Old Town Girls and Hampden Academy Boys Finish 1st at Hampden Academy Track and Field Meet [RESULTS]

The Old Town Girls and Hampden Academy Boys finished 1st at the Track and Field Meet held at Hampden Academy on Friday, May 12th.

Here are the Team Results

Girls

Old Town - 116 MDI - 86 Hampden Academy - 62 Sumner - 6

Boys

Hampden Academy - 84 Old Town - 74 MDI - 65 Sumner - 55

Here are the individual results from Sub 5

Girls 100 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== Finals 1 Libby Saucier 9 Old Town Hig 13.44 1 6 2 Jenny Carr 12 Mt. Desert I 13.70 1 4 3 Rachelle Melanson 10 Hampden Acad 13.96 1 3 4 Sophie Crooker 10 Hampden Acad 13.97 1 2 5 Molly Curtis 11 Hampden Acad 14.19 1 1 6 Rhiannon Bousquet 10 Old Town Hig 14.28 1 7 Lucille Misiaszek 9 Mt. Desert I 14.35 1 8 Kiersten Shayne 9 Hampden Acad 14.58 2 9 Phoebe Dunbar 9 Mt. Desert I 14.77 2 10 Olivia Barthelemy 9 Old Town Hig 14.85 2 11 Jenna Lobdell 12 Hampden Acad 15.19 2 12 Liliana Christiansen 9 Hampden Acad 15.24 2 13 Sophie Clough 10 Hampden Acad 15.28 2 14 Haley Moores 10 Old Town Hig 15.35 3 15 Savannah O'Leary 10 Hampden Acad 15.38 3 16 Daynea Morle 9 Mt. Desert I 15.60 3 17 Madelyn Marks 9 Mt. Desert I 15.72 3 18 Rhiannon Sargent 10 Sumner Memor 15.79 2 19 Sophia Murphy 11 Mt. Desert I 15.90 2 20 Chloe Henry 9 Old Town Hig 16.02 3 21 Enna Bertin 9 Sumner Memor 16.32 3 22 Norah Sanborn 11 Old Town Hig 16.33 3 23 Cecelia Whitehead 9 Mt. Desert I 16.68 3 24 Denali Wagstaff 11 Mt. Desert I 16.76 4 25 Heather Riddell 9 Mt. Desert I 16.76 4 26 Isa Lynch 9 Mt. Desert I 16.82 4 27 Annabelle Dwyer 9 Sumner Memor 18.06 4 28 Morelia Valencia-Jungo 10 Sumner Memor 18.17 4 29 Bianca Seavey-Tucker 10 Sumner Memor 19.84 4 Girls 200 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Felicia Marin 11 Hampden Acad 27.68 1 6 2 Libby Saucier 9 Old Town Hig 27.98 1 4 3 Rhiannon Bousquet 10 Old Town Hig 30.23 1 3 4 Phoebe Dunbar 9 Mt. Desert I 30.37 1 2 5 Olivia Barthelemy 9 Old Town Hig 30.45 1 1 6 Elyannah Briggs 9 Old Town Hig 30.46 2 7 Jenna Lobdell 12 Hampden Acad 31.29 1 8 Ava Downs 11 Hampden Acad 31.48 1 9 Ryleigh Kibe 10 Mt. Desert I 31.76 2 10 Ella Joyce 12 Mt. Desert I 32.00 1 11 Hope LeMoine 10 Mt. Desert I 32.13 2 12 Madelyn Marks 9 Mt. Desert I 32.19 2 13 Sophia Murphy 11 Mt. Desert I 32.40 3 14 Daynea Morle 9 Mt. Desert I 32.65 2 15 Chloe Henry 9 Old Town Hig 33.26 2 16 Isa Lynch 9 Mt. Desert I 34.77 3 17 Kennedy Fortin 10 Hampden Acad 34.84 2 18 Sophie Schall 11 Hampden Acad 34.96 2 19 Heather Riddell 9 Mt. Desert I 35.27 3 20 Cynthia Girouard 9 Old Town Hig 37.67 3 Girls 400 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Taylor Loring 9 Old Town Hig 1:04.10 1 6 2 Natalia Charles 10 Hampden Acad 1:04.36 1 4 3 Felicia Marin 11 Hampden Acad 1:04.38 1 3 4 Kayleigh Johnston 12 Old Town Hig 1:05.33 1 2 5 Callan Eason 12 Mt. Desert I 1:08.86 1 1 6 Lylah Wagstaff 9 Mt. Desert I 1:11.41 1 7 Rachelle Melanson 10 Hampden Acad 1:12.15 1 8 Grace Daigle 11 Hampden Acad 1:12.88 1 9 Isabelle Byer 9 Mt. Desert I 1:14.33 2 10 Emily Kneser 10 Hampden Acad 1:14.81 2 11 Nora Emerson 11 Hampden Acad 1:16.06 2 Girls 800 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Alexis Wesley 10 Old Town Hig 2:33.98 6 1:16.558 (1:16.558) 2:33.973 (1:17.415) 2 Sophia Taylor 12 Mt. Desert I 2:35.65 4 1:16.848 (1:16.848) 2:35.646 (1:18.798) 3 Natalia Charles 10 Hampden Acad 2:48.56 3 1:18.961 (1:18.961) 2:48.557 (1:29.596) 4 Cassidy Rackliffe 12 Old Town Hig 2:50.19 2 1:22.475 (1:22.475) 2:50.181 (1:27.706) 5 Taylor Loring 9 Old Town Hig 3:00.70 1 1:18.646 (1:18.646) 3:00.691 (1:42.045) 6 Tori Webber 12 Sumner Memor 3:25.06 1:30.707 (1:30.707) 3:25.057 (1:54.350) Girls 1600 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Cassidy Rackliffe 12 Old Town Hig 6:06.32 6 1:26.749 (1:26.749) 3:02.399 (1:35.650) 4:36.439 (1:34.040) 6:06.316 (1:29.877) 2 Annie Roach 12 Old Town Hig 6:19.24 4 1:27.886 (1:27.886) 3:06.560 (1:38.674) 4:44.663 (1:38.104) 6:19.233 (1:34.570) 3 Meri Rainford 10 Mt. Desert I 6:35.88 3 1:33.801 (1:33.801) 3:17.143 (1:43.343) 5:00.867 (1:43.725) 6:35.876 (1:35.009) Girls 3200 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Gretchen Plant 9 Hampden Acad 12:46.94 6 1:32.733 (1:32.733) 3:09.551 (1:36.819) 4:49.520 (1:39.969) 6:28.386 (1:38.867) 8:04.954 (1:36.568) 9:41.605 (1:36.651) 11:17.450 (1:35.846) 12:46.940 (1:29.490) 2 Annie Roach 12 Old Town Hig 13:39.94 4 1:35.062 (1:35.062) 3:19.524 (1:44.462) 5:06.595 (1:47.071) 6:51.519 (1:44.925) 8:36.665 (1:45.147) 10:19.232 (1:42.567) 12:02.590 (1:43.358) 13:39.935 (1:37.345) 3 Lida Kanoti 10 Old Town Hig 13:57.05 3 1:33.352 (1:33.352) 3:15.598 (1:42.246) 4:59.459 (1:43.861) 6:44.800 (1:45.341) 8:32.687 (1:47.888) 10:20.555 (1:47.868) 12:11.376 (1:50.822) 13:57.050 (1:45.674) Girls 100 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Grace Willey 12 Old Town Hig 16.92 6 2 Ada Fisher 11 Sumner Memor 17.17 4 3 Sharyn Lipski 11 Mt. Desert I 18.30 3 4 Cayleigh Fournier 9 Hampden Acad 18.92 2 5 Megan Sweeney 12 Hampden Acad 19.20 1 6 Sophie Clough 10 Hampden Acad 20.21 Girls 300 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Amelia Vandongen 10 Mt. Desert I 49.74 6 2 Fiona St. Germain 10 Mt. Desert I 52.72 4 3 Sharyn Lipski 11 Mt. Desert I 53.72 3 4 Destiny Mooers 11 Hampden Acad 54.31 2 5 Grace Willey 12 Old Town Hig 55.19 1 6 Hope LeMoine 10 Mt. Desert I 56.06 7 Ella Joyce 12 Mt. Desert I 56.97 8 Myah Worster 12 Old Town Hig 58.21 Girls 4x100 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Old Town High School 53.47 6 1) Olivia Lizzotte 9 2) Kayleigh Johnston 12 3) Rhiannon Bousquet 10 4) Libby Saucier 9 2 Mt. Desert Island High School 54.44 4 1) Jenny Carr 12 2) Lucille Misiaszek 9 3) Phoebe Dunbar 9 4) Callan Eason 12 3 Hampden Academy 55.81 2 1) Sophie Crooker 10 2) Kiersten Shayne 9 3) Molly Curtis 11 4) Rachelle Melanson 10 4 Old Town High School 'B' x57.77 1) Abigail Talon 12 2) Olivia Small 12 3) Lily Young 12 4) Olivia Barthelemy 9 5 Hampden Academy 'B' x1:00.02 1) Liliana Christiansen 9 2) Savannah O'Leary 10 3) Jenna Lobdell 12 4) Maggie Allen 10 6 Old Town High School 'C' x1:00.35 1) Haley Moores 10 2) Ava Harvey 9 3) Norah Sanborn 11 4) Chloe Henry 9 7 Sumner Memorial High School 1:01.29 1) Emily Burrill 11 2) Rhiannon Sargent 10 3) Enna Bertin 9 4) Maddi Matteson 12 Girls 4x400 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Mt. Desert Island High School 4:23.58 6 1) Jenny Carr 12 2) Seneca Haney 9 3) Callan Eason 12 4) Amelia Vandongen 10 1:05.926 (1:05.926) 2:17.624 (1:11.699) 3:22.782 (1:05.158) 4:23.576 (1:00.795) 2 Old Town High School 4:26.03 4 1) Taylor Loring 9 2) Karina Dumond 9 3) Alexis Wesley 10 4) Kayleigh Johnston 12 1:04.553 (1:04.553) 2:12.858 (1:08.305) 3:20.378 (1:07.520) 4:26.022 (1:05.645) 3 Hampden Academy 4:39.06 2 1) Natalia Charles 10 2) Megan Sweeney 12 3) Destiny Mooers 11 4) Gretchen Plant 9 1:06.863 (1:06.863) 2:20.687 (1:13.825) 3:28.436 (1:07.750) 4:39.058 (1:10.623) 4 Mt. Desert Island High School 'B' x4:52.56 1) Fiona St. Germain 10 2) Isabelle Byer 9 3) Lylah Wagstaff 9 4) Piper Soares 12 1:08.435 (1:08.435) 2:27.896 (1:19.461) 3:41.903 (1:14.008) 4:52.554 (1:10.651) 5 Hampden Academy 'B' x5:11.92 1) Emily Kneser 10 2) Nora Emerson 11 3) Sophie Schall 11 4) Grace Daigle 11 1:17.818 (1:17.818) 2:39.403 (1:21.585) 3:58.714 (1:19.311) 5:11.918 (1:13.205) 6 Sumner Memorial High School 5:32.73 1) Ada Fisher 11 2) Margaret Reilich-Godino 11 3) Rhiannon Sargent 10 4) Tori Webber 12 1:14.590 (1:14.590) 2:34.543 (1:19.953) 4:05.498 (1:30.956) 5:32.730 (1:27.232) Girls 4x800 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Hampden Academy 12:05.58 6 1) Emily Kneser 10 2) Grace Daigle 11 3) Nora Emerson 11 4) Gretchen Plant 9 3:07.714 (3:07.714) 5:59.285 (2:51.572) 9:16.900 (3:17.615) 12:05.573 (2:48.674) Girls High Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Grace Willey 12 Old Town Hig 5-00.00 6 2 Elyannah Briggs 9 Old Town Hig 4-10.00 4 3 Susanna Davis 12 Mt. Desert I 4-06.00 3 4 Cassidy Rackliffe 12 Old Town Hig J4-06.00 2 5 Karina Dumond 9 Old Town Hig J4-06.00 1 6 Myah Worster 12 Old Town Hig J4-06.00 7 Cayleigh Fournier 9 Hampden Acad 4-02.00 7 Phoebe Dunbar 9 Mt. Desert I 4-02.00 7 Olivia Small 12 Old Town Hig 4-02.00 10 Denali Wagstaff 11 Mt. Desert I 3-10.00 -- Lilly Tripp 9 Hampden Acad NH Girls Pole Vault ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Seneca Haney 9 Mt. Desert I 7-06.00 6 2 Megan Sweeney 12 Hampden Acad 7-00.00 4 3 Lucille Misiaszek 9 Mt. Desert I 6-06.00 2.50 3 Ella Joyce 12 Mt. Desert I 6-06.00 2.50 5 Gretchen Plant 9 Hampden Acad J6-06.00 1 6 Sophie Clough 10 Hampden Acad J6-06.00 7 Lylah Wagstaff 9 Mt. Desert I 6-00.00 8 Sophia Murphy 11 Mt. Desert I J6-00.00 9 Isabelle Byer 9 Mt. Desert I 5-06.00 10 Abigail Talon 12 Old Town Hig 5-00.00 -- Lida Kanoti 10 Old Town Hig NH Girls Long Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Amelia Vandongen 10 Mt. Desert I 15-03.75 6 2 Destiny Mooers 11 Hampden Acad 14-11.00 4 3 Grace Willey 12 Old Town Hig 14-07.75 3 4 Elyannah Briggs 9 Old Town Hig 14-01.50 2 5 Karina Dumond 9 Old Town Hig 13-08.50 1 6 Rachelle Melanson 10 Hampden Acad 13-06.50 7 Lucille Misiaszek 9 Mt. Desert I 12-11.00 8 Hope LeMoine 10 Mt. Desert I 12-10.50 9 Ava Downs 11 Hampden Acad 12-08.00 10 Abigail Talon 12 Old Town Hig 12-04.75 11 Ava Harvey 9 Old Town Hig 12-02.25 12 Lily Young 12 Old Town Hig 12-00.25 13 Piper Soares 12 Mt. Desert I 11-11.75 13 Kennedy Fortin 10 Hampden Acad 11-11.75 15 Olivia Small 12 Old Town Hig 11-09.25 15 Rhiannon Sargent 10 Sumner Memor 11-09.25 17 Maddi Matteson 12 Sumner Memor 11-04.00 18 Daynea Morle 9 Mt. Desert I 11-00.50 19 Madelyn Marks 9 Mt. Desert I 10-10.50 20 Savannah O'Leary 10 Hampden Acad 10-09.75 21 Norah Sanborn 11 Old Town Hig 10-05.25 22 Maggie Allen 10 Hampden Acad 10-01.75 23 Elena Reynolds 11 Hampden Acad 10-01.00 23 Heather Riddell 9 Mt. Desert I 10-01.00 25 Cecelia Whitehead 9 Mt. Desert I 9-07.50 26 Isa Lynch 9 Mt. Desert I 9-03.00 27 Olivia Sharpe 10 Hampden Acad 8-07.25 28 Cynthia Girouard 9 Old Town Hig 8-04.75 29 Ari Murray 11 Old Town Hig 7-11.25 -- Danica Flewelling 11 Old Town Hig FOUL Girls Triple Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Amelia Vandongen 10 Mt. Desert I 34-07.50 6 2 Sophie Crooker 10 Hampden Acad 32-06.25 4 3 Destiny Mooers 11 Hampden Acad 31-09.00 3 4 Molly Curtis 11 Hampden Acad 31-05.75 2 5 Karina Dumond 9 Old Town Hig 30-09.25 1 6 Piper Soares 12 Mt. Desert I 29-05.50 7 Megan Sweeney 12 Hampden Acad 29-04.75 8 Ada Fisher 11 Sumner Memor 29-03.50 9 Libby Saucier 9 Old Town Hig J29-03.50 10 Kiersten Shayne 9 Hampden Acad 28-10.50 11 Danica Flewelling 11 Old Town Hig 27-07.25 12 Abigail Swedberg 12 Old Town Hig 27-03.25 13 Abigail Talon 12 Old Town Hig 27-01.00 14 Olivia Neely 12 Old Town Hig 27-00.25 15 Olivia Small 12 Old Town Hig 26-02.75 16 Myah Worster 12 Old Town Hig 26-02.00 17 Ava Harvey 9 Old Town Hig 25-11.75 18 Lily Young 12 Old Town Hig 25-02.50 Girls Shot Put ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Dominique Reinzo 12 Old Town Hig 35-02.00 6 2 Olivia Pratt 11 Mt. Desert I 34-03.50 4 3 Izabella Damboise 12 Old Town Hig 32-07.50 3 4 Logan Closson 12 Mt. Desert I 31-09.00 2 5 Kylee Murray 10 Old Town Hig 31-02.50 1 6 Molly Ritter 12 Mt. Desert I 30-05.50 7 Kaylee Higgins 10 Mt. Desert I 26-06.50 8 Emily Burrill 11 Sumner Memor 26-05.50 9 Rachel Goodwin 10 Mt. Desert I 25-09.50 10 Olivia Neely 12 Old Town Hig 25-07.00 10 Sadie Joyce 10 Mt. Desert I 25-07.00 12 Crystal Smith 10 Old Town Hig 24-09.00 13 Gabrielle Kennard-Garcia 12 Hampden Acad 24-07.50 14 Keeara Dutton 12 Old Town Hig 24-03.00 15 Bianca Seavey-Tucker 10 Sumner Memor 23-10.50 16 Lauren Davis 10 Mt. Desert I 23-04.00 16 Sophie Schall 11 Hampden Acad 23-04.00 18 Avery Preston-Schreck 12 Mt. Desert I 22-10.00 19 Olivia Sharpe 10 Hampden Acad 20-07.50 20 Elaina Thomas 12 Sumner Memor 20-01.00 21 Sylvie Mowry 12 Sumner Memor 19-10.50 22 Savannah O'Leary 10 Hampden Acad 19-02.00 23 Elena Reynolds 11 Hampden Acad 18-11.00 24 Selina Turgeon 12 Hampden Acad 10-00.50 Girls Discus Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Molly Ritter 12 Mt. Desert I 102-11 6 2 Olivia Pratt 11 Mt. Desert I 92-02 4 3 Susanna Davis 12 Mt. Desert I 90-02 3 4 Izabella Damboise 12 Old Town Hig 89-07 2 5 Kaylee Higgins 10 Mt. Desert I 86-10 1 6 Logan Closson 12 Mt. Desert I 85-05 7 Dominique Reinzo 12 Old Town Hig 78-02 8 Bianca Seavey-Tucker 10 Sumner Memor 77-00 9 Sadie Joyce 10 Mt. Desert I 76-09 10 Olivia Neely 12 Old Town Hig 75-07 11 Kylee Murray 10 Old Town Hig 73-02 12 Denali Wagstaff 11 Mt. Desert I 70-07 13 Rachel Goodwin 10 Mt. Desert I 69-06 14 Abigail Swedberg 12 Old Town Hig 65-08 15 Kennedy Fortin 10 Hampden Acad 65-07 16 Avery Preston-Schreck 12 Mt. Desert I 63-07 17 Crystal Smith 10 Old Town Hig 61-03 18 Emily Burrill 11 Sumner Memor 58-04 19 Sylvie Mowry 12 Sumner Memor 57-09 20 Keeara Dutton 12 Old Town Hig 57-06 21 Gabrielle Kennard-Garcia 12 Hampden Acad 55-01 22 Elaina Thomas 12 Sumner Memor 54-04 23 Lilly Tripp 9 Hampden Acad 53-04 24 Olivia Sharpe 10 Hampden Acad 47-05 Girls Javelin Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Dominique Reinzo 12 Old Town Hig 104-11 6 2 Abigail Swedberg 12 Old Town Hig 100-03 4 3 Kylee Murray 10 Old Town Hig 90-06 3 4 Ada Fisher 11 Sumner Memor 87-04 2 5 Felicia Marin 11 Hampden Acad 84-04 1 6 Ava Downs 11 Hampden Acad 79-10 7 Susanna Davis 12 Mt. Desert I 78-02 8 Sadie Joyce 10 Mt. Desert I 75-07 9 Sophie Schall 11 Hampden Acad 66-02 10 Gabrielle Kennard-Garcia 12 Hampden Acad 64-01 11 Maggie Allen 10 Hampden Acad 62-06 12 Callan Eason 12 Mt. Desert I 62-05 13 Bianca Seavey-Tucker 10 Sumner Memor 61-03 14 Liliana Christiansen 9 Hampden Acad 60-03 15 Olivia Pratt 11 Mt. Desert I 59-04 16 Crystal Smith 10 Old Town Hig 56-09 17 Rachel Goodwin 10 Mt. Desert I 52-08 18 Elena Reynolds 11 Hampden Acad 47-05 19 Elaina Thomas 12 Sumner Memor 44-10 19 Jenna Lobdell 12 Hampden Acad 44-10 21 Reese Bryant 9 Sumner Memor 44-09 22 Tori Webber 12 Sumner Memor 35-01 Girls 1600 Meter Race Walk ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Ari Murray 11 Old Town Hig 11:08.14 6 2:34.537 (2:34.537) 5:24.505 (2:49.968) 8:19.978 (2:55.474) 11:08.138 (2:48.160) -- Selina Turgeon 12 Hampden Acad X7:59.63 3:49.285 (3:49.285) 7:59.623 (4:10.339) Boys 100 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Miles Burr 11 Mt. Desert I 10.90 1 6 2 Jorden Cote 12 Old Town Hig 11.86 1 4 3 Caleb March 10 Hampden Acad 11.93 1 3 4 Kaleb Colson 11 Sumner Memor 12.02 1 2 5 Aiden Mitchell 11 Mt. Desert I 12.04 1 1 6 Billy Wray 12 Sumner Memor 12.07 1 7 Gabe Allen 12 Hampden Acad 12.09 1 8 Alexander Wilcox 9 Hampden Acad 12.37 2 9 Aiden Griffin 12 Sumner Memor 12.43 1 10 Martin Hurley 9 Mt. Desert I 12.56 3 11 Liam Facchini 9 Hampden Acad 12.58 2 12 Elouan Lehner 12 Hampden Acad 12.64 3 13 Chase Turgeon 9 Hampden Acad 12.66 2 14 Logan Buteau 11 Sumner Memor 12.97 2 15 Andrew Wolfertz 11 Old Town Hig 12.98 2 16 Aiden Keeley 12 Hampden Acad 12.99 3 17 Griffin Murray 12 Old Town Hig 13.14 2 18 Daniel Freudig 11 Mt. Desert I 13.16 3 19 James (Jp) Reinzo 10 Old Town Hig 13.23 3 20 Lucas Bartkiewicz 10 Old Town Hig 13.34 2 21 Joshua Orellana-Cramer 11 Sumner Memor 13.37 2 22 Eli Daigle 11 Mt. Desert I 13.37 3 23 Chase Dodge 10 Old Town Hig 13.40 4 24 Erick Beal 9 Sumner Memor 13.66 3 25 Elvis Rockwell 10 Mt. Desert I 13.85 4 26 Andrew James 12 Mt. Desert I 13.90 4 27 Joseph Bennett 9 Mt. Desert I 13.95 4 28 Jordan Wells 11 Hampden Acad 14.08 3 29 Jeremy Bennett 9 Mt. Desert I 14.21 5 30 Henry Scott 9 Hampden Acad 14.41 4 31 Ian Robichaud 9 Hampden Acad 14.54 4 32 Benjamin Hooper 9 Hampden Acad 14.63 4 33 Brenden Willett 9 Sumner Memor 14.68 5 34 Joshua Dove 10 Hampden Acad 14.78 4 35 Krais Cook 12 Hampden Acad 15.23 5 36 Evan Weldon 9 Hampden Acad 16.32 5 Boys 200 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Caleb March 10 Hampden Acad 24.30 1 6 2 Gabe Allen 12 Hampden Acad 24.90 1 4 3 Jorden Cote 12 Old Town Hig 24.98 1 3 4 Aiden Mitchell 11 Mt. Desert I 25.04 1 2 5 Billy Wray 12 Sumner Memor 25.52 1 1 6 Chase Turgeon 9 Hampden Acad 25.64 1 7 Liam Facchini 9 Hampden Acad 25.96 2 8 Raymond Brickle 12 Hampden Acad 26.04 1 9 Alexander Wilcox 9 Hampden Acad 26.05 2 10 Aiden Griffin 12 Sumner Memor 26.44 1 11 Elouan Lehner 12 Hampden Acad 26.61 2 12 Aiden Keeley 12 Hampden Acad 27.34 2 13 Eli Daigle 11 Mt. Desert I 27.42 2 14 Joshua Orellana-Cramer 11 Sumner Memor 27.76 2 15 Lucas Bartkiewicz 10 Old Town Hig 27.86 2 16 James Rice 10 Hampden Acad 27.93 2 17 Peyton Cates 10 Hampden Acad 28.04 3 18 Jack Fisher 10 Sumner Memor 28.22 3 19 Saben Tenney 10 Sumner Memor 28.97 4 20 Simon Zhang 10 Mt. Desert I 29.37 3 21 Jordan Wells 11 Hampden Acad 29.39 3 22 Erick Beal 9 Sumner Memor 29.55 3 23 Henry Scott 9 Hampden Acad 29.93 3 24 Ezra Leong 9 Hampden Acad 30.25 4 25 Connor Kielbasa 10 Hampden Acad 30.90 3 26 Krais Cook 12 Hampden Acad 31.04 4 Boys 400 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Miles Burr 11 Mt. Desert I 52.14 1 6 2 Caleb March 10 Hampden Acad 53.00 1 4 3 Gabe Allen 12 Hampden Acad 56.11 1 3 4 Raymond Brickle 12 Hampden Acad 56.53 1 2 5 William Francis 10 Old Town Hig 57.41 1 1 6 Chase Turgeon 9 Hampden Acad 58.11 1 7 Griffin Murray 12 Old Town Hig 1:00.03 1 8 Benjamin Mlynski 10 Hampden Acad 1:00.24 2 9 Aiden Keeley 12 Hampden Acad 1:01.71 1 10 Ezra Leong 9 Hampden Acad 1:07.10 2 11 Erick Beal 9 Sumner Memor 1:16.11 2 Boys 800 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Kaleb Colson 11 Sumner Memor 1:54.81 6 57.013 (57.013) 1:54.801 (57.789) 2 Sam York 12 Mt. Desert I 2:01.80 4 1:00.103 (1:00.103) 2:01.798 (1:01.695) 3 Sam Craighead 12 Mt. Desert I 2:09.15 3 1:02.630 (1:02.630) 2:09.144 (1:06.514) 4 Liam McKernan 11 Mt. Desert I 2:23.73 2 1:06.527 (1:06.527) 2:23.723 (1:17.196) 5 Riley Hastey 11 Sumner Memor 2:28.37 1 1:12.944 (1:12.944) 2:28.366 (1:15.423) 6 Patrick Saltysiak 9 Mt. Desert I 2:32.91 1:12.329 (1:12.329) 2:32.904 (1:20.575) 7 Gavin Nash 11 Hampden Acad 2:42.00 1:18.676 (1:18.676) 2:41.998 (1:23.322) 8 Connor Kielbasa 10 Hampden Acad 2:44.24 1:25.535 (1:25.535) 2:44.231 (1:18.696) 9 Ezra Leong 9 Hampden Acad 2:45.76 1:22.316 (1:22.316) 2:45.751 (1:23.435) 10 Drew Turgeon 11 Hampden Acad 3:07.60 1:30.235 (1:30.235) 3:07.591 (1:37.356) 11 Camden Valentine 11 Hampden Acad 3:44.70 1:44.750 (1:44.750) 3:44.699 (1:59.949) Boys 1600 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Spencer Gordon 12 Old Town Hig 4:40.60 6 1:04.425 (1:04.425) 2:15.482 (1:11.058) 3:28.092 (1:12.610) 4:40.600 (1:12.509) 2 Liam McKernan 11 Mt. Desert I 4:55.79 4 1:07.785 (1:07.785) 2:23.128 (1:15.344) 3:40.356 (1:17.229) 4:55.783 (1:15.427) 3 Riley Hastey 11 Sumner Memor 5:16.25 3 1:15.031 (1:15.031) 2:34.244 (1:19.213) 3:56.040 (1:21.796) 5:16.245 (1:20.205) 4 Chris Cooper 9 Mt. Desert I 5:29.07 2 1:16.038 (1:16.038) 2:39.600 (1:23.562) 4:07.868 (1:28.269) 5:29.070 (1:21.203) 5 Tryg Soares 9 Mt. Desert I 5:34.54 1 1:17.282 (1:17.282) 2:42.776 (1:25.495) 4:13.336 (1:30.560) 5:34.536 (1:21.200) 6 Saben Tenney 10 Sumner Memor 5:44.32 1:26.017 (1:26.017) 2:57.920 (1:31.904) 4:27.306 (1:29.386) 5:44.318 (1:17.012) 7 Gavin Nash 11 Hampden Acad 5:45.14 1:21.622 (1:21.622) 2:48.468 (1:26.846) 4:18.690 (1:30.222) 5:45.133 (1:26.444) 8 Connor Kielbasa 10 Hampden Acad 5:51.79 1:25.645 (1:25.645) 2:57.555 (1:31.910) 4:29.017 (1:31.463) 5:51.790 (1:22.774) 9 Simon Zhang 10 Mt. Desert I 5:56.43 1:25.204 (1:25.204) 2:56.924 (1:31.720) 4:28.516 (1:31.593) 5:56.426 (1:27.910) 10 Geoffrey Beane 9 Mt. Desert I 6:00.11 1:25.974 (1:25.974) 2:58.290 (1:32.316) 4:27.110 (1:28.821) 6:00.110 (1:33.000) Boys 3200 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Tim Collins 10 Hampden Acad 10:37.85 6 1:17.940 (1:17.940) 2:37.121 (1:19.182) 3:58.354 (1:21.233) 5:19.591 (1:21.238) 6:39.574 (1:19.983) 8:00.547 (1:20.974) 9:22.654 (1:22.107) 10:37.842 (1:15.189) 2 Asher Valentine 9 Hampden Acad 10:42.25 4 1:18.239 (1:18.239) 2:37.441 (1:19.203) 3:59.145 (1:21.704) 5:21.787 (1:22.643) 6:44.480 (1:22.693) 8:08.008 (1:23.529) 9:29.647 (1:21.640) 10:42.245 (1:12.599) 3 Tyler Stillman 12 Hampden Acad 11:09.78 3 1:18.360 (1:18.360) 2:37.769 (1:19.409) 4:00.693 (1:22.925) 5:25.937 (1:25.245) 6:52.587 (1:26.650) 8:21.355 (1:28.768) 9:50.531 (1:29.177) 11:09.777 (1:19.246) 4 Asa Berry 11 Sumner Memor 11:15.87 2 1:21.478 (1:21.478) 2:45.015 (1:23.538) 4:09.318 (1:24.303) 5:33.161 (1:23.844) 6:59.845 (1:26.684) 8:26.946 (1:27.102) 9:54.415 (1:27.469) 11:15.865 (1:21.450) 5 Keon Shields 12 Hampden Acad 11:29.72 1 1:21.857 (1:21.857) 2:45.363 (1:23.506) 4:09.795 (1:24.432) 5:36.792 (1:26.998) 7:07.580 (1:30.789) 8:36.255 (1:28.675) 10:05.147 (1:28.893) 11:29.718 (1:24.571) 6 Feleke Lynch 11 Mt. Desert I 12:00.09 1:23.030 (1:23.030) 2:48.861 (1:25.832) 4:19.385 (1:30.525) 5:53.658 (1:34.273) 7:29.323 (1:35.665) 9:05.611 (1:36.289) 10:37.142 (1:31.531) 12:00.083 (1:22.941) 7 Riley Hastey 11 Sumner Memor 12:25.47 1:24.035 (1:24.035) 2:52.535 (1:28.500) 4:25.579 (1:33.045) 6:00.773 (1:35.195) 7:37.851 (1:37.079) 9:16.632 (1:38.781) 10:55.568 (1:38.936) 12:25.465 (1:29.897) Boys 110 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Caleb Willett 11 Sumner Memor 16.58 6 2 James Cote 12 Old Town Hig 16.61 4 3 Jarod Smith 12 Sumner Memor 18.54 3 4 Jack Fisher 10 Sumner Memor 19.88 2 Boys 300 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Caleb Willett 11 Sumner Memor 44.31 6 2 James Cote 12 Old Town Hig 45.66 4 3 Jack Fisher 10 Sumner Memor 51.50 3 4 Jarod Smith 12 Sumner Memor 54.34 2 Boys 4x100 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Mt. Desert Island High School 46.09 6 1) Aiden Mitchell 11 2) Martin Hurley 9 3) Eli Daigle 11 4) Miles Burr 11 2 Old Town High School 48.27 4 1) Andrew Wolfertz 11 2) Jorden Cote 12 3) Griffin Murray 12 4) William Francis 10 3 Sumner Memorial High School 49.76 2 1) Billy Wray 12 2) Aiden Griffin 12 3) Jarod Smith 12 4) Joshua Orellana-Cramer 11 4 Hampden Academy 'B' x55.96 1) James Rice 10 2) Evan Weldon 9 3) Ian Robichaud 9 4) Elouan Lehner 12 -- Hampden Academy DNF 1) Samuel Burnham 12 2) Alexander Wilcox 9 3) Liam Facchini 9 4) Aaron Harvey 12 Boys 4x400 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Sumner Memorial High School 3:51.60 6 1) Kaleb Colson 11 2) Asa Berry 11 3) Billy Wray 12 4) Matthew Carney 11 57.892 (57.892) 1:57.071 (59.180) 2:48.878 (51.808) 3:51.597 (1:02.720) 2 Old Town High School 3:53.29 4 1) William Francis 10 2) Griffin Murray 12 3) Wyatt Byther 12 4) Spencer Gordon 12 58.217 (58.217) 1:56.137 (57.921) 2:55.642 (59.505) 3:53.284 (57.642) 3 Hampden Academy 3:59.81 2 1) Liam Facchini 9 2) Raymond Brickle 12 3) Chase Turgeon 9 4) Alexander Wilcox 9 1:00.967 (1:00.967) 1:58.307 (57.340) 2:57.547 (59.241) 3:59.802 (1:02.255) 4 Hampden Academy 'B' x4:10.43 1) Connor Kielbasa 10 2) Asher Valentine 9 3) Keon Shields 12 4) Tyler Stillman 12 1:07.212 (1:07.212) 2:05.783 (58.571) 3:11.012 (1:05.230) 4:10.427 (59.415) Boys 4x800 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Hampden Academy 10:08.51 6 1) Asher Valentine 9 2) Tyler Stillman 12 3) Keon Shields 12 4) Tim Collins 10 2:34.733 (2:34.733) 5:06.187 (2:31.455) 7:34.494 (2:28.307) 10:08.503 (2:34.010) Boys High Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 James Cote 12 Old Town Hig 5-10.00 6 2 Grayson Thibeault 11 Old Town Hig 5-08.00 4 3 Wyatt Byther 12 Old Town Hig 5-02.00 3 4 Gryphon Nobel-Brown 9 Mt. Desert I 5-00.00 2 5 Aiden Mitchell 11 Mt. Desert I J5-00.00 1 6 Julian Dennison 12 Sumner Memor J5-00.00 7 Elouan Lehner 12 Hampden Acad 4-06.00 -- Evan Weldon 9 Hampden Acad NH -- Elvis Rockwell 10 Mt. Desert I NH -- Ian Robichaud 9 Hampden Acad NH Boys Pole Vault ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Aaron Harvey 12 Hampden Acad 9-06.00 6 2 Daniel Freudig 11 Mt. Desert I 9-00.00 4 3 Peyton Cates 10 Hampden Acad 7-06.00 3 4 Benjamin Mlynski 10 Hampden Acad J7-06.00 2 5 Patrick Saltysiak 9 Mt. Desert I J7-06.00 1 6 Martin Hurley 9 Mt. Desert I 6-06.00 -- Ian Robichaud 9 Hampden Acad NH Boys Long Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Corbin Flewelling 12 Old Town Hig 22-01.00 6 2 Grayson Thibeault 11 Old Town Hig 19-00.75 4 3 Samuel Burnham 12 Hampden Acad 18-04.00 3 4 Caleb Willett 11 Sumner Memor 17-05.50 2 5 Aiden Griffin 12 Sumner Memor 17-02.25 1 6 Logan Buteau 11 Sumner Memor 16-01.00 7 Eli Daigle 11 Mt. Desert I 15-10.00 8 Joshua Orellana-Cramer 11 Sumner Memor 15-06.00 9 Drew Turgeon 11 Hampden Acad 14-04.00 10 Geoffrey Beane 9 Mt. Desert I 13-02.00 11 Elvis Rockwell 10 Mt. Desert I 12-06.00 12 Joshua Dove 10 Hampden Acad 10-07.00 Boys Triple Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Corbin Flewelling 12 Old Town Hig 46-02.00 6 2 Miles Burr 11 Mt. Desert I 42-09.00 4 3 Grayson Thibeault 11 Old Town Hig 38-06.50 3 4 Caleb Willett 11 Sumner Memor 38-02.00 2 5 Raymond Brickle 12 Hampden Acad 36-10.00 1 6 Samuel Burnham 12 Hampden Acad 36-08.50 7 Logan Buteau 11 Sumner Memor 33-09.00 8 Jack Fisher 10 Sumner Memor 29-02.00 9 Teddy Dickson-Smith 11 Sumner Memor 26-09.50 Boys Shot Put ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Andrew James 12 Mt. Desert I 44-10.00 6 2 Matthew Carney 11 Sumner Memor 39-04.50 4 3 Joseph Bennett 9 Mt. Desert I 35-10.50 3 4 Dylan LaPlante 12 Hampden Acad 35-09.00 2 5 Killian Pottle 10 Old Town Hig 35-01.50 1 6 Andrew Wolfertz 11 Old Town Hig 33-05.00 7 James (Jp) Reinzo 10 Old Town Hig 33-02.00 8 Leonardo Mlynski 12 Hampden Acad 32-07.00 9 Sam Ingram 12 Mt. Desert I 31-04.00 10 Brock Grove 12 Hampden Acad 31-00.50 11 Cameron Jones 10 Old Town Hig 31-00.00 12 Jafar Ojugbele 12 Old Town Hig 30-10.00 13 Chase Dodge 10 Old Town Hig 30-09.00 14 Shane Lumbatis 11 Mt. Desert I 30-00.50 15 Cody Hopkins 10 Mt. Desert I 29-07.50 16 Nicholas DeWildt 9 Hampden Acad 29-05.00 17 Isaiah Rivers 11 Sumner Memor 28-02.00 18 Brenden Willett 9 Sumner Memor 27-09.50 19 Miles Felcman 10 Old Town Hig 27-08.00 20 Rowan Preston-Schreck 9 Mt. Desert I 27-01.00 21 Jeremy Bennett 9 Mt. Desert I 25-07.00 22 Benjamin Hooper 9 Hampden Acad 24-09.50 23 Jesse Bouchard 10 Old Town Hig 24-07.50 24 Evan Beals 11 Mt. Desert I 24-00.50 25 Dylan Svigelj 10 Hampden Acad 23-10.50 26 Hayden Brophy 9 Mt. Desert I 23-02.50 27 Soren Peterson 10 Hampden Acad 22-06.00 28 Erick Beal 9 Sumner Memor 22-03.00 29 Charlie Haskell 10 Hampden Acad 21-02.50 30 Kevin Murray 10 Old Town Hig 20-11.00 Boys Discus Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Leonardo Mlynski 12 Hampden Acad 117-08 6 2 Andrew James 12 Mt. Desert I 105-10 4 3 Joseph Bennett 9 Mt. Desert I 104-05 3 4 Killian Pottle 10 Old Town Hig 97-09 2 5 Isaiah Rivers 11 Sumner Memor 94-09 1 6 Sam Ingram 12 Mt. Desert I 94-04 7 Cody Hopkins 10 Mt. Desert I 88-08 8 Jorden Cote 12 Old Town Hig 84-02 9 Miles Felcman 10 Old Town Hig 77-10 10 James Rice 10 Hampden Acad 76-03 11 Jesse Bouchard 10 Old Town Hig 74-10 12 Benjamin Hooper 9 Hampden Acad 74-07 13 Samuel Burnham 12 Hampden Acad 74-01 14 Peyton Cates 10 Hampden Acad 70-01 14 James (Jp) Reinzo 10 Old Town Hig 70-01 16 Teddy Dickson-Smith 11 Sumner Memor 66-07 17 Rowan Preston-Schreck 9 Mt. Desert I 65-04 18 Kevin Murray 10 Old Town Hig 64-06 19 Jordan Wells 11 Hampden Acad 63-10 20 William Steph 10 Sumner Memor 62-06 21 Shane Lumbatis 11 Mt. Desert I 61-00 22 Evan Beals 11 Mt. Desert I 60-06 23 Camden Valentine 11 Hampden Acad 59-01 24 Emery Palmer 9 Hampden Acad 57-08 25 Colby Sproul 9 Hampden Acad 57-01 26 Noah Osborne 9 Hampden Acad 54-07 27 Peter Kelley 9 Mt. Desert I 52-00 28 Charlie Haskell 10 Hampden Acad 51-04 29 Dylan Svigelj 10 Hampden Acad 47-05 30 Hayden Brophy 9 Mt. Desert I 47-00 31 Soren Peterson 10 Hampden Acad 41-01 -- Jafar Ojugbele 12 Old Town Hig FOUL -- Matthew Carney 11 Sumner Memor FOUL Boys Javelin Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 James Cote 12 Old Town Hig 131-10 6 2 Aaron Harvey 12 Hampden Acad 126-03 4 3 Killian Pottle 10 Old Town Hig 121-09 3 4 Brock Grove 12 Hampden Acad 114-09 2 5 Nicholas DeWildt 9 Hampden Acad 112-02 1 6 Matthew Carney 11 Sumner Memor 108-09 7 Andrew Wolfertz 11 Old Town Hig 103-09 8 Dylan LaPlante 12 Hampden Acad 103-01 9 Jafar Ojugbele 12 Old Town Hig 101-09 10 Leonardo Mlynski 12 Hampden Acad 99-02 11 Jarod Smith 12 Sumner Memor 98-03 12 James Rice 10 Hampden Acad 96-01 13 Chase Dodge 10 Old Town Hig 91-07 14 Isaiah Rivers 11 Sumner Memor 90-10 15 Peyton Cates 10 Hampden Acad 89-07 16 Daniel Freudig 11 Mt. Desert I 88-11 17 Rowan Preston-Schreck 9 Mt. Desert I 86-06 18 Feleke Lynch 11 Mt. Desert I 81-07 19 Henry Scott 9 Hampden Acad 80-01 20 Emery Palmer 9 Hampden Acad 80-00 21 James (Jp) Reinzo 10 Old Town Hig 78-10 22 Cameron Jones 10 Old Town Hig 78-00 23 Cody Hopkins 10 Mt. Desert I 76-05 24 Colby Sproul 9 Hampden Acad 75-01 25 Jeremy Bennett 9 Mt. Desert I 68-10 26 Charlie Haskell 10 Hampden Acad 67-10 27 Kevin Murray 10 Old Town Hig 58-08 28 Julian Dennison 12 Sumner Memor 58-06 29 Dylan Svigelj 10 Hampden Acad 58-04 30 Hayden Brophy 9 Mt. Desert I 55-10 31 Peter Kelley 9 Mt. Desert I 55-06 32 Teddy Dickson-Smith 11 Sumner Memor 52-09 33 Krais Cook 12 Hampden Acad 50-07 34 Soren Peterson 10 Hampden Acad 48-08 35 Evan Weldon 9 Hampden Acad 47-09 36 William Steph 10 Sumner Memor 44-01 37 Brenden Willett 9 Sumner Memor 42-09 38 Camden Valentine 11 Hampden Acad 32-06 Boys 1600 Meter Race Walk ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Drew Turgeon 11 Hampden Acad 10:49.73 6 2:23.685 (2:23.685) 5:09.304 (2:45.620) 8:06.440 (2:57.136) 10:49.728 (2:43.289) 2 Camden Valentine 11 Hampden Acad 14:22.30 4 3:20.603 (3:20.603) 7:16.781 (3:56.178) 10:53.262 (3:36.482) 14:22.292 (3:29.030)