Here are the Penobscot Valley Conference (PVC) Class B, Class C, Class D and 8-Person Boy's All-Conference Soccer Teams. Congratulations to all!

(Please not if there are any spelling errors please email Chris Popper and we will correct them ASAP)

Class B

First Team

Kal Laslie - Ellsworth

Kyle Kenny - Ellsworth

Oscar Martinez - John Bapst

Owen Corrigan - Caribou

Mortiz Mueller - John Bapst

Declan Miller - Caribou

Corin Baker - MDI

Isaac Staples - Presque Isle

Silas Pepin - John Bapst

Evan Durepo - Caribou

Brent Greenlaw - Presque Isle

Second Team

Logan Hart - John Bapst

Damarion Gagnon - Caribou

Haven Cotroneo - Ellsworth

Dyllan Maple - Presque Isle

Dawson St. Pierre - Caribou

Hollis Grindal - Ellsworth

Carter Wiggin - Hermon

Cooper Mitchell - Ellsworth

Conner Meservey - John Bapst

Rykin Hamor - MDI

Martin Hurley - MDI

Player of the Year - Kal Laslie - Ellsworth

Coach of the Year - Jason Pangburn - John Bapst

Class C

First Team

Jay Tweedie - Orono

Aubrey King - GSA

Zaedyn Philpot - Washington Academy

Reed Pambianco - GSA

Jackson Pollock - Central

Terry Pham - Foxcroft Academy

Nick Agrawal - Orono

Brady Hews - Orono

Gage Buzzard - Central

Benjamin Putanam - Washington Academy

Hawken Hall - Foxcroft Academy

Second Team

Mark Thibodeau - Houlton

Michael Taylor - Washington Academy

Alex Figueroa - Sumner

Daynen Stewart - Bucksport

Fred Coit -GSA

Gavin Hunt - Sumner

Jacoby Buzzard - Central

Brandon Barton - Houlton

Dylan Dupuis - Orono

Matthew Allen - Orono

Ben Baldwin

Player of the Year - Jay Tweedie - Orono

Coach of the Year - David Hamel - Orono

Class D

First Team

Mathis Doner - Machias

Michelin Ekstein - Bangor Christian

Milos Suput - Lee Academy

Luke Gorzcok - Bangor Christian

Finn Knowles - Lee Academy

Mason Shute - PVHS

Charles Willey - Narraguagus

Kaden Beal - Jonesport-Beals

Jon Benjamin - Bangor Christian

Drouin Brochu - PVHS

Evan Monk - Woodland

Second Team

Caiden Fowles - Penquis

Jack Kowalski - Bangor Christain

James Chenkin - Penquis

Lucas Robicheau - Machias

Nathaniel Johnson - Jonesport-Beals

Jackson Sabbattus - Lee Academy

Chase Osgood - PVHS

Tyler Alley - Machias

Sacha Gourreau - Lee Academy

Ethan Coleman - Woodland

Anderson Alley - Jonesport-Beals

McKade Robertson - Narraguagus

Player of the Year - Mathis Doner - Machias

Coach of the Year - Randy Harris - Lee Academy

8-Person

First Team

Liam Mason - Greenville

Brenden Berg - Dexter

Brady Gaw - PCHS

Oliver Clark - Calais

Owen Wyman - Schenck

Ocean Turner - Greenville

Brayden Osborne - Schenck

Gavyn Gilbert - PCHS

Second Team

Kaeson Dana - Calais

Max Fitch - Mattanawcook

Drew Libby - Mattanawcook

Isaac Traves - Searsport

Logan Adrien - Greenville

Liam Travis - Calais

Gabe Cupero - Dexter

Ellis Sanchez - Shead

Honorable Mention

Chase Lander - PCHS

Noah Kain - PCHS

Player of the Year - Liam Mason - Greenville

Coach of the Year - Trey Gilbert - PCHS

Spirit of the Game

Bangor Christian - Jack Kowalski

Bucksport - Bo Provencher

Calais - Alan Bassett

Central Karter Bean

Dexter - Cole Doherty

Foxcroft Academy - Hayden Hanson

GSA - Gutherie Bannon

Greenville - Liam Mason

Houlton - Ryan Wright

Jonesport-Beals - Kaden Beal

Lee Academy - Hayden Soucy

Machias - Kaiden Wood

Mattanawcook - Drew Libby

Narraguagus - Charles Willey

Orono - Nathan Culina

PVHS - Seamus Herlihy

Penquis - Nikolai Galipeau

Schenck - Sunday Voraraj

Shead - Caleb Jamieson

Sumner - Gavin Hunt

Washington Academy - Ashton Whitney

Woodland - Kelton Stegman

