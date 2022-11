2022 KVAC Class A and Class B All-Conference and All-Academic Boys Soccer Teams

The Kennebec Valley Athletic Conference released their Class A and Class B All-Conference and All-Academic Boys Soccer Teams.

(My apologies I thought I had posted these a while back.)

Class A

Player of the Year - Jack Banks - Brunswick

Coach of the Year - Jack Rioux - Mt. Ararat

First Team

David Abdi - Lewiston

Mohamed Adow - Edward Little

Shafi Ibrahim - Lewiston

Cam Brown - Camden Hills

Iain Clendening - Brunswick

Tudum Monday - Edward Little

Luke Patterson - Brunswick

Andrew Hodgins - Brewer

Campbell Cassidy - Edward Little

Braden Carr - Brewer

Gabe Berenyi - Bangor

Eli St. Laurent - Edward Little

Second Team

Jacinto Mavingna - Leiston

Beckett Parkin - Bangor

Avery Hackett - Camden Hills

Zander Kirk - Mt. Ararat

Luke Park - Messalonskee

Lucas Moody - Camden Hills

Tyler Berry - Mt. Ararat

Matt Smith - Brewer

Wyatt Stevens - Bangor

Ethan Berry - Mt. Ararat

Kolby Brown - Oxford Hills

Levi Bogar - Mt. Blue

Max Welt - Camden Hills

Brady Laforge - Brunswick

All-Academic

Class B

Player of the Year - Andrew Poulin - Winslow

- Andrew Poulin - Winslow Coach of the Year - Colby Clarke - Waterville

First Team

Andrew Poulin - Winslow

Jason Reynolds - Winslow

Joey Richards - Winslow

Garrett Gendreau - Waterville

Theo Ruehsen - Waterville

Zane Dean - MCI

Carter Bubar - MCI

Parker Bailey - Lawrence

Adam Allen - Nokomis

Noah Hurd - Mt. View

Tyler Russell - Mt. View

All-Academic

Note - If there are any spelling errors please email Chris Popper and we will get them corrected ASAP