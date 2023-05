State Singles Qualifying Matches

Saturday was a busy day for local high school singles tennis players, as they qualified for the State Tennis Tournament.

Here are the qualifying results from the Bangor region.

Boys

1st Round

Quintin Gabe (Bgr) def Landon Ross (MCI) 9-7

Connor Kelly (St/Sch) def Jackson Derosier (JB) Default

Charlie Bitar (Cal) def Fred Coit (GSA) 8-0

Eduardo Lopez Dell Hierro Cabrera – (FA) def Zac Allen (Her) 8-2

Jameson Weir (MDI) def Harry Holmstrom (MCI) 8-5

Nate Theriault (Bgr) def Brady Reynolds (Dex) 8-4

Kaden Small (Cal) def Jason Bowden (Dex) 8-0

Hashim Wise (Oro) def Charles Kolisch (GSA) 8-5

Treyan Nelson (MDI) def Soloman Susen (MA) Default

2nd Round

Khang Duy Vinh Nguyen (FA) def Quintin Gabe (Bgr) 8-1

Max Poplawski (WA) def Maximillian Daehn (PCHS) 8-1

Westy Granholm (MDI) def Connor Kelly (St/Sch) 8-0

Corey Atwood (MA) def Aiden Langlais (Dex) 8-1

Sam Poth (JB) def Charlie Bitar (Cal) 8-0)

Cole Allen (MCI) def Ryan Hafener (HA) 8-4

Max Friedlander (MDI) def Eduardo Lopez Dell Hierro Cabrera (FA) 8-2

Calvin Grass (Brw) def Ferdinand Johnen (WA) 8-2

Fernando Calderon Arceo (FA) def Owen Frank (Ells) 8-1

Griffin Merril (JB) def Gabriel Whitehouse (St/Sch) 8-3

Jameson Weir (MDI) def #6 Laken Walker (JB) 8-5

Harrison Withee (HA) def Gavyn Gilbert (PCHS) 8-5

Jeremy Turner (Cal) def Nate Theriault (Bgr) 8-3

icolas Taracena Fernandez (FA) def Theodore Stoup (OT) 8-

Kaden Small (Cal) def #11 Robbie Bennett (GSA) 8-6

Kameron Plourde (OT) def Graeme O’Neal (Bgr) 8-0

Lucas Liagostera (MCI) def Finn Oldenberg (JB) Default

Jackson Haskell (Bgr) def Kaiden Plourde (OT) 8-5

Hashim Wise (Oro) def #7 Kai Barrett (Ells) 8-4

Evan Ankrom (MDI) def Cooper Jensen (Her) 8-2

Finn Castrucci (HA) def Trevor Speed (8-0

Brady Rogers (MCI) def Derek Gagnon (St/Sch) 8-1

Koa Barrett (Ells) def Treyan Nelson (MDI) 8-6

Nick Agrawal (Oro) def Coleton Whitney (WA) Default

Qualifying Round

#1 Khang Duy Vinh Nguyen (FA) def Max Poplawski (WA) 6-0, 6-0

#2 Westy Granholm (MDI) def Corey Atwood (MA) 6-2, 6-0

#3 Sam Poth (JB) def Cole Allen (MCI 6-0, 6-0

#4 Max Friedlander (MDI) def Calvin Grass (Brw) 6-0, 6-0

#5 Fernando Calderon Arceo (FA) Griffin Merril (JB) 6-1, 6-2

#8 Finn Castrucci (HA) def Brady Rogers (MCI) 6-2, 6-1

#9 Koa Barrett (Ells) def Nick Agrawal (Oro) 6-1, 6-2

Nicolas Taracena Fernandez (FA) def #10 Jeremy Turner (Cal) 4-6, 6-1, 6-2

Jackson Haskell (Bgr) def #12 Lucas Liagostera (MCI) 6-0, 6-1

Harrison Withee (HA) def Jameson Weir (MDI) 6-2, 7-5

Kaden Small (Cal) def Kameron Plourde (OT) 6-3, 6-4

Evan Ankrom (MDI) def Hashim Wise (Oro) 6-1, 6-2

Girls

First Round

Olivia Nagle (Bgr) def Madison Kimball (FA) 8-5

Isabelle Bryam (Her) def Bell Tannis (Brw) 8-6

June Page (GSA) def Lana Friess (Bgr) 9-8(7-4)

Ellie McMillan (GSA) def Sydney Fogler (Dex) 8-0

Dell Davis-Batt (GSA) def Ainsley Overlock (JB) 8-0

Violet Davis (Brw) def Annabelle Holman (FA) 8-1

Isabella Fox (Bgr) def Eliza Levin (MDI) 8-6

Second Round

Sarah Moulton (WA) def Olivia Nagle (Bgr) 8-1

Ellie Williams (Her) def Rayah Stanley (St/Sch) 8-0

Zoe Castrucci (HA) def Isabelle Bryam (Her) 8-2

Elise Picariello (Dex) def Kristina Maggs (JB) default

Ava Vardaros (Nok) def Arianna Crosby (PCHS) 8-0

Mia Coffin (Ells) def Molly Webster (MDI) 8-3

Megan Jordan (Ells) def June Page (GSA) 8-1

Olivia Wheaton (MA) def Jaylin Hills (Her) 8-3

Kayla Lockhart (Brw) def Ellie McMillan (GSA) 8-2

Lisa Poletto (MCI) def Crystal Kloeber (WA) 8-3

Sol Vidal Quadras Ferres (FA) def Dell Davis-Batt (GSA) 8-2

Emily Easler (PCHS) def Marissa Cram (Sch/St) 8-4

Taber Allen (MDI) def Annika King (Dex) 8-5

Bri Kane (Ells) def Emily Rutherford (Bgr) 8-2

Joy Leighton (MA) def Meredith Cook (MDI) 8-1

Anna Drake (JB) de Grace Langley (Oro)

Olivia Varney (MCI) def Jaquie Pangburn (JB) 8-0

Chandler Smith (HA) def Sara Jandreau (St/Sch) 8-0

Sadie May (OT) def Violet Damon (Brw) 8-1

Marlia Palamarchuk (MCI) def Nora MacMahon (PCHS) 9-8

Emma Vardaros (Nok) def Isabella Fox (Bgr) 9-5

Annie Rayens (FA) def Karma Ruggeri (OT) 9-7

Tessa Castrucci (HA) def Emily Batsiakhan (JB) 8-2

Callie Gudroe (Dex) def Cora Sanchez (WA) 8-0

Qualifying Round