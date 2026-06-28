Speedway – June 27 [RESULTS]

Speedway – June 27 [RESULTS]

Photo Chris Popper June 13 2026

Here are the results from racing at Speedway presented by Bar Harbor Bank & Trust on Saturday, June 27th.

 

Northeast Pro Spring Series - 15 Laps

  1. Brad Staples - 59
  2. Loring Carter - 18X
  3. Bruce Staples - 88
  4. Scott Lane - 08
  5. Mike Headd - 319
  6. Sam Doolan - 66X
  7. Eric Clark - 90
  8. Richard Gray - 89

Harvey RV Marine Street Stock Feature - 25 Laps

  1. Kris Watson - 35
  2. Isaac Rollins - 10
  3. Jordan Pearson - 3
  4. Jordan Kimball - 80
  5. Keith Drost - 74
  6. Zach Emerson - 23
  7. Jim Bragdon - 8
  8. Matt Mingo - 12
  9. Scott Modery - 1
  10. Bobby Seger Jr. - 3X

Ogden Mechanical Sport 4 Feature - 20 Laps

  1. Darius Miranda - 04
  2. Mark Sawyer - 36
  3. Becky Burns - 97

Maine Air National Guard Super Street Feature - 25 Laps

  1. Bill Harnish - 23
  2. Garrett Hayman - 21
  3. Sean Johnson - 9
  4. Jack McKee - 28
  5. Jeff Alley - 24
  6. Justin Trombley - 34T
  7. Ryan Robinson - 2
  8. Cody Brassbridge - 07
  9. Peter Robinson - 81
  10. Jason Morse - 10

Judy's Road Runner Feature - 20 Laps

  1. Brock Worster - 95
  2. Craig Holm - 18
  3. Seth Woodard - 41
  4. Nick Bickford - 12
  5. Jeffrey Burditt - 82
  6. Ed Salisbury - 6
  7. Andrew Crosby - 62
  8. Destiny Overlock - 14
  9. Tim Dewitt - 24
  10. Scott Bonney - 89
  11. Waylon Giguere - 1
  12. David Boulier - 33
  13. Luke Marcheski - 6X
  14. Julie Ridley - 81
  15. Lucas Bickford - 77B
  16. Erik Worster - 11

King's Concessions Crown Vic Feature - 25 Laps

  1. Donny Blanchard - 77
  2. Dave St. Clair - 14
  3. Chris Nickerson - 18
  4. Brock Deane - 54
  5. Dillon Kimball - 5X
  6. Isaiah Pacholski - 88
  7. Talon Blanchard - 77T
  8. Fred Brown - 0
  9. Austin Beale - 39
  10. Spencer Beale - 39S
  11. Mike Mccullough - 7
  12. Waylon Giguere - 1
  13. Steve Kimball - 32X
  14. Lily Smith - 55
  15. James Hayward - 16
  16. John Bennett - 32
  17. Lloyd Nickerson - 05X

Carmel Well Drilling Late Model Feature - 35 Laps

  1. Austin Teras - 39
  2. Steve Kimball - 51
  3. Bryson Parritt - 15
  4. John Curtis - 07
  5. Jonathan Emerson - 24
  6. James Doucette - 28
  7. Tim Mooers - 5ME
  8. Todd Lawrence - 6
  9. Matt Lee - 28W
  10. Andrew McLaughlin - 26

Up next is Wacky Wednesday, on July 1st with racing to begin at 7 p.m. . That will feature

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  • $1000 TO Win DEMO DERBY
  • $1000 TO Win CROWN VIC SHOOTOUT
  • Judy's Road Runners
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10 Successful Movies That Could Have Gotten a Sequel, But Didn't

For whatever reason, once was enough for these beloved movies. 

Gallery Credit: Emma Stefansky

Filed Under: Speedway 95
Categories: Articles

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