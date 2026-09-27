September 26 Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust [RESULTS]
Here are the results from racing at Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust on Saturday, September 26th.
Harvey RV & Marine Street Stocks - 25 Laps
- Jordan Kimball #80
- Jordan Pearson #3
- Scott Modery #1
- Keith Drost #74
- Isaac Rillins #10
- Jason Morse #14
- Matt Mingo #12
- Bobby Seger Jr. #8H
Maine Air National Guard Super Streets - 30 Laps
Jack Mckee was the winner and Ryan Robinson is the Champion for the season.
- Jack McKee #28
- Nick Huff #21
- Cody Brassbridge #07
- Jeff Alley #24
- Ryan Robinson #2
- Bill Harnish #23
- Justin Trombley #34T
- James Doucette #28D
Northeast Pro Sprint Series - 15 Laps
This was Brad Staples 10th win.
- Brad Staples #59
- Aaron Carter #44X
- Gary Dow #88
- Richard Gray #33
- Mike Headd #319
- Chris Wilcox #18
Judy's Road Runners - 25 Laps
- Brock Worster #95W
- Andrew Crosby #62
- Waylon Giguere #12X
- Erik Worster #11
- Ed Salisbury #6
- David Boulier #33
- Steven Dunham #57
Ogden Mechanical Sport 4s - 25 Laps
- Roy Hathorn #07
- Darius Miranda #04
- Josh Dillon #05
- Andy McTague #28
- Becky Burns #97
- Mason Silva #71
- Trey Brown #33
- Kris Foss #10
King's Concessions Crown Vics - 30 Laps
Austin Beal was the 1st time winner in the King's Concessions Crown Vics
- Austin Beale #39
- Lloyd Nickerson #05X
- Brock Deane #54
- Spencer Beale #39S
- Talon Blanchard #77T
- Chandler Myrick 55X
- Mike McCullough #7
- Caleb Lasselle #911
- Zachary Chipman #6
- Lily Smith #55
- Jaired Bolduc #48B
- James Hayward #16
- Wayne Parritt #4
- Ricky Austin #42X
- Joel Butterfield #20
- David Green #44M
Racing resumes on Saturday, October 3rd. On tap wil be the King's Concessions Crown Vic's Championship Race, Judy's Road Runners, R&R Raceparts Street Stock Open Jeff Wentworth Sr. Memorial 75, Darling's Augo Group Granite State Pro Stock Seires Stan Meserve Classic 128.