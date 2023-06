Orono Girls and Boys Win Class C State Track and Field Titles

In horrible conditions, the Orono Girls and Boys Track and Field Teams won the Class C State Track and Field Titles at Cony High School in Augusta on Saturday, June 3rd.

Here are the Top 10 Team Results

Girls

1. Orono - 122

2. North Yarmouth Academy - 79

3. Bucksport - 77

4. MCI - 59

T5. Houlton and GSA -37

7. Kents Hill - 35

8. PCHS - 30

T9. Bangor Christian and Winslow - 24

Boys

1. Orono - 105

2. Lisbon - 69

3. Washington Academy - 65

4. MCI - 50.50

5. Mt. Abram - 49

6. Boothbay/Wiscasset - 47

7. Winslow - 39

T8. Sumner and GSA - 38

10. Winthrop - 31

Here are the individual results

Girls

Girls 100 Meter Dash =================================================================== Cl. C Rec: R 12.12 2005 Logan Crane, Freeport '22 Champion: 12.81 Sarah Moore, Lisbon Name Year School Prelims H# =================================================================== Preliminaries 1 Emma Burr 12 Maine Centra 12.56q 1 2 Sarah Moore 11 North Yarmou 12.87q 4 3 Anna Molloy 11 Orono High S 12.94q 3 4 Molly Sipple 12 Piscataquis 13.06q 2 5 Veronica Mercier 12 Bangor Chris 13.08q 2 6 Madison Rose 9 Bucksport Hi 13.15q 3 7 Haley Rose 9 Bucksport Hi 13.24q 4 8 Addie Watson 12 Maranacook C 13.29q 1 9 Hope Webb 10 Maranacook C 13.29 3 10 Amarii Weaver 10 Fort Kent Co 13.34 1 11 Mya Austin 11 Buckfield 13.64 3 12 Haley Wing 11 Sacopee Vall 13.67 2 13 Ariana Ardell 11 Houlton/GHCA 13.73 2 14 Alexon Astbury 12 George Steve 13.80 4 15 Rose Campbell 9 Boothbay/Wis 13.91 3 15 Jazmin Channon 9 Piscataquis 13.91 1 17 Lily Oliver 10 Fort Kent Co 13.95 2 18 Carly Mchale 10 Bucksport Hi 13.99 4 18 Cadence Herrick 12 Foxcroft Aca 13.99 1 20 Addie Duran 9 Orono High S 14.03 3 21 Kailyse Bean 9 Central High 14.10 2 22 Ruby Pereira 10 Bucksport Hi 14.27 4 23 Emlyn Nadeau 9 Fort Kent Co 14.29 1 24 Grace Menario 9 Central High 14.30 3 25 Jillian Eldridge 12 George Steve 14.35 4 26 Brynn Lajoie 10 Sacopee Vall 14.49 4 27 Ingrid Berling 10 Foxcroft Aca 14.55 1 28 Cloe Poblome 12 Bucksport Hi 14.65 2 Girls 100 Meter Dash ======================================================================= Cl. C Rec: R 12.12 2005 Logan Crane, Freeport '22 Champion: 12.81 Sarah Moore, Lisbon Name Year School Finals Points ======================================================================= Finals 1 Veronica Mercier 12 Bangor Chris 12.91 10 2 Molly Sipple 12 Piscataquis 13.02 8 3 Sarah Moore 11 North Yarmou 13.04 6 4 Anna Molloy 11 Orono High S 13.07 5 5 Madison Rose 9 Bucksport Hi 13.17 4 6 Haley Rose 9 Bucksport Hi 13.28 3 7 Addie Watson 12 Maranacook C 13.34 2 -- Emma Burr 12 Maine Centra FS Girls 200 Meter Dash ========================================================================== Cl. C Rec: R 25.06 2005 Logan Crane, Freeport '22 Champion: 26.49 Emma Burr, MCI Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Emma Burr 12 Maine Centra 25.51 4 10 2 Anna Molloy 11 Orono High S 26.86 4 8 3 Allie Kimball 12 Winslow High 27.00 4 6 4 Kayla Cooper 12 Lisbon High 27.00 3 5 5 Madison Rose 9 Bucksport Hi 27.19 4 4 6 Veronica Mercier 12 Bangor Chris 27.22 4 3 7 Haley Rose 9 Bucksport Hi 27.38 4 2 8 Ariana Ardell 11 Houlton/GHCA 27.81 4 1 9 Hope Webb 10 Maranacook C 27.89 4 10 Mya Austin 11 Buckfield 28.05 3 11 Alexon Astbury 12 George Steve 28.32 3 12 Haley Wing 11 Sacopee Vall 28.44 3 13 Toni Vaillancourt 12 Sacopee Vall 28.51 2 14 Addie Duran 9 Orono High S 28.58 3 15 Kailyse Bean 9 Central High 28.90 3 16 Ellie Leech 11 Seacoast Chr 29.05 3 17 Siobhan Reeve 10 Traip Academ 29.08 2 18 Alexis Heretakis 10 Foxcroft Aca 29.63 2 19 Jazmin Channon 9 Piscataquis 29.69 2 20 Eva Poulin 9 Monmouth Aca 29.93 1 29.939 (29.939) 21 Rose Campbell 9 Boothbay/Wis 30.00 2 22 Hilary Howard 11 Foxcroft Aca 30.40 1 30.400 (30.400) 23 Rylee Speed 12 Central High 30.57 2 Girls 400 Meter Dash ========================================================================== Cl. C Rec: R 58.47 2004 Olivia Alford, Orono '22 Champion: 1:01.56 Kayla Cooper, Lisbon Cl. C Rec: R 58.47 2019 Jillian Schmelzer, Winthrop Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Allie Kimball 12 Winslow High 1:01.09 2 10 2 Kayla Cooper 12 Lisbon High 1:01.50 2 8 3 Toni Vaillancourt 12 Sacopee Vall 1:03.26 2 6 4 Brittany Carrier 10 Buckfield 1:03.86 2 5 5 Naomi McGadney 12 Kents Hill S 1:04.34 2 4 6 Ari Bradeen 10 Mt. View 1:05.22 2 3 7 Addy Burkhardt 10 Lisbon High 1:05.41 2 2 8 Kathleen Stephens 11 George Steve 1:05.95 2 1 9 Siobhan Reeve 10 Traip Academ 1:07.98 1 10 Jessie Willey 9 Hall-Dale Hi 1:09.19 1 11 Abigail Knapp 12 Foxcroft Aca 1:10.29 1 12 Brisa Ortiz-Garcia 11 Narraguagus 1:13.45 1 Girls 800 Meter Run ========================================================================== Cl. C Rec: R 2:13.03 2016 Tiara Tardy, Orono '22 Champion: 2:24.77 Teanne Ewings, Houlton Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Teanne Ewings 10 Houlton/GHCA 2:30.67 2 10 1:15.661 (1:15.661) 2:30.668 (1:15.008) 2 Ellie Brooks 12 Orono High S 2:32.53 2 8 1:17.493 (1:17.493) 2:32.521 (1:15.028) 3 Maya Boyington 9 Orono High S 2:37.70 2 6 1:19.102 (1:19.102) 2:37.697 (1:18.596) 4 Katherine Kohtala 12 Orono High S 2:38.20 2 5 1:18.007 (1:18.007) 2:38.192 (1:20.185) 5 Leanne Ross 11 Houlton/GHCA 2:38.62 1 4 1:17.554 (1:17.554) 2:38.620 (1:21.067) 6 Morgan Fichthorn 10 Winthrop Hig 2:39.58 2 3 1:18.722 (1:18.722) 2:39.572 (1:20.851) 7 Brittany Carrier 10 Buckfield 2:39.62 2 2 1:20.738 (1:20.738) 2:39.617 (1:18.880) 8 Rahel Delaney 9 North Yarmou 2:40.97 2 1 1:19.690 (1:19.690) 2:40.962 (1:21.272) 9 Bryanna Hagopian 9 Madison Area 2:41.51 2 1:19.396 (1:19.396) 2:41.510 (1:22.115) 10 Rossella Ruzzetta 11 Orono High S 2:45.11 1 1:18.635 (1:18.635) 2:45.102 (1:26.467) 11 Tilly Puleo 9 Orono High S 2:45.54 1 1:19.954 (1:19.954) 2:45.532 (1:25.578) 12 Lilly Mushlit 11 Maranacook C 2:46.38 1 1:18.914 (1:18.914) 2:46.373 (1:27.460) 13 Lydia Sharp 11 North Yarmou 2:51.97 1 1:21.659 (1:21.659) 2:51.968 (1:30.310) Girls 1600 Meter Run ========================================================================== Cl. C Rec: R 4:59.20 2001 Bridget Gagne, North Yarmouth '22 Champion: 5:02.47 Teanne Ewings, Houlton Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Teanne Ewings 10 Houlton/GHCA 5:04.09 2 10 1:17.266 (1:17.266) 2:34.711 (1:17.445) 3:50.466 (1:15.756) 5:04.082 (1:13.616) 2 Ruth White 11 Orono High S 5:06.61 2 8 1:17.286 (1:17.286) 2:34.787 (1:17.501) 3:50.590 (1:15.803) 5:06.606 (1:16.017) 3 Thea Crowley 12 George Steve 5:20.46 2 6 1:18.819 (1:18.819) 2:38.709 (1:19.890) 4:00.326 (1:21.617) 5:20.451 (1:20.125) 4 Natalie Johnson 10 Houlton/GHCA 5:31.37 2 5 1:20.816 (1:20.816) 2:46.001 (1:25.185) 4:12.393 (1:26.393) 5:31.369 (1:18.976) 5 Clara White 9 Orono High S 5:37.06 2 4 1:21.636 (1:21.636) 2:48.620 (1:26.985) 4:17.626 (1:29.007) 5:37.055 (1:19.429) 6 Bryanna Hagopian 9 Madison Area 5:38.26 2 3 1:20.105 (1:20.105) 2:47.105 (1:27.000) 4:15.501 (1:28.396) 5:38.255 (1:22.755) 7 Brooke Buotte 12 Mountain Val 5:41.39 2 2 1:21.076 (1:21.076) 2:46.777 (1:25.701) 4:17.503 (1:30.726) 5:41.390 (1:23.887) 8 Ellie Brooks 12 Orono High S 5:45.36 2 1 1:22.878 (1:22.878) 2:51.931 (1:29.054) 4:22.226 (1:30.295) 5:45.356 (1:23.130) 9 Leanne Ross 11 Houlton/GHCA 5:45.98 1 1:23.439 (1:23.439) 2:55.837 (1:32.399) 4:23.035 (1:27.198) 5:45.977 (1:22.943) 10 Greta Ahlefeld 12 Mt. View 5:53.47 2 1:25.155 (1:25.155) 2:56.206 (1:31.051) 4:27.143 (1:30.938) 5:53.466 (1:26.324) 11 Peyton Estes 12 Madison Area 5:57.69 1 1:23.272 (1:23.272) 2:55.664 (1:32.392) 4:28.832 (1:33.169) 5:57.688 (1:28.856) 12 Josie Cerrell 10 Kents Hill S 5:58.89 1 1:23.282 (1:23.282) 2:55.637 (1:32.355) 4:28.891 (1:33.254) 5:58.884 (1:29.994) 13 Andrea Ross 9 Houlton/GHCA 5:59.95 1 1:27.089 (1:27.089) 3:00.763 (1:33.675) 4:33.647 (1:32.885) 5:59.944 (1:26.297) 14 Bailey Townsend 9 George Steve 6:00.91 2 1:26.506 (1:26.506) 3:01.831 (1:35.325) 4:34.576 (1:32.745) 6:00.906 (1:26.330) 15 Charli Vaillancourt 12 Sacopee Vall 6:08.86 2 1:24.377 (1:24.377) 2:57.484 (1:33.107) 4:34.896 (1:37.413) 6:08.851 (1:33.955) 16 Alexa Johnson 9 Narraguagus 6:09.48 1 1:27.756 (1:27.756) 3:02.849 (1:35.094) 4:40.335 (1:37.486) 6:09.478 (1:29.144) 17 Allyson Lewis 12 Monmouth Aca 6:10.69 1 1:27.307 (1:27.307) 3:04.390 (1:37.084) 4:42.242 (1:37.853) 6:10.687 (1:28.445) 18 Hadley Smith 9 North Yarmou 6:11.28 1 1:26.577 (1:26.577) 3:01.381 (1:34.805) 4:40.208 (1:38.828) 6:11.272 (1:31.065) 19 Abigail Hunt 12 Bucksport Hi 6:11.45 1 1:26.916 (1:26.916) 3:02.602 (1:35.687) 4:39.632 (1:37.030) 6:11.444 (1:31.813) 20 Mariana Bava 12 Washington A 6:12.11 1 1:28.444 (1:28.444) 3:05.300 (1:36.856) 4:43.018 (1:37.719) 6:12.102 (1:29.084) 21 Lily Caban 12 Maranacook C 6:12.12 1 1:28.092 (1:28.092) 3:05.125 (1:37.033) 4:45.584 (1:40.460) 6:12.120 (1:26.536) 22 Lilly Mushlit 11 Maranacook C 6:14.85 1 1:27.906 (1:27.906) 3:04.907 (1:37.001) 4:45.296 (1:40.390) 6:14.847 (1:29.552) 23 Elsa Bergdahl 11 Maranacook C 6:15.40 1 1:28.202 (1:28.202) 3:05.150 (1:36.948) 4:45.379 (1:40.230) 6:15.397 (1:30.018) Girls 3200 Meter Run ======================================================================= Cl. C Rec: R 10:46.38 2022 Ruth White, Orono High S '22 Champion: 10:46.38 Ruth White, Orono Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Ruth White 11 Orono High S 10:44.75R 10 1:19.899 (1:19.899) 2:41.590 (1:21.692) 4:02.659 (1:21.069) 5:24.640 (1:21.982) 6:45.313 (1:20.673) 8:05.823 (1:20.510) 9:26.705 (1:20.883) 10:44.741 (1:18.036) 2 Thea Crowley 12 George Steve 11:18.68 8 1:22.769 (1:22.769) 2:49.869 (1:27.100) 4:16.420 (1:26.552) 5:42.089 (1:25.669) 7:06.968 (1:24.880) 8:32.637 (1:25.670) 9:57.774 (1:25.137) 11:18.677 (1:20.904) 3 Natalie Johnson 10 Houlton/GHCA 12:11.54 6 1:25.895 (1:25.895) 2:56.817 (1:30.922) 4:30.816 (1:34.000) 6:04.817 (1:34.001) 7:38.444 (1:33.627) 9:12.064 (1:33.620) 10:46.436 (1:34.373) 12:11.536 (1:25.100) 4 Clara White 9 Orono High S 12:15.55 5 1:26.783 (1:26.783) 2:57.955 (1:31.173) 4:31.999 (1:34.044) 6:05.290 (1:33.291) 7:38.804 (1:33.515) 9:12.899 (1:34.095) 10:48.050 (1:35.151) 12:15.546 (1:27.497) 5 Brooke Buotte 12 Mountain Val 12:25.27 4 1:26.235 (1:26.235) 2:57.250 (1:31.015) 4:31.355 (1:34.105) 6:06.030 (1:34.676) 7:41.891 (1:35.861) 9:20.300 (1:38.409) 10:57.405 (1:37.105) 12:25.265 (1:27.860) 6 Greta Ahlefeld 12 Mt. View 12:31.49 3 1:30.770 (1:30.770) 3:06.597 (1:35.828) 4:42.080 (1:35.484) 6:17.598 (1:35.518) 7:54.684 (1:37.086) 9:30.648 (1:35.965) 11:11.282 (1:40.635) 12:31.487 (1:20.205) 7 Bryanna Hagopian 9 Madison Area 12:41.53 2 1:28.765 (1:28.765) 3:02.525 (1:33.760) 4:40.921 (1:38.396) 6:16.930 (1:36.010) 7:54.383 (1:37.453) 9:30.310 (1:35.927) 11:10.933 (1:40.624) 12:41.530 (1:30.597) 8 Andrea Ross 9 Houlton/GHCA 12:42.48 1 1:32.052 (1:32.052) 3:08.894 (1:36.842) 4:45.941 (1:37.048) 6:23.792 (1:37.851) 8:02.316 (1:38.525) 9:40.025 (1:37.709) 11:16.748 (1:36.724) 12:42.475 (1:25.728) 9 Peyton Estes 12 Madison Area 13:03.15 1:30.314 (1:30.314) 3:07.885 (1:37.572) 4:47.605 (1:39.720) 6:27.364 (1:39.760) 8:06.269 (1:38.905) 9:49.815 (1:43.547) 11:32.083 (1:42.268) 13:03.150 (1:31.068) 10 Addison Pellerin 10 Winslow High 13:11.38 11 Charli Vaillancourt 12 Sacopee Vall 13:41.54 1:39.915 (1:39.915) 3:24.543 (1:44.629) 5:09.352 (1:44.810) 6:53.371 (1:44.020) 8:39.594 (1:46.223) 10:24.723 (1:45.130) 12:07.135 (1:42.413) 13:41.534 (1:34.399) 12 Julia Truesdell 11 Boothbay/Wis 13:54.77 1:39.430 (1:39.430) 3:24.176 (1:44.746) 5:08.718 (1:44.542) 6:53.055 (1:44.337) 8:39.279 (1:46.225) 10:26.491 (1:47.213) 12:15.353 (1:48.862) 13:54.768 (1:39.415) 13 Ellie Odess 10 Seacoast Chr 14:07.28 1:37.914 (1:37.914) 3:23.413 (1:45.500) 5:10.149 (1:46.736) 6:58.725 (1:48.577) 8:47.794 (1:49.069) 10:38.696 (1:50.903) 12:29.145 (1:50.450) 14:07.280 (1:38.135) Girls 100 Meter Hurdles =================================================================== Cl. C Rec: R 14.6h 1998 Meg Muller, Hebron '22 Champion: 15.81 Kiana Goldberg, Lisbon Name Year School Prelims H# =================================================================== Preliminaries 1 Emma Burr 12 Maine Centra 15.28q 1 2 Rose Jenkins 12 Kents Hill S 15.96q 3 3 Toni Vaillancourt 12 Sacopee Vall 17.03q 1 4 Ada Fisher 11 Sumner Memor 17.28q 2 5 Addison Goss 9 Bucksport Hi 17.50q 2 6 Holly Hunt 12 Monmouth Aca 17.71q 3 7 Brooke Chase 11 Mountain Val 17.73q 2 8 Alyx Frazell 12 Bucksport Hi 18.06q 2 9 Graca Bila 11 North Yarmou 18.12 3 10 Hope Zuis 12 Monmouth Aca 18.24 3 11 Marissa Cates 12 Washington A 18.61 2 12 Gabrielle Finelli 9 Maine Centra 18.73 2 13 Mary Allen 9 Central High 18.73 1 14 Emerson Morris 11 Washington A 18.92 2 15 Victoria Ervin Houlton/GHCA 18.92 3 16 Skyler Oakes 10 Fort Fairfie 19.14 1 17 Chloe Bratcher 10 Bucksport Hi 19.48 1 18 Libby Payne 9 Bangor Chris 20.40 3 19 Lauren Hanlon 11 St. Dominic 21.69 1 Girls 100 Meter Hurdles ======================================================================= Cl. C Rec: R 14.6h 1998 Meg Muller, Hebron '22 Champion: 15.81 Kiana Goldberg, Lisbon Name Year School Finals Points ======================================================================= Finals 1 Emma Burr 12 Maine Centra 14.77 10 2 Rose Jenkins 12 Kents Hill S 15.84 8 3 Toni Vaillancourt 12 Sacopee Vall 16.90 6 4 Ada Fisher 11 Sumner Memor 17.01 5 5 Addison Goss 9 Bucksport Hi 17.11 4 6 Brooke Chase 11 Mountain Val 17.48 3 7 Alyx Frazell 12 Bucksport Hi 17.69 2 8 Holly Hunt 12 Monmouth Aca 17.80 1 Girls 300 Meter Hurdles ========================================================================== Cl. C Rec: R 44.7h 1998 Meg Muller, Hebron '22 Champion: 47.42 Rose Jenkins, Kents Hill Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Emma Burr 12 Maine Centra 44.82 4 10 2 Rose Jenkins 12 Kents Hill S 48.01 4 8 3 Amarii Weaver 10 Fort Kent Co 50.03 4 6 4 Graca Bila 11 North Yarmou 50.34 4 5 5 Olympia Farrell 11 Maranacook C 51.10 3 4 6 Mary Allen 9 Central High 51.16 3 3 7 Mya Austin 11 Buckfield 51.45 4 2 8 Adelaide Schroeck 10 Traip Academ 51.57 4 1 9 Holly Hunt 12 Monmouth Aca 52.15 3 10 Haley Wing 11 Sacopee Vall 52.71 3 11 Addison Goss 9 Bucksport Hi 53.54 3 12 Natania Lilly 12 Winslow High 53.62 2 13 Chloe Bratcher 10 Bucksport Hi 54.03 3 14 Emerson Morris 11 Washington A 54.05 3 15 Maja Fijalkowska 10 Washington A 54.12 3 16 Kara Lyford 12 Washington A 54.28 2 17 Gabrielle Finelli 9 Maine Centra 56.07 2 18 Annabelle Carlton 9 Monmouth Aca 56.49 2 19 Skyler Oakes 10 Fort Fairfie 57.39 2 20 Emma Hurd 9 Mt. View 57.59 2 21 Emily Daigneault 9 Winslow High 58.67 1 22 Peyton Estes 12 Madison Area 1:00.49 1 Girls 4x100 Meter Relay ========================================================================== Cl. C Rec: R 50.18 2016 , Orono A Pickering, L Stoops, C Kohtala, K O'Brien '22 Champion: 52.33 Lisbon High School, Lisbon E Westland, K Goldberg, K Cooper, G Chessie School Finals H# Points ========================================================================== 1 Bucksport High School 52.57 4 10 1) Carly Mchale 10 2) Madison Rose 9 3) Natasha Monreal 11 4) Haley Rose 9 2 Maranacook Community High Scho 54.03 4 8 1) Addie Watson 12 2) Kasey Mushlit 12 3) Anna Clausen 10 4) Hope Webb 10 3 Piscataquis Community High Sch 56.00 4 6 1) Jazmin Channon 9 2) Kendall Kimball 12 3) Samantha Goodwin 12 4) Molly Sipple 12 4 Central High School 56.30 4 5 1) Kailyse Bean 9 2) Mary Allen 9 3) Grace Menario 9 4) Rylee Speed 12 5 Bangor Christian 56.43 4 4 1) Brinn George 10 2) Natasha Alyokhin 11 3) Libby Payne 9 4) Veronica Mercier 12 6 Winslow High School 56.48 4 3 1) Kyri Meak 10 2) Emily Daigneault 9 3) Natania Lilly 12 4) Allie Kimball 12 7 Winthrop High School 56.66 3 2 1) Sara True 9 2) Ashley Arsenault 10 3) Zion Armstrong 10 4) Isabel Folsom 10 8 Foxcroft Academy 56.76 3 1 1) Abigail Knapp 12 2) Alexis Heretakis 10 3) Hilary Howard 11 4) Cadence Herrick 12 9 Orono High School 57.05 2 1) Abby Batchelder 12 2) Addie Duran 9 3) Orianna McIntire 12 4) Solece Campbell 10 10 Washington Academy 57.25 2 1) Marissa Cates 12 2) Kellan Schwinn 9 3) Kara Lyford 12 4) Maja Fijalkowska 10 11 Boothbay/Wiscasset 57.43 3 1) Emily Gilliam 11 2) Tatum French 9 3) Bailey Lewis 9 4) Rose Campbell 9 12 George Stevens Academy 57.64 3 1) Nora Spratt 12 2) Sophia Landrum 11 3) Jillian Eldridge 12 4) Alexon Astbury 12 13 Lisbon High School 57.73 4 1) Loreesa Theriault Guay 12 2) Addy Burkhardt 10 3) Riley Hoyle 10 4) Kayla Cooper 12 14 Sacopee Valley High School 57.77 2 1) Brynn Lajoie 10 2) Sayde Schrum 10 3) Nevaeh Jones 10 4) Toni Vaillancourt 12 15 Mountain Valley 57.85 3 1) Ciara Abbott 11 2) Chloe Brown 9 3) Kara Jasud 11 4) Madison Dow 10 16 Monmouth Academy 57.97 3 1) Clara Turcotte 9 2) Annabelle Carlton 9 3) Hope Zuis 12 4) Eva Poulin 9 17 Sumner Memorial High School 58.03 1 1) Emily Burrill 11 2) Ada Fisher 11 3) Rhiannon Sargent 10 4) Maddi Matteson 12 18 Penquis Valley High School 58.55 2 1) Sky Guzy 12 2) Addison Conklin 11 3) Abigail Conlogue 12 4) Jahlysa Cruz 12 19 St. Dominic Regional High Scho 58.71 2 1) Leah Herrick 10 2) Lauren Hanlon 11 3) Brookelyn Whited 10 4) Nina Brown 9 20 Kents Hill School 1:00.02 3 1) Laila Muslih 10 2) Myasia Williams 12 3) Brie Lewis 11 4) Abi Siff 9 21 Maine Central Institute 1:00.57 1 1) Gabrielle Finelli 9 2) Caleigh Chase 9 3) Grace Cunningham 10 4) Riley Williams 9 22 Hall-Dale High School 1:01.01 1 1) Emma Sirois 12 2) Parula Clark 9 3) Violet Clark 10 4) Eliza Heron 11 23 Mattanawcook Academy 1:02.28 1 1) Sadie McNish 12 2) Brynne Hunter 9 3) Autumn Heeren 9 4) Pogo Susen 10 24 Dirigo High School 1:04.47 1 1) Pheonix Lee 9 2) Amaya Child 10 3) Ella Cote 9 4) Savannah Williams 12 25 Buckfield 1:05.06 3 1) Madison Wallace 10 2) Carley Coffman 10 3) Sophia Sepulveda 12 4) Chloe Gordon 12 -- Fort Kent Community High Schoo DQ 4 Violation 1) Amarii Weaver 10 2) Rachel Wilson 3) Emlyn Nadeau 9 4) Lily Oliver 10 -- North Yarmouth Academy DQ 2 Zone violation 1) Lydia Sharp 11 2) Asher Urbanek 11 3) Ruby Harrison 11 4) Phoebe Veitch 11 Girls 4x400 Meter Relay ========================================================================== Cl. C Rec: R 4:05.00 2016 , Orono T Tardy, B Lopez-Anido, K Dill, L Stoops '22 Champion: 4:23.57 Kents Hill School N McGadney, B Lewis, R Jenkins, R Klingler School Finals H# Points ========================================================================== 1 Bucksport High School 4:31.98 4 10 1) Addison Goss 9 2) Haley Rose 9 3) Alyx Frazell 12 4) Madison Rose 9 1:05.510 (1:05.510) 2:16.684 (1:11.175) 3:26.687 (1:10.003) 4:31.971 (1:05.285) 2 North Yarmouth Academy 4:32.00 3 8 1) Cass MacCarthy 11 2) Madilyn Onorato 12 3) Hadley Smith 9 4) Graca Bila 11 1:04.120 (1:04.120) 2:16.269 (1:12.150) 3:27.040 (1:10.771) 4:31.999 (1:04.960) 3 Piscataquis Community High Sch 4:33.30 4 6 1) Jazmin Channon 9 2) Kendall Kimball 12 3) Samantha Goodwin 12 4) Molly Sipple 12 1:11.511 (1:11.511) 2:21.708 (1:10.197) 3:29.735 (1:08.028) 4:33.299 (1:03.565) 4 Winslow High School 4:39.53 4 5 1) Kyri Meak 10 2) Emily Daigneault 9 3) Addison Pellerin 10 4) Allie Kimball 12 1:10.662 (1:10.662) 2:21.834 (1:11.173) 3:33.350 (1:11.516) 4:39.523 (1:06.174) 5 Foxcroft Academy 4:41.41 4 4 1) Abigail Knapp 12 2) Heidi Clawson 10 3) Ingrid Berling 10 4) Alexis Heretakis 10 1:06.739 (1:06.739) 2:22.372 (1:15.633) 3:31.235 (1:08.864) 4:41.410 (1:10.175) 6 Central High School 4:43.04 3 3 1) Katie Miller 10 2) Rylee Speed 12 3) Jazzmin Bean 11 4) Mary Allen 9 1:09.268 (1:09.268) 2:25.150 (1:15.883) 3:36.347 (1:11.197) 4:43.040 (1:06.694) 7 Mt. View 4:46.53 2 2 1) Lucy Dennison 9 2) Emma Hurd 9 3) Greta Ahlefeld 12 4) Ari Bradeen 10 4:46.529 (4:46.529) 8 Traip Academy 4:47.02 3 1 1) Adelaide Schroeck 10 2) Rachel Koontz 10 3) Rowan Rhodes 9 4) Siobhan Reeve 10 1:09.123 (1:09.123) 2:22.668 (1:13.545) 3:36.743 (1:14.075) 4:47.020 (1:10.278) 9 Washington Academy 4:47.72 3 1) Emerson Morris 11 2) Kellan Schwinn 9 3) Kara Lyford 12 4) Mariana Bava 12 1:10.058 (1:10.058) 2:23.956 (1:13.899) 3:34.979 (1:11.023) 4:47.718 (1:12.740) 10 Hall-Dale High School 4:48.74 4 1) Abby Cowing 11 2) Kiley Rolfe 12 3) Violet Clark 10 4) Jessie Willey 9 1:07.169 (1:07.169) 2:25.281 (1:18.112) 3:39.326 (1:14.045) 4:48.738 (1:09.413) 11 Orono High School 4:49.10 3 1) Maya Boyington 9 2) Addie Duran 9 3) Abby Batchelder 12 4) Ellie Brooks 12 1:08.816 (1:08.816) 2:22.194 (1:13.379) 3:37.133 (1:14.939) 4:49.094 (1:11.961) 12 Maine Central Institute 4:54.66 2 1) Shalomi Goewey 12 2) Skyla Dean 11 3) Isabelle Grard 11 4) Norah Jamison 9 4:54.656 (4:54.656) 13 Maranacook Community High Scho 4:54.81 3 1) Lilly Mushlit 11 2) Anna Clausen 10 3) Hope Webb 10 4) Kasey Mushlit 12 1:06.795 (1:06.795) 2:31.300 (1:24.505) 3:43.552 (1:12.252) 4:54.807 (1:11.255) 14 Boothbay/Wiscasset 5:02.15 2 1) Maddie Orchard 10 2) Tatum French 9 3) Abbie Clark 10 4) Emily Gilliam 11 5:02.149 (5:02.149) 15 Lisbon High School 5:02.47 4 1) Riley Hoyle 10 2) Avia Russo 10 3) Loreesa Theriault Guay 12 4) Addy Burkhardt 10 1:11.654 (1:11.654) 2:34.071 (1:22.417) 3:56.473 (1:22.403) 5:02.466 (1:05.993) 16 Madison Area Memorial High Sch 5:09.74 1 1) Laura Holden 12 2) Leila Dunphy 10 3) Peyton Estes 12 4) Bryanna Hagopian 9 2:38.622 (2:38.622) 3:52.355 (1:13.734) 5:09.733 (1:17.379) 17 Old Orchard Beach 5:15.63 2 1) Joana Massanga 10 2) Emily Simpson 10 3) Madison Bell 11 4) Chloe Drown 10 5:15.629 (5:15.629) 18 Mattanawcook Academy 5:17.93 1 1) Pogo Susen 10 2) Navenah De La Cruz 11 3) Autumn Heeren 9 4) Sadie McNish 12 2:42.136 (2:42.136) 4:01.675 (1:19.540) 5:17.924 (1:16.250) 19 Dirigo High School 5:29.11 1 1) Amaya Child 10 2) Ella Cote 9 3) Abigail Therriault 12 4) Pheonix Lee 9 2:31.463 (2:31.463) 4:12.573 (1:41.110) 5:29.107 (1:16.535) -- Monmouth Academy DQ 2 Zone violation 1) Eva Poulin 9 2) Annabelle Carlton 9 3) Abby Atwood 11 4) Holly Hunt 12 4:48.149 (4:48.149) Girls 4x800 Meter Relay ========================================================================== Cl. C Rec: R 9:43.30 2005 , John Bapst M Glover, N Lavertu, C Martin, E Sharkey '22 Champion: 10:26.59 Orono High School, Orono N White, K Kohtala, R White, E Brooks School Finals H# Points ========================================================================== 1 Orono High School 10:59.21 2 10 1) Katherine Kohtala 12 2) Rossella Ruzzetta 11 3) Ellie Brooks 12 4) Ruth White 11 2:43.801 (2:43.801) 5:30.666 (2:46.865) 8:12.227 (2:41.562) 10:59.202 (2:46.975) 2 George Stevens Academy 11:11.04 1 8 1) Bailey Townsend 9 2) Iris Kimball 11 3) Sophia Landrum 11 4) Thea Crowley 12 2:44.830 (2:44.830) 5:43.703 (2:58.874) 8:38.714 (2:55.011) 11:11.035 (2:32.322) 3 North Yarmouth Academy 11:13.17 1 6 1) Lydia Sharp 11 2) Hadley Smith 9 3) Murreal Wilmot 9 4) Madilyn Onorato 12 2:50.443 (2:50.443) 5:36.205 (2:45.763) 8:31.424 (2:55.219) 11:13.169 (2:41.745) 4 Boothbay/Wiscasset 11:22.55 2 5 1) Abbie Clark 10 2) Emily Gilliam 11 3) Maddie Orchard 10 4) Julia Truesdell 11 2:51.119 (2:51.119) 5:43.529 (2:52.410) 8:32.948 (2:49.420) 11:22.542 (2:49.594) 5 Washington Academy 11:24.06 2 4 1) Emerson Morris 11 2) Edge Venuti 12 3) Kara Lyford 12 4) Mariana Bava 12 2:50.126 (2:50.126) 5:47.627 (2:57.502) 8:37.019 (2:49.392) 11:24.052 (2:47.034) 6 Kents Hill School 11:38.75 2 3 1) Brie Lewis 11 2) Ella Shilkin 12 3) Blythe Denison 9 4) Josie Cerrell 10 2:50.369 (2:50.369) 5:54.776 (3:04.407) 8:55.937 (3:01.161) 11:38.746 (2:42.810) 7 Lisbon High School 11:45.68 2 2 1) Riley Hoyle 10 2) Avia Russo 10 3) Loreesa Theriault Guay 12 4) Addy Burkhardt 10 2:54.366 (2:54.366) 5:58.617 (3:04.251) 9:05.482 (3:06.865) 11:45.677 (2:40.195) 8 Traip Academy 11:57.50 2 1 1) Rowan Rhodes 9 2) Rachel Koontz 10 3) Samantha Bonfiglio-Eaves 10 4) Alma Ludwig 11 2:56.494 (2:56.494) 6:00.514 (3:04.020) 8:58.123 (2:57.610) 11:57.497 (2:59.375) 9 Bucksport High School 12:09.77 1 1) Christina Degiso 10 2) Roza Parker 11 3) Nettie Fox 11 4) Abigail Hunt 12 3:03.440 (3:03.440) 6:09.688 (3:06.249) 9:12.442 (3:02.755) 12:09.762 (2:57.320) 10 Maine Central Institute 12:14.88 2 1) Isabelle Grard 11 2) Skyla Dean 11 3) Alyssa Ardry 12 4) Norah Jamison 9 3:01.623 (3:01.623) 5:59.467 (2:57.845) 9:19.245 (3:19.778) 12:14.874 (2:55.630) 11 St. Dominic Regional High Scho 12:52.12 1 1) Jordynn Bilodeau 10 2) Alexyss Baird 10 3) Nina Brown 9 4) Rohen Brown 10 3:13.021 (3:13.021) 6:25.400 (3:12.379) 9:41.140 (3:15.740) 12:52.112 (3:10.973) 12 Central High School 12:55.13 1 1) Makenzie Rushlow 11 2) Natalie Speed 9 3) Dalia Rivera 11 4) Jazzmin Bean 11 2:51.640 (2:51.640) 6:17.451 (3:25.812) 9:48.210 (3:30.760) 12:55.121 (3:06.911) 13 Madison Area Memorial High Sch 13:53.44 1 1) Laura Holden 12 2) Aurora Norsworthy 10 3) Alivia Dionne 9 4) Leila Dunphy 10 3:02.829 (3:02.829) 6:36.745 (3:33.916) 10:29.731 (3:52.987) 13:53.439 (3:23.708) Girls High Jump ======================================================================= Cl. C Rec: R 5-05.50 2014 Carsyn Koch, Washburn '22 Champion: 5-02 Rose Jenkins, Kents Hill Cl. C Rec: R 5-05.50 2022 Rose Jenkins, Kents Hill Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Sarah Moore 11 North Yarmou 5-02.00 10 2 Mary Litz 12 North Yarmou 4-08.00 7 2 Brynne Hunter 9 Mattanawcook 4-08.00 7 4 Shalomi Goewey 12 Maine Centra 4-06.00 5 5 Kathleen Stephens 11 George Steve J4-06.00 3 5 Violet Clark 10 Hall-Dale Hi J4-06.00 3 5 Natasha Monreal 11 Bucksport Hi J4-06.00 3 8 Daphne Hands 9 Maine Centra J4-06.00 1 9 Ashley Arsenault 10 Winthrop Hig 4-04.00 9 Avia Russo 10 Lisbon High 4-04.00 9 Maja Fijalkowska 10 Washington A 4-04.00 12 Madilyn Onorato 12 North Yarmou J4-04.00 12 Cass MacCarthy 11 North Yarmou J4-04.00 12 Daisy Gusler 12 Mt. Abram J4-04.00 12 Andrea Ross 9 Houlton/GHCA J4-04.00 16 Amarii Weaver 10 Fort Kent Co J4-04.00 -- Kendra Bor 10 Maranacook C NH -- Natasha Alyokhin 11 Bangor Chris NH -- Maeve Lakin 9 Limestone/MS NH -- Katie Miller 10 Central High NH -- Grace Menario 9 Central High NH -- Hope St. John 12 Bangor Chris NH -- Lauryn Brunner 12 Dexter Regio NH -- Emma Koch 11 Mountain Val NH Girls Pole Vault ======================================================================= Cl. C Rec: R 10-06 2013 Kelsey Barnes, Traip '22 Champion: 9-00 Samantha Martin, MCI Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Clara White 9 Orono High S 8-06.00 10 2 Olympia Farrell 11 Maranacook C 8-00.00 7 2 Heather Nelson 11 Maine Centra 8-00.00 7 4 Anna Molloy 11 Orono High S J8-00.00 5 5 Alyx Frazell 12 Bucksport Hi 7-06.00 4 6 Kendra Bor 10 Maranacook C 6-09.00 2 6 Alyssa Ardry 12 Maine Centra 6-09.00 2 6 Chloe Bratcher 10 Bucksport Hi 6-09.00 2 9 Kaylee Whalen 12 Bucksport Hi J6-09.00 10 Emma Hurd 9 Mt. View J6-09.00 11 Ruby Pereira 10 Bucksport Hi 6-00.00 12 Kasey Mushlit 12 Maranacook C J6-00.00 12 Kasie Booker 9 Lisbon High J6-00.00 12 Lucy Dennison 9 Mt. View J6-00.00 15 Anna Clausen 10 Maranacook C J6-00.00 15 Brinn George 10 Bangor Chris J6-00.00 15 Norah Jamison 9 Maine Centra J6-00.00 -- Riley Hoyle 10 Lisbon High NH -- Iria Diez 12 Orono High S NH -- Ruby Nelson 12 Maranacook C NH -- Isabelle Grard 11 Maine Centra NH -- Avia Russo 10 Lisbon High NH Girls Long Jump ======================================================================= Cl. C Rec: R 18-00.75 2019 Camille Kohtala, Orono '22 Champion: 17-02 Sarah Moore, Lisbon Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Sarah Moore 11 North Yarmou 17-01.75 10 12-11.50 16-07.50 17-01.75 FOUL 16-06.50 16-05 2 Natasha Monreal 11 Bucksport Hi 15-10.00 8 FOUL FOUL 15-10 10-08 FOUL 14-11.25 3 Isabel Folsom 10 Winthrop Hig 14-08.75 6 FOUL 14-01.50 FOUL FOUL FOUL 14-08.75 4 Ruth Gusler 10 Mt. Abram 14-08.50 5 13-04 13-04 14-05 14-08.50 13-08.75 14-02 5 Anna Molloy 11 Orono High S 14-05.50 4 FOUL 14-05.50 FOUL 9-09.75 FOUL FOUL 6 Cloe Poblome 12 Bucksport Hi 14-03.75 3 12-09 13-11.25 12-06.25 14-03.75 13-00.25 13-05.75 7 Adelaide Schroeck 10 Traip Academ 14-03.00 2 13-06 14-02 14-02.75 FOUL 14-03 14-01.50 8 Leigh Carter 9 George Steve J14-03.00 1 12-08.25 12-11.25 13-09.25 14-03 11-01.25 13-03 9 Solece Campbell 10 Orono High S 13-11.50 11-02.25 FOUL 13-10 13-11.50 FOUL 13-08.50 10 Kyri Meak 10 Winslow High 13-08.75 12-09.25 13-03 13-08.75 11 Addison Conklin 11 Penquis Vall 13-08.25 13-04 13-00.50 13-08.25 12 Haley Wing 11 Sacopee Vall 13-06.50 11-09.50 13-01 13-06.50 13 Ruby Pereira 10 Bucksport Hi 13-05.50 12-05.50 13-05.50 12-09 14 Jenessa Foster 12 Maine Centra J13-05.50 FOUL 13-05.50 FOUL 15 Skyler Oakes 10 Fort Fairfie 13-04.50 13-04.50 FOUL 12-01.75 16 Naomi McGadney 12 Kents Hill S 13-00.75 13-00.75 12-08 12-07.50 17 Makenzie Rodriguez 10 Bucksport Hi 13-00.00 12-11.50 FOUL 13-00 18 Lauryn Brunner 12 Dexter Regio 12-11.50 12-11.25 12-07.50 12-11.50 19 Amanda Cox 10 Old Orchard 12-09.75 12-06.25 12-07.75 12-09.75 20 Alexis Heretakis 10 Foxcroft Aca 12-09.25 12-09.25 12-06 11-07.50 21 Heidi Clawson 10 Foxcroft Aca 12-07.50 12-06.50 12-07.50 FOUL 22 Pogo Susen 10 Mattanawcook 12-03.50 11-00.25 FOUL 12-03.50 23 Kenzi Richards 10 Spruce Mount J12-03.50 FOUL 12-03.50 FOUL 24 Carly Mchale 10 Bucksport Hi 11-03.50 FOUL 11-03.50 FOUL 25 Abigail Knapp 12 Foxcroft Aca 10-09.50 10-09.50 PASS PASS -- Laila Muslih 10 Kents Hill S FOUL FOUL FOUL FOUL Girls Triple Jump ======================================================================= Cl. C Rec: R 37-05.50 2002 Stephanie McCusker, Lisbon '22 Champion: 34-03 Natasha Monreal, Bucksport Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Rose Jenkins 12 Kents Hill S 35-06.25 10 35-06.25 34-07.75 34-03 33-05.75 35-00.50 35-02.25 2 Sarah Moore 11 North Yarmou 34-04.25 8 33-09 33-00 33-10 33-10 33-11 34-04.25 3 Natasha Monreal 11 Bucksport Hi 33-05.25 6 32-04.25 33-05.25 31-10.25 FOUL FOUL 33-03 4 Graca Bila 11 North Yarmou J33-05.25 5 31-06.50 31-09.75 31-05.25 31-11.50 32-05.25 33-05.25 5 Isabel Folsom 10 Winthrop Hig 31-10.75 4 31-10.75 31-09 31-09.50 30-08.75 30-10.50 30-09.50 6 Brooke Chase 11 Mountain Val 31-08.50 3 FOUL 31-03 31-05.50 31-08.50 30-08.50 FOUL 7 Naomi McGadney 12 Kents Hill S 31-03.75 2 31-00.50 31-01 FOUL 31-01 31-03.75 30-10.50 8 Zion Armstrong 10 Winthrop Hig 30-07.50 1 29-03.25 29-11 30-07.50 29-04 29-07 29-09.25 9 Carly Mchale 10 Bucksport Hi 30-06.75 30-06.50 30-06.75 29-05.50 30-01 FOUL 29-06.25 10 Olympia Farrell 11 Maranacook C 30-05.50 FOUL 29-07.75 30-05.50 11 Heather Nelson 11 Maine Centra 29-10.00 29-00.50 29-10 28-04.25 12 Skyler Oakes 10 Fort Fairfie 29-00.50 27-01 29-00.50 FOUL 13 Emma Koch 11 Mountain Val 28-05.50 25-04.75 26-10.75 28-05.50 14 Gabrielle Finelli 9 Maine Centra 28-01.50 28-01.50 27-06.50 26-05 15 Violet Clark 10 Hall-Dale Hi 27-11.25 26-02 27-11.25 27-10 16 Makenzie Rodriguez 10 Bucksport Hi 27-09.75 26-06 25-08.25 27-09.75 17 Mariah Sharrow 10 Orono High S 27-09.25 27-09.25 FOUL FOUL 18 Abby Batchelder 12 Orono High S 27-07.50 26-10.50 26-09.50 27-07.50 19 Natasha Alyokhin 11 Bangor Chris 27-04.50 22-08 21-07.50 27-04.50 20 Haley Glover 9 Mountain Val 26-11.00 25-07.25 25-02 26-11 21 Lauryn Brunner 12 Dexter Regio 26-09.00 26-06.75 26-09 26-00 22 Sayde Schrum 10 Sacopee Vall 26-05.25 26-03.75 25-07 26-05.25 Girls Shot Put ======================================================================= Cl. C Rec: R 40-08 1983 Diane LeClair, Orono '22 Champion: 34-04 Cheyenne Cahill, Carrabec Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Dez Seeley 11 Orono High S 32-02.25 10 32-02.25 31-09.50 31-01 30-05.50 31-06.25 32-02 2 Meg Morrison 12 Bucksport Hi 31-05.75 8 31-04.50 30-02.50 27-00 29-11.50 29-06.50 31-05.75 3 Grace Lewis 11 Bangor Chris 30-08.50 6 30-08.50 28-05 24-03.75 25-08.50 26-01.50 28-02.25 4 Ava Goulette 9 Piscataquis 30-06.75 5 30-03.25 30-06.75 29-11.50 27-05 30-00 30-02 5 Jenessa Foster 12 Maine Centra 30-00.00 4 28-06.75 29-00.75 30-00 25-05.50 28-10 25-05.50 6 Heather Nelson 11 Maine Centra 29-00.50 3 28-00 28-11.50 29-00.50 28-08.75 27-11 27-08.75 7 Mercedes Taungatua 11 Bucksport Hi 29-00.25 2 26-04 27-02 28-05.75 29-00.25 27-00.75 26-11.75 8 Jewel Roberts 12 Central High 28-04.25 1 27-11.50 27-11.50 28-03 26-11.50 27-09.50 28-04.25 9 Sophie Hepler 11 Orono High S 28-03.50 27-06.75 28-03.50 26-00 25-05 25-08 26-02.50 10 Aliyah Goldsmith 12 Central High 27-05.50 27-02.25 FOUL 27-05.50 11 Maranda Pert 11 George Steve 26-11.50 26-00 26-11.50 25-09.50 12 Olivia Hill 12 Foxcroft Aca 26-05.50 24-07.25 26-02.25 26-05.50 13 Allison Smith 11 Foxcroft Aca 26-03.50 24-04.75 26-03.50 25-06.50 14 Joselyn Smith 10 Mt. Abram 26-02.00 24-01.75 25-04.75 26-02 15 Emily Burrill 11 Sumner Memor 25-11.25 25-07 FOUL 25-11.25 16 Abigail Decker 11 Sacopee Vall 25-09.50 22-10.50 24-05 25-09.50 17 Allison Tuscan 10 Madison Area 25-09.00 24-04 25-09 24-07.50 18 Ava Landry 9 Madison Area 25-03.00 25-00.75 24-03.75 25-03 19 Aurora Norsworthy 10 Madison Area 24-00.00 21-06 23-10.25 24-00 20 Chloe DeLaCruz 9 Mattanawcook 23-08.75 19-09.75 21-10.50 23-08.75 21 Marley Wenal 11 George Steve 23-08.50 23-08.50 20-08.25 FOUL 22 Ellie Odess 10 Seacoast Chr 23-01.50 22-05.50 21-11.50 23-01.50 23 Olivia Toye 9 Maranacook C 21-05.50 21-05.50 20-02 21-05 24 Hannah Toye 9 Maranacook C 21-01.25 FOUL 20-08.25 21-01.25 Girls Discus Throw ======================================================================= Cl. C Rec: R 128-07 2015 Muriel Adams, North Yarmouth '22 Champion: 104-04 Maranda Pert, George Stevens Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Maranda Pert 11 George Steve 104-02 10 89-02 97-11 FOUL 104-02 99-06 94-11 2 Ellie Leech 11 Seacoast Chr 95-04 8 82-00 81-05 85-07 92-06 86-08 95-04 3 Sophie Hepler 11 Orono High S 93-09 6 88-07 FOUL 76-10 91-03 70-01 93-09 4 Molly Sipple 12 Piscataquis 89-01 5 89-01 FOUL 88-08 78-10 73-06 FOUL 5 Olivia Hill 12 Foxcroft Aca 86-06 4 86-06 FOUL FOUL 71-04 FOUL FOUL 6 Heather Nelson 11 Maine Centra 84-01 3 79-06 84-01 FOUL 75-07 FOUL FOUL 7 Joselyn Smith 10 Mt. Abram 82-05 2 82-05 FOUL FOUL FOUL 77-02 79-10 8 Grace Lewis 11 Bangor Chris 81-08 1 75-11 81-08 76-04 76-04 65-04 FOUL 9 Allison Tuscan 10 Madison Area 80-05 FOUL 79-04 75-00 80-05 70-06 69-00 10 Ava Goulette 9 Piscataquis 78-00 78-00 66-01 75-06 11 Rose Campbell 9 Boothbay/Wis 77-10 75-11 72-11 77-10 12 Hope Nesbitt 10 Bangor Chris 77-03 77-03 FOUL FOUL 13 Laycee Tweedie 10 Bucksport Hi 76-02 73-03 76-02 65-08 14 Emma Sirois 12 Hall-Dale Hi 73-11 72-01 FOUL 73-11 14 Bianca Seavey-Tucker 10 Sumner Memor 73-11 73-11 63-04 FOUL 16 Kendall Kimball 12 Piscataquis 73-01 FOUL 73-01 70-08 17 Dez Seeley 11 Orono High S 71-08 71-08 FOUL FOUL 18 Mercedes Taungatua 11 Bucksport Hi 71-06 FOUL 71-06 66-09 19 Grace Cunningham 10 Maine Centra 70-05 70-05 69-09 FOUL 20 Megan Blasius 12 Monmouth Aca 69-03 FOUL 67-10 69-03 21 Marley Wenal 11 George Steve 69-01 69-01 61-02 FOUL 22 Robin Albert 12 Maine Centra 69-00 50-03 69-00 64-01 23 Olivia Toye 9 Maranacook C 67-11 FOUL 52-03 67-11 24 Jenessa Foster 12 Maine Centra 66-07 60-09 66-07 FOUL 25 Kate Higgins 10 Orono High S 65-06 FOUL 65-06 59-04 26 Jewel Roberts 12 Central High 65-04 FOUL 61-08 65-04 27 Emma Koch 11 Mountain Val 65-02 FOUL FOUL 65-02 28 Sylvie Mowry 12 Sumner Memor 64-09 64-09 59-08 FOUL 29 Bella Reny 9 Lisbon High 62-08 62-08 FOUL FOUL 30 Abby Cowing 11 Hall-Dale Hi 60-01 60-01 55-09 51-06 31 Brooklyn Blocker 12 Dexter Regio 58-05 56-10 58-05 FOUL -- Hannah Toye 9 Maranacook C FOUL FOUL FOUL FOUL Girls Javelin Throw ======================================================================= Cl. C Rec: R 149-06 1979 Kathy Calo, York '22 Champion: 123-04 Iris Ireland, Hall-Dale Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Ellie Leech 11 Seacoast Chr 114-08 10 102-08 101-01 109-09 114-08 108-10 100-01 2 Abigail Conlogue 12 Penquis Vall 111-07 8 FOUL 98-02 83-08 108-03 97-05 111-07 3 Sophie Hepler 11 Orono High S 96-02 6 83-00 91-07 96-02 80-02 76-02 76-01 4 Cass MacCarthy 11 North Yarmou 95-05 5 73-08 82-02 95-05 88-02 84-00 87-03 5 Olivia Hill 12 Foxcroft Aca 94-04 4 58-08 94-04 92-08 FOUL 82-04 74-05 6 Madison Dow 10 Mountain Val 89-10 3 85-01 53-03 70-07 89-10 74-04 83-07 7 Brittany Carrier 10 Buckfield 88-07 2 88-07 69-11 72-05 81-06 68-03 78-00 8 Emlyn Nadeau 9 Fort Kent Co 85-02 1 53-03 64-03 85-02 76-06 78-03 78-11 9 Daniella Myers 12 Washington A 82-05 61-11 81-09 82-05 10 Kendall Kimball 12 Piscataquis 81-02 68-09 77-08 81-02 11 Madison Elliott 10 Washburn 79-02 74-02 72-08 79-02 12 Ada Fisher 11 Sumner Memor 78-11 78-11 FOUL 68-11 13 Jenessa Foster 12 Maine Centra 78-06 77-03 FOUL 78-06 14 Allison Tuscan 10 Madison Area 77-08 71-10 71-07 77-08 15 Ava Landry 9 Madison Area 77-07 57-10 58-11 77-07 16 Lydia Kenerson 9 Penobscot Ch 77-05 77-05 70-05 74-04 17 Hope St. John 12 Bangor Chris 76-00 70-06 76-00 18 Mercedes Taungatua 11 Bucksport Hi 75-06 75-06 68-06 64-09 19 Emma Ladd 12 Foxcroft Aca 74-11 FOUL 62-07 74-11 20 Samantha Goodwin 12 Piscataquis 74-06 72-06 72-10 74-06 21 Dez Seeley 11 Orono High S 73-04 73-04 72-02 68-01 22 Chloe DeLaCruz 9 Mattanawcook 72-10 72-10 46-05 50-01 23 Skyla Dean 11 Maine Centra 71-02 68-03 71-02 69-10 24 Kasie Booker 9 Lisbon High 70-10 68-11 62-01 70-10 25 Leigh Carter 9 George Steve 69-07 56-01 69-07 54-08 26 Shalomi Goewey 12 Maine Centra 68-08 62-03 68-01 68-08 27 Logan Townsend 9 George Steve 65-10 64-00 65-10 58-08 28 Avery Bouffard 9 Traip Academ 64-01 58-07 57-04 64-01 29 Laycee Tweedie 10 Bucksport Hi 63-02 63-02 54-05 54-09 30 Navenah De La Cruz 11 Mattanawcook 59-00 59-00 55-11 58-08 31 Natalie Speed 9 Central High 52-09 FOUL 52-09 41-02 Girls 1600 Meter Race Walk ======================================================================= Cl. C Rec: R 7:27.96 2006 Lauren Forgues, Boothbay '22 Champion: 8:44.62 Amelia Mooney, Lisbon Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Maya Boyington 9 Orono High S 7:50.80 10 1:50.7 (1:50.7) 3:53.5 (2:02.9) 5:54.4 (2:01.0) 7:50.8 (1:56.4) 2 Rahel Delaney 9 North Yarmou 8:20.40 8 1:51.1 (1:51.1) 3:54.7 (2:03.6) 6:08.4 (2:13.7) 8:20.4 (2:12.1) 3 Allyson Lewis 12 Monmouth Aca 8:37.40 6 2:01.3 (2:01.3) 4:14.8 (2:13.5) 6:27.9 (2:13.2) 8:37.4 (2:09.5) 4 Kasie Booker 9 Lisbon High 9:00.50 5 2:10.2 (2:10.2) 4:32.9 (2:22.8) 6:50.2 (2:17.3) 9:00.5 (2:10.4) 5 Shalomi Goewey 12 Maine Centra 9:12.60 4 2:04.9 (2:04.9) 4:27.5 (2:22.6) 6:49.3 (2:21.9) 9:12.6 (2:23.4) 6 Maeve Burgess 9 Monmouth Aca 9:29.30 3 2:14.4 (2:14.4) 4:40.8 (2:26.4) 7:10.3 (2:29.5) 9:29.3 (2:19.0) 7 Abigail Farricker 10 Bucksport Hi 9:41.10 2 2:16.6 (2:16.6) 4:45.3 (2:28.7) 7:18.7 (2:33.5) 9:41.1 (2:22.5) 8 Julianna Hesseltine 11 Mattanawcook 9:45.30 1 2:18.5 (2:18.5) 4:50.1 (2:31.7) 7:25.2 (2:35.2) 9:45.3 (2:20.2) 9 Emily Simpson 10 Old Orchard 9:48.60 2:20.1 (2:20.1) 4:50.9 (2:30.8) 7:25.9 (2:35.1) 9:48.6 (2:22.7) 10 Sadie Kelley 9 Piscataquis 9:49.60 2:25.8 (2:25.8) 4:58.2 (2:32.4) 7:28.3 (2:30.2) 9:49.6 (2:21.3) 11 Jessica Murphy 9 Orono High S 10:17.40 2:25.1 (2:25.1) 5:02.8 (2:37.8) 7:46.9 (2:44.1) 10:17.4 (2:30.6) 12 Sara Alemtsehay 10 Old Orchard 10:19.10 2:25.7 (2:25.7) 5:04.5 (2:38.9) 7:44.8 (2:40.3) 10:19.1 (2:34.3) 13 Hannah Perkins 10 Spruce Mount 10:23.30 2:25.3 (2:25.3) 5:04.7 (2:39.4) 7:47.9 (2:43.2) 10:23.3 (2:35.4) 14 Ilsa Petrak 10 Mt. View 10:56.90 2:30.4 (2:30.4) 5:19.9 (2:49.5) 8:10.5 (2:50.7) 10:56.9 (2:46.5) 15 Abigail Easterby 9 Maranacook C 11:13.20 2:31.5 (2:31.5) 5:23.9 (2:52.5) 8:21.7 (2:57.9) 11:13.2 (2:51.6)

Boys

Boys 100 Meter Dash =================================================================== Cl. C Rec: R 10.99 2009 Dominic Kane, Bucksport '22 Champion: 11.25 Kenori Simmons, Washington Academy Name Year School Prelims H# =================================================================== Preliminaries 1 Kenori Simmons 12 Washington A 11.43q 1 2 Dom Ondo 11 Orono High S 11.44q 2 3 Emmett Mooney 11 Lisbon High 11.53q 5 4 Ryan Ahearn 11 Monmouth Aca 11.55q 3 5 Owen Trombly 12 Sacopee Vall 11.84q 4 6 Connor Maurice 11 Traip Academ 11.85q 1 7 Reagan Lockaby 10 Mt. Abram 11.97q 1 8 Caleb Firkin 12 Orono High S 12.01q 3 9 Ben Baldwin 10 George Steve 12.04 5 10 Austin Trask 11 Boothbay/Wis 12.12 3 11 Nick Allard 12 Lee Academy 12.20 1 12 Grae MacNair 9 Old Orchard 12.21 3 13 Fernando Oliveiva 12 Foxcroft Aca 12.24 4 14 Aidric Canada 10 Boothbay/Wis 12.26 2 15 Jareth Williams 9 Penquis Vall 12.27 5 16 Evan Trojano 12 Bucksport Hi 12.32 1 17 Kaiden Friend 11 Mattanawcook 12.37 2 18 Chris Tardie 12 Washburn 12.40 5 19 Eion Mccloskey 12 Foxcroft Aca 12.40 1 20 Rowan Gagne 10 George Steve 12.43 4 21 Ben Porter 9 Winthrop Hig 12.50 4 22 Tyler Leighton 10 Sacopee Vall 12.53 4 23 Cyrus Mills 9 Telstar Regi 12.55 5 24 Robert Leveillee 12 Mountain Val 12.59 2 25 Logan Burns Islesboro 12.60 3 26 Isaac Miller 12 Orono High S 12.62 2 27 Kemsely Marsters 11 Foxcroft Aca 12.63 4 28 Drew Gaudreau 12 Bucksport Hi 12.68 1 29 Niccolo Vasparini 11 Maranacook C 12.76 5 30 Dominic Rhoades 12 Sacopee Vall 12.84 3 31 Nikolias Theriault 10 Limestone/MS 12.85 2 Boys 100 Meter Dash ======================================================================= Cl. C Rec: R 10.99 2009 Dominic Kane, Bucksport '22 Champion: 11.25 Kenori Simmons, Washington Academy Name Year School Finals Points ======================================================================= Finals 1 Kenori Simmons 12 Washington A 11.21 10 2 Dom Ondo 11 Orono High S 11.35 8 3 Emmett Mooney 11 Lisbon High 11.48 6 4 Ryan Ahearn 11 Monmouth Aca 11.59 5 5 Owen Trombly 12 Sacopee Vall 11.84 4 6 Connor Maurice 11 Traip Academ 11.85 3 7 Reagan Lockaby 10 Mt. Abram 11.98 2 8 Caleb Firkin 12 Orono High S 12.18 1 Boys 200 Meter Dash ========================================================================== Cl. C Rec: R 22.3h 1984 John Thomas, Traip '22 Champion: 23.31 Evan Watts, Winslow Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Kenori Simmons 12 Washington A 23.07 4 10 2 Emmett Mooney 11 Lisbon High 23.17 4 8 3 James Cognata 12 Winthrop Hig 23.42 4 6 4 Ryan Ahearn 11 Monmouth Aca 23.47 4 5 5 Owen Trombly 12 Sacopee Vall 23.93 4 4 6 Connor Maurice 11 Traip Academ 24.19 3 3 7 Ben Baldwin 10 George Steve 24.26 4 2 8 Ripley Strout 9 Narraguagus 24.40 3 1 9 Michael Whitcomb 11 Bangor Chris 24.59 3 10 Caleb Firkin 12 Orono High S 24.64 4 11 Aidric Canada 10 Boothbay/Wis 24.67 2 12 Chris Tardie 12 Washburn 25.16 3 13 Rowan Gagne 10 George Steve 25.21 2 14 Seth Dunphy 10 Maranacook C 25.32 1 15 Sayer Williams 11 George Steve 25.33 2 16 Eion Mccloskey 12 Foxcroft Aca 25.34 3 17 Mason Kenney 11 Orono High S 25.42 1 18 Ben Porter 9 Winthrop Hig 25.53 2 19 Dominic Rhoades 12 Sacopee Vall 25.57 3 20 Cyrus Mills 9 Telstar Regi 25.60 3 21 Jake Lepper 10 George Steve 25.70 1 22 Solomon Haggarty 12 George Steve 25.82 2 23 Tyler Leighton 10 Sacopee Vall 26.11 2 Boys 400 Meter Dash ========================================================================== Cl. C Rec: R 49.78 2006 Pak Lul, North Yarmouth '22 Champion: 51.88 Joseph Richards, Winslow Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Joseph Richards 11 Winslow High 51.61 3 10 2 Isaac Keresey 11 Maine Centra 53.32 3 8 3 Bryan Gagnon 12 Boothbay/Wis 53.46 3 6 4 Payton Blagdon 12 Boothbay/Wis 53.74 3 5 5 Logan Jackson 11 Central High 54.80 3 4 6 Seth Vega 12 Seacoast Chr 55.34 3 3 7 Cyrus Blake 12 George Steve 56.30 3 2 8 Eli Appleby 12 Washington A 56.54 2 1 9 Andrew Brayne 12 Traip Academ 56.78 2 10 Liam Macki 10 Mt. Abram 57.25 2 11 Jesse Rowland 10 Old Orchard 57.34 1 12 Micah Daigle 11 Fort Fairfie 57.40 2 13 Justin Lucas 11 Buckfield 57.55 3 14 Leighton Doyle 10 North Yarmou 57.80 2 15 Nick Kelley 11 Central High 57.83 2 16 Evan Coolbroth 12 Sacopee Vall 58.48 1 17 Troy Morrison 11 Blue Hill Ha 58.63 2 18 Thomas Brearly 12 Sacopee Vall 1:00.68 1 Boys 800 Meter Run ========================================================================== Cl. C Rec: R 1:56.98 1996 Parker Pruett, Sumner '22 Champion: 1:59.53 Kaleb Colson, Sumner Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 James Cognata 12 Winthrop Hig 1:56.62R 2 10 58.176 (58.176) 1:56.611 (58.435) 2 Kaleb Colson 11 Sumner Memor 1:57.40 2 8 57.920 (57.920) 1:57.391 (59.472) 3 Gage Bruns 11 Bucksport Hi 2:07.97 2 6 1:03.298 (1:03.298) 2:07.964 (1:04.666) 4 Younes Boukhalfa 12 Lee Academy 2:08.26 2 5 1:04.748 (1:04.748) 2:08.258 (1:03.510) 5 Justin Rogers 11 Winslow High 2:08.61 2 4 1:04.461 (1:04.461) 2:08.601 (1:04.140) 6 Roy Duffy 12 Washington A 2:13.03 1 3 1:05.372 (1:05.372) 2:13.028 (1:07.656) 7 Spencer Dyer 12 Maine Centra 2:14.40 1 2 1:06.379 (1:06.379) 2:14.393 (1:08.014) 8 Landon Laferriere 11 Houlton/GHCA 2:14.64 1 1 1:05.631 (1:05.631) 2:14.634 (1:09.004) 9 Asa Berry 11 Sumner Memor 2:15.57 1 1:06.758 (1:06.758) 2:15.569 (1:08.811) 10 Caleb Hayes 10 Lisbon High 2:17.90 1 1:07.777 (1:07.777) 2:17.896 (1:10.120) 11 Isaac Scribellito 9 Lisbon High 2:18.12 1 1:08.073 (1:08.073) 2:18.119 (1:10.047) 12 Jack Morrissey 11 Sacopee Vall 2:19.18 1 1:08.891 (1:08.891) 2:19.177 (1:10.286) 13 Thomas Brearly 12 Sacopee Vall 2:21.82 2 1:12.332 (1:12.332) 2:21.811 (1:09.480) 14 Ethan Rancourt 9 Winslow High 2:24.91 2 1:09.200 (1:09.200) 2:24.903 (1:15.704) -- Joseph Richards 11 Winslow High DNF 2 Boys 1600 Meter Run ========================================================================== Cl. C Rec: R 4:16.40 2012 Matt McClintock, Madison '22 Champion: 4:35.95 Kaleb Colson, Sumner Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Kaleb Colson 11 Sumner Memor 4:45.30 2 10 1:17.491 (1:17.491) 2:25.454 (1:07.964) 3:38.348 (1:12.895) 4:45.298 (1:06.950) 2 Brosnan Comeau 12 Monmouth Aca 4:46.93 2 8 1:16.433 (1:16.433) 2:26.458 (1:10.025) 3:39.186 (1:12.729) 4:46.923 (1:07.738) 3 Jeffrey Warnock 12 Mt. Abram 4:49.10 2 6 1:16.150 (1:16.150) 2:26.268 (1:10.118) 3:39.014 (1:12.747) 4:49.093 (1:10.079) 4 Ethan Linscott 12 Lee Academy 4:53.72 2 5 1:17.188 (1:17.188) 2:28.857 (1:11.670) 3:47.056 (1:18.200) 4:53.711 (1:06.655) 5 Desmond Robinson 10 Carrabec Hig 4:54.80 2 4 1:16.828 (1:16.828) 2:27.533 (1:10.705) 3:43.663 (1:16.130) 4:54.798 (1:11.136) 6 Griffin Duigan 11 Limestone/MS 4:58.03 2 3 1:18.519 (1:18.519) 2:31.077 (1:12.558) 3:47.442 (1:16.365) 4:58.024 (1:10.583) 7 Lukas Pounder 9 Narraguagus 4:58.38 2 2 1:17.789 (1:17.789) 2:29.515 (1:11.726) 3:47.693 (1:18.178) 4:58.374 (1:10.682) 8 Braden Rioux 11 Winslow High 4:58.86 2 1 1:17.701 (1:17.701) 2:29.183 (1:11.483) 3:46.839 (1:17.656) 4:58.851 (1:12.012) 9 Troy Morrison 11 Blue Hill Ha 4:59.53 2 1:17.984 (1:17.984) 2:29.013 (1:11.030) 3:46.362 (1:17.349) 4:59.521 (1:13.160) 10 Gabriel Corey 11 Winthrop Hig 4:59.62 1 1:14.082 (1:14.082) 2:32.428 (1:18.346) 3:51.003 (1:18.575) 4:59.614 (1:08.612) 11 Austin Chandler 12 George Steve 5:00.44 1 1:13.406 (1:13.406) 2:30.010 (1:16.605) 3:48.186 (1:18.176) 5:00.439 (1:12.254) 12 Soren Stark-Chessa 9 North Yarmou 5:02.17 1 1:15.421 (1:15.421) 2:33.625 (1:18.205) 3:53.009 (1:19.385) 5:02.162 (1:09.153) 13 Victor Ahlefeld 9 Mt. View 5:02.66 1 1:14.594 (1:14.594) 2:32.037 (1:17.443) 3:51.339 (1:19.303) 5:02.659 (1:11.320) 14 James Brady 9 Houlton/GHCA 5:03.95 1 1:13.798 (1:13.798) 2:26.988 (1:13.191) 3:47.062 (1:20.074) 5:03.943 (1:16.882) 15 Kaiden Carney 12 Washburn 5:05.71 1 1:15.157 (1:15.157) 2:32.998 (1:17.842) 3:51.734 (1:18.736) 5:05.708 (1:13.974) 16 Chase Mailhot 12 Lisbon High 5:12.89 1 1:17.855 (1:17.855) 2:39.374 (1:21.520) 4:01.223 (1:21.849) 5:12.890 (1:11.668) 17 Runner Jarrett 10 Foxcroft Aca 5:13.67 1 1:17.567 (1:17.567) 2:37.251 (1:19.685) 3:57.969 (1:20.719) 5:13.666 (1:15.697) 18 Riley Hastey 11 Sumner Memor 5:15.98 1 1:14.864 (1:14.864) 2:33.178 (1:18.315) 3:55.131 (1:21.953) 5:15.973 (1:20.843) 19 Michael Johnson 11 Bucksport Hi 5:18.75 2 1:18.224 (1:18.224) 2:33.572 (1:15.348) 3:55.449 (1:21.878) 5:18.748 (1:23.299) 20 Dakoda Davis 11 Washington A 5:24.25 1 1:16.456 (1:16.456) 2:38.861 (1:22.405) 4:05.043 (1:26.183) 5:24.249 (1:19.206) Boys 3200 Meter Run ======================================================================= Cl. C Rec: R 9:16.92 2012 Matt McClintock, Madison '22 Champion: 10:05.73 William Hileman, Bucksport Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Sam Laverdiere 10 St. Dominic 9:43.20 10 1:09.223 (1:09.223) 2:22.444 (1:13.221) 3:36.212 (1:13.769) 4:50.227 (1:14.015) 6:04.003 (1:13.777) 7:18.458 (1:14.455) 8:34.418 (1:15.960) 9:43.197 (1:08.780) 2 Kaleb Colson 11 Sumner Memor 9:57.62 8 1:14.298 (1:14.298) 2:33.068 (1:18.770) 3:51.466 (1:18.398) 5:05.704 (1:14.239) 6:19.794 (1:14.090) 7:35.345 (1:15.551) 8:48.702 (1:13.357) 9:57.612 (1:08.911) 3 Christopher Pottle 11 Winthrop Hig 10:11.13 6 1:13.972 (1:13.972) 2:31.057 (1:17.085) 3:47.972 (1:16.916) 5:06.064 (1:18.092) 6:20.781 (1:14.717) 7:37.742 (1:16.961) 8:56.098 (1:18.357) 10:11.127 (1:15.029) 4 Brosnan Comeau 12 Monmouth Aca 10:13.17 5 1:14.957 (1:14.957) 2:31.843 (1:16.887) 3:49.267 (1:17.425) 5:07.920 (1:18.653) 6:25.573 (1:17.654) 7:44.195 (1:18.622) 9:03.362 (1:19.168) 10:13.162 (1:09.800) 5 Jeffrey Warnock 12 Mt. Abram 10:13.38 4 1:15.405 (1:15.405) 2:33.623 (1:18.219) 3:51.857 (1:18.235) 5:08.559 (1:16.702) 6:26.397 (1:17.838) 7:44.915 (1:18.519) 9:03.157 (1:18.243) 10:13.372 (1:10.215) 6 Ethan Linscott 12 Lee Academy 10:30.51 3 1:15.843 (1:15.843) 2:34.131 (1:18.288) 3:52.446 (1:18.315) 5:09.785 (1:17.340) 6:33.171 (1:23.386) 7:57.127 (1:23.956) 9:19.707 (1:22.580) 10:30.502 (1:10.796) 7 Runner Jarrett 10 Foxcroft Aca 10:34.09 2 1:16.762 (1:16.762) 2:36.203 (1:19.441) 3:56.142 (1:19.939) 5:14.977 (1:18.835) 6:35.934 (1:20.958) 7:56.262 (1:20.329) 9:17.999 (1:21.737) 10:34.090 (1:16.091) 8 Gage Bruns 11 Bucksport Hi 10:35.38 1 1:15.092 (1:15.092) 2:35.012 (1:19.920) 3:54.742 (1:19.731) 5:16.845 (1:22.103) 6:39.297 (1:22.452) 8:03.711 (1:24.415) 9:25.253 (1:21.543) 10:35.373 (1:10.120) 9 Owen Beane 10 Orono High S 10:35.43 1:17.863 (1:17.863) 2:36.754 (1:18.891) 3:56.927 (1:20.174) 5:18.622 (1:21.695) 6:40.977 (1:22.355) 8:03.042 (1:22.065) 9:23.502 (1:20.461) 10:35.427 (1:11.925) 10 Braden Rioux 11 Winslow High 10:42.15 1:16.202 (1:16.202) 2:35.296 (1:19.094) 3:55.423 (1:20.128) 5:17.025 (1:21.602) 6:39.403 (1:22.379) 8:03.367 (1:23.965) 9:24.611 (1:21.244) 10:42.147 (1:17.537) 11 Desmond Robinson 10 Carrabec Hig 10:43.89 1:18.776 (1:18.776) 2:40.095 (1:21.320) 4:00.656 (1:20.561) 5:21.182 (1:20.526) 6:43.396 (1:22.215) 8:06.274 (1:22.879) 9:29.861 (1:23.587) 10:43.887 (1:14.026) 12 Ira Buchholz 12 George Steve 10:52.90 1:17.715 (1:17.715) 2:38.138 (1:20.424) 4:00.077 (1:21.940) 5:25.550 (1:25.473) 6:51.590 (1:26.040) 8:16.144 (1:24.555) 9:36.252 (1:20.109) 10:52.897 (1:16.645) 13 Evan Schneider 10 Old Orchard 10:54.61 1:17.507 (1:17.507) 2:38.899 (1:21.393) 4:01.526 (1:22.627) 5:26.159 (1:24.634) 6:52.517 (1:26.359) 8:17.178 (1:24.661) 9:41.315 (1:24.137) 10:54.603 (1:13.289) 14 Victor Ahlefeld 9 Mt. View 10:55.40 1:19.932 (1:19.932) 2:43.049 (1:23.118) 4:07.217 (1:24.169) 5:31.223 (1:24.006) 6:55.899 (1:24.676) 8:15.312 (1:19.413) 9:40.102 (1:24.790) 10:55.397 (1:15.296) 15 Lukas Pounder 9 Narraguagus 11:06.32 1:17.887 (1:17.887) 2:39.438 (1:21.552) 4:02.062 (1:22.625) 5:27.071 (1:25.009) 6:53.719 (1:26.649) 8:19.695 (1:25.976) 9:47.426 (1:27.731) 11:06.318 (1:18.893) 16 Thomas Norgang 12 George Steve 11:14.47 1:17.169 (1:17.169) 2:37.273 (1:20.105) 3:57.784 (1:20.511) 5:21.913 (1:24.130) 6:48.691 (1:26.778) 8:19.127 (1:30.437) 9:48.376 (1:29.249) 11:14.461 (1:26.085) 17 Andrew Brayne 12 Traip Academ 11:26.74 1:19.873 (1:19.873) 2:43.854 (1:23.981) 4:08.193 (1:24.340) 5:32.568 (1:24.375) 7:00.352 (1:27.784) 8:30.236 (1:29.885) 10:01.533 (1:31.298) 11:26.739 (1:25.206) 18 Dakoda Davis 11 Washington A 11:46.16 1:18.177 (1:18.177) 2:41.587 (1:23.411) 4:12.215 (1:30.628) 5:44.473 (1:32.259) 7:19.339 (1:34.866) 8:54.687 (1:35.349) 10:25.534 (1:30.847) 11:46.154 (1:20.620) 19 James Brady 9 Houlton/GHCA 11:48.93 1:20.362 (1:20.362) 2:45.222 (1:24.860) 4:12.207 (1:26.985) 5:43.117 (1:30.910) 7:16.762 (1:33.646) 8:51.742 (1:34.980) 10:25.117 (1:33.375) 11:48.922 (1:23.805) Boys 110 Meter Hurdles =================================================================== Cl. C Rec: R 15.05 2013 Donald Boyer, Foxcroft '22 Champion: 16.14 Owen Conner Self, Orono Name Year School Prelims H# =================================================================== Preliminaries 1 Owen Conner Self 12 Orono High S 15.27q 1 2 Will Francis 10 Orono High S 16.23q 3 3 Caleb Willett 11 Sumner Memor 16.54q 2 4 Kyle Jankunas 12 Foxcroft Aca 16.93q 3 5 Noah Roos 12 Washington A 16.95q 1 6 Carter Boulanger 11 Sacopee Vall 17.16q 1 7 Hassan Hobbi 9 Winslow High 17.19q 3 8 Andrew Hipsky 12 George Steve 17.42q 2 9 Sayer Williams 11 George Steve 17.67 2 10 Adam Hayes 11 Lisbon High 18.22 3 11 Jack Kingsbury 11 Foxcroft Aca 18.55 3 12 Jarod Smith 12 Sumner Memor 18.62 2 13 Kaiden Friend 11 Mattanawcook 18.63 2 14 Alton King 11 Boothbay/Wis 18.73 2 15 Bryan Donnelly 10 Madison Area 18.82 1 16 Dominic Rhoades 12 Sacopee Vall 19.17 1 17 Michael Chase 10 Mountain Val 19.42 3 18 Tucker Davenport 10 Boothbay/Wis 19.42 2 19 Nate Benoit 12 Boothbay/Wis 19.55 1 20 Jack Fisher 10 Sumner Memor 19.79 2 21 Drake Knox 10 Mountain Val 20.02 1 22 Landen Farrell 12 Washington A 20.13 3 23 Spencer Dyer 12 Maine Centra 20.46 1 24 Zane Dean 12 Maine Centra 21.54 3 Boys 110 Meter Hurdles ======================================================================= Cl. C Rec: R 15.05 2013 Donald Boyer, Foxcroft '22 Champion: 16.14 Owen Conner Self, Orono Name Year School Finals Points ======================================================================= Finals 1 Will Francis 10 Orono High S 15.46 10 2 Owen Conner Self 12 Orono High S 15.47 8 3 Andrew Hipsky 12 George Steve 15.77 6 4 Caleb Willett 11 Sumner Memor 16.28 5 5 Kyle Jankunas 12 Foxcroft Aca 16.49 4 6 Noah Roos 12 Washington A 16.77 3 7 Hassan Hobbi 9 Winslow High 16.78 2 8 Carter Boulanger 11 Sacopee Vall 18.39 1 Boys 300 Meter Hurdles ========================================================================== Cl. C Rec: R 39.57 2016 Evan Porter, Traip '22 Champion: 41.65 Jonah Naratil, Sacopee Valley Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Andrew Hipsky 12 George Steve 41.43 2 10 2 Emmett Mooney 11 Lisbon High 41.89 2 8 3 Noah Roos 12 Washington A 42.85 2 6 4 Owen Conner Self 12 Orono High S 43.33 2 5 5 Adam Hayes 11 Lisbon High 44.06 1 4 6 Michael Whitcomb 11 Bangor Chris 44.16 2 3 7 Kyle Jankunas 12 Foxcroft Aca 44.79 2 2 8 Caleb Willett 11 Sumner Memor 45.21 2 1 9 Bryan Donnelly 10 Madison Area 45.38 1 10 Aiden Bryant 9 Foxcroft Aca 45.46 1 11 Hassan Hobbi 9 Winslow High 45.50 1 12 Alton King 11 Boothbay/Wis 46.76 1 13 Carter Boulanger 11 Sacopee Vall 48.31 1 14 Zane Dean 12 Maine Centra 49.75 1 Boys 4x100 Meter Relay ========================================================================== Cl. C Rec: R 44.67 2003 , Traip R. Conley, D. Pearson, R. Rochester, C. Eager '22 Champion: 45.74 Foxcroft Academy, Foxcroft Academy J Smith, B Clarke, E Mccloskey, J Drury School Finals H# Points ========================================================================== 1 Washington Academy 46.43 3 10 1) Noah Roos 12 2) Zaedyn Philpott 10 3) Eli Appleby 12 4) Kenori Simmons 12 2 Orono High School 46.55 3 8 1) Dom Ondo 11 2) Owen Conner Self 12 3) Caleb Firkin 12 4) Will Francis 10 3 Boothbay/Wiscasset 47.78 3 6 1) Austin Trask 11 2) Alton King 11 3) Bryan Gagnon 12 4) Aidric Canada 10 4 Sacopee Valley High School 47.84 3 5 1) Tyler Leighton 10 2) Evan Coolbroth 12 3) Dominic Rhoades 12 4) Owen Trombly 12 5 Foxcroft Academy 47.97 3 4 1) Jackson Smith 11 2) Eion Mccloskey 12 3) Kyle Jankunas 12 4) Fernando Oliveiva 12 6 Mountain Valley 48.67 3 3 1) Adam Gammon 10 2) Jyrrmal Yates 11 3) Kaden Mills 10 4) Robert Leveillee 12 7 Mt. Abram 48.71 1 2 1) Liam Macki 10 2) Samuel Cockerham 11 3) Ruddy Feliz 11 4) Reagan Lockaby 10 8 Bucksport High School 48.76 2 1 1) Drew Gaudreau 12 2) Jack Morrison 9 3) Kamryn Webber 11 4) Evan Trojano 12 9 Buckfield 48.99 3 1) Brady Trenoweth 11 2) Braden Cousineau 11 3) Ayden Jefferson 12 4) Justin Lucas 11 10 Madison Area Memorial High Sch 49.29 2 1) Xavier Willis 12 2) Bryan Donnelly 10 3) Nathan Cornforth 10 4) Brode Strout 11 11 Central High School 49.31 2 1) Nick Kelley 11 2) Kennen Bean 12 3) Ty Velgouse 12 4) Logan Jackson 11 12 Maranacook Community High Scho 50.25 2 1) Jack Crosby 10 2) Seth Dunphy 10 3) Ben Jewett 10 4) Niccolo Vasparini 11 13 Greenville High School 50.86 2 1) Ethan Pratt 12 2) Parker Gallagher 12 3) Dominik Murray 12 4) Liam Mason 10 14 Hall-Dale High School 51.10 1 1) Miles Flemming 10 2) Cody Cobb 10 3) Nick Brown 11 4) Ricky McGibney 10 15 Kents Hill School 51.50 2 1) Norris Andrews 11 2) Aidan Herbertson 11 3) Ben Stelmach 10 4) Alex Cephas 12 16 North Yarmouth Academy 52.16 1 1) Leighton Doyle 10 2) Brayden Kloza 9 3) Gus Anderson 10 4) Cameron McLaughlin 10 17 St. Dominic Regional High Scho 52.83 1 1) Matt Homan 12 2) Colby Levasseur 12 3) Isaac Yombe 10 4) Jack Gilpatric 10 18 Maine Central Institute 52.95 1 1) Drew Shorey 10 2) Keith Cook 11 3) Oscar Keresey 10 4) Wyatt Degrasse 12 19 Sumner Memorial High School 53.17 2 1) Logan Buteau 11 2) Jack Fisher 10 3) Joshua Orellana-Cramer 11 4) Jarod Smith 12 20 Dirigo High School 54.09 1 1) Jayden Patterson 9 2) Bryan Beaucage 12 3) Giovanni Patterson 9 4) Sam Benson 11 21 Lisbon High School 54.49 1 1) Landon Booker 9 2) Teekin Campbell 10 3) Layne Williams 10 4) Samuel Liudvinaitis 9 22 Washburn 55.51 2 1) Chris Tardie 12 2) Kaiden Carney 12 3) Roegan Carney 4) Garrett Plourde -- George Stevens Academy DQ 3 Zone violation 1) Ben Baldwin 10 2) Jake Lepper 10 3) Rowan Gagne 10 4) Sayer Williams 11 Boys 4x400 Meter Relay ========================================================================== Cl. C Rec: R 3:28.99 1997 , Sumner M. Hibbits, C. Kelley, P. Pruett, C. Wentworth '22 Champion: 3:39.97 Winslow High School E Watts, R Yang, S Schmitt, J Richards School Finals H# Points ========================================================================== 1 Boothbay/Wiscasset 3:40.82 3 10 1) Aidric Canada 10 2) Austin Trask 11 3) Payton Blagdon 12 4) Bryan Gagnon 12 2 Washington Academy 3:44.49 3 8 1) Noah Roos 12 2) Kenori Simmons 12 3) Eli Appleby 12 4) Zaedyn Philpott 10 3 Winslow High School 3:47.80 3 6 1) Hassan Hobbi 9 2) Talon Loftus 11 3) Justin Rogers 11 4) Joseph Richards 11 4 Winthrop High School 3:47.80 3 5 1) Jonathan Wagner 11 2) Gabriel Corey 11 3) Christopher Pottle 11 4) James Cognata 12 5 George Stevens Academy 3:48.89 3 4 1) Solomon Haggarty 12 2) Cyrus Blake 12 3) Austin Chandler 12 4) Andrew Hipsky 12 6 Lisbon High School 3:49.36 2 3 1) Caleb Hayes 10 2) Chase Mailhot 12 3) Adam Hayes 11 4) Emmett Mooney 11 7 Orono High School 3:50.14 3 2 1) Isaac Miller 12 2) Caleb Firkin 12 3) Lucas Allen 12 4) Will Francis 10 8 Traip Academy 3:52.83 2 1 1) Connor Maurice 11 2) Andrew Brayne 12 3) Sam Reiss 9 4) Derek Cogswell 11 9 Maine Central Institute 3:55.41 2 1) Oscar Keresey 10 2) Spencer Dyer 12 3) Zane Dean 12 4) Isaac Keresey 11 10 Central High School 3:59.74 2 1) Kevin Howard 12 2) Connor Bean 10 3) Ethan Ladd 11 4) Logan Jackson 11 11 Foxcroft Academy 3:59.76 2 1) Eion Mccloskey 12 2) Douglas Rowe 12 3) Zachary Peirce 11 4) Jack Kingsbury 11 12 Sacopee Valley High School 3:59.94 3 1) Thomas Brearly 12 2) Riley Haley 12 3) Jack Morrissey 11 4) Ashton Day 12 13 Sumner Memorial High School 4:02.72 3 1) Riley Hastey 11 2) Caleb Willett 11 3) Asa Berry 11 4) Kaleb Colson 11 14 Hall-Dale High School 4:02.97 2 1) Nick Brown 11 2) Miles Flemming 10 3) Cody Cobb 10 4) Ihsan Abdalnabi 12 15 Kents Hill School 4:06.19 2 1) Aidan Herbertson 11 2) Ben Stelmach 10 3) Eli Reynolds 11 4) Jonah Jenkins 10 16 Old Orchard Beach 4:09.10 2 1) Jimmy Dion 11 2) Matthew Cantara-Bisson 12 3) Jesse Rowland 10 4) Evan Schneider 10 17 Mt. Abram 4:10.40 1 1) Liam Macki 10 2) Harrison Thomas 10 3) Carter Butterfield 11 4) Samuel Cockerham 11 18 Washburn 4:15.21 1 1) Garrett Plourde 2) Mitchell Hewitt 3) Roegan Carney 4) Kaiden Carney 12 19 Maranacook Community High Scho 4:15.55 1 1) Jack Crosby 10 2) Seth Dunphy 10 3) Niccolo Vasparini 11 4) Cooper Tarbuck 10 20 North Yarmouth Academy 4:17.73 1 1) Gus Anderson 10 2) Soren Stark-Chessa 9 3) Ethan Smith 11 4) Chris Noreika 10 21 Buckfield 4:22.82 1 1) Ayden Jefferson 12 2) Nolan Keene 11 3) Blake Austin 9 4) Braden Cousineau 11 22 Dirigo High School 4:49.43 1 1) Sam Benson 11 2) Giovanni Patterson 9 3) Shayne Henry 9 4) Bryan Beaucage 12 23 Madison Area Memorial High Sch 5:25.58 1 1) Xavier Willis 12 2) Cody Cook 12 3) Colby Heady 12 4) Christopher Call 12 Boys 4x800 Meter Relay ========================================================================== Cl. C Rec: R 8:17.36 2016 , Orono J Fandel, M Keresey, J Steelman, T Butterfield '22 Champion: 8:39.05 Lisbon High School, Lisbon J Gosselin, D Davis, A Laviolette, H Burkhardt School Finals H# Points ========================================================================== 1 Winslow High School 8:48.46 2 10 1) Braden Rioux 11 2) Ethan Rancourt 9 3) Justin Rogers 11 4) Joseph Richards 11 2:16.967 (2:16.967) 4:33.876 (2:16.909) 6:43.510 (2:09.635) 8:48.459 (2:04.950) 2 George Stevens Academy 9:06.77 2 8 1) Ira Buchholz 12 2) Austin Chandler 12 3) Micah Bryan 12 4) Thomas Norgang 12 2:22.062 (2:22.062) 4:36.539 (2:14.477) 6:54.639 (2:18.100) 9:06.762 (2:12.124) 3 Washington Academy 9:07.32 2 6 1) Dakoda Davis 11 2) Xavier Newell 10 3) Eli Appleby 12 4) Roy Duffy 12 2:19.048 (2:19.048) 4:37.272 (2:18.225) 6:54.033 (2:16.761) 9:07.311 (2:13.278) 4 Orono High School 9:08.61 2 5 1) Lucas Allen 12 2) Ethan Sherman 12 3) Cadin Ewer Cousins 11 4) Owen Beane 10 2:18.026 (2:18.026) 4:35.753 (2:17.727) 6:52.849 (2:17.096) 9:08.608 (2:15.760) 5 Winthrop High School 9:19.94 2 4 1) Harold Vance 11 2) Jonathan Wagner 11 3) Gabriel Corey 11 4) Christopher Pottle 11 2:32.426 (2:32.426) 4:53.314 (2:20.888) 7:09.886 (2:16.573) 9:19.933 (2:10.047) 6 Central High School 9:22.35 2 3 1) Connor Bean 10 2) Kennen Bean 12 3) Kevin Howard 12 4) Logan Jackson 11 2:22.256 (2:22.256) 4:44.154 (2:21.899) 7:05.882 (2:21.729) 9:22.344 (2:16.462) 7 Old Orchard Beach 9:26.87 2 2 1) Mason Scherer 11 2) Matthew Cantara-Bisson 12 3) Evan Schneider 10 4) Jesse Rowland 10 2:28.233 (2:28.233) 4:47.849 (2:19.616) 7:05.285 (2:17.436) 9:26.861 (2:21.577) 8 Maine Central Institute 9:41.96 1 1 1) Oscar Keresey 10 2) Keith Cook 11 3) Zane Dean 12 4) Spencer Dyer 12 2:24.333 (2:24.333) 5:04.441 (2:40.109) 7:23.983 (2:19.542) 9:41.954 (2:17.971) 9 Lisbon High School 9:43.96 2 1) Isaac Scribellito 9 2) Malachi Ganong 9 3) Chase Mailhot 12 4) Caleb Hayes 10 2:25.130 (2:25.130) 4:57.070 (2:31.940) 7:19.599 (2:22.530) 9:43.951 (2:24.352) 10 North Yarmouth Academy 10:04.84 1 1) Soren Stark-Chessa 9 2) Gus Anderson 10 3) Leif MacCarthy 10 4) Chris Noreika 10 2:22.421 (2:22.421) 5:00.367 (2:37.946) 7:36.091 (2:35.725) 10:04.836 (2:28.745) 11 Sacopee Valley High School 10:12.93 1 1) Bradlee Dyer 10 2) Riley Haley 12 3) Thomas Brearly 12 4) Jack Morrissey 11 2:38.556 (2:38.556) 5:12.486 (2:33.930) 7:46.130 (2:33.644) 10:12.921 (2:26.791) 12 Bucksport High School 10:13.94 1 1) Cameron Orcutt 9 2) Zachary Havey-Chambers 9 3) Marlin Orcutt 9 4) Michael Johnson 11 2:31.951 (2:31.951) 5:15.385 (2:43.434) 7:51.303 (2:35.919) 10:13.940 (2:22.637) 13 Mt. Abram 10:30.13 2 1) Calvin Punderson 11 2) Baylis Eggleston 11 3) Aspen Mitchell 10 4) Jeffrey Warnock 12 2:31.481 (2:31.481) 5:41.223 (3:09.743) 8:05.086 (2:23.864) 10:30.126 (2:25.040) 14 Mountain Valley 10:30.75 1 1) Whyatt Perham 9 2) Aidan Granados 11 3) Braedyn Goyette 11 4) Tyler Skillings 12 2:41.783 (2:41.783) 5:20.318 (2:38.535) 7:57.536 (2:37.219) 10:30.748 (2:33.212) 15 Boothbay/Wiscasset 10:34.57 2 1) Ryan Clark 12 2) Dominick Dow 11 3) Lysander Lefevre 9 4) Ismael Martinez 10 2:39.326 (2:39.326) 5:09.186 (2:29.861) 8:02.297 (2:53.111) 10:34.564 (2:32.267) 16 Buckfield 10:36.58 1 1) Blake Austin 9 2) Cayden Durgin 10 3) Cody Monto 10 4) Gaven Parsons 9 2:30.473 (2:30.473) 5:17.943 (2:47.470) 7:59.314 (2:41.371) 10:36.575 (2:37.261) 17 Hall-Dale High School 11:01.26 1 1) Graeff Clark 12 2) Robert Free 9 3) Zach Claude 11 4) Zach Brown 11 2:40.269 (2:40.269) 5:39.533 (2:59.265) 8:18.487 (2:38.955) 11:01.259 (2:42.772) 18 Sumner Memorial High School 11:51.46 1 1) Saben Tenney 10 2) Joshua Orellana-Cramer 11 3) Logan Buteau 11 4) Erick Beal 9 2:37.095 (2:37.095) 5:48.404 (3:11.310) 8:39.912 (2:51.509) 11:51.453 (3:11.541) 19 Madison Area Memorial High Sch 15:05.55 1 1) Christopher Call 12 2) Cody Cook 12 3) Brady Lavasseur 10 4) Colby Heady 12 3:33.955 (3:33.955) 6:49.212 (3:15.258) 12:00.084 (5:10.872) 15:05.546 (3:05.462) -- St. Dominic Regional High Scho DQ 1 Violation 1) Aiden Walling 11 2) Logan Martin 10 3) Phoenix Jalbert 10 4) Rhys Levasseur 12 2:33.146 (2:33.146) 5:30.931 (2:57.786) 8:18.354 (2:47.423) 10:55.584 (2:37.230) Boys High Jump ======================================================================= Cl. C Rec: R 6-11 2019 Cayden Spencer-Thompson, Mattanawcook '22 Champion: 6-00 Jackson Smith, Foxcroft Academy Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Reagan Lockaby 10 Mt. Abram 5-10.00 10 2 Jackson Smith 11 Foxcroft Aca J5-10.00 7 2 Jonah Jenkins 10 Kents Hill S J5-10.00 7 4 Micah Daigle 11 Fort Fairfie 5-08.00 4.50 4 Wyatt Degrasse 12 Maine Centra 5-08.00 4.50 6 Kolton Poulin 10 Mt. Abram 5-06.00 3 7 Alex Maheu 11 Orono High S J5-06.00 2 8 Brett Senal 10 Fort Fairfie J5-06.00 1 9 Kaden Mills 10 Mountain Val 5-04.00 10 Cyrus Mills 9 Telstar Regi J5-04.00 11 Evan Coolbroth 12 Sacopee Vall J5-04.00 11 Jack Kingsbury 11 Foxcroft Aca J5-04.00 -- Ricky McGibney 10 Hall-Dale Hi NH -- Zaedyn Philpott 10 Washington A NH -- Christopher Thornton 9 Old Orchard NH -- Caleb Lavertu 11 Fort Kent Co NH -- Kenny Tozier 12 Mt. Abram NH -- Alex Newman-Hancock 12 Bucksport Hi NH -- Caleb Parlin 12 Spruce Mount NH -- Colton Baird 10 Winthrop Hig NH -- Carter Boulanger 11 Sacopee Vall NH -- Kyle Dionne 12 Winthrop Hig NH -- Owen Dulac 12 Limestone/MS NH Boys Pole Vault ======================================================================= Cl. C Rec: R 13-09 2013 David Frederick, Orono '22 Champion: 11-06 Ellis Braga, Searsport Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Alex Maheu 11 Orono High S 12-00.00 10 2 Dylan Courtney 10 Bucksport Hi 11-06.00 8 3 Michael Whitcomb 11 Bangor Chris 11-00.00 6 4 Isaac Keresey 11 Maine Centra 10-00.00 5 5 Connor Moeykens 9 Orono High S J10-00.00 4 6 Brady Maheu 10 Orono High S 9-03.00 2.50 6 Camden Brown 10 Orono High S 9-03.00 2.50 8 Owen Booker 11 Lisbon High J9-03.00 1 9 Andre Morin 11 Winslow High J9-03.00 10 Caleb Hayes 10 Lisbon High 8-06.00 10 Thomas Coolidge 10 Blue Hill Ha 8-06.00 -- Kevin Howard 12 Central High NH -- Dylan Lawrence 10 Orono High S NH -- Kennen Bean 12 Central High NH Boys Long Jump ======================================================================= Cl. C Rec: R 23-02.75 2019 Cayden Spencer-Thompson, Mattanawcook '22 Champion: 21-11 Colin Simpson, Bucksport Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Will Francis 10 Orono High S 20-00.50 10 20-00.50 18-10.75 18-04 FOUL FOUL 19-08.25 2 Owen Booker 11 Lisbon High 19-11.00 8 FOUL 19-03.25 18-10.25 FOUL 19-11 FOUL 3 Reagan Lockaby 10 Mt. Abram 19-03.75 6 18-09.25 FOUL 17-03 FOUL FOUL 19-03.75 4 Justin Lucas 11 Buckfield 19-03.50 5 17-09 18-04.25 17-07.50 18-01.75 FOUL 19-03.50 5 Robert Leveillee 12 Mountain Val 19-01.00 4 17-06.25 19-01 18-01.75 FOUL 18-11.25 FOUL 6 Owen Conner Self 12 Orono High S 18-11.75 3 18-08.25 18-11.75 18-09.50 FOUL 18-06.75 18-10 7 Derek Cogswell 11 Traip Academ 18-05.75 2 18-04.50 18-00 FOUL 17-09.75 18-05.75 FOUL 8 Jackson Smith 11 Foxcroft Aca 18-05.25 1 18-00 18-05.25 18-04.75 FOUL 17-03.75 17-08 9 Cyrus Mills 9 Telstar Regi 18-04.50 17-00.50 18-04.50 16-03.50 17-09.50 18-02.75 18-04.50 10 Zaedyn Philpott 10 Washington A 18-01.75 18-01.75 17-07.50 17-09.25 11 Caleb Parlin 12 Spruce Mount 17-08.50 17-08.50 17-07.25 17-07 12 Jonah Jenkins 10 Kents Hill S 17-08.00 17-02.75 17-04.75 17-08 13 Logan Burns Islesboro 17-07.00 15-11.75 17-07 17-00.50 14 Jack Kingsbury 11 Foxcroft Aca 17-06.25 FOUL 17-03.25 17-06.25 15 Landon Smith 9 Foxcroft Aca 17-04.75 17-00 FOUL 17-04.75 16 Kaiden Friend 11 Mattanawcook 17-01.75 FOUL 17-01.75 16-07.25 17 Kaden Mills 10 Mountain Val 17-01.50 17-01.50 16-08.50 17-00.75 18 Jyrrmal Yates 11 Mountain Val 17-00.75 16-02.50 16-07 17-00.75 19 Joseph Lauria 9 Telstar Regi 16-11.25 FOUL 16-08.50 16-11.25 20 Samuel Gerrie 10 Maine Centra 16-09.75 16-01.75 16-08.25 16-09.75 21 Drew Shorey 10 Maine Centra 16-08.50 16-08.50 15-10.75 16-06 22 Nolan Keene 11 Buckfield 16-08.00 16-01.25 15-07.75 16-08 23 Wyatt Degrasse 12 Maine Centra 16-03.25 16-03.25 16-01.75 FOUL 24 Damon Reynolds 11 Narraguagus 16-02.25 15-08.75 15-06.50 16-02.25 25 Kamryn Webber 11 Bucksport Hi 16-02.00 15-04 16-02 15-00.50 26 Caleb Lavertu 11 Fort Kent Co 16-01.25 16-01.25 FOUL 15-05.50 27 Jack Gilpatric 10 St. Dominic 16-00.75 15-05.50 16-00.75 14-10 28 Adam Gammon 10 Mountain Val 15-10.75 15-10.75 15-08.25 15-09.75 29 Nick Brown 11 Hall-Dale Hi 15-09.50 FOUL 15-09.50 FOUL 30 Nathan Culina 10 Orono High S 15-03.75 FOUL FOUL 15-03.75 31 Gavin Godfrey 10 St. Dominic 12-04.50 12-04.50 FOUL 11-10.25 -- Isaac Miller 12 Orono High S FOUL FOUL FOUL FOUL Boys Triple Jump ======================================================================= Cl. C Rec: R 48-03.75 2019 Cayden Spencer-Thompson, Mattanawcook '22 Champion: 43-01 Cameron Bowser, Washington Academy Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Owen Booker 11 Lisbon High 41-04.50 10 FOUL 39-05.50 PASS 34-07.75 41-04.50 PASS 2 Drew Shorey 10 Maine Centra 39-07.25 8 35-06.25 37-04.50 37-01.75 37-06.50 36-11.25 39-07.25 3 Caleb Willett 11 Sumner Memor 39-05.00 6 37-00 37-11 37-04 39-05 38-11 38-08.25 4 Wyatt Degrasse 12 Maine Centra 38-11.75 5 36-07.75 36-03.50 34-11.50 37-11.75 38-11.75 38-05.25 5 Jonah Jenkins 10 Kents Hill S 38-08.75 4 38-04 38-02.25 37-06.75 FOUL FOUL 38-08.75 6 Darmiar Miller 9 Dexter Regio 38-06.75 3 38-03.75 36-10.50 37-04 38-06.75 FOUL 37-08.25 7 Logan Burns Islesboro 37-11.00 2 34-09.50 36-11 37-03.75 FOUL 36-08.50 37-11 8 Jyrrmal Yates 11 Mountain Val 36-11.25 1 36-05.50 36-08.75 36-02.50 FOUL 36-11.25 FOUL 9 Caleb Parlin 12 Spruce Mount 36-07.25 34-03.75 34-10 36-05.50 36-04.50 36-07.25 35-03.75 10 Nolan Keene 11 Buckfield 36-05.75 35-00.75 36-05.75 34-05.75 11 Brett Senal 10 Fort Fairfie 36-03.00 35-11.25 34-09.50 36-03 12 Colton Baird 10 Winthrop Hig 36-02.25 36-02.25 35-03 35-09.25 13 Nikolias Theriault 10 Limestone/MS 35-03.25 FOUL FOUL 35-03.25 14 Jackson Smith 11 Foxcroft Aca 35-02.75 35-02.75 PASS PASS 15 Landon Smith 9 Foxcroft Aca 35-00.00 34-02.50 33-02.75 35-00 16 Owen Dulac 12 Limestone/MS 34-09.00 FOUL FOUL 34-09 17 Michael Chase 10 Mountain Val 34-08.50 33-09.50 34-08.50 32-11.75 18 Ayden Jefferson 12 Buckfield 34-08.25 34-04.25 33-05 34-08.25 19 Nathan Cornforth 10 Madison Area 34-05.00 33-08 34-05 33-07.50 20 Christopher Thornton 9 Old Orchard 34-00.75 33-00.25 32-11.25 34-00.75 21 Jack Gilpatric 10 St. Dominic 34-00.00 31-11 33-00.25 34-00 22 Brady Trenoweth 11 Buckfield 33-10.50 32-02.50 33-10.50 33-10 23 Samuel Gerrie 10 Maine Centra 33-09.00 33-09 FOUL 33-07.50 24 Nathan Culina 10 Orono High S 33-07.00 33-07 FOUL 32-08.25 25 Isaac Yombe 10 St. Dominic 33-02.25 FOUL FOUL 33-02.25 26 Connor Moeykens 9 Orono High S 32-06.75 32-03 32-06.75 31-10.50 27 Kamryn Webber 11 Bucksport Hi 32-02.00 31-09 32-02 31-00.50 28 Norris Andrews 11 Kents Hill S 30-06.25 30-06.25 FOUL FOUL -- Nick Brown 11 Hall-Dale Hi FOUL FOUL PASS PASS -- Carter Boulanger 11 Sacopee Vall FOUL FOUL PASS PASS Boys Shot Put ======================================================================= Cl. C Rec: R 58-02.50 1978 Elwood Corkum, Hall-Dale '22 Champion: 44-11.50 Lucas Gustin, Central Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Kayden Ames 12 Boothbay/Wis 44-04.00 10 39-07.75 41-07 44-04 42-08.25 FOUL FOUL 2 Noah Parker 12 Orono High S 44-01.25 8 40-05 40-06.75 FOUL 43-01.25 44-00.50 44-01.25 3 Jack Sullivan 12 George Steve 42-07.00 6 39-04 36-09 39-06 40-02.50 42-07 38-10.50 4 Lucas Gustin 12 Central High 41-11.50 5 38-10.25 40-04.50 FOUL 41-03.25 FOUL 41-11.50 5 Owen Moore 11 Maine Centra 41-08.75 4 41-08.75 40-03.50 37-11.50 37-00.75 FOUL FOUL 6 Kemsely Marsters 11 Foxcroft Aca 41-04.00 3 39-06.50 FOUL FOUL 41-04 40-02.50 41-03 7 Aiden Brann 11 Mt. Abram 41-02.00 2 40-01.75 40-09.75 39-09.75 41-02 40-00 FOUL 8 Alex Crews 12 Winslow High 40-11.50 1 40-11.50 39-03.50 39-07 37-07 37-07 FOUL 9 Davyn Stewart 11 Bucksport Hi 39-07.50 39-07.50 38-00.50 37-00 36-07.50 FOUL 38-01.75 10 Wyatt Robinson 11 Maine Centra 39-03.00 37-06.50 39-03 36-08.50 11 Ashton Paul 11 Orono High S 39-00.50 39-00.50 35-05.50 38-10.25 12 Jayden LePage 9 Central High 38-11.25 38-11.25 35-06 37-06 13 Matthew Carney 11 Sumner Memor 38-10.00 38-10 38-04 32-08 14 Daniel Kato 12 Lee Academy 38-09.50 38-09.50 38-01.50 38-00.50 15 Bode Gray 12 Dirigo High 38-05.75 38-05.75 37-09.50 FOUL 16 Ashton Day 12 Sacopee Vall 38-00.00 38-00 FOUL 34-03 17 David Scheel 12 Foxcroft Aca 37-11.00 36-03.50 35-07.25 37-11 18 Cooper Sawyer 11 Orono High S 37-10.50 37-10.50 FOUL FOUL 19 Merrick Holmes 12 Washington A 37-05.25 36-00.50 37-05.25 FOUL 20 Austin Lizzotte 11 Hall-Dale Hi 37-05.00 37-05 37-04.75 FOUL 21 Gavin Hanscombe 11 Maine Centra 36-07.25 36-07.25 32-11 34-09 22 Dominique Daigneault 12 Winslow High 36-03.00 33-04 FOUL 36-03 23 Ian Friend 10 Mattanawcook 36-02.50 35-05.50 35-05.75 36-02.50 24 Garrett Carrier 12 Bucksport Hi J36-02.50 36-02.50 32-00.50 33-10 25 Jack Morrison 9 Bucksport Hi 35-10.50 35-10.50 FOUL 34-07 26 Robert Leveillee 12 Mountain Val 35-06.00 35-00 35-06 33-01.75 27 Brandon Wilson 11 Spruce Mount 35-05.00 FOUL 35-05 FOUL 28 Andrew Wisecup 10 Dirigo High 35-02.00 FOUL FOUL 35-02 29 Kaden James 11 Lisbon High 34-03.75 32-00.50 34-03.75 34-01 30 Demetrius Clark 10 Lisbon High 34-01.00 34-01 33-10 33-06 31 Brady Grant 10 Orono High S 33-06.00 32-05 32-03 33-06 -- Andrew Paine 11 Limestone/MS FOUL FOUL FOUL FOUL Boys Discus Throw ======================================================================= Cl. C Rec: R 189-09 2016 Jake Koffman, Orono '22 Champion: 143-11 Kayden Ames, Boothbay/Wiscasset Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Kayden Ames 12 Boothbay/Wis 153-06 10 149-06 149-05 153-06 141-03 149-04 FOUL 2 Owen Moore 11 Maine Centra 131-07 8 126-10 FOUL FOUL 111-09 131-07 129-09 3 Demetrius Clark 10 Lisbon High 130-09 6 130-09 FOUL 108-03 108-08 FOUL 106-08 4 Bode Gray 12 Dirigo High 125-03 5 125-03 116-04 FOUL FOUL 116-06 113-10 5 Aiden Brann 11 Mt. Abram 123-06 4 123-06 FOUL FOUL FOUL 121-09 FOUL 6 Taz Keough 12 Buckfield 118-02 3 105-04 107-09 104-08 109-04 105-08 118-02 7 Maing Tang 11 Mountain Val 117-04 2 117-04 FOUL 112-03 110-08 104-01 FOUL 8 Alex Crews 12 Winslow High 116-06 1 107-08 84-01 FOUL 109-09 103-11 116-06 9 Ian Friend 10 Mattanawcook 115-02 81-04 FOUL 112-11 115-02 103-10 FOUL 10 Dominik Murray 12 Greenville H 107-07 107-07 97-09 103-10 11 Cooper Sawyer 11 Orono High S 106-05 FOUL 106-05 FOUL 12 Lucas Gustin 12 Central High 105-01 105-01 FOUL 102-10 13 Koby Bean 12 Central High 105-00 105-00 100-04 FOUL 14 Hunter Reynolds 10 Winthrop Hig 104-00 104-00 103-11 FOUL 15 Gibson Ouellette 11 Fort Kent Co 103-06 103-06 FOUL FOUL 16 Jakob Barrows 12 Winthrop Hig 102-07 93-07 99-02 102-07 17 Matthew Carney 11 Sumner Memor 102-03 FOUL 86-00 102-03 18 Isaiah Trott 9 Monmouth Aca 101-01 101-01 90-04 FOUL 19 Robbie Shaw 11 Boothbay/Wis 100-11 100-11 FOUL FOUL 20 Nick Dyer 11 Hall-Dale Hi 100-05 91-07 100-05 75-09 21 Jack Sullivan 12 George Steve 99-11 99-11 FOUL 98-06 22 Mason Clark 11 Boothbay/Wis 98-09 90-07 98-08 98-09 23 Austin Lizzotte 11 Hall-Dale Hi 98-03 98-03 FOUL 79-08 24 Noah Parker 12 Orono High S 97-11 94-06 97-11 88-10 25 Davyn Stewart 11 Bucksport Hi 95-11 80-08 95-11 FOUL 26 Dominique Daigneault 12 Winslow High 95-05 92-06 95-05 FOUL 27 Wyatt Robinson 11 Maine Centra 95-01 90-07 94-01 95-01 28 Ashton Paul 11 Orono High S 94-10 83-09 91-08 94-10 29 Isaiah Rivers 11 Sumner Memor 94-05 82-02 91-11 94-05 30 Ashton Day 12 Sacopee Vall 86-02 FOUL 83-07 86-02 31 Lance Owens 12 Greenville H 81-01 81-01 79-01 FOUL Boys Javelin Throw ======================================================================= Cl. C Rec: R 194-01 2006 Michael Moody, North Yarmouth '22 Champion: 157-07 Jesse Drury, Foxcroft Academy Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Owen Booker 11 Lisbon High 160-01 10 160-01 FOUL FOUL 153-02 151-09 PASS 2 Aryc Lamb 11 Washington A 152-11 8 123-09 124-05 FOUL 152-11 143-05 144-03 3 Chris Tardie 12 Washburn 137-06 6 FOUL 137-06 FOUL 132-01 136-08 FOUL 4 Owen Moore 11 Maine Centra 135-01 5 135-01 126-02 130-00 114-07 FOUL FOUL 5 Taz Keough 12 Buckfield 130-00 4 130-00 121-07 126-07 123-03 110-10 FOUL 6 Quinn Smith 11 Limestone/MS 128-00 3 121-09 122-02 111-10 116-08 120-09 128-00 7 Ashton Paul 11 Orono High S 127-02 2 122-09 120-02 121-06 127-02 126-04 117-01 8 Ripley Strout 9 Narraguagus 125-05 1 102-09 93-11 125-05 103-09 86-09 106-07 9 Jakob Barrows 12 Winthrop Hig 119-05 118-08 115-07 115-04 119-05 118-11 FOUL 10 Dominik Murray 12 Greenville H 118-01 118-01 107-11 114-02 11 Ashton Day 12 Sacopee Vall 117-01 FOUL 115-10 117-01 12 Lucas Allen 12 Orono High S 117-00 113-05 117-00 110-04 13 Matthew Reynolds 11 Winslow High 116-04 116-04 112-06 112-06 14 Jimmy Dion 11 Old Orchard 116-02 114-11 FOUL 116-02 15 Gunnar Berling-Haugh 12 Foxcroft Aca 110-02 110-02 101-10 106-03 15 Aiden Gregory 9 Central High 110-02 107-02 110-02 FOUL 17 Azaiah Nanson 12 George Steve 109-10 FOUL 97-06 109-10 18 Tony Bisson 11 Orono High S 108-07 108-07 105-11 105-11 19 David Scheel 12 Foxcroft Aca 106-11 106-11 104-03 FOUL 20 Wyatt Robinson 11 Maine Centra 106-00 101-10 106-00 100-00 21 Andrew Lagasse 12 Penquis Vall 105-00 102-05 102-00 105-00 22 Seth Vega 12 Seacoast Chr 96-06 89-03 92-03 96-06 23 Koby Bean 12 Central High 89-09 89-09 FOUL FOUL Boys 1600 Meter Race Walk ======================================================================= Cl. C Rec: R 6:35.13 1999 Justin Easter, Jay '22 Champion: 8:12.54 Carter Butterfield, Mt. Abram Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Carter Butterfield 11 Mt. Abram 7:44.91 10 1:49.740 (1:49.740) 3:51.123 (2:01.383) 5:51.150 (2:00.028) 7:44.910 (1:53.760) 2 Zane Roggenbuck 11 Orono High S 8:26.37 8 1:59.609 (1:59.609) 4:07.059 (2:07.450) 6:16.158 (2:09.100) 8:26.370 (2:10.212) 3 Ben Arsenault 10 Orono High S 8:41.10 6 2:08.314 (2:08.314) 4:23.009 (2:14.695) 6:36.972 (2:13.963) 8:41.096 (2:04.125) 4 Samuel Liudvinaitis 9 Lisbon High 8:41.27 5 2:09.110 (2:09.110) 4:23.363 (2:14.253) 6:37.345 (2:13.983) 8:41.266 (2:03.921) 5 Andre Morin 11 Winslow High 8:59.69 4 2:08.471 (2:08.471) 4:23.176 (2:14.705) 6:43.016 (2:19.840) 8:59.687 (2:16.671) 6 Whyatt Perham 9 Mountain Val 9:12.31 3 2:09.670 (2:09.670) 4:35.994 (2:26.325) 7:01.503 (2:25.509) 9:12.306 (2:10.804) 7 Colby Thomas 10 Old Orchard 9:12.83 2 2:11.898 (2:11.898) 4:36.511 (2:24.613) 7:02.273 (2:25.763) 9:12.830 (2:10.557) 8 Nolan Ainsworth 10 Central High 9:28.28 1 2:11.336 (2:11.336) 4:37.539 (2:26.204) 7:04.944 (2:27.405) 9:28.273 (2:23.330) 9 Hein Nanda Kyaw 12 Maine Centra 9:33.21 2:11.539 (2:11.539) 4:36.969 (2:25.430) 7:04.554 (2:27.585) 9:33.208 (2:28.655)