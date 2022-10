Ruth White and Orono Red Riots Run Wild at Class C State Championships

Ruth White and the Orono Red Riots Girls Cross Country Team dominated at the Class C Girls Cross Country Meet at Twin Brooks in Cumberland on Saturday, October 29th.

White continued her dominance, winning the meet with a time of 18:02.52. She will now defend her New England Championship in November.

The Team Results were

Orono 29 Houlton 71 Waynflete 98 Maranacook 109 GSA 119 Maine Coast Waldorf 171 MCI 186 Traip 188 Fort Kent 205

The Individual Times were

1 Ruth White 11 Orono High School 18:02.52 1

2 Teanne Ewings 10 Houlton/GHCA 19:29.93 2

3 Thea Crowley 12 George Stevens 19:49.05 3

4 Haley Williams 11 Winthrop 20:31.40

5 Clara White 9 Orono High School 20:35.50 4

6 Maya Boyington 9 Orono High School 20:38.79 5

7 Rahel Delaney 9 Maine Coast Waldorf 20:47.26 6

8 Natalie Johnson 10 Houlton/GHCA 20:47.97 7

9 Lina Martinez Nocito 12 Maranacook 21:14.11 8

10 Megan Gerbi 12 Orono High School 21:24.49 9

11 Peyton Estes 12 Madison 21:49.78

12 Ellie Brooks 12 Orono High School 21:53.55 10

13 Addison Verrill 11 Maine Central 22:01.49 11

14 Hadley Smith 9 North Yarmouth 22:02.91

15 Lucy Olson 9 Waynflete School 22:06.92 12

16 Bryanna Hagopian 9 Madison 22:08.02

17 Vivi Jenkins 10 Waynflete School 22:12.42 13

18 Elise Abbott 9 Traip Academy 22:18.02 14

19 Katherine Kohtala 12 Orono High School 22:20.60 15

20 Anna Siegel 11 Waynflete School 22:34.92 16

21 Brooke Buotte 12 Dirigo High School 22:49.30

22 Andrea Ross 9 Houlton/GHCA 22:56.13 17

23 Mia Mills 9 Jonesport Beals 22:57.60

24 Allyson Lewis 12 Monmouth Academy 23:02.91

25 Arianna Stiles-Martin 10 George Stevens 23:05.90 18

26 Lilly Mushlit 11 Maranacook 23:09.07 19

27 Bailey Townsend 9 George Stevens 23:10.36 20

28 Lydia Mccarthy 11 Narraguagus 23:11.75

29 Elsa Bergdahl 11 Maranacook 23:12.55 21

30 Breonna Dufresne 10 Richmond 23:15.25

31 McKenna Phillips 10 Houlton/GHCA 23:16.45 22

32 Cass MacCarthy 11 North Yarmouth 23:24.05

33 Joelle Hanscom 11 Houlton/GHCA 23:25.83 23

34 Toni Vaillancourt 12 Sacopee Valley 23:33.81

35 Leanne Ross 11 Houlton/GHCA 23:36.91 24

36 Rowan Tanguay 10 Fort Kent 23:43.97 25

37 Julia Truesdell 11 Boothbay/Wiscasset 23:48.63

38 Olympia Farrell 11 Maranacook 23:51.46 26

39 Alexa Johnson 9 Narraguagus 23:51.54

40 Charli Vaillancourt 12 Sacopee Valley 23:53.95

41 Abigail Hunt 12 Bucksport 24:02.21

42 Holly Hunt 12 Monmouth Academy 24:07.54

43 Emily Gilliam 11 Boothbay/Wiscasset 24:16.10

44 Rossella Ruzzetta 11 Orono High School 24:28.54 27

45 Grace Alexander 9 Waynflete School 24:32.27 28

46 Maeve Mechtenberg 11 Waynflete School 24:40.66 29

47 Maeve Lakin 9 Limestone/MSSM 24:41.17

48 Leah Kramer 10 Waynflete School 24:41.74 30

49 Lisa Poletto 12 Maine Central 24:50.75 31

50 Ashlyn Cashman 12 Narraguagus 24:56.23

51 Georgia Clews 9 George Stevens 25:06.81 32

52 Maren Berglund 11 Maine Coast Waldorf 25:13.44 33

53 Ella Martinez Nocito 10 Maranacook 25:14.30 34

54 Annabelle Reardon 12 Fort Kent 25:21.13 35

55 Victoria Ervin 9 Houlton/GHCA 25:22.91 36

56 Alma Ludwig 11 Traip Academy 25:25.92 37

57 Mira Kelly 12 Fort Kent 25:34.81 38

58 Aubrey Gifford 11 Lee Academy 25:35.24

59 Bailey O'Rourke 11 Calais High School 26:03.11

60 Lilith Buser 11 Maine Central 26:05.36 39

61 Hayden Bouffard 9 Traip Academy 26:17.42 40

62 Ella von Bremen 10 Maine Coast Waldorf 26:17.51 41

63 Murreal Wilmot 9 Maine Coast Waldorf 26:18.48 42

64 Ruby Nelson 12 Maranacook 26:28.36 43

65 Kestrel Linehan 10 Waynflete School 26:30.10 44

66 Sadie Latchlaw 10 Traip Academy 26:48.89 45

67 Ella Cote 9 Dirigo High School 26:49.75

68 Oceania Black 11 George Stevens 27:18.40 46

69 Claudia Minguez Ortiz 11 Maine Central 27:55.21 47

70 Kendra Bor 10 Maranacook 28:05.45 48

71 Lydia Sharp 11 Maine Coast Waldorf 28:06.73 49

72 Ruby Harrison 11 Maine Coast Waldorf 28:10.05 50

73 Charlotte Schatz 11 Maine Coast Waldorf 28:20.17 51

74 Samantha Saiauski 11 Traip Academy 28:32.55 52

75 Lily Oliver 10 Fort Kent 28:47.29 53

76 Addison Chasse 9 Fort Kent 28:47.32 54

77 Layla Kerr 9 Traip Academy 28:51.94 55

78 Danielle Callaghan 12 George Stevens 30:26.41 56

79 Violette Hermans 9 George Stevens 30:45.32 57

80 Ella Choi 10 Maine Central 38:03.93 58