2024 Maine Shrine Lobster Bowl Rosters Announced

The 2024 Maine Shrine Lobster Bowl will take place at Lewiston High School, on July 20th. On Saturday, February 24th the Rosters were announced.

Here are the members of the East Football Team and East Cheer Team

Football Team

Josiah James-Chin - Ellsworth

Aiden Maguire - Bucksport

Parker Sergent - Cony

Tafari Corson-James - Lewiston

Reegan Buck - Portland

Cohen Galley - Oceanside

Caden Raymond - Stearns

Logun McMahon - John Bapst

Brode Strout - Madison

Elias Higgins - Belfast

Jack Schuck - Bangor

Aaron Reed - Medomak Valley

Hunter Temple - Portland

Dawson Harrison - Waterville

Kaden Paso - Mountain Valley

Aiden Sergent - Oceanside

Gavin Theriault - Edward Little

Jack Pepin - Edward Little

Matt Quirion - Winslow

Brycen Scales - Hampden Acaemy

Isaak Alkafaji - Portland

Ezra Foster - Windham

Gage Beaudry - Foxcroft Academy

Alex Rackliff - Mount Blue

Jake Carson - Oxford Hills

Brady McAvoy - Stearns

Ashton Duran - Orono

Colby Largay - Brewer

James Dube - Mattanawcook Academy

Alex Bartlett - Oxford Hills

Marshall Addy - Medomak Valley

Logan Labelle - Old Town

Owen Falardeau - Skowhegan

Gavin Hanscombe - MCI

Beau Talbot - Dexter

Kayden Patten - Hermon

Warren Allen - Mount Blue

Hunter McSorley - Foxcroft Academy

Cameron Dostie - Lawrence

Holden Shaw - Oxford Hills

Zach Kristan - Gardiner

Spencer Laurendeau - MDI

Garrett Card - Messalonskee

Jacob Cote - Nokomis

Braylon Williams - Morse

Dylan Lowe - Camden Hills

Coaching Staff

Matt Freidman - Head Coach - Mt. Blue

Mike Marston - Portland

Rebenson Saintard - Hampden Academy

Rick Kramer - Edward Little

Skip Capone - Cheverus

Dan O'Connell - John Bapst

Pat Mooney - Mountain Vlley

Josh Newhall - Mt. Blue

Isaac Leblanc - Waterville

Cheer Team

Kaylee Hallett - Bucksport

Trinity Delesline - Cony

Mackenzie Trafton - Dexter

Natalie Sawyer - Ellsworth

Amara Perfect - Foxcroft Academy

Elizabeth Nugent - Gardiner

Eden Clark - Hermon

Oliva Moore - Lawrence

Kelsea Anderson - Lewiston

Genevieve Ouellette - MCI

Kirstynn Blouin - Mountain Valley

Celeste Dickey - Mountain Valley

Jenna Pond - Mount Blue

Jayla Cuesta - Mount Blue

Heather Schutt - Morse

Madalynn Nickerson - Nokomis

Anna Robertson - Orono

Adriana Mills - Oxford Hills

Emily Paton - Portland

Kathryn Dorey - Spruce Mountain

Jocelyn Poulliot - Waterville/Messalonskee

Hannah King - Waterville/Messalonskee

Coaching Staff

Heidi Kirkpatrick - Head Coach - Morse

Nicole Mason - Spruce Mountain

Annie Dobos