30.24

33 Sam Goldey 11 Cony High School 18:31.69 24

34 Gaffney McDonough 10 Morse High School 18:32.62 25

35 Levi Riggs 9 Morse High School 18:32.63 26

36 Will Gear 11 York High School 18:34.99 27

37 George Ferland 12 Caribou High School 18:37.66 28

38 Abraham Medrano 9 Wells High School 18:38.03

39 Charlie Newton 11 York High School 18:40.75 29

40 Braden Rioux 11 Winslow High School 18:41.83

41 Owen Spaulding 12 York High School 18:44.19 30

42 Stuart Baybutt 12 Yarmouth 18:45.42

43 CJ Savastano 11 Lincoln Academy 18:47.36 31

44 Runner Jarrett 10 Foxcroft Academy 18:50.07

45 Porter Towne 11 Freeport 18:56.68 32

46 Nicholas Russ 11 Lincoln Academy 18:56.79 33

47 Liam McKernan 11 Mt. Desert 18:56.98 34

48 Jonathan Ouellette 10 John Bapst 18:59.18 35

49 Andrew Turlo 12 Waterville 19:00.41

50 Griffin Merrill 10 John Bapst 19:11.21 36

51 Wyatt Byther 12 Old Town 19:11.68

52 Liam Card 12 Lincoln Academy 19:13.25 37

53 Hans Bakke 10 York High School 19:13.88 38

54 Case Jacobs 11 Morse High School 19:14.98 39

55 Matthew Cormier 11 Ellsworth 19:17.07 40

56 Thijs Gilda 12 Cape Elizabeth 19:18.91 41

57 Aiden Jacobs 12 Lincoln Academy 19:21.25 42

58 Sam Coffin 12 Cony High School 19:22.04 43

59 Feleke Lynch 11 Mt. Desert 19:23.45 44

60 William Coull 10 Greely High School 19:26.06 45

61 Zephyr Lani-Caputo 12 Erskine Academy 19:26.98

62 Zachary Vanni 11 Greely High School 19:29.48 46

63 Jed Hartley 10 John Bapst 19:31.99 47

64 Gilman Taylor 11 John Bapst 19:33.30 48

65 Brandon Mastriano 11 Cony High School 19:38.97 49

66 James Mooney 11 Cony High School 19:40.88 50

67 Thomas Leggat-Barr 11 Greely High School 19:41.41 51

68 Patrick Saltysiak 9 Mt. Desert 19:41.62 52

69 Henry Milan 10 John Bapst 19:44.56 53

70 Riley Harper 12 Morse High School 19:44.97 54

71 Chris Taylor 11 Ellsworth 19:46.04 55

72 Tristan Cormier 12 Lake Region 19:51.10 56

73 Will Clark 11 Lincoln Academy 19:54.22 57

74 Ren Kauffunger 9 Morse High School 19:57.17 58

75 Wynn Pooler 10 Erskine Academy 19:57.99

76 Rowan Tate 11 Ellsworth 20:00.64 59

77 Justin Rogers 11 Winslow High School 20:04.15

78 Conor Glasier 11 Lincoln Academy 20:06.66 60

79 Ezra Gronlund 12 Lake Region 20:07.24 61

80 Scott Stubbs 9 Caribou High School 20:12.19 62

81 Harrison Landes 10 Caribou High School 20:17.79 63

82 Alecssander Freitas 12 Lake Region 20:25.77 64

83 Chris Cooper 9 Mt. Desert 20:25.97 65

84 Matthew Dos Santos 11 Cony High School 20:33.86 66

85 Felix Markosian 10 Ellsworth 20:36.81 67

86 Robert Demerchant 9 Caribou High School 20:38.33 68

87 Jacob Violette 10 Caribou High School 20:42.11 69

88 Jack Brune 10 Morse High School 20:43.87 70

89 Drew Pierson 12 Ellsworth 20:46.52 71

90 Kyle Mastriano 11 Cony High School 20:53.17 72

91 Aidan Morris 9 Cape Elizabeth 20:57.05 73

92 Ethan Kutella 10 Lake Region 21:11.84 74

93 Simon Shyka-brown 11 Cape Elizabeth 21:18.00 75

94 Lucian Avila-Gatz 10 Mt. Desert 21:31.46 76

95 Andrew Perruzzi 11 Cape Elizabeth 21:34.99 77

96 Eben Buck 11 Cony High School 21:39.40 78

97 Alexander Emery 10 Cape Elizabeth 21:58.63 79

98 Cullen Rafford 11 Greely High School 22:13.18 80

99 Benjamin Tate 10 Ellsworth 22:31.78 81

100 Bradien Frakes 10 Caribou High School 22:31.79 82