PVC JV Track and Field Championships – May 24

The Penobscot Valley Conference held their JV Track and Field Championships at the Brewer Community School on May 24th. Here are the results from Sub 5

Girls

Girls 100 Meter Dash =================================================================== Name Year School Prelims H# =================================================================== Preliminaries 1 Olivia Barthelemy 9 Old Town Hig 14.58q 4 2 Rhiannon Bousquet 10 Old Town Hig 14.68q 6 3 Hannah Noyes 11 Bangor High 14.68q 5 4 Sydney Libby 10 Ellsworth Hi 14.80q 4 5 Haley Moores 10 Old Town Hig 14.82q 6 6 Olivia Swartz 11 Bangor High 14.82q 4 7 Brookelynn Hunt 9 Piscataquis 14.94q 5 8 Angie Willette 10 Mattanawcook 15.13q 5 9 Zoe Drake 9 Brewer High 15.14 6 10 Whitney Jordan 9 Ellsworth Hi 15.20 6 11 Reese Trott 9 Bangor High 15.36 4 12 Lyndsie Durost 9 Bangor Chris 15.37 6 13 Carleigh Farrar 9 Central High 15.41 6 14 Lauren Davis 10 Mt. Desert I 15.42 6 15 Anna Gray 12 Hermon High 15.44 5 16 Margrett Clark 10 Foxcroft Aca 15.47 4 17 Faith Bailey 9 Bangor Chris 15.52 5 18 Kayli Tilden 10 Ellsworth Hi 15.54 5 19 Megan Whitten 12 Penquis Vall 15.57 3 20 Daynea Morle 9 Mt. Desert I 15.57 4 21 Savannah Hasham 12 Ellsworth Hi 15.60 3 22 Lillian Makowski 9 Foxcroft Aca 15.63 5 23 Madelyn Marks 9 Mt. Desert I 15.78 4 24 Rhiannon Sargent 10 Sumner Memor 15.83 6 25 Chloe Henry 9 Old Town Hig 15.88 3 26 Kate Linnehan 11 Bangor Chris 15.96 3 27 Sophia Murphy 11 Mt. Desert I 16.00 5 28 Sky Guzy 12 Penquis Vall 16.06 3 29 Isa Lynch 9 Mt. Desert I 16.14 2 30 Aiyana Colby 9 Brewer High 16.21 3 31 Melonie Lapointe 9 Caribou High 16.24 3 32 Mireia Altirmir 11 Bangor High 16.32 3 33 Cathleen Chen 10 Presque Isle 16.33 4 34 Enna Bertin 9 Sumner Memor 16.38 2 35 Lily Boone 9 Bangor Chris 16.46 2 36 Heather Riddell 9 Mt. Desert I 16.52 2 37 Kira Duffy 10 Brewer High 16.81 2 38 Hannah McBreairty-Frye 12 Ellsworth Hi 16.91 2 39 Cynthia Girouard 9 Old Town Hig 17.26 2 40 Annabelle Dwyer 9 Sumner Memor 17.63 1 41 Iz Gilhooley 11 Mt. Desert I 17.86 1 42 Amber Sale 9 Mattanawcook 17.93 1 43 Morelia Valencia-Jungo 10 Sumner Memor 18.13 1 44 Katrina Evanson 11 Narraguagus 18.36 1 Girls 100 Meter Dash ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ Finals 1 Hannah Noyes 11 Bangor High 14.58 2 Olivia Barthelemy 9 Old Town Hig 14.61 3 Haley Moores 10 Old Town Hig 14.70 4 Sydney Libby 10 Ellsworth Hi 14.71 5 Olivia Swartz 11 Bangor High 14.78 6 Rhiannon Bousquet 10 Old Town Hig 14.80 7 Brookelynn Hunt 9 Piscataquis 14.98 8 Angie Willette 10 Mattanawcook 15.17 Girls 200 Meter Dash =================================================================== Name Year School Finals H# =================================================================== 1 Phoebe Dunbar 9 Mt. Desert I 30.15 3 2 Olivia Barthelemy 9 Old Town Hig 30.29 3 3 Kaliyah Saunders 9 Bangor High 31.34 3 4 Ryleigh Kibe 10 Mt. Desert I 31.46 3 5 Olivia Swartz 11 Bangor High 31.62 3 6 Layla Chai 11 Penquis Vall 31.80 3 7 Reese Trott 9 Bangor High 31.87 2 8 Lyndsie Durost 9 Bangor Chris 32.08 3 9 Madelyn Marks 9 Mt. Desert I 32.12 2 10 Logan Williams 12 Ellsworth Hi 32.20 2 11 Carleigh Farrar 9 Central High 32.73 2 12 Chloe Henry 9 Old Town Hig 32.91 2 13 Megan Whitten 12 Penquis Vall 33.13 2 14 Reese Bryant 9 Sumner Memor 33.70 1 15 Lily Boone 9 Bangor Chris 34.08 2 16 Lillian Makowski 9 Foxcroft Aca 34.21 1 17 Nora Emerson 11 Hampden Acad 34.76 1 18 Jadyn Bell 9 Ellsworth Hi 36.89 1 Girls 400 Meter Dash =================================================================== Name Year School Finals H# =================================================================== 1 Emily Kneser 10 Hampden Acad 1:12.49 2 2 Isabelle Byer 9 Mt. Desert I 1:13.66 2 3 Faith Bailey 9 Bangor Chris 1:13.85 2 4 Grace Henry 12 Brewer High 1:14.37 2 5 Nora Emerson 11 Hampden Acad 1:15.05 2 6 Caela Day 9 Caribou High 1:19.29 1 7 Tori Webber 12 Sumner Memor 1:22.16 1 8 Zoe Benalcazar 10 Narraguagus 1:23.57 1 9 Jadyn Bell 9 Ellsworth Hi 1:24.95 2 Girls 800 Meter Run ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Siobhan Farrell 10 Orono High S 3:00.79 1:29.357 (1:29.357) 3:00.781 (1:31.424) 2 Emily Kneser 10 Hampden Acad 3:09.64 1:31.567 (1:31.567) 3:09.633 (1:38.067) 3 Gabriella Kahkonen 9 Brewer High 3:18.55 1:41.244 (1:41.244) 3:18.543 (1:37.300) 4 Gabriela McCarthy 9 Bangor High 3:19.05 1:32.292 (1:32.292) 3:19.042 (1:46.751) 5 Madelyn Bendure 11 Brewer High 3:20.84 1:41.732 (1:41.732) 3:20.838 (1:39.107) 6 Rhyannon Price 11 Brewer High 3:22.85 1:40.727 (1:40.727) 3:22.842 (1:42.115) 7 Hannah Legere 11 Bangor Chris 3:25.10 1:42.464 (1:42.464) 3:25.094 (1:42.630) Girls 1600 Meter Run ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Macy Farrington 12 Brewer High 6:23.90 1:34.777 (1:34.777) 3:12.920 (1:38.144) 4:48.775 (1:35.855) 6:23.900 (1:35.125) 2 Alivia Mitchell 10 Bangor High 6:32.08 1:27.931 (1:27.931) 3:12.318 (1:44.387) 4:56.292 (1:43.975) 6:32.079 (1:35.788) 3 Margaret Reilich-Godino 11 Sumner Memor 6:36.28 1:36.644 (1:36.644) 3:17.155 (1:40.511) 4:59.620 (1:42.465) 6:36.279 (1:36.660) 4 Brooklyn McIntyre 10 Presque Isle 6:50.20 1:41.389 (1:41.389) 3:28.191 (1:46.803) 5:13.416 (1:45.225) 6:50.197 (1:36.781) 5 Hannah Legere 11 Bangor Chris 7:13.23 1:42.958 (1:42.958) 3:34.212 (1:51.255) 5:28.965 (1:54.754) 7:13.226 (1:44.261) 6 Emerson Miller 9 Presque Isle 7:21.41 1:45.480 (1:45.480) 3:41.767 (1:56.287) 5:37.309 (1:55.543) 7:21.408 (1:44.099) Girls 3200 Meter Run ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Caela Day 9 Caribou High 14:53.82 1:47.091 (1:47.091) 3:43.771 (1:56.680) 5:40.451 (1:56.680) 7:35.541 (1:55.090) 9:31.049 (1:55.509) 11:24.958 (1:53.910) 13:16.418 (1:51.460) 14:53.816 (1:37.399) 2 Emerson Miller 9 Presque Isle 14:55.98 1:46.806 (1:46.806) 3:43.486 (1:56.680) 5:40.324 (1:56.839) 7:35.502 (1:55.179) 9:30.867 (1:55.365) 11:25.230 (1:54.363) 13:16.861 (1:51.631) 14:55.974 (1:39.114) 3 Isabelle Gerken 11 Mattanawcook 15:30.21 1:46.792 (1:46.792) 3:43.656 (1:56.864) 5:40.866 (1:57.211) 7:37.617 (1:56.751) 9:39.470 (2:01.853) 11:41.786 (2:02.316) 13:42.796 (2:01.011) 15:30.206 (1:47.410) 4 Evelyn Marasco 10 Bangor High 15:59.90 1:58.881 (1:58.881) 4:01.822 (2:02.942) 6:07.778 (2:05.956) 8:10.575 (2:02.797) 10:13.185 (2:02.610) 12:13.019 (1:59.835) 14:17.676 (2:04.657) 15:59.895 (1:42.220) Girls 100 Meter Hurdles ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Abbigail Sprague 9 Brewer High 20.69 2 Abigail Wilson 9 Bucksport Hi 21.77 3 Taliah Trolongo 10 Bangor Chris 22.93 Girls 300 Meter Hurdles ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Angie Willette 10 Mattanawcook 57.19 Girls 4x100 Meter Relay ================================================================ School Finals ================================================================ 1 Old Town High School 'A' 57.84 2 Mt. Desert Island High School 'A' 58.75 3 Ellsworth High School 'A' 58.79 4 Brewer High School 'A' 1:01.21 5 Sumner Memorial High School 'A' 1:04.64 Girls 4x400 Meter Relay ================================================================ School Finals ================================================================ 1 Brewer High School 'A' 5:29.82 1:17.138 (1:17.138) 2:33.033 (1:15.895) 4:02.561 (1:29.528) 5:29.814 (1:27.254) 2 Ellsworth High School 'A' 5:42.08 1:21.324 (1:21.324) 2:46.908 (1:25.585) 4:17.433 (1:30.525) 5:42.071 (1:24.638) Girls High Jump ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Hannah Noyes 11 Bangor High 4-04.00 2 Phoebe Dunbar 9 Mt. Desert I J4-04.00 3 Lorraine Thai 12 Bangor High 4-02.00 4 Kaliyah Saunders 9 Bangor High 4-00.00 5 Rowan Osmer 10 Bangor High 3-10.00 6 Lauren Davis 10 Mt. Desert I J3-10.00 7 Evelyn Marasco 10 Bangor High J3-10.00 8 Erinn Kelly 12 Presque Isle 3-08.00 9 Iria Diez 12 Orono High S J3-08.00 10 Taliah Trolongo 10 Bangor Chris 3-06.00 Girls Pole Vault ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Sophia Murphy 11 Mt. Desert I 6-06.00 2 Isabelle Byer 9 Mt. Desert I 6-00.00 3 Presley Rideout 10 Brewer High J6-00.00 3 Rowan Osmer 10 Bangor High J6-00.00 4 Iria Diez 12 Orono High S J6-00.00 6 Lita Perkins 10 Presque Isle 5-06.00 Girls Long Jump ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Sydney Libby 10 Ellsworth Hi 13-06.50 2 Logan Williams 12 Ellsworth Hi 13-06.25 3 Ava Harvey 9 Old Town Hig 13-05.75 4 Zoe Drake 9 Brewer High 13-05.50 5 Whitney Jordan 9 Ellsworth Hi 13-01.50 6 Taylor Libby 10 Ellsworth Hi 12-11.50 7 Mercedes Ulichny 12 Ellsworth Hi 12-06.50 8 Lillian Makowski 9 Foxcroft Aca 12-04.00 9 Margrett Clark 10 Foxcroft Aca 11-10.50 10 Sky Guzy 12 Penquis Vall 11-10.00 11 Savannah Hasham 12 Ellsworth Hi 11-09.50 12 Cathleen Chen 10 Presque Isle 11-07.25 13 Aiyana Colby 9 Brewer High 11-05.25 13 Ida-Grace Lundin 12 Penquis Vall 11-05.25 15 Layla Chai 11 Penquis Vall 11-04.00 16 Kayli Tilden 10 Ellsworth Hi 11-03.75 17 Isabelle Gerken 11 Mattanawcook 11-03.00 18 Sadie McNish 12 Mattanawcook 11-02.00 19 Mirage Priller 9 Mattanawcook 10-10.75 20 Hannah McBreairty-Frye 12 Ellsworth Hi 10-10.00 21 Taliah Trolongo 10 Bangor Chris 10-09.50 22 Kira Duffy 10 Brewer High 10-06.50 23 Isabella Sutherland 10 Mattanawcook 10-05.00 23 Mireia Altirmir 11 Bangor High 10-05.00 25 Aileen Strout 12 Penquis Vall 10-04.50 26 Cynthia Girouard 9 Old Town Hig 10-02.50 27 Cecelia Whitehead 9 Mt. Desert I 10-01.00 28 Heather Riddell 9 Mt. Desert I 10-00.50 29 Daynea Morle 9 Mt. Desert I 9-07.00 30 Isa Lynch 9 Mt. Desert I 9-05.75 31 Melonie Lapointe 9 Caribou High 8-09.50 -- Danica Flewelling 11 Old Town Hig FOUL Girls Triple Jump ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Lorraine Thai 12 Bangor High 28-08.50 2 Ava Harvey 9 Old Town Hig 28-01.00 3 Taylor Libby 10 Ellsworth Hi 27-06.00 4 Mercedes Ulichny 12 Ellsworth Hi 27-03.25 5 Danica Flewelling 11 Old Town Hig 26-02.50 6 Lauren Lister 10 Caribou High 26-02.25 7 Cecelia Whitehead 9 Mt. Desert I 24-10.75 8 Isabella Sutherland 10 Mattanawcook 24-00.75 9 Sadie McNish 12 Mattanawcook 21-08.00 10 Erinn Kelly 12 Presque Isle 20-09.25 Girls Shot Put ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Eden Price 9 Brewer High 26-07.00 2 Abigail Quimby 11 Brewer High 26-04.50 3 Crystal Smith 10 Old Town Hig 25-05.50 4 Rachel Goodwin 10 Mt. Desert I 24-11.00 5 Gracie Talbot 12 Piscataquis 24-00.25 6 Addison Hafford 10 Presque Isle 23-00.00 7 Faith Broad 12 Orono High S 22-03.00 8 Avery Preston-Schreck 12 Mt. Desert I 22-02.00 9 Sophie Schall 11 Hampden Acad 21-07.50 10 Lydia Carter 9 Bucksport Hi 20-08.50 11 Lydia Hewes 9 Bangor High 19-11.75 12 Kacie Marston 10 Presque Isle 19-11.00 13 Julia Rioux 9 Brewer High 18-10.00 14 Lindsey Carrier 9 Bucksport Hi 17-10.00 15 Natasha Costarelli 11 Bucksport Hi 17-08.00 16 Amber Sale 9 Mattanawcook 17-00.25 17 Billie Lynn Kunkel 9 Piscataquis 15-11.50 18 Zoe Mcinnis 9 Piscataquis 15-03.00 19 Trinity Allen 9 Bucksport Hi 14-10.00 20 Selina Turgeon 12 Hampden Acad 9-04.00 Girls Discus Throw ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Eden Price 9 Brewer High 84-06 2 Anna Gray 12 Hermon High 78-00 3 Rachel Goodwin 10 Mt. Desert I 76-07 4 Abigail Quimby 11 Brewer High 72-04 5 Lydia Hewes 9 Bangor High 69-06 6 Avery Preston-Schreck 12 Mt. Desert I 67-11 7 Gracie Talbot 12 Piscataquis 63-07 8 Nayara Camazon 11 Piscataquis 63-01 8 Addison Hafford 10 Presque Isle 63-01 10 Crystal Smith 10 Old Town Hig 61-07 11 Julia Rioux 9 Brewer High 60-00 12 Claire Lawson 11 Brewer High 57-03 13 Navenah De La Cruz 11 Mattanawcook 54-04 14 Baylynn Grant 10 Piscataquis 51-11 15 Mirage Priller 9 Mattanawcook 51-07 16 Lauren Lister 10 Caribou High 51-04 17 Brooke Wentworth 10 Orono High S 51-03 18 Natalie Fleming 9 Presque Isle 49-00 19 Lindsey Carrier 9 Bucksport Hi 48-08 20 Carmen Bryant 9 Brewer High 48-02 21 Lexie Ireland 10 Mattanawcook 47-10 22 Lydia Carter 9 Bucksport Hi 47-06 23 Cady Gleason 10 Ellsworth Hi 45-05 24 Kate Linnehan 11 Bangor Chris 45-02 25 Trinity Allen 9 Bucksport Hi 45-01 26 Mackenzie Fernald 11 Penquis Vall 45-00 26 Faith Broad 12 Orono High S 45-00 28 Lily Coons 10 Penquis Vall 44-01 29 Kendall Hanson 11 Central High 43-11 30 Holly Tabbutt 11 Narraguagus 43-02 31 Lilly Tripp 9 Hampden Acad 42-11 32 Rosaleena Rickett 9 Bucksport Hi 40-08 33 Billie Lynn Kunkel 9 Piscataquis 37-10 34 Zoe Mcinnis 9 Piscataquis 33-02 35 Katrina Evanson 11 Narraguagus 30-03 36 Mariah Young 12 Central High 14-10 -- Maeve Palazzo 10 Bucksport Hi FOUL -- Meriel Willey 12 Piscataquis FOUL Girls Javelin Throw ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Brooke Wentworth 10 Orono High S 72-05 2 Ida-Grace Lundin 12 Penquis Vall 71-01 3 Sophie Schall 11 Hampden Acad 70-07 4 Navenah De La Cruz 11 Mattanawcook 69-07 5 Cady Gleason 10 Ellsworth Hi 68-06 6 Brooklyn McIntyre 10 Presque Isle 66-02 7 Holly Tabbutt 11 Narraguagus 64-11 8 Brookelynn Hunt 9 Piscataquis 59-04 9 Aileen Strout 12 Penquis Vall 58-08 10 Abbigail Sprague 9 Brewer High 57-01 11 Lily Coons 10 Penquis Vall 56-07 12 Kacie Marston 10 Presque Isle 55-03 13 Nayara Camazon 11 Piscataquis 53-10 14 Lexie Ireland 10 Mattanawcook 53-09 15 Rosaleena Rickett 9 Bucksport Hi 53-00 16 Natalie Fleming 9 Presque Isle 52-02 17 Lilly Tripp 9 Hampden Acad 51-02 18 Zoe Benalcazar 10 Narraguagus 49-07 19 Meriel Willey 12 Piscataquis 49-04 20 Selah Andrews 10 Searsport Di 48-02 21 Kendall Hanson 11 Central High 42-08 22 Baylynn Grant 10 Piscataquis 41-09 23 Maeve Palazzo 10 Bucksport Hi 39-07 24 Carmen Bryant 9 Brewer High 39-03 25 Kathryn Murchison 10 Presque Isle 38-03 26 Mackenzie Fernald 11 Penquis Vall 37-08 27 Tori Webber 12 Sumner Memor 36-04 28 Reese Bryant 9 Sumner Memor 35-09 29 Claire Lawson 11 Brewer High 34-01 30 Natasha Costarelli 11 Bucksport Hi 32-01 31 Mariah Young 12 Central High 22-01 Girls 1600 Meter Race Walk ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Selina Turgeon 12 Hampden Acad 19:42.15 19:42.149 (19:42.149)

Boys

Boys 100 Meter Dash =================================================================== Name Year School Prelims H# =================================================================== Preliminaries 1 Liam Facchini 9 Hampden Acad 12.47q 6 2 Devonte Riopelle 10 Caribou High 12.72q 5 3 Martin Hurley 9 Mt. Desert I 12.74q 4 4 Elouan Lehner 12 Hampden Acad 12.75q 6 5 Karl El Chaer 12 Bangor High 12.87q 4 6 Nolan Seavey 9 Brewer High 12.89q 6 7 Preston Estey 9 Bangor High 12.90q 5 8 Ethan Yu 9 Bangor High 13.11q 5 9 Elliot Straubel 9 Bangor Chris 13.25 5 10 Jordan Pettway 9 Bangor High 13.28 6 11 Kaiden Schmersal 10 Bangor High 13.28 4 12 Luke Soctomah 11 Orono High S 13.28 6 13 Jasper Firkin 10 Orono High S 13.35 4 14 Jakob Hafford 10 Presque Isle 13.43 5 15 Dashel Knapp 10 Bangor High 13.47 5 16 Anthony Godfrey 10 Bangor High 13.48 6 17 Aiden Keeley 12 Hampden Acad 13.48 4 18 Erick Beal 9 Sumner Memor 13.53 3 19 Michael McAfee 9 Brewer High 13.77 6 20 BamiDele Odeleye 10 Brewer High 13.77 4 21 Lucas Bartkiewicz 10 Old Town Hig 13.86 5 22 Trenton Hanscom 9 Dexter Regio 13.90 3 23 Kason Chen 9 Presque Isle 13.92 5 24 Jeremy Bennett 9 Mt. Desert I 13.99 3 25 Jack Murry 9 Foxcroft Aca 14.08 3 26 Jayden Runnells 9 Central High 14.09 3 27 Preston McLean 9 Brewer High 14.09 3 28 Nathan Galligan 9 Dexter Regio 14.40 4 29 Wyatt McHale 11 Bucksport Hi 14.64 2 30 Joshua Bubar 10 Bangor Chris 14.77 3 31 Benjamin Hooper 9 Hampden Acad 14.79 2 32 Jack Doane 9 Central High 14.97 2 33 Brenden Willett 9 Sumner Memor 15.09 2 34 Isaac Ladd 9 Central High 15.22 2 35 Parker Hopkins 9 Brewer High 15.29 2 36 Ben Fidler 9 Bangor High 16.32 1 37 Jacob Turner 10 Mattanawcook 16.75 2 38 Gavin Wilcox 10 Bangor High 17.47 1 Boys 100 Meter Dash ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ Finals 1 Liam Facchini 9 Hampden Acad 12.37 2 Devonte Riopelle 10 Caribou High 12.69 3 Elouan Lehner 12 Hampden Acad 12.70 4 Karl El Chaer 12 Bangor High 12.80 5 Martin Hurley 9 Mt. Desert I 12.80 6 Preston Estey 9 Bangor High 12.82 7 Nolan Seavey 9 Brewer High 12.96 8 Ethan Yu 9 Bangor High 13.07 Boys 200 Meter Dash =================================================================== Name Year School Finals H# =================================================================== 1 Liam Facchini 9 Hampden Acad 25.35 4 2 Andrew Ring 11 Caribou High 25.59 4 3 Martin Hurley 9 Mt. Desert I 25.99 4 4 Karl El Chaer 12 Bangor High 26.09 4 5 Eli Mosher 9 Presque Isle 26.20 4 6 Michael Rene 10 Hermon High 26.87 3 7 Nolan Seavey 9 Brewer High 27.09 3 8 Aiden Keeley 12 Hampden Acad 27.33 3 9 Aaron Belanger 11 Hermon High 27.75 3 10 Braden Gray 11 Bucksport Hi 28.27 3 11 Jayden Runnells 9 Central High 28.44 2 12 Gabe Tibbetts 10 Brewer High 28.45 2 13 Erick Beal 9 Sumner Memor 28.62 2 14 Jacob Violette 10 Caribou High 29.59 3 15 Leron Nguyen 9 Bangor High 30.09 2 16 Landon Mckenney 9 Piscataquis 30.09 1 17 Connor Kielbasa 10 Hampden Acad 31.92 2 18 Wyatt McHale 11 Bucksport Hi 32.26 1 19 Grant Higgins 12 Piscataquis 33.60 1 20 Gavin Wilcox 10 Bangor High 36.13 1 Boys 400 Meter Dash =================================================================== Name Year School Finals H# =================================================================== 1 Eli Mosher 9 Presque Isle 58.71 2 2 Charlie Peers 10 Presque Isle 59.60 1 3 Gabe Hanscom 11 Narraguagus 1:02.59 2 4 Elvis Rockwell 10 Mt. Desert I 1:03.82 1 5 Scott Stubbs 9 Caribou High 1:04.03 2 6 Jacob Violette 10 Caribou High 1:05.12 2 7 Landon Mckenney 9 Piscataquis 1:08.04 2 8 Gavin Nash 11 Hampden Acad 1:10.56 2 9 Valentyn Pickens 9 Presque Isle 1:12.04 1 Boys 800 Meter Run =================================================================== Name Year School Finals H# =================================================================== 1 Harrison Landes 10 Caribou High 2:17.55 3 1:10.255 (1:10.255) 2:17.546 (1:07.291) 2 Cadin Ewer Cousins 11 Orono High S 2:18.48 3 1:10.759 (1:10.759) 2:18.472 (1:07.713) 3 Lukas Modrusan 11 Hermon High 2:21.90 3 1:10.425 (1:10.425) 2:21.899 (1:11.475) 4 Kodiak Gerken 10 Mattanawcook 2:23.20 2 1:08.800 (1:08.800) 2:23.198 (1:14.399) 5 Casyn Rushlow 9 Central High 2:23.55 3 1:11.693 (1:11.693) 2:23.550 (1:11.858) 6 Joe Haffenreffer 11 Penquis Vall 2:23.97 3 1:12.173 (1:12.173) 2:23.965 (1:11.793) 7 Jacob Klein 9 Bangor High 2:24.60 3 1:11.284 (1:11.284) 2:24.598 (1:13.315) 8 Feleke Lynch 11 Mt. Desert I 2:24.87 3 1:12.284 (1:12.284) 2:24.868 (1:12.584) 9 Patrick Saltysiak 9 Mt. Desert I 2:25.33 3 1:11.958 (1:11.958) 2:25.324 (1:13.367) 10 Isiah Corson 11 Ellsworth Hi 2:26.17 3 1:14.073 (1:14.073) 2:26.169 (1:12.096) 11 Riley Hastey 11 Sumner Memor 2:27.38 3 1:10.728 (1:10.728) 2:27.378 (1:16.650) 12 Saben Tenney 10 Sumner Memor 2:28.09 3 1:13.135 (1:13.135) 2:28.085 (1:14.950) 13 Tryg Soares 9 Mt. Desert I 2:29.15 2 1:16.706 (1:16.706) 2:29.144 (1:12.439) 14 Scott Stubbs 9 Caribou High 2:30.44 2 1:15.779 (1:15.779) 2:30.434 (1:14.655) 15 Nathan Galligan 9 Dexter Regio 2:30.92 2 1:06.859 (1:06.859) 2:30.912 (1:24.054) 16 Chris Crockett 11 Penquis Vall 2:31.36 2 1:17.233 (1:17.233) 2:31.356 (1:14.123) 17 Chris Cooper 9 Mt. Desert I 2:32.20 2 1:15.757 (1:15.757) 2:32.191 (1:16.434) 18 Geoffrey Beane 9 Mt. Desert I 2:33.71 2 1:17.566 (1:17.566) 2:33.702 (1:16.137) 19 Cameron Orcutt 9 Bucksport Hi 2:35.43 2 1:17.817 (1:17.817) 2:35.427 (1:17.610) 20 Ian Yanofsky 11 Brewer High 2:35.61 2 1:17.839 (1:17.839) 2:35.607 (1:17.769) 21 Chris Bisson 9 Orono High S 2:37.23 2 1:16.779 (1:16.779) 2:37.230 (1:20.451) 22 Simon Zhang 10 Mt. Desert I 2:38.41 2 1:17.579 (1:17.579) 2:38.409 (1:20.830) 23 Roman Cassidy 10 Bangor Chris 2:39.20 1 1:19.342 (1:19.342) 2:39.191 (1:19.849) 24 David Race 12 Dexter Regio 2:39.78 1 1:20.510 (1:20.510) 2:39.772 (1:19.263) 25 Matthew Haire 12 Narraguagus 2:42.70 2 1:20.581 (1:20.581) 2:42.697 (1:22.116) 26 Parker Boucher 9 Caribou High 2:44.91 1 1:22.988 (1:22.988) 2:44.908 (1:21.920) 27 Ethan Leavitt 10 Bangor High 2:47.94 1 1:23.441 (1:23.441) 2:47.931 (1:24.491) 28 Joseph Brasslett 9 Central High 2:49.62 1 1:22.124 (1:22.124) 2:49.614 (1:27.490) 29 William Stoner 10 Orono High S 2:51.46 1 1:24.746 (1:24.746) 2:51.452 (1:26.706) 30 Reagan Monroe 12 Bangor High 2:55.79 1 1:28.849 (1:28.849) 2:55.788 (1:26.940) 31 Ezekiel Brmudez 9 Dexter Regio 2:57.80 1 1:28.532 (1:28.532) 2:57.795 (1:29.263) 32 Connor Ladd 9 Central High 2:59.84 1 1:29.272 (1:29.272) 2:59.831 (1:30.559) 33 Gabe McIntosh 10 Orono High S 3:03.29 1 1:28.129 (1:28.129) 3:03.286 (1:35.157) 34 Matthew Gonzales 10 Brewer High 3:03.36 1 1:29.449 (1:29.449) 3:03.352 (1:33.904) 35 Will Caron 12 Bangor High 3:06.80 1 1:26.751 (1:26.751) 3:06.791 (1:40.040) Boys 1600 Meter Run =================================================================== Name Year School Finals H# =================================================================== 1 Riley Hastey 11 Sumner Memor 5:07.53 2 1:12.455 (1:12.455) 2:31.534 (1:19.080) 3:50.898 (1:19.365) 5:07.527 (1:16.629) 2 Liam Waring 9 Orono High S 5:19.05 2 1:14.583 (1:14.583) 2:36.610 (1:22.027) 3:59.509 (1:22.900) 5:19.047 (1:19.539) 3 Tryg Soares 9 Mt. Desert I 5:20.21 2 1:17.115 (1:17.115) 2:41.480 (1:24.365) 4:06.216 (1:24.736) 5:20.203 (1:13.988) 4 Chris Cooper 9 Mt. Desert I 5:21.81 2 1:15.199 (1:15.199) 2:35.899 (1:20.700) 4:01.247 (1:25.349) 5:21.805 (1:20.558) 5 Lukas Modrusan 11 Hermon High 5:22.43 2 1:14.892 (1:14.892) 2:37.061 (1:22.170) 4:01.584 (1:24.524) 5:22.421 (1:20.837) 6 Bradien Frakes 10 Caribou High 5:26.49 2 1:13.482 (1:13.482) 2:37.891 (1:24.410) 4:04.087 (1:26.197) 5:26.489 (1:22.402) 7 Patrick O'Brien 12 Bangor High 5:29.38 2 1:19.428 (1:19.428) 2:45.259 (1:25.831) 4:11.937 (1:26.679) 5:29.372 (1:17.435) 8 Saben Tenney 10 Sumner Memor 5:33.83 2 1:22.374 (1:22.374) 2:50.743 (1:28.370) 4:15.041 (1:24.298) 5:33.824 (1:18.784) 9 Marlin Orcutt 9 Bucksport Hi 5:35.99 2 1:17.382 (1:17.382) 2:41.718 (1:24.336) 4:06.647 (1:24.930) 5:35.984 (1:29.337) 10 Zachary Havey-Chambers 9 Bucksport Hi 5:36.59 1 1:21.221 (1:21.221) 2:51.883 (1:30.662) 4:23.750 (1:31.868) 5:36.583 (1:12.833) 11 Billy Sanborn 12 Penquis Vall 5:38.17 2 1:21.981 (1:21.981) 2:50.728 (1:28.748) 4:18.677 (1:27.950) 5:38.167 (1:19.490) 12 Cameron Orcutt 9 Bucksport Hi 5:40.30 1 1:21.424 (1:21.424) 2:52.004 (1:30.580) 4:24.029 (1:32.025) 5:40.296 (1:16.267) 13 Jayden Richards 11 Brewer High 5:40.40 1 1:20.808 (1:20.808) 2:49.350 (1:28.542) 4:20.346 (1:30.996) 5:40.391 (1:20.045) 14 Matthew Haire 12 Narraguagus 5:42.26 2 1:20.990 (1:20.990) 2:48.963 (1:27.974) 4:19.560 (1:30.597) 5:42.251 (1:22.691) 15 Roman Cassidy 10 Bangor Chris 5:57.98 1 1:25.758 (1:25.758) 2:59.556 (1:33.799) 4:34.191 (1:34.635) 5:57.978 (1:23.788) 16 Connor Kielbasa 10 Hampden Acad 5:59.04 1 1:29.992 (1:29.992) 3:07.836 (1:37.845) 4:43.383 (1:35.548) 5:59.032 (1:15.649) 17 Ezra Wildrick 11 Bangor Chris 5:59.63 1 1:26.843 (1:26.843) 2:59.693 (1:32.850) 4:32.489 (1:32.797) 5:59.623 (1:27.134) 18 Parker Boucher 9 Caribou High 6:00.38 1 1:27.334 (1:27.334) 2:58.793 (1:31.460) 4:33.953 (1:35.160) 6:00.371 (1:26.419) 19 Levi Craven 9 Bangor Chris 6:04.16 1 1:29.408 (1:29.408) 3:08.276 (1:38.868) 4:45.174 (1:36.899) 6:04.153 (1:18.979) 20 Ezekiel Brmudez 9 Dexter Regio 6:06.32 1 1:30.518 (1:30.518) 3:09.444 (1:38.927) 4:44.683 (1:35.239) 6:06.317 (1:21.635) 21 David Race 12 Dexter Regio 6:09.15 1 1:30.120 (1:30.120) 3:08.843 (1:38.723) 4:44.142 (1:35.300) 6:09.148 (1:25.006) 22 Reagan Monroe 12 Bangor High 6:16.05 1 1:29.583 (1:29.583) 3:08.421 (1:38.838) 4:48.403 (1:39.982) 6:16.048 (1:27.646) Boys 3200 Meter Run ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Parker Ashfield 10 Bangor High 11:34.67 1:26.405 (1:26.405) 2:56.206 (1:29.801) 4:24.988 (1:28.783) 5:52.986 (1:27.999) 7:21.481 (1:28.495) 8:50.571 (1:29.090) 10:18.176 (1:27.605) 11:34.661 (1:16.486) 2 Liam Waring 9 Orono High S 11:52.89 1:28.006 (1:28.006) 2:58.311 (1:30.305) 4:25.598 (1:27.288) 5:53.571 (1:27.973) 7:22.319 (1:28.749) 8:52.147 (1:29.829) 10:23.904 (1:31.757) 11:52.882 (1:28.979) 3 Harrison Landes 10 Caribou High 12:08.20 1:27.336 (1:27.336) 2:57.800 (1:30.464) 4:29.388 (1:31.589) 6:02.378 (1:32.990) 7:36.936 (1:34.559) 9:11.483 (1:34.547) 10:46.888 (1:35.405) 12:08.197 (1:21.310) 4 Gavin Nash 11 Hampden Acad 12:12.49 1:28.403 (1:28.403) 2:58.546 (1:30.143) 4:28.324 (1:29.779) 5:59.846 (1:31.523) 7:32.951 (1:33.105) 9:07.899 (1:34.948) 10:42.956 (1:35.058) 12:12.483 (1:29.527) 5 Patrick O'Brien 12 Bangor High 12:17.26 1:29.951 (1:29.951) 3:02.097 (1:32.147) 4:38.126 (1:36.029) 6:15.141 (1:37.015) 7:51.537 (1:36.397) 9:26.666 (1:35.129) 10:57.667 (1:31.002) 12:17.252 (1:19.585) 6 Jayden Richards 11 Brewer High 12:21.20 1:29.328 (1:29.328) 2:58.824 (1:29.496) 4:28.801 (1:29.977) 5:59.616 (1:30.816) 7:35.734 (1:36.118) 9:11.050 (1:35.316) 10:48.741 (1:37.692) 12:21.196 (1:32.455) 7 Zachary Havey-Chambers 9 Bucksport Hi 12:35.10 1:30.596 (1:30.596) 3:03.145 (1:32.549) 4:37.197 (1:34.053) 6:14.412 (1:37.215) 7:51.136 (1:36.725) 9:27.668 (1:36.532) 11:06.911 (1:39.244) 12:35.099 (1:28.188) 8 Matthew Haire 12 Narraguagus 12:54.43 1:30.926 (1:30.926) 3:03.411 (1:32.485) 4:41.141 (1:37.730) 6:20.548 (1:39.408) 8:01.171 (1:40.623) 9:43.931 (1:42.761) 11:26.101 (1:42.170) 12:54.426 (1:28.325) 9 Valentyn Pickens 9 Presque Isle 13:00.24 1:32.432 (1:32.432) 3:09.054 (1:36.622) 4:48.925 (1:39.871) 6:31.880 (1:42.955) 8:10.386 (1:38.507) 9:45.717 (1:35.331) 11:28.369 (1:42.652) 13:00.239 (1:31.870) 10 Levi Craven 9 Bangor Chris 13:11.47 1:35.406 (1:35.406) 3:15.636 (1:40.230) 4:55.492 (1:39.857) 6:39.095 (1:43.603) 8:21.055 (1:41.960) 10:05.059 (1:44.005) 11:48.606 (1:43.548) 13:11.467 (1:22.861) 11 Ezra Wildrick 11 Bangor Chris 13:26.64 1:31.236 (1:31.236) 3:05.702 (1:34.466) 4:46.884 (1:41.182) 6:29.476 (1:42.592) 8:15.611 (1:46.136) 10:04.021 (1:48.410) 11:52.478 (1:48.458) 13:26.639 (1:34.161) 12 Marlin Orcutt 9 Bucksport Hi 14:02.67 1:32.681 (1:32.681) 3:09.161 (1:36.480) 4:49.115 (1:39.955) 6:32.437 (1:43.323) 8:21.983 (1:49.546) 10:17.636 (1:55.654) 12:11.946 (1:54.310) 14:02.653 (1:50.707) Boys 4x100 Meter Relay ================================================================ School Finals ================================================================ 1 Bangor High School 'A' 49.00 2 Hampden Academy 'A' 49.79 3 Caribou High School 'A' 51.81 4 Brewer High School 'A' 56.01 5 Ellsworth High School 'A' 57.02 -- Orono High School 'A' DQ Out of zone Boys 4x400 Meter Relay ================================================================ School Finals ================================================================ 1 Orono High School 'A' 4:43.94 1:01.857 (1:01.857) 2:12.857 (1:11.000) 3:26.428 (1:13.572) 4:43.940 (1:17.512) 2 Brewer High School 'A' 4:44.78 1:07.107 (1:07.107) 2:14.893 (1:07.786) 3:32.071 (1:17.179) 4:44.773 (1:12.702) Boys High Jump ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Alex Newman-Hancock 12 Bucksport Hi 5-04.00 2 Dashel Knapp 10 Bangor High 5-02.00 3 Gryphon Nobel-Brown 9 Mt. Desert I J5-02.00 4 Elouan Lehner 12 Hampden Acad 4-08.00 4 Elijah Baker 9 Bangor High 4-08.00 6 Parker Kelley 11 Piscataquis 4-06.00 7 Ethan Leavitt 10 Bangor High J4-06.00 -- Nick Berry 10 Brewer High NH Boys Pole Vault ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Peyton Cates 10 Hampden Acad 8-00.00 2 Devonte Riopelle 10 Caribou High J8-00.00 3 Kaiden Schmersal 10 Bangor High 7-06.00 4 Aaron Belanger 11 Hermon High J7-06.00 5 Patrick Saltysiak 9 Mt. Desert I J7-06.00 6 Andrew West 10 Brewer High J7-06.00 6 Anthony Godfrey 10 Bangor High J7-06.00 8 Michael McAfee 9 Brewer High 6-06.00 9 Connor Courtney 10 Searsport Di J6-06.00 10 Ben Fidler 9 Bangor High 5-06.00 -- Ian Robichaud 9 Hampden Acad NH Boys Long Jump ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Jordan Pettway 9 Bangor High 17-05.50 2 Gryphon Nobel-Brown 9 Mt. Desert I 17-00.75 3 BamiDele Odeleye 10 Brewer High 16-11.50 4 Alex Newman-Hancock 12 Bucksport Hi 16-09.50 5 Ryder Drinkert 10 Orono High S 16-07.25 6 Elijah Baker 9 Bangor High 15-08.50 7 Luke Soctomah 11 Orono High S 14-05.75 8 Gabe Tibbetts 10 Brewer High 14-04.50 9 Daynen Stewart 9 Bucksport Hi 14-03.00 10 Jasper Firkin 10 Orono High S 14-00.50 11 Gabe Hanscom 11 Narraguagus 13-11.00 12 Preston McLean 9 Brewer High 13-09.00 13 Casyn Rushlow 9 Central High 13-06.75 14 Leron Nguyen 9 Bangor High 13-05.75 15 Keon Chase 11 Orono High S 13-05.50 16 Jack Doane 9 Central High 13-03.50 17 Jack Murry 9 Foxcroft Aca 13-02.50 18 Parker Hopkins 9 Brewer High 13-01.00 19 Connor Ladd 9 Central High 12-09.00 20 Riley Scott 9 Bangor Chris 12-05.00 21 Nick Berry 10 Brewer High 12-03.50 21 Geoffrey Beane 9 Mt. Desert I 12-03.50 23 Elvis Rockwell 10 Mt. Desert I 11-07.25 24 Caleb Leathers 12 Bangor Chris 11-05.00 25 Chhoterith Tycheatvisoth 10 Foxcroft Aca 10-06.00 26 Joshua Bubar 10 Bangor Chris 8-11.00 -- Abdul Kombe 10 Bucksport Hi FOUL Boys Triple Jump ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Isaac Ladd 9 Central High 29-03.00 2 Kodiak Gerken 10 Mattanawcook 28-04.50 3 Teddy Dickson-Smith 11 Sumner Memor 27-05.50 Boys Shot Put ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Jack Morrison 9 Bucksport Hi 36-11.00 2 Graham Higgins 11 Orono High S 36-02.00 3 Kevin Carpenter 10 Brewer High 34-08.50 4 Antoine Francis 12 Orono High S 34-08.00 5 Ashton Duran 11 Orono High S 34-05.00 6 Draven Bourque 12 Orono High S 33-02.50 7 Brady Jerome 9 Dexter Regio 33-00.00 8 Andrew Wolfertz 11 Old Town Hig 32-07.50 9 Kane Cookson-Goodridge 9 Brewer High 31-08.25 10 Adrian Russell 12 Bucksport Hi 31-07.00 11 Michael Giggey 9 Brewer High 30-09.75 12 Dyllan Maple 10 Presque Isle 30-05.00 13 Noah Holland 9 Presque Isle 30-04.00 14 Jonathan McCollium 10 Caribou High 30-03.25 15 Timothy Macneil 10 Piscataquis 30-02.50 16 Aiden Unobskey 10 Brewer High 30-01.00 17 Chase Dodge 10 Old Town Hig 29-11.00 18 Thomas Burgess 10 Dexter Regio 29-08.50 19 Sam Ingram 12 Mt. Desert I 29-03.75 20 Cody Hopkins 10 Mt. Desert I 29-00.00 21 Shane Lumbatis 11 Mt. Desert I 28-06.75 22 LJ Nicholas 10 Brewer High 28-00.50 23 Nye Weeks 10 Ellsworth Hi 27-05.00 24 Colby Sproul 9 Hampden Acad 27-04.25 25 Alex Race 12 Dexter Regio 27-01.00 26 Thompson (Ed) Crockett 10 Penquis Vall 27-00.00 27 Josh Reardon 9 Central High 26-09.25 28 Nathaniel Larson 9 Brewer High 26-07.00 29 Ethan Lewis 9 Penquis Vall 26-06.50 30 Aiden Burgess 10 Brewer High 25-10.00 31 Brady Poulin 12 Orono High S 25-00.25 32 Dominic Hamm 10 Ellsworth Hi 25-00.00 33 Matt Needham 11 Orono High S 24-08.50 34 Elijah Bromfield 12 Orono High S 24-07.00 35 Jacson Saunders 10 Bucksport Hi 24-01.00 36 Daniel Turgeon 9 Foxcroft Aca 24-00.50 37 Chhoterith Tycheatvisoth 10 Foxcroft Aca 24-00.00 38 Evan Beals 11 Mt. Desert I 23-10.25 39 Hayden Brophy 9 Mt. Desert I 23-09.50 40 Brenden Willett 9 Sumner Memor 23-09.00 41 Dylan Svigelj 10 Hampden Acad 23-04.75 42 Caleb Pelkey 9 Dexter Regio 23-01.50 43 Cole Andrei 10 Hermon High 21-01.00 44 Aric Gleason 10 Ellsworth Hi 21-00.25 45 Zackary Whitmore 10 Central High 20-01.00 46 Tristan Goodwin 10 Penquis Vall 18-03.50 47 Arrin Crocker 9 Caribou High 15-02.25 -- Samuel McCarthy 12 Bangor High FOUL Boys Discus Throw ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Michael Rene 10 Hermon High 108-09 2 Isiah Corson 11 Ellsworth Hi 106-05 3 Sam Ingram 12 Mt. Desert I 94-01 4 Michael Giggey 9 Brewer High 93-06 5 Samuel McCarthy 12 Bangor High 91-03 6 Jonathan McCollium 10 Caribou High 87-02 7 Benjamin Hooper 9 Hampden Acad 85-01 8 Dyllan Maple 10 Presque Isle 84-04 9 Ethan Lewis 9 Penquis Vall 84-03 10 Shane Lumbatis 11 Mt. Desert I 77-06 10 Kane Cookson-Goodridge 9 Brewer High 77-06 12 Joseph Brasslett 9 Central High 77-00 13 James Rice 10 Hampden Acad 76-07 14 Brady Jerome 9 Dexter Regio 76-02 15 Trevor Boucher 10 Caribou High 75-08 16 Jakob Hafford 10 Presque Isle 75-04 17 Adrian Russell 12 Bucksport Hi 75-02 18 James Chenkin 10 Penquis Vall 74-10 19 Wyatt Bradford 10 Brewer High 73-01 20 Dylan Lutz 12 Narraguagus 72-10 21 Trenton Hanscom 9 Dexter Regio 71-11 22 Dominic Hamm 10 Ellsworth Hi 70-05 23 Graham Higgins 11 Orono High S 69-08 24 Cole Andrei 10 Hermon High 69-04 25 Elliot Gandarillas 11 Brewer High 68-01 26 LJ Nicholas 10 Brewer High 66-01 27 Jacson Saunders 10 Bucksport Hi 65-00 28 Alex Race 12 Dexter Regio 64-04 29 Aiden Burgess 10 Brewer High 63-07 30 Caleb Pelkey 9 Dexter Regio 61-06 31 Rowan Preston-Schreck 9 Mt. Desert I 60-10 32 Wynn Therrien 12 Bucksport Hi 60-02 33 William Steph 10 Sumner Memor 60-01 34 Dylan Svigelj 10 Hampden Acad 59-04 35 Nathaniel Larson 9 Brewer High 58-06 36 Peter Kelley 9 Mt. Desert I 57-04 37 Aiden Unobskey 10 Brewer High 54-03 37 Daniel Turgeon 9 Foxcroft Aca 54-03 39 Glenn Keene 11 Bucksport Hi 53-06 40 Emery Palmer 9 Hampden Acad 52-05 41 Zackary Whitmore 10 Central High 51-08 42 Hayden Brophy 9 Mt. Desert I 50-10 43 Ian Robichaud 9 Hampden Acad 49-10 44 Jonathan Macneil 10 Piscataquis 49-00 45 Noah Osborne 9 Hampden Acad 45-09 46 Evan Beals 11 Mt. Desert I 44-05 47 Tristan Goodwin 10 Penquis Vall 42-02 48 Evan Weldon 9 Hampden Acad 37-02 49 Jacob Turner 10 Mattanawcook 24-10 -- Arrin Crocker 9 Caribou High FOUL -- Teddy Dickson-Smith 11 Sumner Memor FOUL -- Cody Hopkins 10 Mt. Desert I FOUL -- Kevin Carpenter 10 Brewer High FOUL -- Nye Weeks 10 Ellsworth Hi FOUL -- Sam Wingard 10 Orono High S FOUL -- Gabe Hanscom 11 Narraguagus FOUL Boys Javelin Throw ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Draven Bourque 12 Orono High S 117-09 2 James Rice 10 Hampden Acad 113-07 3 Joe Haffenreffer 11 Penquis Vall 105-09 4 Chase Dodge 10 Old Town Hig 104-08 5 Dylan Lutz 12 Narraguagus 104-02 6 Jack Morrison 9 Bucksport Hi 99-11 7 Andrew Ring 11 Caribou High 99-00 8 Ryder Drinkert 10 Orono High S 97-06 9 Elliot Straubel 9 Bangor Chris 97-03 10 Billy Sanborn 12 Penquis Vall 96-00 11 Dakota Fahey 11 Narraguagus 95-11 12 Rowan Preston-Schreck 9 Mt. Desert I 95-02 13 James Chenkin 10 Penquis Vall 91-03 14 Brady Poulin 12 Orono High S 85-03 14 Parker Kelley 11 Piscataquis 85-03 16 Matthew Gonzales 10 Brewer High 84-09 17 Braden Gray 11 Bucksport Hi 84-07 18 Matt Needham 11 Orono High S 83-06 19 Feleke Lynch 11 Mt. Desert I 82-07 20 Andrew Wolfertz 11 Old Town Hig 81-11 20 Emery Palmer 9 Hampden Acad 81-11 22 Elliot Gandarillas 11 Brewer High 77-03 23 Colby Sproul 9 Hampden Acad 77-00 24 Cody Leighton 10 Narraguagus 76-06 25 Timothy Macneil 10 Piscataquis 74-11 26 Bradien Frakes 10 Caribou High 73-11 27 Elijah Bromfield 12 Orono High S 72-02 28 Trevor Boucher 10 Caribou High 71-02 29 Thomas Burgess 10 Dexter Regio 69-02 30 Thompson (Ed) Crockett 10 Penquis Vall 67-11 31 Josh Reardon 9 Central High 67-08 32 Wyatt Bradford 10 Brewer High 65-10 33 Keon Chase 11 Orono High S 62-02 34 Glenn Keene 11 Bucksport Hi 60-09 35 Wynn Therrien 12 Bucksport Hi 58-10 36 Daynen Stewart 9 Bucksport Hi 57-05 37 Cole Andrei 10 Hermon High 54-07 38 Caleb Leathers 12 Bangor Chris 51-07 39 Evan Weldon 9 Hampden Acad 51-02 40 Peter Kelley 9 Mt. Desert I 50-01 41 Jeremy Bennett 9 Mt. Desert I 48-04 42 William Steph 10 Sumner Memor 46-10 43 Daniel Turgeon 9 Foxcroft Aca 43-07 44 Jonathan Macneil 10 Piscataquis 40-09 45 Noah Osborne 9 Hampden Acad 39-07 46 Grant Higgins 12 Piscataquis 32-02