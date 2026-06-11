2026 PVC Class B, C and D All-Conference Baseball Teams
The Penobscot Valley Athletic Conference (PVC) released the Class B, C and D All-Conference Baseball Teams on Thursday, June 11th. Congratulations to all.
Class B
First Team
- Colin Sullivan, Sr - MDI
- Jackson Barry, Sr. - Ellsworth
- Dawson Curtis, Sr. - Ellsworth
- Mason Kinney, Sr.- Hermon
- Preston Tripp, Jr, - MDI
- Thomas Day, Jr. - Foxcroft
- Edgar Leclerc, Sr - Hermon
- Evan Haskell, So - Ellsworth
- Tommy Meserve, Sr. - Hermon
Second Team
- Julian Duty, Jr. - Old Town
- Tyler Priest, Jr. - Old Town
- Ian Boudreau, Sr. - John Bapst
- Abe Pendergast, Sr. - John Bapst
- Carter Vigue , Sr. - Presque Isle
- Nick Plourde, - Caribou
- Ethan Closson, Jr. - Old Town
- Sam Hopkins- Jr. - Hermon
- Aiden Ouellette, Sr. - John Bapst
Player of the Year
- Colin Sullivan, MDI
Pitcher of the Year
- Jackson Barry, Ellsworth
Co-Coach of the Year
- Brent Barker, MDI and Dan Curtis. Ellsworth
Spirit of the Game
|Michael Carroll
|Old Town
|Coleman Welch
|Ellsworth
|Thomas Day
|Foxcroft
|Preston Tripp
|MDI
|Chandler St. Peter
|Caribou
|Tommy Meserve
|Hermon
|James Seymour
|John Bapst
|Carter Vigue
|Presque Isle
Class C
First Team
Trevor Shimbukuro Washington Academy Jr Player of the Year
Brady Gaw Dex/PCHS Sr Pitcher of the Year
James Welch Washington Academy Jr
Colby Moholland Washington Academy Sr
Avery Jordan Mattanawcook Academy Sr
Isaac Ritchie Mattanawcook Academy Jr
Trent Goss Bucksport Sr
Noah Kain Dex/PCHS Sr
Logan Crowley Sumner Sr
Noah White Calais Jr
Coach of the Year - Dan Kane - GSA
|Second Team
Ryan Winchester Bucksport Sr
Daniel Gardner Washington Academy Sr
Spencer Young GSA So
Andrew Barrett Orono Sr
Brody Robertson Narraguagus So
Miles Worcester Narraguagus Sr
Wyatt Young GSA So
Kason Bagley Orono Sr
Parker Cates Washington Academy Sr
True Weatherbee Mattanawcook Academy Jr
|Third Team
Isaac Downing Calais So
Will Simpson Dex/PCHS Sr
Kohen Kennedy Cent Jr
Dominic Cyr Fort Kent Jr
Charlie Sullivan GSA So
Kody Kimball Dex/PCHS Sr
Degan Scott Sumner So
Dawson Sukeforth Bucksport Sr
Jayden Mahar Washington Academy Sr
Calum Bryant Orono Sr
Class D
First Team
Blaze Morris Bangor Christian Jr Player of the Year
Owen Wilson Stearns Sr Pitcher of the Year
Jack Kowalski Bangor Christian Jr
Brayden Osborne Schenck Sr
Austen Jipson Lee Academy Jr
Chase Osgood PVHS Sr
Micah Chesebrough Woodland Jr
Lucas Pelkey Stearns Sr
Gaige Farrar Bangor Christian Jr
Caleb Peavey Schenck Jr
Coach of the Year - Tim Collins - Bangor Christian
Second Team
Ryan Dawson PVHS Sr
Jerry Dorr Bangor Christian Jr
Emerson Michaud Stearns Jr
Noah Austin PVHS Sr
Drake Nash Bangor Christian Jr
Carson Stanley Schenck Fr
Scott Lane PVHS Jr
Ben Waite Stearns Sr
Nathanial Johnson Jonesport-Beals Sr
Owen Carr Stearns Fr
Third Team
Dillon Tozier Lee Academy Jr
Aidan Murano Penquis Sr
Denver Fergerson Machias Sr
Brady Fergerson Machias So
Mickey Fitzsimmons Machias Sr
Trevor VanDine Schenck Sr
Nathanael Mercier Woodland So
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Plausible? No. Entertaining? Absolutely.
Gallery Credit: Emma Stefansky