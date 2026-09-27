September 26 Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust [RESULTS]

September 26 Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust [RESULTS]

May 30 2026 Photo Chris Popper

Here are the results from racing at Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust on Saturday, September 26th.

Harvey RV & Marine Street Stocks - 25 Laps

  1. Jordan Kimball #80
  2. Jordan Pearson #3
  3. Scott Modery #1
  4. Keith Drost #74
  5. Isaac Rillins #10
  6. Jason Morse #14
  7. Matt Mingo #12
  8. Bobby Seger Jr. #8H

Maine Air National Guard Super Streets - 30 Laps

Jack Mckee was the winner and Ryan Robinson is the Champion for the season.

  1. Jack McKee #28
  2. Nick Huff #21
  3. Cody Brassbridge #07
  4. Jeff Alley #24
  5. Ryan Robinson #2
  6. Bill Harnish #23
  7. Justin Trombley #34T
  8. James Doucette #28D

Northeast Pro Sprint Series - 15 Laps

This was Brad Staples 10th win.

  1. Brad Staples #59
  2. Aaron Carter #44X
  3. Gary Dow #88
  4. Richard Gray #33
  5. Mike Headd #319
  6. Chris Wilcox #18

Judy's Road Runners - 25 Laps

  1. Brock Worster #95W
  2. Andrew Crosby #62
  3. Waylon Giguere #12X
  4. Erik Worster #11
  5. Ed Salisbury #6
  6. David Boulier #33
  7. Steven Dunham #57

Ogden Mechanical Sport 4s - 25 Laps

  1. Roy Hathorn #07
  2. Darius Miranda #04
  3. Josh Dillon #05
  4. Andy McTague #28
  5. Becky Burns #97
  6. Mason Silva #71
  7. Trey Brown #33
  8. Kris Foss #10

King's Concessions Crown Vics - 30 Laps

Austin Beal was the 1st time winner in the King's Concessions Crown Vics

  1. Austin Beale #39
  2. Lloyd Nickerson #05X
  3. Brock Deane #54
  4. Spencer Beale #39S
  5. Talon Blanchard #77T
  6. Chandler Myrick 55X
  7. Mike McCullough #7
  8. Caleb Lasselle #911
  9. Zachary Chipman #6
  10. Lily Smith #55
  11. Jaired Bolduc #48B
  12. James Hayward #16
  13. Wayne Parritt #4
  14. Ricky Austin #42X
  15. Joel Butterfield #20
  16. David Green #44M

Racing resumes on Saturday, October 3rd. On tap wil be the King's Concessions Crown Vic's Championship Race, Judy's Road Runners,  R&R Raceparts Street Stock Open  Jeff Wentworth Sr. Memorial 75, Darling's Augo Group Granite State Pro Stock Seires Stan Meserve Classic 128.

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Filed Under: Speedway 95
Categories: Local Sports, Maine Sports

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