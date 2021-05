PVC JV Track and Field Championships – May 26 [RESULTS]

With the Penobscot Valley Track and Field Championships set for Friday, May 28th at Hampden High School, the PVC JV Track and Field Championships were held Wednesday, May 26th at the Brewer Track and Field Complex at the Brewer Community School. Here are the results. Congratulations to all!

Results courtesy of Sub 5

Girls 100 Meter Dash =================================================================== Name Year School Prelims H# =================================================================== Preliminaries 1 Lindsey Chandler SR Greenville 14.14q 3 2 Abigail Talon SO Old Town 14.77q 3 3 Emma Gaecklein JR Searsport 15.11q 2 4 Julie Mattson JR ELLS 15.33q 3 5 Lina Markovich FR Bangor 15.39q 3 6 Savannah Hasham SO ELLS 15.45q 3 7 Katie Kinney JR Bangor Christian 15.63q 3 8 Sky Guzy SO Penquis 15.78q 2 9 Landyn Hyde SO Car 15.88 3 10 Alexis Colfer SR Bangor Christian 15.98 2 11 Emalee McCorrison SO Central 16.12 1 12 Mackenzie Lagasse FR Car 16.17 2 13 Paige Weidman FR Foxcroft 16.20 2 14 Megan Stewart JR Central 16.23 1 15 Jayde Stone FR Searsport 16.30 2 16 Olivia Gray SR Mount Desert 16.33 2 17 Sophia Murphy FR Mount Desert 16.35 1 18 Ruby Rideout JR Foxcroft 16.90 2 19 Mariah Young SR Central 22.07 1 Girls 100 Meter Dash ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= Finals 1 Lindsey Chandler SR Greenville 14.43 2 Abigail Talon SO Old Town 14.87 3 Emma Gaecklein JR Searsport 15.00 4 Savannah Hasham SO ELLS 15.32 5 Lina Markovich FR Bangor 15.38 6 Sky Guzy SO Penquis 15.64 7 Katie Kinney JR Bangor Christian 15.67 Girls 200 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Lindsey Chandler SR Greenville 30.08 2 2 Caroline Mazjai SO ELLS 30.53 2 3 Abigail Talon SO Old Town 31.85 2 4 Savannah Hasham SO ELLS 32.44 2 5 Lina Markovich FR Bangor 32.87 2 6 Alexis Colfer SR Bangor Christian 33.82 2 7 Paige Weidman FR Foxcroft 34.18 1 8 Rebekah Demers JR Foxcroft 34.52 1 9 Gabi Caron SO Presque Isle 34.65 1 10 Olivia Gray SR Mount Desert 34.98 1 11 Selina Turgeon SR Hampden 1:02.88 1 Girls 400 Meter Dash ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Olivia Underwood JR Mount Desert 1:12.47 2 Kenzie Murray SO Brewer 1:16.26 Girls 800 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Elle Yarborough FR Mount Desert 2:44.21 2 Alison St. Peter FR Bangor 2:49.22 3 Grace Henry SO Brewer 2:51.02 4 Kat Kohtala SO Orono 2:51.76 5 Piper Soares SO Mount Desert 2:54.42 6 Lexi Simard JR Mount Desert 2:57.63 7 Sophia Nepton SO Old Town 3:00.34 8 Zoe Yerxa FR Old Town 3:00.44 9 Olivia Underwood JR Mount Desert 3:00.90 10 Hannah McBreairty-Frye SO ELLS 3:17.27 11 Abby MacDonald SO Bangor 3:33.57 12 Mikaela Spooner JR Car 3:53.49 13 Kaitlyn Nadeau SR Car 4:01.84 Girls 1600 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Piper Soares SO Mount Desert 6:21.85 2 Macy Farrington SO Brewer 6:42.84 3 Mikaela Spooner JR Car 7:25.59 4 Abby MacDonald SO Bangor 7:39.08 5 Emma Butterfield JR Brewer 8:14.54 Girls 100 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Jessica Cobb SR Greenville 20.69 2 Jai Temple FR Orono 21.62 Girls 300 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Jessica Cobb SR Greenville 57.81 Girls 4x100 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Caribou High School 'A' 1:09.01 1) Kaitlyn Nadeau SR 2) Mikaela Spooner JR 3) Mackenzie Lagasse FR 4) Landyn Hyde SO -- Old Town High School 'A' DQ 1) Abigail Talon SO 2) Danica Flewelling FR 3) Emma Trefts FR 4) Elizabeth Curtis JR Girls 4x400 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Brewer High School 'A' 5:25.91 1) Nani Soto SO 2) Emma Butterfield JR 3) Grace Henry SO 4) Kenzie Murray SO Girls High Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Lainey Thai SO Bangor 4-00.00 2 Alyssa Rainey FR Hampden J4-00.00 3 Sophia Nepton SO Old Town J4-00.00 4 Denali Wagstaff FR Mount Desert J4-00.00 5 Erinn Kelly SO Presque Isle 3-10.00 -- Elizabeth Curtis JR Old Town NH Girls Pole Vault ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Sophia Murphy FR Mount Desert 6-00.00 2 Sydney Caldwell SR Orono 5-06.00 2 Nani Soto SO Brewer 5-06.00 -- Sage Cole JR Central NH Girls Long Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Jolie Deal SO Mount Desert 14-00.50 2 Abby Mazjai SR ELLS 13-06.50 3 Lainey Thai SO Bangor 13-02.50 4 Jai Temple FR Orono 13-01.25 5 Julie Mattson JR ELLS 12-11.75 6 Emma Trefts FR Old Town 12-05.75 7 Rebekah Demers JR Foxcroft 11-08.75 8 Elizabeth Curtis JR Old Town 11-07.00 9 Danica Flewelling FR Old Town 11-06.25 10 Sophia Murphy FR Mount Desert 11-05.50 11 Hannah Farnsworth FR ELLS 11-00.75 12 Sky Guzy SO Penquis 10-11.00 13 Emalee McCorrison SO Central 10-10.00 14 Mallie O'Meara SR Old Town 10-09.75 15 Megan Stewart JR Central 10-09.50 16 Skylar Larabee JR Greenville 10-09.00 17 Nani Soto SO Brewer 10-07.00 18 Tami Cummings SO Dexter 10-06.00 19 Gabi Caron SO Presque Isle 10-03.00 20 Ruby Rideout JR Foxcroft 9-07.50 21 Kaitlyn Nadeau SR Car 9-07.00 22 Hannah McBreairty-Frye SO ELLS 9-06.75 23 Layla Chai FR Penquis 9-05.75 24 Ariana Murray FR Old Town 9-03.25 Girls Triple Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Abby Mazjai SR ELLS 29-03.00 2 Jolie Deal SO Mount Desert 28-04.00 3 Caroline Mazjai SO ELLS 27-05.50 4 Lainey Thai SO Bangor 26-02.00 5 Zoe Yerxa FR Old Town 25-08.50 6 Emma Trefts FR Old Town 24-11.50 7 Danica Flewelling FR Old Town 24-10.50 8 Mallie O'Meara SR Old Town 23-08.00 Girls Shot Put ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Abby Look SO Brewer 24-11.00 2 Abigail Quimby FR Brewer 22-08.50 3 Taylor Marston SO Presque Isle 22-05.50 4 Mallory Parks JR Hampden 21-04.75 5 Pheona El-Hajj FR Hampden 21-02.50 6 Annie Bickerstaff JR Central 21-00.00 7 Madison Williams SR Mount Desert 20-04.75 8 Sage Cole JR Central 19-07.00 9 Jacqueline Cox FR Brewer 19-06.75 10 Kendall Hanson FR Central 14-04.50 11 Syreniti Grant SO Penquis 12-09.00 12 Selina Turgeon SR Hampden 11-02.50 Girls Discus Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Taylor Marston SO Presque Isle 74-10 2 Abby Look SO Brewer 71-03 3 Anna Gray SO Hermon 69-02 4 Jessica Cobb SR Greenville 66-11 5 Abigail Quimby FR Brewer 65-03 6 Denali Wagstaff FR Mount Desert 62-09 7 Hannah Farnsworth FR ELLS 62-08 8 Lillian Philbrook SR ELLS 62-01 9 Annie Bickerstaff JR Central 59-06 10 Mallory Parks JR Hampden 58-00 11 Priscilla Briggs SR Brewer 50-06 12 Emma Gaecklein JR Searsport 48-10 13 Lilith Robbins FR Orono 47-11 14 Caleigh Tasker SO Hermon 44-10 15 Jacqueline Cox FR Brewer 41-11 16 Skylar Larabee JR Greenville 40-02 17 Brianna Fairbrother FR Searsport 39-01 Girls Javelin Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Mackenzie Lagasse FR Car 65-06 2 Maria Morales JR Foxcroft 60-06 3 Alyssa Rainey FR Hampden 59-04 4 Jayde Stone FR Searsport 57-01 5 Landyn Hyde SO Car 56-02 6 Lillian Philbrook SR ELLS 54-07 7 Teakin Nickerson FR Searsport 50-04 8 Gabi Caron SO Presque Isle 50-01 9 Pheona El-Hajj FR Hampden 49-09 10 Brianna Fairbrother FR Searsport 38-09 11 Priscilla Briggs SR Brewer 38-04 12 Kendall Hanson FR Central 37-01 13 Caleigh Tasker SO Hermon 34-05 14 Lilith Robbins FR Orono 32-00 15 Mariah Young SR Central 16-06 Girls 1600 Meter Race Walk ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Ariana Murray FR Old Town 12:51.94 Boys 100 Meter Dash =================================================================== Name Year School Prelims H# =================================================================== Preliminaries 1 Devin Wright SO Car 12.64q 4 2 Thanakorn Taentlek SO Searsport 12.65q 4 3 Chase Hardwick SO ELLS 12.72q 4 4 Cole Nadeau JR Presque Isle 12.95q 4 5 Jacob Burns SO Brewer 13.03q 4 6 Liam Cormier FR Brewer 13.05q 4 7 Dominick Harriman SO Hermon 13.21q 4 8 Devin Lauritsen SO Greenville 13.41q 3 9 Lucas Fendl JR ELLS 13.56 3 10 Colby Oiler SO Hermon 13.62 3 11 Bailey Bishoff SR ELLS 13.66 4 12 Daniel Canarr FR Brewer 13.69 3 13 Julian Dennison SO Sumner 13.97 3 14 Daniel Freudig FR Mount Desert 14.10 3 15 Fred Beem` SO Dexter 14.25 3 16 Joshua Orellana-Cramer FR Sumner 14.41 2 17 Zakary Gahagan SO Penquis 14.61 2 18 Zachary King FR Central 14.63 2 19 Chris Nichols FR Bangor 14.71 3 20 David Morse SO Hampden 15.20 1 21 Gabriel Murphy SO Central 15.21 2 22 Trey Newcomb FR Presque Isle 15.90 2 23 Asa Berry FR Sumner 16.76 1 24 Gene Turner SR Greenville 17.19 2 25 Camden Valentine FR Hampden 20.07 1 Boys 100 Meter Dash ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= Finals 1 Devin Wright SO Car 12.57 2 Thanakorn Taentlek SO Searsport 12.60 3 Chase Hardwick SO ELLS 12.76 4 Liam Cormier FR Brewer 12.87 5 Cole Nadeau JR Presque Isle 13.12 6 Jacob Burns SO Brewer 13.36 7 Devin Lauritsen SO Greenville 13.85 Boys 200 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Chase Hardwick SO ELLS 26.10 2 2 Andrew Lobley JR Brewer 26.48 2 3 Cole Nadeau JR Presque Isle 26.85 2 4 Dominick Harriman SO Hermon 27.75 2 5 Colby Oiler SO Hermon 28.05 2 6 Julian Dennison SO Sumner 29.51 2 7 Joshua Orellana-Cramer FR Sumner 30.40 1 8 Zakary Gahagan SO Penquis 30.49 2 9 Kyler Freeman FR ELLS 30.60 2 10 Connor Robinson FR ELLS 30.74 1 11 Drew Turgeon FR Hampden 33.77 1 12 Asa Berry FR Sumner 35.77 1 Boys 400 Meter Dash ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Devin Wright SO Car 59.09 2 Jayden Brawn JR Old Town 1:01.72 3 Devon Lagasse JR Old Town 1:03.52 4 Logan Madden JR Old Town 1:05.29 5 Zachary Peirce FR Foxcroft 1:05.76 6 Hunter Barnes SO Greenville 1:05.84 7 Lucas Fendl JR ELLS 1:06.04 Boys 800 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 James Bertolino SO Brewer 2:19.93 2 Roland Ladd JR Bangor 2:25.35 3 Caleb Green FR Presque Isle 2:29.13 4 Alex Jacob DeWitt JR ELLS 2:34.45 5 Tristan Downer FR Hampden 2:41.41 6 Aaron Lyon JR Brewer 2:41.52 7 Aiden McAlexander FR Brewer 2:44.69 8 Logan Hinson SO Foxcroft 2:56.50 9 Riley Poulin-Bickford SR Bangor 3:00.24 10 Joseph Nelson SO Foxcroft 3:01.05 11 Jack Moring JR Bangor 3:11.37 12 Matthew Cormier FR ELLS 3:12.17 Boys 1600 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Isaac Drayton FR Car 5:13.59 2 Quinn D'Alessio JR Bangor 5:14.59 3 Matthew Cormier FR ELLS 5:38.83 4 Darren Easler JR ELLS 5:41.75 5 Jayden Richards FR Brewer 5:51.41 6 Lynx Fabian JR Mount Desert 5:54.39 7 Alex Jacob DeWitt JR ELLS 5:56.98 8 Logan Hinson SO Foxcroft 6:02.47 9 Jack Moring JR Bangor 6:11.64 10 Christopher Rice FR Bangor 6:14.42 11 Maxwell Trecartin SR Bangor 6:15.30 12 Joseph Nelson SO Foxcroft 6:16.95 13 Riley Poulin-Bickford SR Bangor 6:25.26 14 Ashton Carusoe FR Bangor 6:25.36 15 Will Caron SO Bangor 7:10.67 Boys 3200 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Trevor Parlee FR Brewer 11:19.79 2 Ephraim Willey SO Car 11:28.53 Boys 110 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Alexander Boudreau FR ELLS 21.45 2 Kyler Freeman FR ELLS 25.04 Boys 300 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Rowen Tate FR ELLS 50.64 2 Lynx Fabian JR Mount Desert 56.86 3 Alexander Boudreau FR ELLS 1:00.07 Boys 4x100 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Brewer High School 'A' 50.66 1) Jacob Burns SO 2) Liam Cormier FR 3) Daniel Canarr FR 4) Andrew Lobley JR 2 Caribou High School 'A' 52.65 1) Devin Wright SO 2) Ephraim Willey SO 3) Konnor Huckins SO 4) Isaac Drayton FR 3 Caribou High School 'B' 58.46 1) Alex Ring SR 2) Logan Longley SR 3) Alex Dumond SR 4) Jim O'Meara FR Boys 4x400 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Old Town High School 'A' 4:19.72 1) Devon Lagasse JR 2) Griffin Murray SO 3) Logan Madden JR 4) Jayden Brawn JR 2 Brewer High School 'A' 4:48.11 1) Jayden Richards FR 2) Aaron Lyon JR 3) Aiden McAlexander FR 4) James Bertolino SO Boys High Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Nicholas Sullivan SR Old Town 5-02.00 2 Jordan Spencer SO Old Town 5-00.00 3 Griffin Murray SO Old Town 4-06.00 4 Brady Dunham JR Bangor Christian 4-04.00 Boys Pole Vault ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Darren Easler JR ELLS 8-06.00 2 Daniel Canarr FR Brewer J8-06.00 3 Daniel Freudig FR Mount Desert 7-06.00 4 Isaac Drayton FR Car J7-06.00 5 Jim O'Meara FR Car 7-00.00 6 Liam Cormier FR Brewer 6-06.00 Boys Long Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Aiden Searway JR Hermon 17-04.00 2 Nicholas Sullivan SR Old Town 17-01.25 3 Jayden Brawn JR Old Town J17-01.25 4 Konnor Huckins SO Car 17-00.00 5 Jacob Burns SO Brewer J17-00.00 6 Tristan Downer FR Hampden 16-08.50 7 Devin Lauritsen SO Greenville 16-07.25 8 Bailey Bishoff SR ELLS 15-11.00 9 Caleb Green FR Presque Isle 14-04.50 10 Zachary Peirce FR Foxcroft 13-10.50 11 Devon Lagasse JR Old Town 13-08.00 12 Connor Robinson FR ELLS 13-06.50 13 Chris Nichols FR Bangor 13-05.00 14 David Morse SO Hampden 13-04.00 15 Zachary King FR Central 12-07.50 16 Nathan Hamilton SR Central 12-01.50 17 Brady Dunham JR Bangor Christian 11-04.25 18 Ian Cottrell FR Searsport 10-10.50 19 Trey Newcomb FR Presque Isle 8-11.75 Boys Triple Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Konnor Huckins SO Car 35-05.25 2 Andrew Lobley JR Brewer 33-00.00 3 Griffin Murray SO Old Town 32-04.75 4 Aiden Searway JR Hermon 31-08.75 5 Colby Oiler SO Hermon 31-05.50 6 Rowen Tate FR ELLS 30-05.00 7 Nathan Hamilton SR Central 25-00.00 Boys Shot Put ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Austin Lozano FR Bangor 36-02.50 2 Dylan LaPlante SO Hampden 36-00.25 3 Ian Randall FR Bangor 35-05.00 4 Casey Ryan McDonald FR ELLS 33-11.00 5 Noah Hughes SR ELLS 33-06.50 6 Jacob Rivera SR Brewer 33-02.50 7 Sam Bridges JR Bangor Christian 31-06.00 8 Alex Dumond SR Car 30-06.00 9 Jacob Johnson FR Foxcroft 29-07.75 9 Liam McAlexander SO Brewer 29-07.75 11 Alex Ring SR Car 29-05.00 12 Jackson Elkins SR Hampden 29-01.50 13 Joshua Bradley FR Brewer 29-01.00 14 Andrew Pierce SR Greenville 28-09.50 15 Joshua Legassie JR Dexter 28-02.00 16 Logan Longley SR Car 27-10.50 17 Ethyn Lolar JR Orono 27-08.50 18 Jebidyah Higgins FR Brewer 27-07.50 19 Laithe Allen SO Searsport 27-00.00 20 Henry Kreider SR Foxcroft 26-02.25 21 Thomas Hilton SO ELLS 25-11.00 22 Austin Clukey SR Penquis 25-08.75 23 Isaiah Corson FR ELLS 25-03.75 24 Samuel Ingram SO Mount Desert 24-07.25 25 Nick Higgins SR Old Town 24-03.50 26 Cameron Fahsel FR Brewer 24-01.00 27 John Allen SO ELLS 21-08.50 28 Colby Treat FR Searsport 21-02.50 29 Trey Newcomb FR Presque Isle 12-05.25 -- Andrew James SO Mount Desert FOUL Boys Discus Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Isaak Lane SR Brewer 98-10 2 Alex Ring SR Car 92-02 3 Ian Randall FR Bangor 91-11 4 Reece Mellits SR Hermon 91-08 5 Casey Ryan McDonald FR ELLS 89-07 6 Andrew James SO Mount Desert 85-04 7 Alex Dumond SR Car 82-01 8 Noah Hughes SR ELLS J82-01 9 Andrew Pierce SR Greenville 79-10 10 Nick Higgins SR Old Town 79-04 11 Youssef Elhefnawi FR Bangor 77-02 12 Triton Tall SR Brewer 75-11 13 Sam Bridges JR Bangor Christian 74-07 14 Joshua Bradley FR Brewer 74-01 15 Henry Kreider SR Foxcroft 72-07 16 Thanakorn Taentlek SO Searsport 72-05 17 Cameron Fahsel FR Brewer 72-03 18 Jordan Spencer SO Old Town 72-01 19 Samuel Ingram SO Mount Desert 71-01 20 Ethyn Lolar JR Orono 70-07 21 Laithe Allen SO Searsport 70-05 22 Logan Longley SR Car 69-09 23 Austin Clukey SR Penquis 69-08 24 Cody Matson SR Brewer 68-10 25 Wesley Keim SO ELLS 68-05 26 Jebidyah Higgins FR Brewer 68-02 27 Avery Redding FR Old Town 67-08 28 Isaiah Corson FR ELLS 67-06 29 Jackson Elkins SR Hampden 67-04 30 Austin Lozano FR Bangor 63-08 31 Joshua Legassie JR Dexter 62-10 32 Colby Treat FR Searsport 60-09 33 John Allen SO ELLS 58-10 34 Thomas Hilton SO ELLS 55-02 35 Izaak Krause SR Foxcroft 55-01 36 Edward Bell FR Car 40-09 37 Shane Craig FR Dexter 38-04 Boys Javelin Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Isaak Lane SR Brewer 114-04 2 Jacob Johnson FR Foxcroft 104-06 3 Reece Mellits SR Hermon 100-10 4 Andrew James SO Mount Desert 97-02 5 Dylan LaPlante SO Hampden 95-02 6 Wesley Keim SO ELLS 93-05 7 Ephraim Willey SO Car 93-03 8 Izaak Krause SR Foxcroft 92-07 9 Liam McAlexander SO Brewer 91-00 10 Fred Beem` SO Dexter 81-02 11 Austin Clukey SR Penquis 78-03 12 Gabriel Murphy SO Central 76-09 13 Avery Redding FR Old Town 75-11 14 Jacob Rivera SR Brewer 74-10 15 Jim O'Meara FR Car 66-03 16 Shane Craig FR Dexter 66-02 17 Ian Cottrell FR Searsport 65-07 18 Youssef Elhefnawi FR Bangor 64-01 19 Gene Turner SR Greenville 63-10 20 Triton Tall SR Brewer 63-01 21 Cody Matson SR Brewer 57-04 22 Drew Turgeon FR Hampden 51-04 23 Zakary Gahagan SO Penquis 49-06 24 Camden Valentine FR Hampden 34-02 -- Samuel Ingram SO Mount Desert FOUL Boys 1600 Meter Race Walk ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Edward Bell FR Car 11:50.12