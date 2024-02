PVC Class C and D Post-Season Basketball Awards

The Penobscot Valley Conference (PVC) Class C and Class D released their Post-Season Basketball Awards. Congratulations to All!

PVC Class C Girls All-Conference

1st Team

Mazie Peach - Dexter

Mary Allen - Central

Addison Cyr - Mattanawcook Academy

Ellie Austin - PVHS

Rylee Moulton - PVHS

2nd Team

Kristin Grant - Machias

Megan House - Mattanawcook Academy

Abilene Corson - Dexter

Autumn Peterson - Narraguagus

Cally Gudroe - Dexter

3rd Team

Karleigh Smith - Woodland

Lauren House - Mattanawcook Academy

Jetta Shook - Bucksport

Ava Goulette - PCHS

Kate McPhee - Calais

Honorable Mention

Brooklynn Raymond - PVHS

Hannah Dean - Dexter

Lila Cummings - PVHS

Julianna Sprague - Searsport

Coach of the Year - Jody Grant - Dexter

- Jody Grant - Dexter Player of the Year - Mazie Peach - Dexter

Class C Boys

1st Team

Patrick Dagan - GSA

Jeremy Turner - Calais

Mickey Fitzsimmons - Machias

Brady Gaw - PCHS

Kevin Alley - Narraguagus

2nd Team

Bobby Richardson - Machias

Kaden Small - Calais

Evan Monk - Woodland

Scott Chadbourne - PCHS

Kooper McCarthy - Mattanawcook Acadademy

3rd Team

Isaiah Rivers - Sumner

Colin Dunn - PVHS

Ethan Dohery - Dexter

Jakson Pollock - Central

James Trott - Mattanawcook Academy

Honorable Mention

Andrew Oliver - Mattanawcook Academy

Colin Harding - PVHS

Brady Pert - GSA

Coach of the Year - Dean Preston - Calais

- Dean Preston - Calais Player of the Year - Patrick Dagan - GSA

Class D

Girls

1st Team

Lindsey Durost - Bangor Christian

Mia Mills - Jonesport-Beals

Harlee Sprague - Schenck

Gracyn Sanders - Stearns

Jenna Suddy - Shead

2nd Team

Aubrey Gifford - Lee Academy

Maya Brown - Deer Isle-Stonington

Addyson Freeman - Schenck

Nola Mason - Greenville

Sarah Brown - Bangor Christian

Grace Lewis - Bangor Christian

Coach of the Year - Kevin Reed - Bangor Christian

- Kevin Reed - Bangor Christian Player of the Year - Lindsey Durost - Bangor Christian

Boys

1st Team

Jalen Reed - Bangor Christian

Brevan Kenney - Jonesport-Beals

Mason McDunnah - Schenck

Owan Wyman - Schenck

Caleb Shearer - Stearns

2nd Team

Liam Mason - Greenville

Finn Knowles - Lee Academy

Brady McAvoy - Schenck

Conrad Straubel - Bangor Christian

Caden Raymond - Stearns

Coach of the Year - Aaron Hutchins - Stearns

- Aaron Hutchins - Stearns Player of the Year - Jalen Reed - Bangor Christian

PVC All-Defensive Team

Boys Girls School Mickey Fitzsimmons Skyler Tinker Machias Kaeson Dana Kate McPhee Calais Kooper McCarthy Navenah De La Cruz Mattanawcook Academy Colby Eaton Corina Walden GSA Manny Absalom Autumn Peterson Narraguagus Bryce Cooper Desiree Adams Dexter Colin Dunn Lila Cummings PVHS Brady Gaw Reese Starbird PCHS Dylan McKenzie None Penquis Isaiah Rivers Brooklyn Newenham Sumner Aiden Gregory Mary Allen Central Evan McArthur Brooke Smith Woodland Ashton Ellis Emily Mello Searsport Gabriel Whitehouse Addyson Freeman Schenck Colton White Sarah Brown Bangor Christian Cayden Raymond Braidey Girsa Stearns Isaac Sullivan Adrianna Fenderson Shead Liam Mason Jaydyn Boone Greenville Braden Martin Maddy Eaton Deer Isle-Stonington William Guptill Mia Mills Jonesport-Beals Jackson Sabattus Aubrey Gifford Lee Academy None Kate Higgins Orono None Addison Goss Bucksport

PVC Spirit of the Game