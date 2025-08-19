Maine Men’s and Women’s Basketball Announces America East Schedule
The University of Maine's Men's and Women's Basketball Teams have announced their America East Schedule.
Maine Men's Basketball America East Conference Schedule
- Saturday January 3 vs. Bryant
- Thursday, January 8 at UMBC
- Saturday January 10 at NJIT
- Thursday January 15 at Vermont
- Monday January 19 vs. UNH
- Thursday January 22 vs. Albany
- Saturday January 24 vs. Binghamton
- Saturday January 31 at UMass Lowell
- Thursday February 5 vs. Vermont
- Saturday February 7 at Bryant
- Thursday February 12 vs. UMBC
- Saturday February 14 v. NJIT
- Saturday February 21 at UNH
- Thursday February 26 at Albany
- Saturday February 28 at Binghamton
- Tuesday March 3 vs. UMass Lowell
Maine Women's Basketball America East Conference Schedule
- Thursday January 1 at UMass Lowell
- Saturday January 3 at Bryant
- Thursday January 8 vs. UMBC
- Saturday January 10 vs. NJIT
- Thursday January 15 vs. Vermont
- Saturday January 17 at UNH
- Thursday January 22 at Albany
- Saturday January 24 at Binghamton
- Saturday January 31 vs. UMass Lowell
- Thursday February 5 at Vermont
- Saturday February 7 vs. Bryant
- Thursday February 12 at UMBC
- Saturday February 14 at NJIT
- Saturday February 21 vs. UNH
- Thursday February 26 vs. Albany
- Saturday February 28 vs. Binghamton
