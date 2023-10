Orono’s Ruth White and Sumner’s Kaleb Colson Win Northern Maine Class C X-C Races

Congratulations to Orono's Ruth White who won the Class C Northern Maine Girl's Cross Country Race and Sumner's Kaleb Colson who won the Class C Northern Maine Boy's Cross Country Race on Saturday, October 21st. The race was held at the Troy Howard Middle School in Belfast.

The Top 4 Girls Teams and Top 30 Individuals qualified for the State Meet and the Top 7 Boys Teams and Top 30 Individuals qualified for the State Meet. The State Meet will be held on Saturday, October 28th back in Belfast at the Troy Howard Middle School.

Girls Team Results

Orono 29 Houlton 35 GSA 85 Mattanawcook Academy 108 Bucksport 131 Washington Academy 164 MCI 170

Girls Individual Results

Event 3 Girls 5k Run CC Class C ================================================================================== Name Year School Avg Mile Finals Points ================================================================================== Results - Women TOP 30 INDIVIDUALS AND TOP 4 TEAMS QUALIFY FOR STATE MEET 1 Ruth White 12 Orono High School 5:31.0 17:08.19 1 2 Teanne Ewings 11 Houlton/GHCA 5:35.4 17:21.86 2 3 Natalie Johnson 11 Houlton/GHCA 6:21.9 19:46.41 3 4 Clara White 10 Orono High School 6:25.7 19:58.19 4 5 Maya Boyington 10 Orono High School 6:33.2 20:21.46 5 6 Leanne Ross 12 Houlton/GHCA 6:46.0 21:01.13 6 7 Addison Verrill 12 Maine Centra 6:53.0 21:22.99 7 8 Tilly Puleo 10 Orono High School 6:57.9 21:38.26 8 9 Alexa Johnson 10 Narraguagus 7:04.9 22:00.02 10 Margaret Reilich-Godino 12 Sumner Memor 7:08.9 22:12.30 11 Rowan Tanguay 11 Fort Kent Co 7:19.5 22:45.30 12 Bailey Townsend 10 George Steve 7:22.1 22:53.57 9 13 Katie McQuarrie 11 Houlton/GHCA 7:22.5 22:54.67 10 14 Ruby Beane 9 Orono High School 7:28.7 23:13.93 11 15 Maia Church 11 George Steve 7:33.1 23:27.59 12 16 Roza Parker 12 Bucksport Hi 7:38.6 23:44.60 13 17 Mia Mills 10 Jonesport Beals 7:39.6 23:47.67 18 Bailey Orourke 12 Calais High School 7:44.1 24:01.80 19 Andrea Ross 10 Houlton/GHCA 7:47.6 24:12.58 14 20 Aubrey Gifford 12 Mattanawcook 7:48.2 24:14.50 15 21 Dalayna Mincey 9 Houlton/GHCA 7:48.7 24:16.01 16 22 Ada Fisher 12 Sumner Memor 7:53.7 24:31.57 23 Esther Teasdale-Stinson 9 Mattanawcook 7:53.7 24:31.71 17 24 Aenor Adam 11 Orono High School 7:54.6 24:34.29 18 25 Violette Hermans 10 George Steve 8:01.2 24:55.05 19 26 Isabelle Gerken 12 Mattanawcook 8:04.9 25:06.32 20 27 Madelyn Black 9 George Steve 8:08.9 25:18.74 21 28 Grace Doustou 9 Fort Kent Co 8:09.0 25:19.20 29 Shaelynn Brown 12 Washington Academy 8:12.5 25:29.99 22 30 Maddison Lewis 9 Bangor Christian 8:15.4 25:39.03 31 Angie Willette 11 Mattanawcook 8:15.9 25:40.66 23 32 Lucy Clews 11 George Steve 8:25.1 26:09.11 24 33 Christina Degiso 11 Bucksport Hi 8:29.8 26:23.77 25 34 Amelia Drake 11 Houlton/GHCA 8:32.2 26:31.34 26 35 Fiona Palazzo 9 Bucksport Hi 8:33.3 26:34.72 27 36 Emiko Peck 12 Limestone/MSSM 8:36.0 26:43.06 37 Abby Farricker 11 Bucksport Hi 8:41.8 27:00.89 28 38 Iris Kimball 12 George Steve 8:45.6 27:12.74 29 39 Lily Oliver 11 Fort Kent Co 8:48.6 27:22.14 40 Kathleen Stephens 12 George Steve 8:54.1 27:39.29 30 41 Acadia Thimlar 9 Washington Academy 8:58.7 27:53.54 31 42 Enna Bertin 10 Sumner Memor 8:58.9 27:54.18 43 Maureen Tyne 12 Orono High School 9:06.6 28:18.12 32 44 Payge Sprowl 12 Machias High School 9:11.0 28:31.85 45 Elizabeth Lugdon 10 Central High School 9:25.7 29:17.45 46 Isabella Sutherland 11 Mattanawcook 9:25.9 29:18.01 33 47 Quen Pham 10 Foxcroft Academy 9:33.2 29:40.79 48 Taylor Pahlavan 12 Foxcroft Academy 9:40.3 30:02.65 49 Emma Worcester 12 Machias High School 9:44.4 30:15.38 50 Dalia Rivera 12 Central High School 9:45.2 30:17.94 51 Annie Tuck 9 Bangor Christian 9:50.5 30:34.52 52 Julianna Hesseltine 12 Mattanawcook 9:53.8 30:44.59 34 53 Stellar Jung 12 Washington Academy 9:57.3 30:55.76 35 54 Ruth Lassen 10 Washington Academy 10:02.3 31:11.16 36 55 Liberty White 12 Narraguagus 10:04.1 31:16.85 56 Yerin Kim 12 Maine Centra 10:06.9 31:25.42 37 57 Phoenix Morrison 9 Bucksport Hi 10:09.2 31:32.50 38 58 Riley Gagnon 11 Fort Kent Co 10:15.4 31:51.82 59 Sierra Gerken 10 Mattanawcook 10:25.0 32:21.71 39 60 Rosalie Bayley 10 Deer Isle St 10:29.0 32:34.08 61 Lovella Neptune-Miliano 11 Washington Academy 10:31.2 32:41.01 40 62 Hyewon No 11 Maine Centra 10:56.9 34:00.83 41 63 Chloe Willigar 12 Schenck High School 11:03.6 34:21.48 64 Ariella Searfoss 12 Limestone/MSSM 11:05.8 34:28.32 65 Sophia Smith 10 Maine Centra 11:18.5 35:07.91 42 66 Liberty Hodge 12 Calais High School 11:27.2 35:34.78 67 Whitney Hatch 9 Deer Isle St 11:35.2 35:59.82 68 Jiwoo Kim 12 Maine Centra 11:53.0 36:55.13 43

Boys Team Results

Sumner 60 Orono 84 GSA 84 Bucksport 94 Houlton 109 Narraguagus 168 Washburn 196 Foxcroft Academy 214 Washington Academy 239 MCI 242 Bangor Christian 311 Central 321 Machias 331

Boys Individual Results

Event 4 Boys 5k Run CC Class C ================================================================================== Name Year School Avg Mile Finals Points ================================================================================== Results - Men TOP 30 INDIVIDUALS AND TOP 7 TEAMS QUALIFY FOR STATE MEET 1 Kaleb Colson 12 Sumner Memor 5:19.5 16:32.54 1 2 Ren Salisbury 12 Sumner Memor 5:28.2 16:59.40 2 3 William Hileman 12 Bucksport Hi 5:32.2 17:11.98 3 4 Gage Bruns 12 Bucksport Hi 5:32.2 17:12.08 4 5 Owen Beane 11 Orono High School 5:39.1 17:33.51 5 6 Ben Arsenault 11 Orono High School 5:39.7 17:35.23 6 7 Runner Jarrett 11 Foxcroft Academy 5:42.0 17:42.43 7 8 Lukas Pounder 10 Narraguagus 5:44.6 17:50.48 8 9 Alden Reardon 10 Fort Kent Co 5:45.9 17:54.52 10 Malachi Witmer 9 Houlton/GHCA 5:46.8 17:57.46 9 11 Brayden Drake 9 Houlton/GHCA 5:51.6 18:12.17 10 12 Riley Hastey 12 Sumner Memor 5:51.6 18:12.34 11 13 Troy Morrison 12 George Steve 5:52.4 18:14.89 12 14 Isaac Sines 10 Washburn 5:53.0 18:16.62 13 15 Michael Johnson 12 Bucksport Hi 5:53.4 18:17.89 14 16 David Patnaude 12 George Steve 5:54.3 18:20.53 15 17 Thomas Coolidge 11 George Steve 5:55.4 18:24.21 16 18 Asa Berry 12 Sumner Memor 5:55.7 18:24.95 17 19 Isaac Keresey 12 Maine Centra 5:56.5 18:27.38 18 20 Robert Berry 10 Narraguagus 5:57.8 18:31.45 19 21 Erik Davis 11 George Steve 5:59.7 18:37.50 20 22 Dakoda Davis 12 Washington Academy 6:00.9 18:41.04 21 23 Roegan Carney 12 Washburn 6:01.1 18:41.67 22 24 Camden Brown 11 Orono High School 6:01.1 18:41.69 23 25 Andrew Barrett 10 Orono High School 6:01.9 18:44.19 24 26 James Brady 10 Houlton/GHCA 6:02.2 18:45.29 25 27 Evan Gerbi 9 Orono High School 6:02.9 18:47.46 26 28 Pace Jarrett 9 Foxcroft Academy 6:02.9 18:47.47 27 29 Zane Roggenbuck 12 Orono High School 6:03.0 18:47.65 28 30 Claire Willett 12 Sumner Memor 6:09.2 19:06.93 29 31 Noah Schneider 10 Orono High School 6:10.4 19:10.60 30 32 Owen Norgang 11 George Steve 6:12.1 19:15.88 31 33 Shawn Coty 9 Houlton/GHCA 6:14.2 19:22.41 32 34 Landon Laferriere 12 Houlton/GHCA 6:15.1 19:25.28 33 35 Connor Kedzierski 9 Bucksport Hi 6:15.8 19:27.55 34 36 Quinn Michaud 11 Fort Kent Co 6:18.8 19:36.66 37 Saben Tenney 11 Sumner Memor 6:19.8 19:39.90 35 38 Phillip Bassett 10 Calais High School 6:23.2 19:50.53 39 Logan Jackson 12 Central High School 6:26.4 20:00.47 36 40 Ben Uhlenhake 10 Limestone/MSSM 6:28.8 20:07.73 41 Zack Mussmann 9 Narraguagus 6:31.4 20:15.82 37 42 Ansel Tenney 11 George Steve 6:31.5 20:16.20 38 43 Isaiah Hatch 11 Deer Isle St 6:35.0 20:27.03 44 Kodiak Gerken 11 Mattanawcook 6:37.3 20:34.37 45 Zachary Havey-Chambers 10 Bucksport Hi 6:37.8 20:35.79 39 46 Jack Fisher 11 Sumner Memor 6:40.3 20:43.69 40 47 Hunter Roberts 9 Washington Academy 6:43.5 20:53.50 41 48 Dracen Morgan 10 Narraguagus 6:44.1 20:55.46 42 49 Micah Chesebrough 9 Woodland Hig 6:47.2 21:05.06 50 Coburn Morris 9 Washington Academy 6:47.7 21:06.66 43 51 Keegan Trainor 12 Calais High School 6:47.8 21:06.77 52 Colton Simoes 10 Houlton/GHCA 6:50.1 21:13.95 44 53 Tanner Godfrey 9 Maine Centra 6:51.5 21:18.45 45 54 Emmett Watters 12 George Steve 6:52.4 21:21.17 46 55 Cedar Lenke-Beeftink 9 Machias High School 6:53.8 21:25.62 47 56 Jorgen Halvorsen 12 Piscataquis 6:54.6 21:28.07 57 Shayne Grass 9 Houlton/GHCA 6:56.0 21:32.46 48 58 Zachary Peirce 12 Foxcroft Academy 6:56.8 21:34.71 49 59 Connor Meshey 9 Bucksport Hi 6:58.0 21:38.40 50 60 Levi Craven 10 Bangor Christian 6:58.9 21:41.39 51 61 Garrett Plourde 10 Washburn 6:59.8 21:44.03 52 62 colt Curtis 10 Washburn 7:03.9 21:56.78 53 63 Gavin Gomez 9 Maine Centra 7:04.8 21:59.61 54 64 John Seo 10 Foxcroft Academy 7:06.4 22:04.65 55 65 Mitchell Hewitt 10 Washburn 7:07.0 22:06.65 56 66 Roman Cassidy 11 Bangor Christian 7:07.6 22:08.29 57 67 Ayden Mulder 12 Washburn 7:08.4 22:11.00 58 68 Nikolai Leadbetter 9 Deer Isle St 7:08.6 22:11.35 69 Marlin Orcutt 10 Bucksport Hi 7:13.2 22:25.83 59 70 Hein Nanda Kyaw 12 Maine Centra 7:14.3 22:29.24 60 71 Ezra Wildrick 12 Bangor Christian 7:15.0 22:31.45 61 72 Blake Lovejoy 12 Narraguagus 7:17.5 22:39.09 62 73 Nolan Ainsworth 11 Central High School 7:25.7 23:04.60 63 74 Victor Mubang 10 Washington Academy 7:29.1 23:15.18 64 75 Minyeok Kim 12 Maine Centra 7:31.2 23:21.58 65 76 Tyler Evans 10 Machias High School 7:31.8 23:23.66 66 77 Jeremiah Dorr 9 Bangor Christian 7:36.1 23:36.83 67 78 William Good 11 Machias High School 7:37.2 23:40.23 68 79 Gavin McReavy 9 Mattanawcook 7:37.2 23:40.24 80 Tyson Thompson 10 Maine Centra 7:37.2 23:40.26 69 81 Leo Whittemore 9 Washington Academy 7:40.9 23:51.96 70 82 Ethan Ladd 12 Central High School 7:43.4 23:59.62 71 83 Matthew Glidden 12 Woodland Hig 8:14.8 25:37.29 84 Brandon Buck 11 Machias High School 8:15.1 25:38.11 72 85 Castor Mendoza 12 Washburn 8:18.2 25:47.62 73 86 Gordon Robinson 11 Central High School 8:18.8 25:49.51 74 87 William McClung 9 Bangor Christian 8:29.2 26:21.99 75 88 Gabriel Austin 12 Limestone/MSSM 8:33.3 26:34.66 89 Davi Kim 9 Foxcroft Academy 8:34.1 26:37.01 76 90 Noah McNeal 12 Schenck High School 8:42.4 27:02.96 91 Connor Ladd 10 Central High School 8:55.7 27:44.34 77 92 Owen Staples 12 Deer Isle St 9:52.2 30:39.91 93 Darren Drake 9 Machias High School 9:52.3 30:40.01 78 94 Philip Benner 10 Woodland Hig 13:06.9 40:44.56