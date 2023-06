2023 KVAC All-Conference Class A and B Baseball Teams and All-Academic Teams

The Kennebec Valley Athletic Conference released their 2023 Class A and Class B All Conference Baseball Teams and their All-Academic Teams. Congratulations to all!

(Note if there are any spelling errors please email chris.popper@townsquaremedia.com and we will correct the errors ASAP)

Class A

First Team

Tyler Annis - Skowhegan

Kolby Brown - Oxford Hills

Haden Dippner - Mt. Blue

Mike Dymkoski - Lewiston

Jack Hammond - Messalonskee

Matt Holmes - Bangor

Collin Peckham - Hampden Academy

Drew Smith - Edward Little

Eli Soehren - Oxford Hills

Grady Vanidestine - Brewer

Second Team

Garrett Card - Messalonskee

Campbell Cassidy - Edward Little

Brendan Dunlop - Skowhegan

Shea Farrell - Mt. Ararat

Jed Gilpatrick - Brewer

TJ Llerena - Hampden Academy

Jacob Love - Messalonskee

Jackson Quinn - Skowhegan

Brady Truman - Oxford Hills

Brady Vincent - Edward Little

Player of the Year - Eli Soehren - Oxford Hills

Coach of the Year - Dana Corey - Brewer

League Champion - Brewer

Class B

First Team

Alex Bartlett - Oceanside

Kameron Douin - Cony

Trent Hayward - Cony

Grady Hotham - Erskine Academy

Ben Foster - Waterville

Hunter Lee - Lawrence

Gavin Bailargeon - Morse

Lucas Houghton - Lincoln Academy

Alec Rolfe - Belfast

Matthew Holbrook - Medomak Valley

Noah Carpenter - Leavitt

Second Team

Noah Hurd - Mount View

Jordan Benedict - Cony

Isaac Simmons - Medomak Valley

Zack Reed - Gardiner

Theron Corliss - Gardiner

Patrick Mansir - Gardiner

Will Keach - Leavitt

John Davis - Nokomis

Calin Gould - Morse

Cody Cleaveland - Lincoln Academy

Ben Ryder - Lawrence

Player of the Year - Alex Bartlett - Oceanside

Coach of the Year - Donald Plourde - Cony

Conference Champion - Cony

All-Academic

Bangor - Matthew Holmes

Brewer - Jordan Hammond, Andrew Hodgins, Evan Nadeau, Noah Tibbetts, Rowan Valley

Brunswick - Jack Culbertson, Thomas Harvey, AJ Wolverton

Camden Hills - Colin Bandy, Owen Berez, Lucas Moody, Aaron Stone, Benjamin Tohanczyn

Edward Little - Caleb Albert, Campbell Cassidy, Gage Ducharme, Gavin Levesque, Brady Vincent

Hampden Academy - Ryan Adams, Nikolas Bates

Lewiston - Michael Dymkoski, Brandon Farinas

Messalonskee - Brady Bumford

Mt. Ararat - Brady Merrill, Nick Picard

Mt. Blue - Hayden Dippner, Zak Koban, Jayden Meader, Jacob St. Pierre, Brody Walsh, Isaac Wrigley

Skowhegan - Tyler Annis, Hunter McEwen, Jackson Quinn

Belfast - Bobby Banks, Thomas Littlefield, KJ Payson, Alec Rolfe

Cony - Kameron Douin, Davis Kibler

Erskine Academy - Grady Hotham, Beck Jorgensen

Gardiner - Patrick Mansir

Lawrence - Parker Higgins, Conner Nutting, Benjamin Ryder, Matix Ward

Leavitt - Connor DeCoster, Aiden Lind, Jakob Mellen, Braxton Rowe

MCI - Kyle Hall, Lucius Tran

Medomak Valley - Tucker Holgerson, Logan Look, Isaac Simmons

Morse - Gavin Baillergeon

Nokomis - Grady Hartsgrove

Winslow - Lucas Boucher, Jared Newgard, Andrew Poulin

