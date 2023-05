The Region 1 (Aroostook County) Tennis State single qualifying matches took place in Caribou on Saturday, May 6th. Here are the results.

Thanks to Rene Cloukey from WAGM for forwarding them to us.

Girls Bracket:

Prelim:

Abbie Cormier (Van Buren) def. Peyton McKinely (Presque Isle) 8-0

First Round:

#1 Ashlyn Bouchard (Caribou) def. Abbie Cormier (Van Buren) 8-2

#2 Anah Albert (Ft. Kent) def. Bobbi Guerrette (Presque Isle) 8-0

#3 Hannah Blanchette (Madawaska) def. Joslyn Griffeth (Caribou) 8-5

#4 Julia Cyr (Ft. Kent) def. Madison Thibault (Caribou) 8-2

#5 Emberlie McIntyre (Caribou) def. Taylor Walton (Presque Isle) 8-0

Adriana Deschaine (Van Buren) def. #6 Hannah Lovely (Ft. Kent) 8-6

#7 Mallory Beauliue (Van Buren) def. Mariah Peterson (Houlton) 8-1

#8 Sophie Lorom (Houlton) def. Mia Voisine (Ft. Kent) 8-6

#9 Ella Bennett (Caribou) def. Breanna Ouellette (Madawaska) 8-1

#10 Ryan Perfitt (Houlton) def. Hailey Blanchette (Madawaska) 8-1

Qualifying Round:

#1 Ashlyn Bouchard (Caribou) def. Ryan Perfitt (Houlton) 6-2, 6-0

#2 Anah Albert (Ft. Kent) def. Ella Bennett 6-1, 6-1

#3 Hannah Blanchette (Madawaska) def. Sophie Lorom (Houlton) 6-4, 1-6, 6-1

#4 Julia Cyr (Ft. Kent) def. Mallory Beaulieu (Van Buren) 6-4, 6-1

#5 Emberlie McIntyre (Caribou) def. Adriana Deschaine (Van Buren) 7-6 (7-2), 6-1

Final Seeds:

#1 Ashlyn Bouchard, Caribou

#2 Anah Albert, Ft. Kent

#3 Hannah Blanchette, Madawaska

#4 Julia Cyr, Ft. Kent

#5 Emberlie McIntyre, Caribou

Boys Bracket:

Prelim:

Garret White (Presque Isle) def. Bryce Valcourt (Ft. Kent) 8-3

First Round:

#1 Xavier Deschaine (Van Buren) def. Garrett White (Presque Isle) 8-0

#2 Mikail Deschaine (Van Buren) def. Quinn Michaud (Ft. Kent) 8-3

#3 Sam Hebert (Caribou) def. Oliver Caron (Ft. Kent) 8-0

#4 Isaac Staples (Presque Isle) def. Isaac Rioux (Van Buren) 8-1

#5 Nathan Voisine (Ft. Kent) def. Ben Bouchard (Caribou) 8-2

#6 Garett Letourneau (Presque Isle) def. Jared Toner (Houlton) 8-0

#7 Mason Merchant (Caribou) def. Connor Voisine (Ft. Kent) 8-0

#8 Sam Lausier (Madawaska) def. Alex Duprey (Presque Isle) 8-6

Carson Cyr (Madawaska) def. #9 Abe Bouchard (Caribou) 8-6

#10 Brady Gagnon (Madawaska def. Landyn Waldemarson (Caribou) 8-3

Qualifying Round:

#1 Xavier Deschaine (VB) def. Brady Gagnon (Madawaska) 6-0, 6-0

Carson Cyr (Madawaska) def. #2 Mikail Deschaine (Van Buren) 2-6, 7-5, 6-2

#3 Sam Hebert (Caribou) def. Sam Lausier (MAD) 5-7, 6-0, 6-0

#4 Isaac Staples (Presque Isle) def. Mason Merchant (Caribou) 6-3, 6-2

Garett Leterneau (Presque Isle) def. #5 Nathan Voisine (Ft. Kent) 6-7 (6-8), 7-6 (7-5), 6-4

Final Seeds (re-seeded):

#1 Xavier Deschaine, Van Buren

#2 Sam Hebert, Caribou

#3 Isaac Staples, Presque Isle

#4 Garett Leterneau, Presque Isle

#5 Carson Cyr, Madawaska