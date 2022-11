2022 KVAC Football All-Academic Team

Here are the 2022 Kennebec Valley Athletic Conference Football All-Academic winners. Congratulations to all!

Bangor - Nicholas Biberstein, Connor Boone

If there are any misspellings please email chris.popper@townsquaremedia.com and we will fix it ASAP