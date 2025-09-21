Speedway 95 – September 20 [RESULTS]
Here are the results from racing under the lights at Speedway 95 in Hermon on Saturday, September 20th.
Dysart's Late Models - 30 Laps
- Joey Doyon - Frankfort (Started 1st)
- Bryson Parritt - Steuben
- Steve Kimball - Holdin
- John Curtis - Hermon
- James Doucettte - Skowhegan
Street Stocks - 30 Laps
- Jordan Pearson - Thorndike (Started 6th)
- Joey Doyon - Frankfort
- Scott Modery - Hermon
- Mike Overlock - Franklon
- Isaac Rollins - Hudson
- Cameron Childs - Wales
Sport 4 - 25 Laps
- Darius Miranda - Orono (Started 2nd)
- Trey Brown - Winterport
- Donny Silva - Hudson
- Andrew McTeague Jr. - Frankfort
CageRunners 50 Laps
- Erik Worster - Hampden (Started 1st)
- Nick Bickford - Etna
- Jeff Burditt - Otis
- Nicholas Wark - Plymouth
- Waylon Giguere - Etna
- Gavin Gerow - Clinton
- David Boulier - Bucksport
- Tim Dewitt - Dover-Foxcroft
- Julie Ridley - Old Town
- Dubon Davis Jr. - Hermon
Racing will resume on Saturday, September 27th with green flag racing beginning at 7 p.m. Scheduled to race are Street Stocks, Sport 4's, CageRunners, RoadRunners, the Maine Outlaw Midget Series, All Wheel Drives and Limited Sportsmen.
