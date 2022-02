Scarborough Wins Boys Class A Swim and Dive Championships Bangor 3rd

The Scarborough Red Storm Swim and Dive Team won the Class A Boy's State Swim and Dive Championship on Monday, February 21st. The Bangor Rams came in 3rd.

The Team Results were

Scarborough High School, 348. Falmouth High School, 263. Bangor High School, 200. South Portland High School, 195. Deering-Portland, 167. Edward Little-Leavitt, 164. Mt Ararat High School, 141. Kennebunk High School, 115. Gorham High School, 114. Messalonskee High School, 86. Thornton Academy, 83. Cheverus High School, 76. Brunswick High School, 33 Lewiston High School, 31 Camden Hills Regional HS, 28. Nokomis High School, 24. Cony High School, 21. Hampden Academy, 20. St. Dominics Academy, 18 Poland Regional HS, 15 Hebron Academy, 14. Biddeford High School, 13 Oceanside High School, 6. Sanford High School, 4.

Here are the individual results

Boys 200 Yard Medley Relay

1, Falmouth High School '' (Will Porter JR, Jack Carlson JR, Cole Gorsuch SO,

Patrick Gill SR), 1:38.91. 2, Scarborough High School '' (Evan Wardrop JR,

Jack Pillsbury SR, Stephen Ranger FR, Brendan Amann JR), 1:44.98. 3,

Deering-Portland '' (Chase Gagnon JR, Kiron Das SR, Fox Fernald SR, Beo

Endicott SR), 1:46.05. 4, Edward Little-Leavitt '' (Chase Leonardo FR, Gavin

Holbrook SO, Andrew Casares JR, Isaac Raymond SO), 1:47.18. 5, South Portland

High School '' (Jacob Ramos SR, Josh Lamour JR, Nick Reid JR, Blake Kierstead

SR), 1:50.14. 6, Gorham High School '' (Ryan Morrill FR, Evan Russo SR, Tommy

Pritchard SO, Macen Mitchell SR), 1:51.53. 7, Messalonskee High School ''

(Sean McCafferty JR, Nigel Thurston JR, Jadyn Arnold JR, Logan DeRaps JR),

1:56.61. 8, Bangor High School '' (Noah Varisco SR, Kevin Grover SR, Youssef

El Hefnawi SO, Simon Socolow SR), 1:56.67. 9, Cheverus High School '' (Michael

Moseley SR, Bao Bui SR, Brady Hale SO, Wyatt England SR), 2:00.17. 10,

Kennebunk High School '' (Eli Grabowski SR, Alec Midgley SR, Laird O'Brien SO,

Lucas Nadeau SR), 2:02.51. 11, Brunswick High School '' (Nathan Levy SR,

Bradley Vuong SR, Kipp Butts JR, Leo Venegas SO), 2:04.93. 12, Hampden Academy

'' (Jacob Brown SR, Ben Ricard FR, Tim St. Pierre FR, Benjamin Parsons JR),

2:16.53. 13, Lewiston High School '' (Mason Scardoni FR, Gavin Bavis SO,

Brandon Lynch SR, Yasin Hassan ), 2:25.30. 14, St. Dominics Academy '' (Samuel

Burnham SR, Patrick Manson SR, Joshua Parenteau FR, Daniel Burnham FR),

2:51.02. --, Thornton Academy '' (Liam Robbins SR, Sebastian Shields SO, Evan

Kurlanski JR, Aidan Hieger SR), DQ.

Boys 200 Yard Freestyle

1, Ethan Schulz, SCAR, 1:42.83. 2, Yandy Placeres, SCAR, 1:45.43. 3, Fritz

Oldenburg, BANG, 1:50.01. 4, Henry Lowery, KENN, 1:53.70. 5, Nick Reid, SP,

1:54.12. 6, James Branaugh, NOK, 1:55.32. 7, Sebastian Shields, THOR, 1:56.08.

8, Kiron Das, DPHS, 1:57.76. 9, Oliver Worner, CAMDN, 1:58.55. 10, Tommy

Pritchard, GOR, 1:59.38. 11, Peter Burton, BIDD, 2:00.27. 12, Brendan Amann,

SCAR, 2:00.42. 13, Isaac Raymond, ELEVT, 2:00.48. 14, Ethan Caster, FAL,

2:04.05. 15, Kai Nault, SP, 2:08.14. 16, Nathan Levy, BRUNS, 2:14.24.

Boys 200 Yard IM

1, Jack Pillsbury, SCAR, 2:00.12. 2, Calvin Comeau, SP, 2:03.57. 3, Andrew

Casares, ELEVT, 2:03.84. 4, Chase Gagnon, DPHS, 2:04.65. 5, Brady Hand, BANG,

2:05.83. 6, Keegan Rowe, MTA, 2:07.75. 7, Evan Russo, GOR, 2:09.21. 8, Owen

Kasper, SCAR, 2:10.54. 9, Jack Carlson, FAL, 2:11.30. 10, Tanner Johnson,

SCAR, 2:15.32. 11, Simon Socolow, BANG, 2:16.44. 12, Brady Hale, CHEV,

2:18.35. 13, Casey Whittaker, MTA, 2:23.09. 14, Logan DeRaps, MESS, 2:34.09.

--, Youssef El Hefnawi, BANG, DQ. --, Jacob Ramos, SP, DQ.

Boys 50 Yard Freestyle

1, Patrick Gill, FAL, 21.24. 2, Connor Prouty, BANG, 21.60. 3, Brennan

Fravert, SCAR, 22.58. 4, Fox Fernald, DPHS, 23.06. 5, Beo Endicott, DPHS,

23.21. 6, Aidan Saunders, MTA, 23.26. 7, Caleb Williams, MTA, 23.65. 8, James

Branaugh, NOK, 23.83. 9, Gavin Holbrook, ELEVT, 23.93. 10, Ethan Frumiento,

HEB, 24.11. 11, Gavin Bavis, LEW, 24.35. 12, Kevin Lu, FAL, 24.36. 13, Cameron

Lemieux, POL, 24.76. 14, George Bickham, CAMDN, 24.93. 15, Aidan Hieger, THOR,

25.02. 16, Simon Fox, OCEAN, 25.14. 17, Sean McCafferty, MESS, 25.17. 18,

Martin Glynn, MASS, 25.29. 19, Jacob Lu, FAL, 25.34. 20, Andrew Moore, SCAR,

25.36. 21, Justin Gould, SAN, 25.38. 21, Leo Venegas, BRUNS, 25.38. 21, Josh

Lamour, SP, 25.38. 24, Gregg O'Rourke, DPHS, 25.40. 25, Tyler Foster, CONY,

25.54. 26, Eli Grabowski, KENN, 25.61. 27, Camden Hom, CHEV, 25.78. 27, Macen

Mitchell, GOR, 25.78. 29, Reilly Williams, MTA, 26.08. 30, Ryan Morrill, GOR,

26.17. 31, Alec Midgley, KENN, 26.59. 32, Bradley Vuong, BRUNS, 27.02.

Boys 1 mtr Diving

(Finals) 1, Asher Ward, KENN, 304.85. 2, Noah Viola, SP, 262.85. 3, Evan

Saunders, SP, 248.80.

Boys 1 mtr Diving

(Semi-Finals) 1, Asher Ward, KENN, 226.75. 2, Noah Viola, SP, 198.90. 3, Evan

Saunders, SP, 183.85.

Boys 1 mtr Diving

(Preliminaries) 1, Asher Ward, KENN, 135.65. 2, Noah Viola, SP, 122.60. 3,

Evan Saunders, SP, 119.90.

Boys 100 Yard Butterfly

1, Cole Gorsuch, FAL, 51.92. 2, Yandy Placeres, SCAR, 52.17. 3, Calvin Comeau,

SP, 53.01. 4, Andrew Casares, ELEVT, 54.43. 5, Jacob Ramos, SP, 54.96. 6,

Jadyn Arnold, MESS, 55.31. 7, Jameson Russell, CONY, 57.85. 8, Tommy

Pritchard, GOR, 58.47. 9, Caleb Williams, MTA, 58.57. 10, Peter Burton, BIDD,

59.74. 11, Wyatt England, CHEV, 1:01.44. 12, Youssef El Hefnawi, BANG,

1:01.81. 13, Fox Fernald, DPHS, 1:01.91. 14, Casey Whittaker, MTA, 1:03.42.

15, Samuel Peiser, SCAR, 1:05.48. 16, Rami Bjotvedt, KENN, 1:06.12. 17, Leo

Venegas, BRUNS, 1:07.54. 18, Gregg O'Rourke, DPHS, 1:08.82. 19, Ash Lane, FAL,

1:08.98. 20, Stephen Ranger, SCAR, 1:09.10. 21, Lucas Inman, SP, 1:09.96. 22,

Laird O'Brien, KENN, 1:12.64. --, Ryan Vigue, SCAR, D.

Boys 100 Yard Freestyle

1, Ethan Schulz, SCAR, 46.85. 2, Patrick Gill, FAL, 47.12. 3, Connor Prouty,

BANG, 48.64. 4, Brady Hand, BANG, 49.48. 5, Keegan Rowe, MTA, 50.54. 6,

Brennan Fravert, SCAR, 51.21. 7, Nick Reid, SP, 51.65. 8, Evan Kurlanski,

THOR, 51.66. 9, Beo Endicott, DPHS, 53.22. 10, Ethan Frumiento, HEB, 53.59.

11, Brendan Amann, SCAR, 53.66. 12, Simon Fox, OCEAN, 55.10. 13, George

Bickham, CAMDN, 55.57. 14, Macen Mitchell, GOR, 55.99. 15, Camden Hom, CHEV,

56.01. 16, Kai Nault, SP, 56.40. 17, Aidan Hieger, THOR, 56.47. 18, Blake

Kierstead, SP, 56.50. 19, Martin Glynn, MASS, 56.68. 20, Tyler Foster, CONY,

58.64.

Boys 500 Yard Freestyle

1, Will Porter, FAL, 4:56.91. 2, Evan Wardrop, SCAR, 5:03.11. 3, Sebastian

Shields, THOR, 5:10.13. 4, Fritz Oldenburg, BANG, 5:12.62. 5, Chase Leonardo,

ELEVT, 5:15.48. 6, Isaac Raymond, ELEVT, 5:26.82. 7, Oliver Worner, CAMDN,

5:27.51. 8, Brady Hale, CHEV, 5:30.81. 9, Sean McCafferty, MESS, 5:30.88. 10,

Ethan Caster, FAL, 5:51.32. 11, Ryan Vigue, SCAR, 5:51.95.

Boys 200 Yard Freestyle Relay

1, Scarborough High School '' (Brennan Fravert SR, Jack Pillsbury SR, Yandy

Placeres SR, Ethan Schulz JR), 1:29.78. 2, Bangor High School '' (Brady Hand

SR, Simon Socolow SR, Fritz Oldenburg SR, Connor Prouty SR), 1:30.10. 3, Mt

Ararat High School '' (Aidan Saunders SO, Caleb Williams SR, Casey Whittaker

JR, Keegan Rowe SO), 1:34.69. 4, Deering-Portland '' (Beo Endicott SR, Kiron

Das SR, Chase Gagnon JR, Fox Fernald SR), 1:35.24. 5, South Portland High

School '' (Josh Lamour JR, Blake Kierstead SR, Kai Nault SR, Calvin Comeau

SR), 1:38.62. 6, Falmouth High School '' (Kevin Lu SR, Ash Lane SR, Johann

Zimerle SR, Jacob Lu JR), 1:40.07. 7, Kennebunk High School '' (Eli Grabowski

SR, Alec Midgley SR, Rami Bjotvedt SR, Henry Lowery JR), 1:41.48. 8,

Messalonskee High School '' (Logan DeRaps JR, Nigel Thurston JR, Sean

McCafferty JR, Jadyn Arnold JR), 1:42.82. 9, Brunswick High School '' (Bradley

Vuong SR, Kipp Butts JR, Nathan Levy SR, Leo Venegas SO), 1:45.23. 10, Gorham

High School '' (Patrick Delaney SO, Brady D'Ambrosio SO, Isaac Dobson SO,

Bennett Walker SO), 1:54.22. 11, Edward Little-Leavitt '' (Paul Dimitri SR,

Leif Walker SO, Bjorn Sandberg FR, Gage Smith SO), 1:54.28. 12, Hampden

Academy '' (Tim St. Pierre FR, Jacob Brown SR, Ben Ricard FR, Benjamin Parsons

JR), 1:54.92. 13, Cheverus High School '' (Michael Moseley SR, Ryan Flaherty

SR, Doni Hallett JR, Camden Hom SR), 1:56.04. 14, Thornton Academy '' (Alec

Kurlanska FR, Aidan Fiske SO, Liam Robbins SR, Jackson Farwell SO), 2:00.33.

15, Lewiston High School '' (Brandon Lynch SR, Yasin Hassan , Mason Scardoni

FR, Gavin Bavis SO), 2:07.72. 16, St. Dominics Academy '' (Patrick Manson SR,

Brockton Morisette FR, Daniel Burnham FR, Joshua Parenteau FR), 2:10.94.

Boys 100 Yard Backstroke

1, Cole Gorsuch, FAL, 52.52. 2, Evan Wardrop, SCAR, 54.21. 3, Will Porter,

FAL, 54.41. 4, Jadyn Arnold, MESS, 55.29. 5, Evan Kurlanski, THOR, 57.30. 6,

Chase Gagnon, DPHS, 58.72. 7, Henry Lowery, KENN, 59.83. 8, Cameron Lemieux,

POL, 1:00.84. 9, Jameson Russell, CONY, 1:04.35. 10, Michael Moseley, CHEV,

1:05.34. 11, Eli Grabowski, KENN, 1:05.49. 12, Rami Bjotvedt, KENN, 1:05.65.

13, Laird O'Brien, KENN, 1:05.80. 14, Stephen Ranger, SCAR, 1:07.12. 15,

Nathan Levy, BRUNS, 1:08.77. 16, Oakley Bradenday, DPHS, 1:09.25. 17, Gavin

Olsen, SP, 1:09.28. 18, Lucas Inman, SP, 1:09.92. 19, Johann Zimerle, FAL,

1:11.56. 20, Jackson Haskell, BANG, 1:11.76. 21, Jacob Brown, HAMP, 1:12.37.

22, Jackson Farwell, THOR, 1:12.50. 23, Noah Varisco, BANG, 1:12.76. 23, Kyle

Brown, GOR, 1:12.76. 25, Tim St. Pierre, HAMP, 1:13.98. 26, Liam Robbins,

THOR, 1:14.19. 27, Andrew Jasonides, DPHS, 1:15.20. 28, Jayson Thatcher, SCAR,

1:17.04.

Boys 100 Yard Breaststroke

1, Jack Pillsbury, SCAR, 1:00.07. 2, Evan Russo, GOR, 1:01.52. 3, Owen Kasper,

SCAR, 1:04.24. 4, Aidan Saunders, MTA, 1:04.87. 5, Chase Leonardo, ELEVT,

1:05.53. 6, Gavin Bavis, LEW, 1:05.63. 7, Jack Carlson, FAL, 1:05.91. 8, Kiron

Das, DPHS, 1:06.47. 9, Gavin Holbrook, ELEVT, 1:06.82. 10, Tanner Johnson,

SCAR, 1:07.99. 11, Simon Socolow, BANG, 1:08.94. 12, Jacob Lu, FAL, 1:09.00.

13, Justin Gould, SAN, 1:09.47. 14, Kevin Lu, FAL, 1:10.49. 15, Kevin Grover,

BANG, 1:13.02. 16, Wyatt England, CHEV, 1:13.37. 17, Ash Lane, FAL, 1:13.69.

18, Reilly Williams, MTA, 1:14.15. 19, Tim St. Pierre, HAMP, 1:17.10. 20,

Bradley Vuong, BRUNS, 1:17.13. 21, Logan DeRaps, MESS, 1:17.43. 22, Alec

Midgley, KENN, 1:19.88.

Boys 400 Yard Freestyle Relay

1, Falmouth High School '' (Cole Gorsuch SO, Jack Carlson JR, Will Porter JR,

Patrick Gill SR), 3:17.75. 2, Scarborough High School '' (Yandy Placeres SR,

Brennan Fravert SR, Evan Wardrop JR, Ethan Schulz JR), 3:17.78. 3, Bangor High

School '' (Fritz Oldenburg SR, Brady Hand SR, Youssef El Hefnawi SO, Connor

Prouty SR), 3:21.33. 4, South Portland High School '' (Nick Reid JR, Jacob

Ramos SR, Kai Nault SR, Calvin Comeau SR), 3:30.66. 5, Edward Little-Leavitt

'' (Andrew Casares JR, Isaac Raymond SO, Gavin Holbrook SO, Chase Leonardo

FR), 3:31.80. 6, Mt Ararat High School '' (Caleb Williams SR, Casey Whittaker

JR, Aidan Saunders SO, Keegan Rowe SO), 3:32.05. 7, Gorham High School ''

(Evan Russo SR, Tommy Pritchard SO, Ryan Morrill FR, Macen Mitchell SR),

3:37.76. 8, Thornton Academy '' (Aidan Hieger SR, Jackson Farwell SO,

Sebastian Shields SO, Evan Kurlanski JR), 3:46.60. 9, Cheverus High School ''

(Camden Hom SR, Brady Hale SO, Michael Moseley SR, Wyatt England SR), 3:48.91.

10, Kennebunk High School '' (Laird O'Brien SO, Lucas Nadeau SR, Rami Bjotvedt

SR, Henry Lowery JR), 3:56.79. 11, Deering-Portland '' (Gregg O'Rourke SR,

Jack Bonney SR, Caden Hemond SO, Oakley Bradenday JR), 4:02.62. 12, St.

Dominics Academy '' (Patrick Manson SR, Samuel Burnham SR, Daniel Burnham FR,

Joshua Parenteau FR), 5:06.44.