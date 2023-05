Bangor Boys and Girls 1st Brewer Girls and Boys 2nd at Hampden Track & Field Meet [RESULTS]

The Bangor Boys and Girls finished 1st and the Brewer Girls and Boys finished 2nd at the Track and Field meet at Hampden Academy on Friday, May 5th.

Here are the Team results

Girls

Bangor - 178 Brewer - 126 Hampden Academy - 53 Bangor Christian - 21 Hermon - 1

Boys

Bangor - 139.50 Brewer - 131.50 Hampden Academy - 98 Bangor Christian - 8 Hermon - 5

Here are the Individual results thanks to Sub 5

Girls 100 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== Finals 1 Veronica Mercier 12 Bangor Chris 13.34 1 8 2 Lauren Vanidestine 10 Brewer High 13.44 1 6 3 Sophia Chase 9 Bangor High 13.64 2 4 4 Felicia Marin 11 Hampden Acad 13.73 1 2 5 Samantha Erb 12 Bangor High 13.91 1 1 6 Evelyn Humbert 12 Bangor High 13.93 2 7 Bayley Fryer 9 Bangor High 14.12 1 8 Callie Tennett 11 Bangor High 14.13 1 9 Gloria Hoskins 11 Brewer High 14.16 1 10 Emma Syphers 11 Bangor High 14.17 2 11 Sophie Crooker 10 Hampden Acad 14.25 1 12 Rachelle Melanson 10 Hampden Acad 14.26 2 13 Molly Curtis 11 Hampden Acad 14.36 2 14 Madison Tritt 12 Bangor High 14.46 2 15 Gabby Roy 9 Bangor High 14.54 2 16 Sayde Persaud 9 Brewer High 14.63 2 17 Hannah Noyes 11 Bangor High 14.75 3 18 Anika Noack 12 Bangor High 14.85 5 19 Jenna Lobdell 12 Hampden Acad 15.34 3 20 Kaliyah Saunders 9 Bangor High 15.35 3 21 Lenna Trocker 12 Bangor High 15.40 3 22 Sophie Clough 10 Hampden Acad 15.55 3 23 Reese Trott 9 Bangor High 15.58 4 24 Olivia Swartz 11 Bangor High 15.61 4 25 Zoe Drake 9 Brewer High 15.64 3 26 Annie Moran 10 Hampden Acad 15.71 3 27 Kate Linnehan 11 Bangor Chris 16.09 4 28 Savannah O'Leary 10 Hampden Acad 16.17 4 29 Mireia Altirmir 11 Bangor High 16.53 4 30 Kennedy Fortin 10 Hampden Acad 16.59 4 31 Lily Boone 9 Bangor Chris 16.84 4 32 Taliah Trolongo 10 Bangor Chris 16.95 5 33 Kira Duffy 10 Brewer High 17.14 5 Girls 200 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Lauren Vanidestine 10 Brewer High 26.75 1 8 2 Veronica Mercier 12 Bangor Chris 27.53 1 6 3 Felicia Marin 11 Hampden Acad 27.90 1 4 4 Bayley Fryer 9 Bangor High 28.02 1 2 5 Callie Tennett 11 Bangor High 28.79 1 1 6 Evelyn Humbert 12 Bangor High 29.07 1 7 Gabby Roy 9 Bangor High 29.23 1 8 Lauren Low 10 Brewer High 29.37 1 9 Kaliyah Saunders 9 Bangor High 31.24 2 10 Jenna Lobdell 12 Hampden Acad 31.80 2 11 Lenna Trocker 12 Bangor High 31.93 2 12 Reese Trott 9 Bangor High 32.12 3 13 Zoe Drake 9 Brewer High 32.24 2 14 Brinn George 10 Bangor Chris 32.25 2 15 Anna Gray 12 Hermon High 32.28 2 16 Noel Thomas 10 Bangor Chris 32.77 2 17 Lily Boone 9 Bangor Chris 34.38 3 18 Nora Emerson 11 Hampden Acad 34.66 3 19 Sophie Schall 11 Hampden Acad 35.72 3 Girls 400 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Anna Connors 12 Bangor High 56.09 1 8 2 Maddie Cyr 11 Bangor High 1:02.19 1 6 3 Evelyn Humbert 12 Bangor High 1:06.24 1 4 4 Felicia Marin 11 Hampden Acad 1:07.86 1 2 5 Elisabeth Audet 9 Brewer High 1:08.49 1 1 6 Taylor King 12 Bangor High 1:09.56 1 7 Emily Kneser 10 Hampden Acad 1:15.40 2 8 Nora Emerson 11 Hampden Acad 1:16.87 2 9 Grace Henry 12 Brewer High 1:18.65 2 Girls 800 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Katie McCarthy 11 Bangor High 2:29.72 8 1:15.830 (1:15.830) 2:29.716 (1:13.886) 2 Gretchen Plant 9 Hampden Acad 2:34.72 6 1:17.461 (1:17.461) 2:34.717 (1:17.256) 3 Clara Oldenburg 9 Bangor High 2:37.40 4 1:17.992 (1:17.992) 2:37.398 (1:19.406) 4 Ava Pelkey 9 Bangor High 2:38.54 2 1:17.502 (1:17.502) 2:38.536 (1:21.034) 5 Alexis Blue 9 Bangor High 2:38.83 1 1:18.967 (1:18.967) 2:38.823 (1:19.856) 6 Sophia Mazzarelli 11 Bangor High 2:39.09 1:18.455 (1:18.455) 2:39.089 (1:20.634) 7 Jenna Elkadi 10 Bangor High 2:39.55 1:18.662 (1:18.662) 2:39.544 (1:20.882) 8 Isabelle Rounds 11 Hermon High 2:52.53 1:23.677 (1:23.677) 2:52.530 (1:28.853) 9 Grace Daigle 11 Hampden Acad 2:53.58 1:23.839 (1:23.839) 2:53.578 (1:29.739) 10 Alivia Mitchell 10 Bangor High 2:54.36 1:19.129 (1:19.129) 2:54.353 (1:35.224) 11 Emily Kneser 10 Hampden Acad 3:07.33 1:29.482 (1:29.482) 3:07.322 (1:37.840) 12 Hannah Legere 11 Bangor Chris 3:21.98 1:38.117 (1:38.117) 3:21.977 (1:43.860) 13 Gabriela McCarthy 9 Bangor High 3:28.70 1:31.429 (1:31.429) 3:28.699 (1:57.270) 14 Rhyannon Price 11 Brewer High 3:37.49 1:44.563 (1:44.563) 3:37.483 (1:52.920) 15 Carmen Bryant 9 Brewer High 3:50.38 1:45.851 (1:45.851) 3:50.379 (2:04.528) -- Julia Szewc 12 Hermon High DQ CUT IN TO SOON 1:23.560 (1:23.560) 2:51.667 (1:28.107) Girls 1600 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Gretchen Plant 9 Hampden Acad 5:52.28 8 1:25.861 (1:25.861) 2:57.921 (1:32.060) 4:27.793 (1:29.872) 5:52.279 (1:24.486) 2 Natalia Charles 10 Hampden Acad 5:55.05 6 1:26.258 (1:26.258) 2:58.293 (1:32.035) 4:28.992 (1:30.699) 5:55.050 (1:26.058) 3 Madison McLean 9 Bangor High 6:02.80 4 1:26.322 (1:26.322) 2:58.485 (1:32.163) 4:31.167 (1:32.682) 6:02.800 (1:31.633) 4 Alison St. Peter 11 Bangor High 6:08.82 2 1:27.355 (1:27.355) 3:01.160 (1:33.805) 4:36.673 (1:35.513) 6:08.818 (1:32.145) 5 Julia Szewc 12 Hermon High 6:16.91 1 1:28.908 (1:28.908) 3:05.637 (1:36.729) 4:44.473 (1:38.836) 6:16.902 (1:32.429) 6 Grace Daigle 11 Hampden Acad 6:22.83 1:27.660 (1:27.660) 3:02.986 (1:35.326) 4:45.729 (1:42.743) 6:22.825 (1:37.096) 7 Emme Nguyen 9 Bangor High 6:29.31 1:31.012 (1:31.012) 3:10.821 (1:39.809) 4:52.996 (1:42.175) 6:29.306 (1:36.310) 8 Hannah Williams 11 Bangor High 6:29.83 1:31.197 (1:31.197) 3:11.372 (1:40.175) 4:53.527 (1:42.155) 6:29.822 (1:36.295) 9 Macy Farrington 12 Brewer High 6:33.65 1:27.848 (1:27.848) 3:01.164 (1:33.316) 4:41.867 (1:40.703) 6:33.642 (1:51.775) 10 Abby Bergmark 10 Bangor High 6:47.34 1:35.226 (1:35.226) 3:19.326 (1:44.100) 5:04.067 (1:44.741) 6:47.335 (1:43.268) 11 Hannah Legere 11 Bangor Chris 7:25.15 1:36.811 (1:36.811) 3:33.004 (1:56.193) 5:30.125 (1:57.121) 7:25.143 (1:55.018) 12 Madelyn Bendure 11 Brewer High 7:55.98 1:39.678 (1:39.678) 3:43.585 (2:03.907) 5:47.921 (2:04.336) 7:55.974 (2:08.053) Girls 3200 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Sadie Harrow 12 Bangor High 12:02.93 8 1:25.066 (1:25.066) 2:53.359 (1:28.293) 4:23.069 (1:29.710) 5:54.396 (1:31.327) 7:27.415 (1:33.019) 9:00.300 (1:32.885) 10:33.459 (1:33.159) 12:02.925 (1:29.466) 2 Abby Macdonald 12 Bangor High 13:37.79 6 1:35.474 (1:35.474) 3:14.966 (1:39.492) 4:56.274 (1:41.308) 6:40.145 (1:43.871) 8:26.681 (1:46.536) 10:11.684 (1:45.003) 11:55.624 (1:43.940) 13:37.787 (1:42.163) 3 Sofie Rueter 10 Bangor High 13:56.05 4 1:35.142 (1:35.142) 3:14.563 (1:39.421) 4:55.880 (1:41.317) 6:39.743 (1:43.863) 8:26.297 (1:46.554) 10:14.046 (1:47.749) 12:04.905 (1:50.859) 13:56.048 (1:51.143) 4 Abby Bergmark 10 Bangor High 14:46.07 2 1:41.200 (1:41.200) 3:28.083 (1:46.883) 5:17.175 (1:49.092) 7:08.205 (1:51.030) 9:01.592 (1:53.387) 10:58.296 (1:56.704) 12:55.452 (1:57.156) 14:46.061 (1:50.609) 5 Macy Farrington 12 Brewer High 15:26.66 1 1:42.141 (1:42.141) 3:32.808 (1:50.667) 5:26.438 (1:53.630) 7:22.164 (1:55.726) 9:22.540 (2:00.376) 11:26.034 (2:03.494) 13:28.794 (2:02.760) 15:26.651 (1:57.857) 6 Gabriella Kahkonen 9 Brewer High 15:40.45 1:47.882 (1:47.882) 3:44.582 (1:56.700) 5:41.676 (1:57.094) 7:41.196 (1:59.520) 9:42.187 (2:00.991) 11:43.700 (2:01.513) 13:44.913 (2:01.213) 15:40.446 (1:55.533) 7 Bridget Frazier 12 Bangor High 16:26.08 1:51.783 (1:51.783) 3:51.080 (1:59.297) 5:51.620 (2:00.540) 7:53.725 (2:02.105) 9:59.574 (2:05.849) 12:07.970 (2:08.396) 14:18.264 (2:10.294) 16:26.075 (2:07.811) 8 Evelyn Marasco 10 Bangor High 16:27.30 1:52.833 (1:52.833) 3:53.605 (2:00.772) 5:55.887 (2:02.282) 8:02.224 (2:06.337) 10:12.969 (2:10.745) 12:22.820 (2:09.851) 14:35.780 (2:12.960) 16:27.297 (1:51.517) Girls 100 Meter Hurdles ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Madeline Thai 10 Bangor High 17.22 1 8 2 Lauren Low 10 Brewer High 17.59 1 6 3 Kelsie Murray 9 Brewer High 18.99 1 4 4 Cayleigh Fournier 9 Hampden Acad 19.92 1 2 5 Megan Sweeney 12 Hampden Acad 20.26 1 1 6 Alexis Blue 9 Bangor High 20.29 2 7 Abbigail Sprague 9 Brewer High 20.65 2 8 Sophie Clough 10 Hampden Acad 20.85 1 9 Brinn George 10 Bangor Chris 21.10 2 Girls 300 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Lauren Vanidestine 10 Brewer High 50.54 8 2 Gabrielle Roberts 10 Brewer High 51.64 6 3 Gloria Hoskins 11 Brewer High 51.84 4 4 Natalia Charles 10 Hampden Acad 52.23 2 5 Madeline Thai 10 Bangor High 53.61 1 6 Destiny Mooers 11 Hampden Acad 54.43 7 Olivia Hunsinger 9 Hermon High 1:00.09 Girls 4x100 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Bangor High School 52.05 8 1) Samantha Erb 12 2) Sophia Chase 9 3) Madison Tritt 12 4) Madeline Thai 10 2 Hampden Academy 56.23 6 1) Sophie Crooker 10 2) Kiersten Shayne 9 3) Molly Curtis 11 4) Rachelle Melanson 10 3 Bangor Christian 57.26 4 1) Brinn George 10 2) Natasha Alyokhin 11 3) Noel Thomas 10 4) Veronica Mercier 12 4 Hampden Academy 'B' x1:02.07 1) Jenna Lobdell 12 2) Savannah O'Leary 10 3) Kennedy Fortin 10 4) Maggie Allen 10 -- Brewer High School DNF 1) Lauren Low 10 2) Gloria Hoskins 11 3) Devin Horr 10 4) Gabrielle Roberts 10 Girls 4x400 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Bangor High School 4:20.02 8 1) Maddie Cyr 11 2) Callie Tennett 11 3) Taylor King 12 4) Anna Connors 12 1:04.607 (1:04.607) 2:13.602 (1:08.995) 3:22.837 (1:09.235) 4:20.016 (57.179) 2 Brewer High School 4:36.83 6 1) Elisabeth Audet 9 2) Gabrielle Roberts 10 3) Sayde Persaud 9 4) Gloria Hoskins 11 1:09.278 (1:09.278) 2:17.694 (1:08.416) 3:31.093 (1:13.399) 4:36.826 (1:05.733) 3 Hampden Academy 4:37.44 4 1) Natalia Charles 10 2) Destiny Mooers 11 3) Megan Sweeney 12 4) Rachelle Melanson 10 1:05.532 (1:05.532) 2:12.949 (1:07.417) 3:26.727 (1:13.778) 4:37.434 (1:10.707) 4 Bangor High School 'B' x4:40.85 1) Katie McCarthy 11 2) Clara Oldenburg 9 3) Madison McLean 9 4) Alison St. Peter 11 1:07.138 (1:07.138) 2:15.346 (1:08.208) 3:27.675 (1:12.329) 4:40.849 (1:13.174) 5 Bangor High School 'C' x4:54.35 1) Jenna Elkadi 10 2) Alivia Mitchell 10 3) Hannah Williams 11 4) Sophia Mazzarelli 11 1:09.393 (1:09.393) 2:26.876 (1:17.483) 3:44.128 (1:17.252) 4:54.342 (1:10.214) 6 Hampden Academy 'B' x5:00.99 1) Grace Daigle 11 2) Gretchen Plant 9 3) Nora Emerson 11 4) Emily Kneser 10 1:13.881 (1:13.881) 2:23.624 (1:09.743) 3:43.273 (1:19.649) 5:00.990 (1:17.717) Girls 4x800 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Bangor High School 10:39.76 8 1) Taylor King 12 2) Clara Oldenburg 9 3) Sophia Mazzarelli 11 4) Katie McCarthy 11 2:45.623 (2:45.623) 5:27.892 (2:42.269) 8:10.661 (2:42.769) 10:39.751 (2:29.090) 2 Brewer High School 14:01.19 6 1) Grace Henry 12 2) Gabriella Kahkonen 9 3) Madelyn Bendure 11 4) Rhyannon Price 11 3:17.480 (3:17.480) 6:42.498 (3:25.018) 10:10.782 (3:28.284) 14:01.185 (3:50.403) Girls High Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Kelsie Murray 9 Brewer High 4-10.00 8 2 Easnadh Nobel-To'olo 9 Brewer High 4-08.00 6 3 Emma Syphers 11 Bangor High 4-06.00 4 4 Natasha Alyokhin 11 Bangor Chris 4-04.00 2 5 Olivia Swartz 11 Bangor High J4-04.00 1 6 Lauren Low 10 Brewer High J4-04.00 7 Noel Thomas 10 Bangor Chris 4-02.00 8 Kaliyah Saunders 9 Bangor High J4-02.00 9 Cayleigh Fournier 9 Hampden Acad J4-02.00 10 Hannah Noyes 11 Bangor High J4-02.00 10 Lorraine Thai 12 Bangor High J4-02.00 12 Evelyn Marasco 10 Bangor High 3-10.00 13 Taliah Trolongo 10 Bangor Chris J3-10.00 14 Rowan Osmer 10 Bangor High J3-10.00 -- Hope St. John 12 Bangor Chris NH Girls Pole Vault ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Easnadh Nobel-To'olo 9 Brewer High 9-06.00 8 2 Anika Noack 12 Bangor High 9-00.00 6 3 Gabrielle Roberts 10 Brewer High J9-00.00 4 4 Elisabeth Audet 9 Brewer High 8-06.00 2 5 Nora Marasco 12 Bangor High 8-00.00 1 6 Sophie Clough 10 Hampden Acad 6-06.00 7 Rowan Osmer 10 Bangor High J6-06.00 7 Megan Sweeney 12 Hampden Acad J6-06.00 9 Presley Rideout 10 Brewer High 6-00.00 -- Gretchen Plant 9 Hampden Acad FAIL -- Brinn George 10 Bangor Chris FAIL Girls Long Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Easnadh Nobel-To'olo 9 Brewer High 16-08.75 8 2 Samantha Erb 12 Bangor High 16-01.75 6 3 Emma Syphers 11 Bangor High 15-05.00 4 4 Sophia Chase 9 Bangor High 15-03.75 2 5 Devin Horr 10 Brewer High 15-00.50 1 6 Destiny Mooers 11 Hampden Acad 14-10.00 6 Lenna Trocker 12 Bangor High 14-10.00 8 Veronica Mercier 12 Bangor Chris 14-07.25 9 Kelsie Murray 9 Brewer High 14-04.00 10 Molly Curtis 11 Hampden Acad 14-00.25 11 Sophie Crooker 10 Hampden Acad 13-10.75 12 Kiersten Shayne 9 Hampden Acad 13-05.25 13 Madison Tritt 12 Bangor High 13-04.50 14 Zoe Drake 9 Brewer High 13-00.75 14 Natasha Alyokhin 11 Bangor Chris 13-00.75 14 Rachelle Melanson 10 Hampden Acad 13-00.75 17 Ava Downs 11 Hampden Acad 12-08.00 18 Annie Moran 10 Hampden Acad 11-08.75 19 Kennedy Fortin 10 Hampden Acad 11-06.00 20 Taliah Trolongo 10 Bangor Chris 11-05.00 21 Maggie Allen 10 Hampden Acad 11-04.25 22 Mireia Altirmir 11 Bangor High 11-04.00 23 Savannah O'Leary 10 Hampden Acad 11-02.75 24 Kira Duffy 10 Brewer High 9-11.25 25 Kate Linnehan 11 Bangor Chris 9-09.25 Girls Triple Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Lauren Vanidestine 10 Brewer High 34-10.50 8 2 Easnadh Nobel-To'olo 9 Brewer High 32-08.25 6 3 Sophie Crooker 10 Hampden Acad 32-04.25 4 4 Elisabeth Audet 9 Brewer High 31-03.75 2 5 Emma Syphers 11 Bangor High 30-09.50 1 6 Megan Sweeney 12 Hampden Acad 30-06.50 7 Molly Curtis 11 Hampden Acad 30-06.25 8 Kelsie Murray 9 Brewer High 29-07.75 9 Sophia Chase 9 Bangor High 29-07.25 10 Anika Noack 12 Bangor High 29-03.75 11 Samantha Erb 12 Bangor High 29-01.25 12 Destiny Mooers 11 Hampden Acad 29-00.50 13 Sayde Persaud 9 Brewer High 28-06.75 14 Kiersten Shayne 9 Hampden Acad 27-09.00 15 Lorraine Thai 12 Bangor High 27-06.25 16 Noel Thomas 10 Bangor Chris 23-06.25 Girls Shot Put ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Julia Bassi 12 Bangor High 37-09.50 8 2 Karessa Anderson 12 Brewer High 35-00.00 6 3 Emma Mcneil 12 Bangor High 34-01.50 4 4 Madison Randall 9 Brewer High 31-05.50 2 5 Grace Lewis 11 Bangor Chris 31-03.50 1 6 Alexandra Collins 10 Bangor High 28-00.00 7 Grace Bennett 12 Bangor High 27-11.75 8 Nora Marasco 12 Bangor High 27-08.50 9 Abigail Quimby 11 Brewer High 27-05.50 10 Eden Price 9 Brewer High 27-03.75 11 Abby Quinn 12 Bangor High 27-03.50 12 Hope Nesbitt 10 Bangor Chris 25-00.75 13 Gabrielle Kennard-Garcia 12 Hampden Acad 24-06.00 14 Julia Rioux 9 Brewer High 22-04.00 15 Lydia Hewes 9 Bangor High 21-05.00 16 Sophie Schall 11 Hampden Acad 21-04.00 17 Olivia Sharpe 10 Hampden Acad 20-02.50 18 Savannah O'Leary 10 Hampden Acad 16-09.50 19 Annie Moran 10 Hampden Acad 15-05.75 20 Selina Turgeon 12 Hampden Acad 11-01.50 Girls Discus Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Karessa Anderson 12 Brewer High 119-03 8 2 Katie McCarthy 11 Bangor High 99-03 6 3 Julia Bassi 12 Bangor High 98-04 4 4 Ava Syphers 9 Bangor High 97-07 2 5 Abby Quinn 12 Bangor High 89-05 1 6 Emma Mcneil 12 Bangor High 80-04 7 Hope Nesbitt 10 Bangor Chris 76-00 8 Eden Price 9 Brewer High 75-06 9 Alexandra Collins 10 Bangor High 75-02 10 Grace Lewis 11 Bangor Chris 73-02 11 Abigail Quimby 11 Brewer High 68-08 12 Lydia Hewes 9 Bangor High 67-10 13 Grace Bennett 12 Bangor High 67-04 14 Julia Rioux 9 Brewer High 63-02 15 Kate Linnehan 11 Bangor Chris 57-06 16 Gabrielle Kennard-Garcia 12 Hampden Acad 57-00 17 Kennedy Fortin 10 Hampden Acad 53-06 18 Olivia Sharpe 10 Hampden Acad 51-07 19 Madison Randall 9 Brewer High 49-02 20 Carmen Bryant 9 Brewer High 35-11 -- Anna Gray 12 Hermon High FOUL Girls Javelin Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Emma Mcneil 12 Bangor High 107-00 8 2 Abby Quinn 12 Bangor High 90-10 6 3 Felicia Marin 11 Hampden Acad 83-04 4 4 Ava Downs 11 Hampden Acad 79-03 2 5 Karessa Anderson 12 Brewer High 74-03 1 6 Grace Lewis 11 Bangor Chris 67-08 7 Hope St. John 12 Bangor Chris 67-00 8 Maggie Allen 10 Hampden Acad 65-11 9 Sophie Schall 11 Hampden Acad 64-02 10 Gabrielle Kennard-Garcia 12 Hampden Acad 60-00 11 Eden Price 9 Brewer High 54-07 12 Abbigail Sprague 9 Brewer High 49-00 13 Hope Nesbitt 10 Bangor Chris 44-07 14 Selina Turgeon 12 Hampden Acad 20-00 Girls 1600 Meter Race Walk ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Bridget Frazier 12 Bangor High 9:09.98 8 2:12.015 (2:12.015) 4:31.699 (2:19.684) 6:51.941 (2:20.242) 9:09.974 (2:18.033) 2 Abby Macdonald 12 Bangor High 9:12.36 6 2:12.517 (2:12.517) 4:32.197 (2:19.680) 6:52.323 (2:20.126) 9:12.359 (2:20.036) -- Selina Turgeon 12 Hampden Acad X10:33.06 800m 5:12.966 (5:12.966) 10:33.056 (5:20.090) Boys 100 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Kiran Small 11 Bangor High 11.39 1 8 2 Gage Jones 11 Bangor High 11.42 1 6 3 Josh Horr 12 Brewer High 11.71 1 4 4 Oliver Turner 10 Bangor High 12.16 1 2 5 Kyle Horr 11 Brewer High 12.18 1 1 6 Caleb March 10 Hampden Acad 12.25 1 7 Liam Cormier 11 Brewer High 12.40 1 8 Gabe Allen 12 Hampden Acad 12.48 1 9 Aidan Linder 10 Bangor High 12.54 3 10 Horace Graham 11 Bangor High 12.55 2 11 Parker Small 11 Bangor High 12.60 2 12 Liam Facchini 9 Hampden Acad 12.65 3 13 Andre Brozman 11 Bangor High 12.66 3 14 Sam Ahola 12 Bangor High 12.69 2 15 Oscar Croce 11 Bangor High 12.72 2 16 Michael Whitcomb 11 Bangor Chris 12.76 2 17 Sam Rutledge 12 Bangor High 12.78 3 18 Chase Turgeon 9 Hampden Acad 12.78 3 19 Dominick Harriman 12 Hermon High 12.78 2 20 Lucas Sun 12 Bangor High 12.93 2 21 Jordan Pettway 9 Bangor High 12.98 4 22 Alexander Wilcox 9 Hampden Acad 12.99 2 23 Mitchell Buck 12 Brewer High 13.04 3 24 Preston Estey 9 Bangor High 13.09 3 25 BamiDele Odeleye 10 Brewer High 13.11 4 26 Karl El Chaer 12 Bangor High 13.21 5 27 Kaiden Schmersal 10 Bangor High 13.25 4 28 Dashel Knapp 10 Bangor High 13.30 4 29 Aiden Keeley 12 Hampden Acad 13.37 4 30 Ethan Yu 9 Bangor High 13.41 5 31 Daniel Canarr 11 Brewer High 13.49 4 32 Zander Pike 9 Bangor High 13.58 6 33 Anthony Godfrey 10 Bangor High 13.73 5 34 Cooper Lewis 9 Bangor Chris 13.74 5 35 Jordan Wells 11 Hampden Acad 13.75 6 36 Evan Pangburn 10 Bangor High 13.78 5 37 Brayon Nguyen 10 Bangor High 13.90 3 38 Elijah Baker 9 Bangor High 13.92 5 39 Michael McAfee 9 Brewer High 13.92 4 40 Elliot Straubel 9 Bangor Chris 13.96 5 41 Gabe Tibbetts 10 Brewer High 13.97 6 42 Reese Smith 10 Brewer High 14.03 6 43 Henry Scott 9 Hampden Acad 14.56 6 44 Leron Nguyen 9 Bangor High 14.80 6 45 Joshua Bubar 10 Bangor Chris 14.86 6 46 Benjamin Hooper 9 Hampden Acad 15.09 7 47 Parker Hopkins 9 Brewer High 15.76 7 48 Nick Berry 10 Brewer High 15.77 7 49 Krais Cook 12 Hampden Acad 15.96 7 50 Evan Weldon 9 Hampden Acad 16.70 7 51 Ben Fidler 9 Bangor High 16.82 8 52 Noah Osborne 9 Hampden Acad 17.33 8 53 Gavin Wilcox 10 Bangor High 18.82 8 -- Elouan Lehner 12 Hampden Acad DQ 4 Out Of Lane Boys 200 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Gage Jones 11 Bangor High 22.70 1 8 2 Kiran Small 11 Bangor High 23.02 1 6 3 Josh Horr 12 Brewer High 23.46 1 4 4 Lucas Sun 12 Bangor High 24.51 1 2 5 Sam Ahola 12 Bangor High 24.71 6 1 6 Parker Small 11 Bangor High J24.71 1 7 Ben Bateman 12 Hermon High 24.89 1 8 Gabe Allen 12 Hampden Acad 25.08 1 9 Horace Graham 11 Bangor High 25.17 2 10 Rowan Eslin 9 Bangor High 25.50 2 11 Liam Cormier 11 Brewer High 25.68 2 12 Chase Turgeon 9 Hampden Acad 25.83 2 13 Andre Brozman 11 Bangor High 25.96 2 14 Alexander Wilcox 9 Hampden Acad 26.15 2 15 Liam Facchini 9 Hampden Acad 26.30 2 16 Elouan Lehner 12 Hampden Acad 26.36 2 17 Karl El Chaer 12 Bangor High 26.48 3 18 Dashel Knapp 10 Bangor High 26.77 4 19 Anthony Godfrey 10 Bangor High 26.83 3 20 Kaiden Schmersal 10 Bangor High 27.27 3 21 Nolan Seavey 9 Brewer High 27.28 3 22 Ethan Yu 9 Bangor High 27.29 4 23 Aiden Keeley 12 Hampden Acad 27.46 3 24 Preston Estey 9 Bangor High 27.62 3 25 James Rice 10 Hampden Acad 27.77 4 26 Daniel Canarr 11 Brewer High 27.95 4 27 Peyton Cates 10 Hampden Acad 28.24 3 28 BamiDele Odeleye 10 Brewer High 29.07 4 29 Gabe Tibbetts 10 Brewer High 29.34 5 30 Evan Pangburn 10 Bangor High 29.59 6 31 Henry Scott 9 Hampden Acad 29.67 5 32 Connor Kielbasa 10 Hampden Acad 30.08 4 33 Michael McAfee 9 Brewer High 30.46 4 34 Ian Robichaud 9 Hampden Acad 30.47 5 35 Drew Turgeon 11 Hampden Acad 30.49 5 36 Jordan Wells 11 Hampden Acad 32.23 5 37 Nick Berry 10 Brewer High 33.28 5 38 Gavin Wilcox 10 Bangor High 37.70 6 Boys 400 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Caleb March 10 Hampden Acad 52.67 1 8 2 Aidan Linder 10 Bangor High 53.38 1 6 3 James Bertolino 12 Brewer High 53.91 1 4 4 Ben Bateman 12 Hermon High 55.04 1 2 5 Asher Valentine 9 Hampden Acad 55.11 1 1 6 Chase Turgeon 9 Hampden Acad 58.15 1 7 Liam Facchini 9 Hampden Acad 1:00.13 2 8 Lukas Modrusan 11 Hermon High 1:00.87 2 9 Raymond Brickle 12 Hampden Acad 1:00.90 1 10 Aaron Belanger 11 Hermon High 1:01.77 1 11 Aiden Keeley 12 Hampden Acad 1:02.96 2 12 Nolan Seavey 9 Brewer High 1:04.54 2 13 Gabe Tibbetts 10 Brewer High 1:04.99 2 14 Connor Kielbasa 10 Hampden Acad 1:06.60 2 15 Elliot Straubel 9 Bangor Chris 1:08.67 2 Boys 800 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Charlie Collins 12 Hampden Acad 1:57.63 8 57.156 (57.156) 1:57.623 (1:00.467) 2 Ethan Partal 12 Bangor High 2:12.21 6 59.823 (59.823) 2:12.210 (1:12.387) 3 Henry Poulin 12 Bangor High 2:15.05 4 1:04.112 (1:04.112) 2:15.049 (1:10.937) 4 Alex Busko 10 Bangor High 2:15.40 2 1:04.913 (1:04.913) 2:15.396 (1:10.483) 5 James Bertolino 12 Brewer High 2:26.05 1 1:05.947 (1:05.947) 2:26.045 (1:20.098) 6 Keon Shields 12 Hampden Acad 2:26.07 1:11.923 (1:11.923) 2:26.063 (1:14.140) 7 Jacob Klein 9 Bangor High 2:29.77 1:11.416 (1:11.416) 2:29.765 (1:18.349) 8 Lukas Modrusan 11 Hermon High 2:45.70 1:13.825 (1:13.825) 2:45.693 (1:31.868) 9 Ezra Leong 9 Hampden Acad 2:49.15 1:24.298 (1:24.298) 2:49.143 (1:24.845) 10 Ethan Leavitt 10 Bangor High 2:50.85 1:21.942 (1:21.942) 2:50.847 (1:28.905) 11 Camden Valentine 11 Hampden Acad 3:28.34 1:38.086 (1:38.086) 3:28.338 (1:50.252) Boys 1600 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Tim Collins 10 Hampden Acad 4:54.61 8 1:08.726 (1:08.726) 2:24.276 (1:15.550) 3:41.612 (1:17.336) 2 Trevor Parlee 11 Brewer High 4:56.02 6 1:09.097 (1:09.097) 2:25.257 (1:16.160) 3:43.629 (1:18.372) 3 Jackson Dineen 9 Bangor High 5:14.64 4 1:17.384 (1:17.384) 2:37.996 (1:20.612) 4:00.264 (1:22.268) 4 Parker Ashfield 10 Bangor High 5:17.22 2 1:14.892 (1:14.892) 2:36.943 (1:22.051) 4:00.888 (1:23.945) 5 Keon Shields 12 Hampden Acad 5:18.62 1 1:17.084 (1:17.084) 2:40.534 (1:23.450) 4:05.699 (1:25.165) 6 Patrick O'Brien 12 Bangor High 5:54.77 1:23.768 (1:23.768) 2:55.815 (1:32.047) 4:30.405 (1:34.590) 7 Ezra Wildrick 11 Bangor Chris 5:55.00 1:19.907 (1:19.907) 2:48.150 (1:28.243) 4:24.074 (1:35.924) 8 Ezra Leong 9 Hampden Acad 6:06.56 1:26.733 (1:26.733) 3:02.073 (1:35.340) 4:38.822 (1:36.749) 9 Connor Kielbasa 10 Hampden Acad 6:07.24 1:29.321 (1:29.321) 3:08.532 (1:39.211) 4:46.109 (1:37.577) 10 Levi Craven 9 Bangor Chris 6:19.81 1:29.654 (1:29.654) 3:10.938 (1:41.284) 4:52.000 (1:41.062) Boys 3200 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Asher Valentine 9 Hampden Acad 10:59.14 8 1:19.023 (1:19.023) 2:42.160 (1:23.137) 4:07.867 (1:25.707) 5:33.801 (1:25.934) 6:59.335 (1:25.534) 8:25.252 (1:25.917) 9:46.778 (1:21.526) 10:59.134 (1:12.356) 2 Tyler Stillman 12 Hampden Acad 11:02.34 6 1:19.187 (1:19.187) 2:42.253 (1:23.066) 4:08.057 (1:25.804) 5:34.018 (1:25.961) 6:59.269 (1:25.251) 8:25.079 (1:25.810) 9:47.821 (1:22.742) 11:02.335 (1:14.514) 3 Trevor Parlee 11 Brewer High 11:02.86 4 1:19.881 (1:19.881) 2:43.038 (1:23.157) 4:08.373 (1:25.335) 5:34.262 (1:25.889) 7:00.148 (1:25.886) 8:26.213 (1:26.065) 9:46.747 (1:20.534) 11:02.860 (1:16.113) 4 Adam Miller-treat 12 Bangor High 11:07.53 2 1:20.671 (1:20.671) 2:43.961 (1:23.290) 4:08.832 (1:24.871) 5:33.809 (1:24.977) 6:59.773 (1:25.964) 8:26.875 (1:27.102) 9:52.592 (1:25.717) 11:07.527 (1:14.935) 5 Parker Ashfield 10 Bangor High 12:01.56 1 1:24.159 (1:24.159) 2:53.184 (1:29.025) 4:23.851 (1:30.667) 5:57.848 (1:33.997) 7:32.378 (1:34.530) 9:06.917 (1:34.539) 10:40.255 (1:33.338) 12:01.555 (1:21.300) 6 Jayden Richards 11 Brewer High 12:15.38 1:24.730 (1:24.730) 2:53.701 (1:28.971) 4:24.593 (1:30.892) 5:58.039 (1:33.446) 7:32.047 (1:34.008) 9:06.401 (1:34.354) 10:44.177 (1:37.776) 12:15.377 (1:31.200) 7 Patrick O'Brien 12 Bangor High 12:26.92 1:26.010 (1:26.010) 2:58.562 (1:32.552) 4:37.773 (1:39.211) 6:15.196 (1:37.423) 7:54.213 (1:39.017) 9:32.523 (1:38.310) 11:03.012 (1:30.489) 12:26.917 (1:23.905) 8 Gavin Nash 11 Hampden Acad 12:41.81 1:24.419 (1:24.419) 2:53.473 (1:29.054) 4:24.840 (1:31.367) 6:00.893 (1:36.053) 7:42.193 (1:41.300) 9:23.515 (1:41.322) 11:05.908 (1:42.393) 12:41.803 (1:35.895) 9 Ezra Wildrick 11 Bangor Chris 13:33.64 1:29.534 (1:29.534) 3:08.225 (1:38.691) 4:52.131 (1:43.906) 6:38.400 (1:46.269) 8:25.273 (1:46.873) 10:13.342 (1:48.069) 11:58.562 (1:45.220) 13:33.635 (1:35.073) 10 Levi Craven 9 Bangor Chris 14:11.56 1:35.540 (1:35.540) 3:21.173 (1:45.633) 5:10.711 (1:49.538) 7:02.453 (1:51.742) 8:57.075 (1:54.622) 10:50.699 (1:53.624) 12:41.337 (1:50.638) 14:11.555 (1:30.218) Boys 110 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Pablo Garcia 12 Brewer High 17.68 8 2 Xavier Pike 11 Bangor High 19.16 6 3 Ethan Leavitt 10 Brewer High 19.42 4 Boys 300 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Pablo Garcia 12 Brewer High 43.01 8 2 Xavier Pike 11 Bangor High 45.02 6 3 Ethan Leavitt 10 Brewer High 45.57 4 4 Mitchell Buck 12 Brewer High 48.21 2 5 Oliver Turner 10 Bangor High 49.54 1 Boys 4x100 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Bangor High School 45.70 8 1) Kiran Small 11 2) Xavier Pike 11 3) Sam Ahola 12 4) Lucas Sun 12 2 Brewer High School 45.82 6 1) Cameron Hughes 12 2) Lendl Zaehringer 12 3) Kyle Horr 11 4) Josh Horr 12 3 Hampden Academy 47.75 4 1) Gabe Allen 12 2) Samuel Burnham 12 3) Alexander Wilcox 9 4) Aaron Harvey 12 4 Hampden Academy 'B' x51.77 1) James Rice 10 2) Elouan Lehner 12 3) Ian Robichaud 9 4) Liam Facchini 9 5 Bangor High School 'B' x52.44 1) Samuel McCarthy 12 2) Austin Lozano 12 3) Isaac Osborne 11 4) Sam Rutledge 12 Boys 4x400 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Hampden Academy 3:39.29 8 1) Raymond Brickle 12 2) Gabe Allen 12 3) Charlie Collins 12 4) Caleb March 10 57.893 (57.893) 1:54.290 (56.397) 2:46.174 (51.884) 3:39.290 (53.116) 2 Brewer High School 3:41.24 6 1) Kyle Horr 11 2) Ethan Leavitt 10 3) Damien Frey 12 4) James Bertolino 12 55.502 (55.502) 1:52.269 (56.767) 2:47.023 (54.754) 3:41.232 (54.209) 3 Bangor High School 3:44.41 4 1) Horace Graham 11 2) Aidan Linder 10 3) Oliver Turner 10 4) Gage Jones 11 58.219 (58.219) 1:54.005 (55.786) 2:51.484 (57.479) 3:44.403 (52.919) 4 Bangor High School 'B' x3:59.46 1) Ethan Partal 12 2) Henry Poulin 12 3) Alex Busko 10 4) Adam Miller-treat 12 58.084 (58.084) 1:57.014 (58.930) 2:56.408 (59.394) 3:59.451 (1:03.043) 5 Hampden Academy 'B' x4:17.36 1) Chase Turgeon 9 2) Keon Shields 12 3) Ezra Leong 9 4) Aiden Keeley 12 59.957 (59.957) 2:05.105 (1:05.148) 3:14.078 (1:08.973) 4:17.358 (1:03.280) 6 Hermon High School 4:34.24 2 1) Ben Bateman 12 2) Aaron Belanger 11 3) Lukas Modrusan 11 4) Cole Andrei 10 58.132 (58.132) 1:58.918 (1:00.786) 3:02.088 (1:03.170) 4:34.231 (1:32.143) Boys 4x800 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Hampden Academy 9:32.87 8 1) Raymond Brickle 12 2) Tyler Stillman 12 3) Gavin Nash 11 4) Charlie Collins 12 2:25.978 (2:25.978) 4:47.426 (2:21.448) 7:29.065 (2:41.639) 9:32.869 (2:03.804) 2 Brewer High School 11:41.23 6 1) Ian Yanofsky 11 2) Jayden Richards 11 3) Matthew Gonzales 10 4) LJ Nicholas 10 2:36.290 (2:36.290) 5:21.196 (2:44.906) 8:46.744 (3:25.548) 11:41.225 (2:54.481) Boys High Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Lendl Zaehringer 12 Brewer High 5-06.00 8 2 Aidan Linder 10 Bangor High 5-04.00 6 3 Cody Bailey 10 Brewer High J5-04.00 4 4 Reese Smith 10 Brewer High J5-04.00 2 5 Dashel Knapp 10 Bangor High 5-00.00 0.50 5 Owen Fullerton 10 Brewer High 5-00.00 0.50 7 Daniel Canarr 11 Brewer High 4-10.00 8 Isaac Bassett 9 Bangor Chris 4-08.00 9 Elouan Lehner 12 Hampden Acad 4-06.00 -- Ethan Leavitt 10 Bangor High NH -- Nick Berry 10 Brewer High NH Boys Pole Vault ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Pablo Garcia 12 Brewer High 10-06.00 8 2 Michael Whitcomb 11 Bangor Chris J10-06.00 6 3 Brayon Nguyen 10 Bangor High 10-00.00 4 4 Rowan Eslin 9 Bangor High 9-06.00 1 4 Oliver Turner 10 Bangor High 9-06.00 1 4 Daniel Canarr 11 Brewer High 9-06.00 1 7 Liam Cormier 11 Brewer High 8-06.00 8 Sam Rutledge 12 Bangor High 7-06.00 8 Anthony Godfrey 10 Bangor High 7-06.00 9 Kaiden Schmersal 10 Bangor High J7-06.00 10 Andrew West 10 Brewer High J7-06.00 12 Darcey Lees 9 Bangor High 7-03.00 12 Benjamin Mlynski 10 Hampden Acad 7-03.00 14 Michael McAfee 9 Brewer High J7-03.00 15 Aaron Belanger 11 Hermon High 6-09.00 16 Aaron Harvey 12 Hampden Acad 6-00.00 17 Peyton Cates 10 Hampden Acad J6-00.00 -- Karl El Chaer 12 Bangor High NH -- Ben Fidler 9 Bangor High NH -- Ian Robichaud 9 Hampden Acad NH Boys Long Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Josh Horr 12 Brewer High 20-04.50 8 2 Gage Jones 11 Bangor High 19-10.50 6 3 Oscar Croce 11 Bangor High 19-01.00 4 4 Michael Whitcomb 11 Bangor Chris 18-07.50 2 5 Samuel Burnham 12 Hampden Acad 18-06.00 1 6 Damien Frey 12 Brewer High 18-00.25 7 Sam Ahola 12 Bangor High 18-00.00 8 Lendl Zaehringer 12 Brewer High 17-06.00 9 Cody Bailey 10 Brewer High 17-03.00 10 Jordan Pettway 9 Bangor High 16-07.50 11 BamiDele Odeleye 10 Brewer High 16-05.00 12 Elijah Baker 9 Bangor High 16-00.50 13 Zander Pike 9 Bangor High 15-09.75 14 Cooper Lewis 9 Bangor Chris 15-01.50 15 Kyle Horr 11 Brewer High 14-11.00 16 Karl El Chaer 12 Bangor High 14-08.50 17 Isaac Bassett 9 Bangor Chris 14-06.50 18 Drew Turgeon 11 Hampden Acad 13-10.50 18 Parker Hopkins 9 Brewer High 13-10.50 20 Joshua Bubar 10 Bangor Chris 13-00.00 21 Leron Nguyen 9 Bangor High 12-09.25 22 Nick Berry 10 Brewer High 12-02.75 23 Riley Scott 9 Bangor Chris 10-07.00 -- Reese Smith 10 Brewer High FOUL Boys Triple Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Pablo Garcia 12 Brewer High 39-06.50 8 2 Damien Frey 12 Brewer High 38-08.50 6 3 Oscar Croce 11 Bangor High 38-01.75 4 4 Owen Fullerton 10 Brewer High 36-03.25 2 5 Samuel Burnham 12 Hampden Acad 35-07.00 1 6 Zander Pike 9 Bangor High 33-00.00 7 Cooper Lewis 9 Bangor Chris 32-09.50 8 Dashel Knapp 10 Bangor High 30-11.50 9 Isaac Bassett 9 Bangor Chris 29-03.75 10 Leron Nguyen 9 Bangor High 27-00.50 Boys Shot Put ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Colby Largay 11 Brewer High 49-11.00 8 2 Ian Randall 11 Bangor High 45-07.25 6 3 Josiah Rodriguez 12 Bangor High 45-06.75 4 4 Austin Lozano 12 Bangor High 42-06.50 2 5 Owen Wyman 10 Hermon High 39-11.50 1 6 Cameron Hughes 12 Brewer High 39-05.00 7 Owen Hoovler 11 Bangor High 38-07.50 8 Jake Bassi 9 Bangor High 37-11.75 9 Elliot Gandarillas 11 Brewer High 35-10.00 10 Kane Cookson-Goodridge 9 Brewer High 35-03.00 11 Dylan LaPlante 12 Hampden Acad 34-09.50 12 Isaac Osborne 11 Bangor High 33-06.75 13 Kevin Carpenter 10 Brewer High 32-03.00 14 Samuel McCarthy 12 Bangor High 32-00.50 15 Leonardo Mlynski 12 Hampden Acad 31-07.50 16 Adam Tardy 10 Bangor High 30-08.00 17 Brock Grove 12 Hampden Acad 30-06.00 18 Marshall Sibley 9 Bangor Chris 27-09.75 19 LJ Nicholas 10 Brewer High 26-11.00 20 Aiden Burgess 10 Brewer High 26-06.00 21 Ian Yanofsky 11 Brewer High 23-11.00 22 Wyatt Bradford 10 Brewer High 23-10.50 23 Soren Peterson 10 Hampden Acad 23-03.00 24 Dylan Svigelj 10 Hampden Acad 23-02.25 25 Benjamin Hooper 9 Hampden Acad 22-02.75 26 Cole Andrei 10 Hermon High 21-03.50 27 Charlie Haskell 10 Hampden Acad 18-06.00 28 Noah Osborne 9 Hampden Acad 17-04.00 -- Youssef Elhefnawi 11 Bangor High FOUL Boys Discus Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Colby Largay 11 Brewer High 138-06 8 2 Ian Randall 11 Bangor High 134-04 6 3 Leonardo Mlynski 12 Hampden Acad 118-09 4 4 Jake Bassi 9 Bangor High 117-07 2 5 Isaac Osborne 11 Bangor High 112-10 1 6 Adam Tardy 10 Bangor High 109-08 7 Josiah Rodriguez 12 Bangor High 102-02 8 Liam McAlexander 12 Brewer High 99-05 9 Kevin Carpenter 10 Brewer High 98-08 10 Michael Giggey 9 Brewer High 95-10 10 Marshall Sibley 9 Bangor Chris 95-10 12 Owen Wyman 10 Hermon High 92-05 13 Samuel McCarthy 12 Bangor High 84-07 14 Austin Lozano 12 Bangor High 80-07 15 Matthew Gonzales 10 Brewer High 80-05 16 Samuel Burnham 12 Hampden Acad 80-02 17 Benjamin Hooper 9 Hampden Acad 79-02 18 James Rice 10 Hampden Acad 74-11 19 Youssef Elhefnawi 11 Bangor High 73-08 20 Kane Cookson-Goodridge 9 Brewer High 72-04 21 Elliot Gandarillas 11 Brewer High 71-01 22 Aiden Burgess 10 Brewer High 68-02 23 Ian Yanofsky 11 Brewer High 64-11 24 Peyton Cates 10 Hampden Acad 62-09 25 Charlie Haskell 10 Hampden Acad 60-04 26 Colby Sproul 9 Hampden Acad 59-02 27 Cole Andrei 10 Hermon High 58-09 28 Jordan Wells 11 Hampden Acad 58-07 29 Nathaniel Larson 9 Brewer High 56-10 30 Emery Palmer 9 Hampden Acad 56-06 31 Camden Valentine 11 Hampden Acad 54-06 32 Noah Osborne 9 Hampden Acad 52-01 33 LJ Nicholas 10 Brewer High 47-05 34 Dylan Svigelj 10 Hampden Acad 46-11 35 Soren Peterson 10 Hampden Acad 42-02 Boys Javelin Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Aaron Harvey 12 Hampden Acad 130-04 8 2 Owen Hoovler 11 Bangor High 124-09 6 3 Tyler Stillman 12 Hampden Acad 116-06 4 4 Brock Grove 12 Hampden Acad 111-07 2 5 Sam Rutledge 12 Bangor High 109-09 1 6 James Rice 10 Hampden Acad 91-04 7 Peyton Cates 10 Hampden Acad 89-07 8 Elliot Gandarillas 11 Brewer High 89-04 9 Dylan LaPlante 12 Hampden Acad 81-05 10 Henry Scott 9 Hampden Acad 80-09 11 Leonardo Mlynski 12 Hampden Acad 79-03 12 Liam McAlexander 12 Brewer High 74-05 13 Ezra Wildrick 11 Bangor Chris 74-03 13 Marshall Sibley 9 Bangor Chris 74-03 15 Michael Giggey 9 Brewer High 74-00 15 Wyatt Bradford 10 Brewer High 74-00 17 Matthew Gonzales 10 Brewer High 71-00 18 Emery Palmer 9 Hampden Acad 70-11 19 Colby Sproul 9 Hampden Acad 65-05 20 Evan Knowles 9 Brewer High 64-11 21 Charlie Haskell 10 Hampden Acad 62-09 22 Kevin Carpenter 10 Brewer High 62-07 23 Drew Turgeon 11 Hampden Acad 58-09 24 Krais Cook 12 Hampden Acad 55-08 25 Soren Peterson 10 Hampden Acad 53-10 26 Dylan Svigelj 10 Hampden Acad 49-04 27 Nathaniel Larson 9 Brewer High 47-09 28 Cole Andrei 10 Hermon High 47-06 29 Camden Valentine 11 Hampden Acad 34-04 Boys 1600 Meter Race Walk ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Drew Turgeon 11 Hampden Acad 11:17.22 8 2:37.077 (2:37.077) 5:24.750 (2:47.673) 8:24.666 (2:59.916) 11:17.213 (2:52.547) 2 Benjamin Mlynski 10 Hampden Acad 11:19.28 6 2:41.340 (2:41.340) 5:36.760 (2:55.420) 8:36.933 (3:00.173) 11:19.280 (2:42.347) 3 Camden Valentine 11 Hampden Acad 16:53.80 4 4:09.648 (4:09.648) 8:40.828 (4:31.180) 12:41.553 (4:00.725) 16:53.793 (4:12.240)