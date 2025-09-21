Speedway 95 &#8211; September 20 [RESULTS]

Speedway 95 – September 20 [RESULTS]

Here are the results from racing under the lights at Speedway 95 in Hermon on Saturday, September 20th.

Dysart's Late Models - 30 Laps

  1. Joey Doyon - Frankfort (Started 1st)
  2. Bryson Parritt - Steuben
  3. Steve Kimball - Holdin
  4. John Curtis - Hermon
  5. James Doucettte - Skowhegan

Street Stocks - 30 Laps

  1. Jordan Pearson - Thorndike (Started 6th)
  2. Joey Doyon - Frankfort
  3. Scott Modery - Hermon
  4. Mike Overlock - Franklon
  5. Isaac Rollins - Hudson
  6. Cameron Childs - Wales

Sport 4 - 25 Laps

  1. Darius Miranda - Orono (Started 2nd)
  2. Trey Brown - Winterport
  3. Donny Silva - Hudson
  4. Andrew McTeague Jr. - Frankfort

CageRunners 50 Laps

  1. Erik Worster - Hampden (Started 1st)
  2. Nick Bickford - Etna
  3. Jeff Burditt - Otis
  4. Nicholas Wark - Plymouth
  5. Waylon Giguere - Etna
  6. Gavin Gerow - Clinton
  7. David Boulier - Bucksport
  8. Tim Dewitt - Dover-Foxcroft
  9. Julie Ridley - Old Town
  10. Dubon Davis Jr. - Hermon

Racing will resume on Saturday, September 27th with green flag racing beginning at 7 p.m. Scheduled to race are Street Stocks, Sport 4's, CageRunners, RoadRunners, the Maine Outlaw Midget Series, All Wheel Drives and Limited Sportsmen.

