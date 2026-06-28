Speedway – June 27 [RESULTS]
Here are the results from racing at Speedway presented by Bar Harbor Bank & Trust on Saturday, June 27th.
Northeast Pro Spring Series - 15 Laps
- Brad Staples - 59
- Loring Carter - 18X
- Bruce Staples - 88
- Scott Lane - 08
- Mike Headd - 319
- Sam Doolan - 66X
- Eric Clark - 90
- Richard Gray - 89
Harvey RV Marine Street Stock Feature - 25 Laps
- Kris Watson - 35
- Isaac Rollins - 10
- Jordan Pearson - 3
- Jordan Kimball - 80
- Keith Drost - 74
- Zach Emerson - 23
- Jim Bragdon - 8
- Matt Mingo - 12
- Scott Modery - 1
- Bobby Seger Jr. - 3X
Ogden Mechanical Sport 4 Feature - 20 Laps
- Darius Miranda - 04
- Mark Sawyer - 36
- Becky Burns - 97
Maine Air National Guard Super Street Feature - 25 Laps
- Bill Harnish - 23
- Garrett Hayman - 21
- Sean Johnson - 9
- Jack McKee - 28
- Jeff Alley - 24
- Justin Trombley - 34T
- Ryan Robinson - 2
- Cody Brassbridge - 07
- Peter Robinson - 81
- Jason Morse - 10
Judy's Road Runner Feature - 20 Laps
- Brock Worster - 95
- Craig Holm - 18
- Seth Woodard - 41
- Nick Bickford - 12
- Jeffrey Burditt - 82
- Ed Salisbury - 6
- Andrew Crosby - 62
- Destiny Overlock - 14
- Tim Dewitt - 24
- Scott Bonney - 89
- Waylon Giguere - 1
- David Boulier - 33
- Luke Marcheski - 6X
- Julie Ridley - 81
- Lucas Bickford - 77B
- Erik Worster - 11
King's Concessions Crown Vic Feature - 25 Laps
- Donny Blanchard - 77
- Dave St. Clair - 14
- Chris Nickerson - 18
- Brock Deane - 54
- Dillon Kimball - 5X
- Isaiah Pacholski - 88
- Talon Blanchard - 77T
- Fred Brown - 0
- Austin Beale - 39
- Spencer Beale - 39S
- Mike Mccullough - 7
- Waylon Giguere - 1
- Steve Kimball - 32X
- Lily Smith - 55
- James Hayward - 16
- John Bennett - 32
- Lloyd Nickerson - 05X
Carmel Well Drilling Late Model Feature - 35 Laps
- Austin Teras - 39
- Steve Kimball - 51
- Bryson Parritt - 15
- John Curtis - 07
- Jonathan Emerson - 24
- James Doucette - 28
- Tim Mooers - 5ME
- Todd Lawrence - 6
- Matt Lee - 28W
- Andrew McLaughlin - 26
Up next is Wacky Wednesday, on July 1st with racing to begin at 7 p.m. . That will feature
- $1000 TO Win ENDURO
- $1000 TO Win DEMO DERBY
- $1000 TO Win CROWN VIC SHOOTOUT
- Judy's Road Runners
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Gallery Credit: Emma Stefansky