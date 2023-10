Bangor “2nd 7″ Girls and Boys Cross Country Meet October 24 [RESULTS]

Bangor High School was the host of the "2nd 7" Cross Country Meet, held on Tuesday, October 24.

The "2nd 7" normally refers to the Junior Varsity Team of the respective school.

Congratulations to all on a great season.

Girls Results

Event 1 Girls 5k Run CC 1 Alexis Blue 10 Bangor High School 23:15.64 1 2 Ellee Robicheau 9 Bangor High School 23:17.41 2 3 Brooke Porter 10 Hampden Academy 23:35.73 3 4 Emme Nguyen 10 Bangor High School 23:45.22 4 5 Julia Collins 9 Hampden Academy 23:45.85 5 6 Grace O'Brien 12 Bangor High School 23:56.46 6 7 Brielle Walker 11 Hermon High School 23:58.32 8 Maggie Rudnicki 10 Hermon High School 24:25.14 9 Emma Dryer-Neiman 9 Bangor High School 24:27.41 7 10 Alivia Mitchell 11 Bangor High School 24:56.89 8 11 Mackenzie Cunningham 10 Hampden Academy 25:24.68 9 12 Willa Bond 10 Mt. Desert I 25:43.55 10 13 Isabelle Byer 10 Mt. Desert I 26:10.85 11 14 Penelope Jones 9 Mt. Desert I 26:34.96 12 15 Lillian Norwood 9 Mt. Desert I 26:38.30 13 16 Emily Xu 10 John Bapst M 26:49.86 17 Evelyn Marasco 11 Bangor High School 26:57.61 14 18 Kyomi Bierce 9 Mt. Desert I 27:01.00 15 19 Nora Emerson 12 Hampden Academy 27:05.67 16 20 Sarah Hartford 11 John Bapst M 27:06.09 21 Evelyn Olyer 9 Hampden Academy 27:28.50 17 22 Addie Potter 9 Bangor High School 29:46.95 23 Alexis Wiltbank 10 Hampden Academy 30:37.45 18 24 Isabelle Clark 9 Hampden Academy 30:46.99 19 25 Hannah Jamison 9 John Bapst M 34:36.04 26 Sri Nithya 11 Bangor High School 35:08.80

Boys Results

Event 2 Boys 5k Run CC 1 Joel Brinz 9 Hampden Academy 19:28.27 1 2 Benjamin Mlynski 11 Hampden Academy 19:28.60 2 3 Isaiah Shaw 9 Hampden Academy 19:35.84 3 4 Lukas Modrusan 12 Hermon High School 19:42.78 5 Gavin Nash 12 Hampden Academy 19:56.76 4 6 Feleke Lynch 12 Mt. Desert I 20:03.62 7 Connor Kielbasa 11 Hampden Academy 20:15.70 5 8 Ezra Leong 10 Hampden Academy 20:18.57 6 9 Aaron Belanger 12 Hermon High School 20:31.71 10 Jack Dufresne 9 Bangor High School 20:37.13 11 Parker Plourde 9 John Bapst M 20:42.39 12 Geoffrey Beane 10 Mt. Desert I 20:42.58 13 Casey Nelson 11 Hampden Academy 20:51.71 7 14 Alexander Wilcox 10 Hampden Academy 20:57.54 15 Charlie MacDonald 9 Hampden Academy 21:06.82 16 Simon Zhang 11 Mt. Desert I 21:12.86 17 Elliot Irving 10 John Bapst M 21:15.22 18 Aidan Humphrey 9 Mt. Desert I 21:19.66 19 Kameron Thurlow 10 Hermon High School 21:20.11 20 Manyuh Nepal 9 John Bapst M 21:41.16 21 Owen Glanville-True 9 Bangor High School 21:44.97 22 Glenn Modrusan 10 Hermon High School 22:12.53 23 Landon Tripp 9 Brewer High School 22:13.63 8 24 Mason Thornwall 9 Hampden Academy 22:57.55 25 Declan Arimond 10 Hampden Academy 23:14.75 26 Ben Sproul 9 John Bapst M 23:32.55 27 Cole Hubbard 9 Brewer High School 24:20.13 9 28 Jaden Rancourt 11 Hampden Academy 24:25.53 29 Drew Turgeon 12 Hampden Academy 25:29.95 30 Evan Weldon 10 Hampden Academy 25:40.49 31 Tigre Jarquin Weatherbee 9 Brewer High School 26:44.63 10 32 Jasper Greenleaf 10 Brewer High School 26:47.67 11 33 Camden Valentine 12 Hampden Academy 32:33.49 34 Noah Hawkins 12 Hampden Academy 37:54.93 35 Amari Miner 10 Brewer High School 43:16.58 12