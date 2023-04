Bangor Girls/Boys Finish 1st Brewer Girls/Boys 2nd at Track & Field Meet at Bangor

The Bangor Girls and Boys Track and Field Teams came in 1st while the Brewer Girls and Boys Track and Field Teams came in 2nd at the Track and Field Meet held Saturday, April 29th at Cameron Stadium in Bangor.

Here are the Team Results

Girls

Bangor - 207 Brewer - 129 Old Town - 121 Houlton - 71 Bangor Christian - 25 Fort Kent - 14 Washburn - 4

Boys

Bangor - 214.50 Brewer - 134.50 Old Town - 115 Washburn - 32 Bangor Christian - 18 Houlton - 10 Fort Kent - 6

Here are the individual results from Sub 5

Girls 100 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== Finals 1 Anna Connors 12 Bangor High 13.04 1 10 2 Veronica Mercier 12 Bangor Chris 13.33 2 8 3 Ariana Ardell 11 Houlton/GHCA 13.83 2 6 4 Amarii Weaver 10 Fort Kent Co 13.85 2 4 5 Samantha Erb 12 Bangor High 14.06 1 2 6 Olivia Lizzotte 9 Old Town Hig 14.10 1 1 7 Bayley Fryer 9 Bangor High 14.14 2 8 Maddie Cyr 11 Bangor High 14.20 1 9 Evelyn Humbert 12 Bangor High 14.25 2 10 Libby Saucier 9 Old Town Hig 14.29 1 11 Sophia Chase 9 Bangor High 14.31 1 12 Emma Syphers 11 Bangor High 14.37 2 13 Rhiannon Bousquet 10 Old Town Hig 14.68 2 14 Madison Tritt 12 Bangor High 14.77 2 15 Lily Oliver 10 Fort Kent Co 14.90 3 16 Emlyn Nadeau 9 Fort Kent Co 14.91 3 17 Gabby Roy 9 Bangor High 15.04 1 18 Hannah Noyes 11 Bangor High 15.16 4 19 Sayde Persaud 9 Brewer High 15.48 3 20 Lenna Trocker 12 Bangor High 15.72 5 21 Lyndsie Durost 9 Bangor Chris 15.73 4 22 Rachel Wilson 9 Fort Kent Co 15.80 4 23 Olivia Barthelemy 9 Old Town Hig 15.88 3 24 Faith Bailey 9 Bangor Chris 15.89 4 25 Zoe Drake 9 Brewer High 15.90 3 26 Olivia Swartz 11 Bangor High 15.92 5 27 Noel Thomas 10 Bangor Chris 15.93 3 27 Aiyana Colby 9 Brewer High 15.93 4 29 Kaliyah Saunders 9 Bangor High 16.10 3 30 Reese Trott 9 Bangor High 16.20 5 31 Haley Moores 10 Old Town Hig 16.21 4 32 Chloe Henry 9 Old Town Hig 16.36 4 33 Kate Linnehan 11 Bangor Chris 16.47 5 34 Norah Sanborn 11 Old Town Hig 16.75 4 35 Sylvie Morin 10 Fort Kent Co 16.88 5 36 Mireia Altirmir 11 Bangor High 17.24 3 37 Taliah Trolongo 10 Bangor Chris 17.25 5 38 Lily Boone 9 Bangor Chris 17.39 5 39 Amelia Drake 10 Houlton/GHCA 17.71 6 40 Cynthia Girouard 9 Old Town Hig 17.94 6 41 Kira Duffy 10 Brewer High 18.20 6 42 Isabel Nadeau 9 Fort Kent Co 18.25 6 43 Madisyn Coy 10 Washburn 19.05 6 Girls 200 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Anna Connors 12 Bangor High 26.32 1 10 2 Maddie Cyr 11 Bangor High 27.93 1 8 3 Veronica Mercier 12 Bangor Chris 28.38 1 6 4 Bayley Fryer 9 Bangor High 29.07 1 4 5 Lauren Low 10 Brewer High 29.71 2 2 6 Gloria Hoskins 11 Brewer High 29.77 1 1 7 Libby Saucier 9 Old Town Hig 29.78 1 8 Gabby Roy 9 Bangor High 30.30 1 9 Kayleigh Johnston 12 Old Town Hig 30.36 1 10 Emlyn Nadeau 9 Fort Kent Co 30.73 2 11 Natasha Alyokhin 11 Bangor Chris 31.77 2 12 Rhiannon Bousquet 10 Old Town Hig 32.38 2 13 Olivia Barthelemy 9 Old Town Hig 32.47 2 14 Libby Payne 9 Bangor Chris 32.56 2 15 Lyndsie Durost 9 Bangor Chris 33.01 2 16 Kaliyah Saunders 9 Bangor High 33.48 3 17 Elyannah Briggs 9 Old Town Hig 34.46 3 18 Olivia Swartz 11 Bangor High 34.48 4 19 Reese Trott 9 Bangor High 34.55 3 20 Chloe Henry 9 Old Town Hig 35.43 3 21 Aiyana Colby 9 Brewer High 35.57 3 22 Sylvie Morin 10 Fort Kent Co 36.32 4 23 Amelia Drake 10 Houlton/GHCA 36.90 4 24 Lily Boone 9 Bangor Chris 37.11 3 Girls 400 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Taylor Loring 9 Old Town Hig 1:05.05 1 10 2 Kayleigh Johnston 12 Old Town Hig 1:07.02 1 8 3 Elisabeth Audet 9 Brewer High 1:09.73 1 6 4 Myah Worster 12 Old Town Hig 1:11.31 1 4 5 Sayde Persaud 9 Brewer High 1:15.12 1 2 6 Faith Bailey 9 Bangor Chris 1:16.51 2 1 7 Zoe Drake 9 Brewer High 1:18.01 1 8 Jaici Carney 9 Washburn 1:21.78 2 9 Elizabeth Grant-Parent 9 Fort Kent Co 1:30.51 2 Girls 800 Meter Run ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Katie McCarthy 11 Bangor High 2:28.32 2 10 1:13.80 (1:13.80) 2:28.32 (1:14.52) 2 Teanne Ewings 10 Houlton/GHCA 2:29.65 2 8 1:14.14 (1:14.14) 2:29.65 (1:15.51) 3 Taylor Loring 9 Old Town Hig 2:38.41 2 6 1:17.99 (1:17.99) 2:38.41 (1:20.42) 4 Natalie Johnson 10 Houlton/GHCA 2:38.51 2 4 1:18.57 (1:18.57) 2:38.51 (1:19.94) 5 Taylor King 12 Bangor High 2:38.94 2 2 1:17.49 (1:17.49) 2:38.94 (1:21.45) 6 Sophia Mazzarelli 11 Bangor High 2:40.11 2 1 1:16.99 (1:16.99) 2:40.11 (1:23.12) 7 Clara Oldenburg 9 Bangor High 2:41.56 2 1:19.15 (1:19.15) 2:41.56 (1:22.42) 8 Jenna Elkadi 10 Bangor High 2:46.05 2 1:19.32 (1:19.32) 2:46.05 (1:26.74) 9 Alexis Wesley 10 Old Town Hig 2:46.43 1 1:25.33 (1:25.33) 2:46.43 (1:21.10) 10 Leanne Ross 11 Houlton/GHCA 2:50.48 1 1:25.49 (1:25.49) 2:50.48 (1:25.00) 11 Andrea Ross 9 Houlton/GHCA 2:57.12 1 1:29.14 (1:29.14) 2:57.12 (1:27.99) 12 Macy Farrington 12 Brewer High 3:01.21 1 1:27.62 (1:27.62) 3:01.21 (1:33.60) 13 Alivia Mitchell 10 Bangor High 3:14.56 2 1:28.54 (1:28.54) 3:14.56 (1:46.03) 14 Gabriella Kahkonen 9 Brewer High 3:28.28 1 1:42.09 (1:42.09) 3:28.28 (1:46.19) 15 Madelyn Bendure 11 Brewer High 3:31.41 1 1:48.93 (1:48.93) 3:31.41 (1:42.49) 16 Machayla Dube 11 Fort Kent Co 3:34.28 1 1:42.94 (1:42.94) 3:34.28 (1:51.35) 17 Rhyannon Price 11 Brewer High 3:43.28 1 1:49.70 (1:49.70) 3:43.28 (1:53.59) 18 Carmen Bryant 9 Brewer High 3:58.57 1 1:51.31 (1:51.31) 3:58.57 (2:07.26) Girls 1600 Meter Run ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Teanne Ewings 10 Houlton/GHCA 5:15.73 2 10 1:18.30 (1:18.30) 2:38.35 (1:20.05) 3:57.97 (1:19.63) 5:15.73 (1:17.76) 2 Natalie Johnson 10 Houlton/GHCA 5:47.02 2 8 1:27.08 (1:27.08) 2:56.59 (1:29.52) 4:25.55 (1:28.97) 5:47.02 (1:21.47) 3 Sadie Harrow 12 Bangor High 5:52.86 2 6 1:26.76 (1:26.76) 2:56.32 (1:29.56) 4:25.86 (1:29.55) 5:52.86 (1:27.01) 4 Kayla Graffam 12 Brewer High 5:55.94 2 4 1:28.51 (1:28.51) 2:58.93 (1:30.43) 4:27.54 (1:28.62) 5:55.94 (1:28.40) 5 Madison McLean 9 Bangor High 6:00.84 2 2 1:27.41 (1:27.41) 2:57.64 (1:30.23) 4:31.67 (1:34.03) 6:00.84 (1:29.17) 6 Leanne Ross 11 Houlton/GHCA 6:02.26 2 1 1:28.59 (1:28.59) 2:59.32 (1:30.73) 4:31.09 (1:31.78) 6:02.26 (1:31.17) 7 Alison St. Peter 11 Bangor High 6:10.38 2 1:27.88 (1:27.88) 3:00.17 (1:32.30) 4:36.13 (1:35.96) 6:10.38 (1:34.25) 8 Andrea Ross 9 Houlton/GHCA 6:12.96 1 1:32.79 (1:32.79) 3:08.99 (1:36.21) 4:45.12 (1:36.13) 6:12.96 (1:27.85) 9 Cassidy Rackliffe 12 Old Town Hig 6:29.21 2 1:29.51 (1:29.51) 3:07.89 (1:38.39) 4:49.40 (1:41.51) 6:29.21 (1:39.81) 10 Emme Nguyen 9 Bangor High 6:32.89 1 1:33.16 (1:33.16) 3:09.60 (1:36.44) 4:52.26 (1:42.66) 6:32.89 (1:40.64) 11 Macy Farrington 12 Brewer High 6:33.79 1 1:34.57 (1:34.57) 3:13.58 (1:39.01) 4:53.62 (1:40.05) 6:33.79 (1:40.18) 12 Hannah Williams 11 Bangor High 6:38.43 1 1:33.59 (1:33.59) 3:11.68 (1:38.09) 4:57.12 (1:45.44) 6:38.43 (1:41.32) 13 Abby Macdonald 12 Bangor High 6:39.30 1 1:34.39 (1:34.39) 3:13.65 (1:39.27) 4:56.57 (1:42.92) 6:39.30 (1:42.74) 14 Abby Bergmark 10 Bangor High 7:15.92 2 1:36.12 (1:36.12) 3:24.44 (1:48.33) 5:19.60 (1:55.16) 7:15.92 (1:56.33) 15 Gabriella Kahkonen 9 Brewer High 7:21.99 1 1:43.82 (1:43.82) 3:37.39 (1:53.58) 5:32.72 (1:55.34) 7:21.99 (1:49.28) 16 Machayla Dube 11 Fort Kent Co 7:43.45 1 1:44.03 (1:44.03) 3:37.78 (1:53.75) 5:36.14 (1:58.36) 7:43.45 (2:07.31) 17 Madelyn Bendure 11 Brewer High 7:54.86 1 1:48.90 (1:48.90) 3:53.24 (2:04.34) 5:54.21 (2:00.97) 7:54.86 (2:00.65) 18 Rhyannon Price 11 Brewer High 8:48.52 1 1:47.60 (1:47.60) 3:58.04 (2:10.44) 6:26.13 (2:28.10) 8:48.52 (2:22.39) 19 Gabriela McCarthy 9 Bangor High 9:05.66 1 1:54.12 (1:54.12) 4:12.94 (2:18.83) 6:41.32 (2:28.38) 9:05.66 (2:24.35) Girls 3200 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Teanne Ewings 10 Houlton/GHCA 11:25.67 10 1:26.57 (1:26.57) 2:55.09 (1:28.53) 4:23.87 (1:28.79) 5:52.68 (1:28.81) 7:20.31 (1:27.64) 8:46.12 (1:25.81) 10:10.37 (1:24.26) 11:25.67 (1:15.31) 2 Natalie Johnson 10 Houlton/GHCA 12:51.38 8 1:32.48 (1:32.48) 3:09.24 (1:36.77) 4:47.91 (1:38.67) 6:27.92 (1:40.02) 8:06.20 (1:38.29) 9:45.84 (1:39.64) 11:23.81 (1:37.98) 12:51.38 (1:27.58) 3 Leanne Ross 11 Houlton/GHCA 13:46.78 6 1:37.43 (1:37.43) 3:25.51 (1:48.08) 5:11.12 (1:45.61) 6:57.57 (1:46.45) 8:41.74 (1:44.17) 10:24.55 (1:42.82) 12:09.01 (1:44.47) 13:46.78 (1:37.77) 4 Lida Kanoti 10 Old Town Hig 14:00.45 4 1:35.43 (1:35.43) 3:17.37 (1:41.95) 5:03.11 (1:45.74) 6:50.11 (1:47.00) 8:38.79 (1:48.69) 10:27.93 (1:49.14) 12:20.35 (1:52.43) 14:00.45 (1:40.10) 5 Sofie Rueter 10 Bangor High 14:08.23 2 1:34.99 (1:34.99) 3:16.99 (1:42.00) 5:02.73 (1:45.74) 6:49.72 (1:46.99) 8:38.44 (1:48.73) 10:27.67 (1:49.23) 12:20.44 (1:52.78) 14:08.23 (1:47.79) 6 Abby Bergmark 10 Bangor High 15:06.46 1 1:37.10 (1:37.10) 3:25.27 (1:48.17) 5:15.02 (1:49.75) 7:10.55 (1:55.53) 9:08.89 (1:58.34) 11:10.62 (2:01.74) 13:09.97 (1:59.35) 15:06.46 (1:56.50) 7 Evelyn Marasco 10 Bangor High 17:24.14 1:54.48 (1:54.48) 4:03.09 (2:08.62) 6:14.72 (2:11.63) 8:29.31 (2:14.60) 10:50.18 (2:20.87) 13:12.24 (2:22.07) 15:29.67 (2:17.43) 17:24.14 (1:54.48) Girls 100 Meter Hurdles ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Lauren Low 10 Brewer High 17.12 1 10 2 Madeline Thai 10 Bangor High 17.39 1 8 3 Grace Willey 12 Old Town Hig 18.56 1 6 4 Kelsie Murray 9 Brewer High 18.95 1 4 5 Chase Smith 11 Bangor High 19.16 1 2 6 Lilly Mitchell 11 Old Town Hig 19.93 2 1 7 Libby Payne 9 Bangor Chris 20.18 2 8 Abbigail Sprague 9 Brewer High 20.77 2 9 Alexis Blue 9 Bangor High 21.07 2 10 Brinn George 10 Bangor Chris 21.41 2 Girls 300 Meter Hurdles ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Lauren Vanidestine 10 Brewer High 51.63 1 10 2 Gabrielle Roberts 10 Brewer High 52.00 1 8 3 Evelyn Humbert 12 Bangor High 52.61 1 6 4 Gloria Hoskins 11 Brewer High 52.84 1 4 5 Amarii Weaver 10 Fort Kent Co 53.64 1 2 6 Madeline Thai 10 Bangor High 55.72 1 1 7 Alexis Blue 9 Bangor High 56.91 1 8 Chase Smith 11 Bangor High 1:00.34 2 9 Libby Payne 9 Bangor Chris 1:02.23 2 10 Brinn George 10 Bangor Chris 1:04.50 2 Girls 4x100 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Bangor High School 50.58 10 1) Samantha Erb 12 2) Sophia Chase 9 3) Madeline Thai 10 4) Anna Connors 12 2 Brewer High School 52.01 8 1) Gloria Hoskins 11 2) Gabrielle Roberts 10 3) Devin Horr 10 4) Lauren Vanidestine 10 3 Old Town High School 53.45 6 1) Olivia Lizzotte 9 2) Kayleigh Johnston 12 3) Rhiannon Bousquet 10 4) Libby Saucier 9 4 Bangor Christian 56.06 4 1) Brinn George 10 2) Natasha Alyokhin 11 3) Libby Payne 9 4) Veronica Mercier 12 5 Fort Kent Community High Schoo 56.20 2 1) Amarii Weaver 10 2) Rachel Wilson 9 3) Emlyn Nadeau 9 4) Lily Oliver 10 6 Old Town High School 'B' x58.25 1) Olivia Small 12 2) Olivia Barthelemy 9 3) Abigail Talon 12 4) Elyannah Briggs 9 -- Old Town High School 'C' DNF 1) Haley Moores 10 2) Ava Harvey 9 3) Chloe Henry 9 4) Norah Sanborn 11 Girls 4x400 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Bangor High School 4:24.27 10 1) Evelyn Humbert 12 2) Taylor King 12 3) Maddie Cyr 11 4) Anna Connors 12 2 Old Town High School 4:38.07 8 1) Alexis Wesley 10 2) Karina Dumond 9 3) Myah Worster 12 4) Taylor Loring 9 3 Bangor High School 'B' x4:44.49 1) Clara Oldenburg 9 2) Alison St. Peter 11 3) Madison McLean 9 4) Katie McCarthy 11 4 Brewer High School 5:25.19 6 1) Macy Farrington 12 2) Rhyannon Price 11 3) Gabriella Kahkonen 9 4) Kayla Graffam 12 Girls 4x800 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Houlton/GHCA 10:40.82 10 1) Teanne Ewings 10 2) Andrea Ross 9 3) Leanne Ross 11 4) Natalie Johnson 10 2:38.74 (2:38.74) 5:24.57 (2:45.84) 8:12.33 (2:47.76) 10:40.82 (2:28.50) 2 Bangor High School 10:46.50 8 1) Clara Oldenburg 9 2) Alison St. Peter 11 3) Ava Pelkey 9 4) Madison McLean 9 2:42.83 (2:42.83) 5:27.13 (2:44.31) 8:08.47 (2:41.34) 10:46.50 (2:38.04) 3 Bangor High School 'B' x11:21.19 1) Sophia Mazzarelli 11 2) Alivia Mitchell 10 3) Jenna Elkadi 10 4) Sadie Harrow 12 2:43.41 (2:43.41) 5:27.84 (2:44.43) 8:35.40 (3:07.57) 11:21.19 (2:45.80) 4 Old Town High School 11:40.01 6 1) Alexis Wesley 10 2) Cassidy Rackliffe 12 3) Lida Kanoti 10 4) Taylor Loring 9 2:48.57 (2:48.57) 5:38.87 (2:50.30) 8:40.79 (3:01.93) 11:40.01 (2:59.23) 5 Bangor High School 'C' x12:49.85 1) Emme Nguyen 9 2) Hannah Williams 11 3) Kaliyah Saunders 9 4) Gabriela McCarthy 9 3:03.63 (3:03.63) 5:59.73 (2:56.11) 9:13.18 (3:13.45) 12:49.85 (3:36.68) Girls High Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Grace Willey 12 Old Town Hig 4-10.00 10 2 Karina Dumond 9 Old Town Hig J4-10.00 7 2 Elyannah Briggs 9 Old Town Hig J4-10.00 7 4 Easnadh Nobel-To'olo 9 Brewer High 4-08.00 4 5 Emma Syphers 11 Bangor High 4-06.00 2 6 Hope St. John 12 Bangor Chris J4-06.00 1 7 Cassidy Rackliffe 12 Old Town Hig 4-04.00 7 Olivia Small 12 Old Town Hig 4-04.00 9 Olivia Swartz 11 Bangor High J4-04.00 10 Kelsie Murray 9 Brewer High J4-04.00 10 Lorraine Thai 12 Bangor High J4-04.00 12 Kaliyah Saunders 9 Bangor High J4-04.00 13 Lauren Low 10 Brewer High J4-04.00 14 Myah Worster 12 Old Town Hig 4-02.00 15 Amarii Weaver 10 Fort Kent Co J4-02.00 16 Hannah Noyes 11 Bangor High J4-02.00 16 Natasha Alyokhin 11 Bangor Chris J4-02.00 16 Andrea Ross 9 Houlton/GHCA J4-02.00 19 Noel Thomas 10 Bangor Chris 4-00.00 20 Evelyn Marasco 10 Bangor High J4-00.00 21 Taliah Trolongo 10 Bangor Chris 3-06.00 Girls Pole Vault ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Easnadh Nobel-To'olo 9 Brewer High 8-06.00 10 2 Gabrielle Roberts 10 Brewer High 8-00.00 7 2 Elisabeth Audet 9 Brewer High 8-00.00 7 4 Nora Marasco 12 Bangor High 7-06.00 4 5 Madeline Thai 10 Bangor High 5-06.00 2 6 Presley Rideout 10 Brewer High 5-00.00 1 -- Anika Noack 12 Bangor High NH Girls Long Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Easnadh Nobel-To'olo 9 Brewer High 17-03.00 10 2 Samantha Erb 12 Bangor High 16-11.50 8 3 Sophia Chase 9 Bangor High 16-04.00 6 4 Devin Horr 10 Brewer High 16-03.00 4 5 Grace Willey 12 Old Town Hig 15-11.75 2 6 Kelsie Murray 9 Brewer High 15-04.75 1 7 Elisabeth Audet 9 Brewer High 15-01.75 8 Olivia Lizzotte 9 Old Town Hig 14-11.50 9 Karina Dumond 9 Old Town Hig 14-06.50 10 Libby Saucier 9 Old Town Hig 14-03.00 11 Lauren Vanidestine 10 Brewer High 14-02.75 12 Lenna Trocker 12 Bangor High 14-02.50 13 Madison Tritt 12 Bangor High 14-01.25 14 Lily Oliver 10 Fort Kent Co 14-00.00 14 Elyannah Briggs 9 Old Town Hig 14-00.00 16 Ariana Ardell 11 Houlton/GHCA 13-06.00 17 Zoe Drake 9 Brewer High 13-04.75 18 Natasha Alyokhin 11 Bangor Chris 13-04.00 19 Abigail Talon 12 Old Town Hig 13-03.50 20 Ava Harvey 9 Old Town Hig 13-01.75 21 Sayde Persaud 9 Brewer High 12-11.25 22 Olivia Small 12 Old Town Hig 12-10.00 23 Lily Young 12 Old Town Hig 12-06.00 24 Norah Mcintosh 10 Brewer High 12-05.50 25 Brinn George 10 Bangor Chris 12-00.50 26 Danica Flewelling 11 Old Town Hig 11-04.75 27 Mireia Altirmir 11 Bangor High 11-03.75 27 Norah Sanborn 11 Old Town Hig 11-03.75 29 Sylvie Morin 10 Fort Kent Co 11-02.50 30 Kate Linnehan 11 Bangor Chris 11-02.00 31 Taliah Trolongo 10 Bangor Chris 11-01.00 32 Madison Elliott 10 Washburn 10-09.50 33 Aiyana Colby 9 Brewer High 10-05.75 34 Jaici Carney 9 Washburn 10-05.25 35 Kira Duffy 10 Brewer High 10-04.00 36 Machayla Dube 11 Fort Kent Co 9-08.00 37 Madisyn Coy 10 Washburn 9-04.50 38 Ari Murray 11 Old Town Hig 9-01.50 39 Elizabeth Grant-Parent 9 Fort Kent Co 8-00.00 40 Isabel Nadeau 9 Fort Kent Co 7-05.25 -- Cynthia Girouard 9 Old Town Hig FOUL Girls Triple Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Lauren Vanidestine 10 Brewer High 34-10.50 10 2 Olivia Lizzotte 9 Old Town Hig 32-11.50 8 3 Elisabeth Audet 9 Brewer High 32-04.00 6 4 Devin Horr 10 Brewer High 31-05.00 4 5 Sophia Chase 9 Bangor High 31-02.50 2 6 Emma Syphers 11 Bangor High 30-11.00 1 7 Karina Dumond 9 Old Town Hig 30-10.25 8 Easnadh Nobel-To'olo 9 Brewer High 30-07.25 9 Gabrielle Roberts 10 Brewer High 30-05.00 10 Sayde Persaud 9 Brewer High 30-00.50 11 Kelsie Murray 9 Brewer High 29-11.00 12 Ariana Ardell 11 Houlton/GHCA 29-07.00 13 Samantha Erb 12 Bangor High 29-04.75 14 Abigail Talon 12 Old Town Hig 29-00.75 15 Anika Noack 12 Bangor High 28-11.25 16 Olivia Small 12 Old Town Hig 27-01.25 17 Olivia Neely 12 Old Town Hig 26-06.00 18 Ava Harvey 9 Old Town Hig 26-04.25 19 Myah Worster 12 Old Town Hig 26-03.00 20 Lily Young 12 Old Town Hig 25-07.50 21 Norah Mcintosh 10 Brewer High 25-05.25 22 Danica Flewelling 11 Old Town Hig 25-02.00 23 Noel Thomas 10 Bangor Chris 24-05.50 Girls Shot Put ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Julia Bassi 12 Bangor High 38-09.00 10 2 Emma Mcneil 12 Bangor High 33-00.50 8 3 Izabella Damboise 12 Old Town Hig 32-07.50 6 4 Grace Lewis 11 Bangor Chris 31-01.50 4 5 Olivia Neely 12 Old Town Hig 29-11.50 2 6 Nora Marasco 12 Bangor High 29-10.00 1 7 Kylee Murray 10 Old Town Hig 27-11.00 8 Alexandra Collins 10 Bangor High 27-08.50 9 Grace Bennett 12 Bangor High 25-10.50 10 Crystal Smith 10 Old Town Hig 24-01.50 11 Hope Nesbitt 10 Bangor Chris 23-06.00 12 Rachel Wilson 9 Fort Kent Co 23-02.00 13 Lydia Hewes 9 Bangor High 21-03.00 14 Heidi Echeverria 12 Washburn 20-02.00 15 Jaici Carney 9 Washburn 19-11.00 16 Madisyn Coy 10 Washburn 16-07.00 17 Amelia Drake 10 Houlton/GHCA 16-04.00 18 Lucy Tate 12 Washburn 16-03.00 Girls Discus Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Katie McCarthy 11 Bangor High 104-02 10 2 Ava Syphers 9 Bangor High 92-10 8 3 Julia Bassi 12 Bangor High 88-06 6 4 Kylee Murray 10 Old Town Hig 86-11 4 5 Alexandra Collins 10 Bangor High 85-11 2 6 Izabella Damboise 12 Old Town Hig 85-07 1 7 Olivia Neely 12 Old Town Hig 83-05 8 Abby Quinn 12 Bangor High 78-09 9 Grace Bennett 12 Bangor High 68-00 9 Lydia Hewes 9 Bangor High 68-00 11 Rachel Wilson 9 Fort Kent Co 67-08 12 Madison Elliott 10 Washburn 67-02 13 Hope Nesbitt 10 Bangor Chris 64-09 14 Crystal Smith 10 Old Town Hig 61-01 15 Heidi Echeverria 12 Washburn 59-00 16 Amelia Drake 10 Houlton/GHCA 56-07 17 Kate Linnehan 11 Bangor Chris 56-00 18 Isabel Nadeau 9 Fort Kent Co 47-00 19 Lucy Tate 12 Washburn 43-06 20 Carmen Bryant 9 Brewer High 34-04 Girls Javelin Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Emma Mcneil 12 Bangor High 100-01 10 2 Kylee Murray 10 Old Town Hig 93-05 8 3 Abby Quinn 12 Bangor High 89-11 6 4 Madison Elliott 10 Washburn 79-00 4 5 Emlyn Nadeau 9 Fort Kent Co 74-06 2 6 Hope St. John 12 Bangor Chris 66-09 1 7 Grace Lewis 11 Bangor Chris 63-03 8 Abbigail Sprague 9 Brewer High 60-02 9 Crystal Smith 10 Old Town Hig 58-10 10 Ariana Ardell 11 Houlton/GHCA 55-01 11 Olivia Neely 12 Old Town Hig 52-11 12 Hope Nesbitt 10 Bangor Chris 47-04 13 Isabel Nadeau 9 Fort Kent Co 36-01 14 Carmen Bryant 9 Brewer High 32-05 15 Elizabeth Grant-Parent 9 Fort Kent Co 31-03 Girls 1600 Meter Race Walk ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Bridget Frazier 12 Bangor High 9:47.78 10 2:18.95 (2:18.95) 4:46.56 (2:27.61) 7:19.69 (2:33.13) 9:47.78 (2:28.09) 2 Abby Macdonald 12 Bangor High 10:06.42 8 2:19.83 (2:19.83) 4:50.04 (2:30.22) 7:28.08 (2:38.05) 10:06.42 (2:38.34) 3 Ari Murray 11 Old Town Hig 11:02.38 6 2:30.51 (2:30.51) 5:21.14 (2:50.64) 8:19.46 (2:58.32) 11:02.38 (2:42.93) 4 Elizabeth Grant-Parent 9 Fort Kent Co 13:12.89 4 2:51.39 (2:51.39) 6:15.03 (3:23.64) 9:44.01 (3:28.98) 13:12.88 (3:28.88) -- Presley Rideout 10 Brewer High DQ bENT KNEE 2:32.70 (2:32.70) 5:30.33 (2:57.63) 8:36.25 (3:05.92) 11:34.23 (2:57.98) Boys 100 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Kiran Small 11 Bangor High 11.55 1 10 2 Gage Jones 11 Bangor High 11.57 1 8 3 Josh Horr 12 Brewer High 11.70 1 6 4 Jorden Cote 12 Old Town Hig 12.35 1 4 5 Kyle Horr 11 Brewer High 12.43 1 2 6 Chris Tardie 12 Washburn 12.52 1 1 7 Cameron Hughes 12 Brewer High 12.59 1 8 Oscar Croce 11 Bangor High 12.61 7 9 Parker Small 11 Bangor High 12.65 6 10 Lucas Sun 12 Bangor High 12.68 1 11 Sam Ahola 12 Bangor High 12.74 2 12 Horace Graham 11 Bangor High 12.81 7 13 Andre Brozman 11 Bangor High 12.83 6 14 Aidan Linder 10 Bangor High 12.86 2 15 Preston Estey 9 Bangor High 12.91 2 16 Sam Rutledge 12 Bangor High 12.94 6 17 Liam Cormier 11 Brewer High 12.95 2 18 Rowan Eslin 9 Bangor High 12.99 2 19 Mitchell Buck 12 Brewer High 13.02 5 20 Garrett Plourde 9 Washburn 13.14 2 21 Dashel Knapp 10 Bangor High 13.41 6 22 Karl El Chaer 12 Bangor High 13.44 3 23 Andrew Wolfertz 11 Old Town Hig 13.49 2 24 Ethan Yu 9 Bangor High 13.68 3 25 Anthony Godfrey 10 Bangor High 13.71 4 26 Evan Pangburn 10 Bangor High 13.74 6 27 Owen Fullerton 10 Brewer High 13.77 4 28 Nolan Seavey 9 Brewer High 13.79 4 29 Isaac Bassett 9 Bangor Chris 13.89 2 30 Caleb Lavertu 11 Fort Kent Co 13.90 3 30 Landon Laferriere 11 Houlton/GHCA 13.90 4 32 Zander Pike 9 Bangor High 13.94 4 33 Elijah Baker 9 Bangor High 13.95 3 33 Gavin Wright 11 Houlton/GHCA 13.95 5 35 Kaiden Schmersal 10 Bangor High 13.97 3 36 Cooper Lewis 9 Bangor Chris 14.02 3 37 Reese Smith 10 Brewer High 14.06 4 38 Gabe Tibbetts 10 Brewer High 14.09 5 39 Chase Dodge 10 Old Town Hig 14.10 5 40 Elliot Straubel 9 Bangor Chris 14.11 3 41 Michael McAfee 9 Brewer High 14.15 3 42 Porter Mikesell 9 Bangor High 14.70 4 43 Leron Nguyen 9 Bangor High 14.86 5 44 Joshua Bubar 10 Bangor Chris 14.99 5 45 Riley Scott 9 Bangor Chris 16.14 5 46 Caleb Leathers 12 Bangor Chris 16.22 5 47 Ben Fidler 9 Bangor High 17.54 6 48 Gavin Wilcox 10 Bangor High 17.76 6 49 Hayden Stoker-Pelletier 11 Houlton/GHCA 18.24 6 50 Ethan Casale 11 Houlton/GHCA 21.27 7 Boys 200 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Kiran Small 11 Bangor High 23.53 5 10 2 Gage Jones 11 Bangor High 23.89 1 8 3 Josh Horr 12 Brewer High 24.61 1 6 4 Lucas Sun 12 Bangor High 25.24 1 4 5 Parker Small 11 Bangor High 25.30 5 1.50 5 Kyle Horr 11 Brewer High 25.30 1 1.50 7 Aidan Linder 10 Bangor High 25.47 2 8 Damien Frey 12 Brewer High 25.90 3 9 Rowan Eslin 9 Bangor High 25.96 2 10 Jorden Cote 12 Old Town Hig 26.34 1 11 Andre Brozman 11 Bangor High 26.88 1 12 Karl El Chaer 12 Bangor High 27.48 2 13 Preston Estey 9 Bangor High 27.67 2 14 Anthony Godfrey 10 Bangor High 27.85 4 15 Kaiden Schmersal 10 Bangor High 27.90 2 16 Landon Laferriere 11 Houlton/GHCA 28.06 3 17 Nolan Seavey 9 Brewer High 28.26 4 18 Ethan Yu 9 Bangor High 28.30 3 19 Elliot Straubel 9 Bangor Chris 28.36 2 20 Daniel Canarr 11 Brewer High 28.50 3 21 Zander Pike 9 Bangor High 28.51 2 22 Braden Elliott 12 Washburn 28.54 2 23 BamiDele Odeleye 10 Brewer High 28.66 4 24 Porter Mikesell 9 Bangor High 29.56 4 25 Leron Nguyen 9 Bangor High 30.59 4 26 Preston McLean 9 Brewer High 31.30 4 27 Gavin Wright 11 Houlton/GHCA 32.29 3 28 Nick Berry 10 Brewer High 34.09 4 29 Ben Fidler 9 Bangor High 36.94 3 30 Gavin Wilcox 10 Bangor High 37.24 4 31 Ethan Casale 11 Houlton/GHCA 43.53 5 Boys 400 Meter Dash ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 William Francis 10 Old Town Hig 56.77 10 2 Cameron Hughes 12 Brewer High 57.19 8 3 Griffin Murray 12 Old Town Hig 1:00.11 6 4 Mitchell Buck 12 Brewer High 1:02.14 4 5 Isaac Sines 9 Washburn 1:04.01 2 6 Gabe Tibbetts 10 Brewer High 1:05.84 1 7 Jayden Richards 11 Brewer High 1:12.73 Boys 800 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 James Bertolino 12 Brewer High 2:14.86 10 1:05.27 (1:05.27) 2:14.86 (1:09.60) 2 Wyatt Byther 12 Old Town Hig 2:19.52 8 1:07.65 (1:07.65) 2:19.52 (1:11.88) 3 Henry Poulin 12 Bangor High 2:20.84 6 1:06.87 (1:06.87) 2:20.84 (1:13.97) 4 Alex Busko 10 Bangor High 2:21.29 4 1:08.00 (1:08.00) 2:21.29 (1:13.30) 5 Trevor Parlee 11 Brewer High 2:24.99 2 1:11.74 (1:11.74) 2:24.99 (1:13.26) 6 James Brady 9 Houlton/GHCA 2:26.04 1 1:11.34 (1:11.34) 2:26.04 (1:14.71) 7 Isaac Sines 9 Washburn 2:38.92 1:21.59 (1:21.59) 2:38.92 (1:17.34) 8 Jacob Klein 9 Bangor High 2:39.56 1:17.38 (1:17.38) 2:39.56 (1:22.18) 9 Eyob (Eddie) Lewis 11 Fort Kent Co 2:42.37 1:12.55 (1:12.55) 2:42.37 (1:29.83) 10 Roman Cassidy 10 Bangor Chris 2:47.63 1:21.30 (1:21.30) 2:47.63 (1:26.33) 11 Ethan Leavitt 10 Bangor High 3:02.13 1:25.06 (1:25.06) 3:02.13 (1:37.08) Boys 1600 Meter Run ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Ethan Partal 12 Bangor High 4:44.67 2 10 1:06.12 (1:06.12) 2:18.37 (1:12.25) 3:32.08 (1:13.72) 4:44.67 (1:12.60) 2 Spencer Gordon 12 Old Town Hig 4:44.69 2 8 1:05.81 (1:05.81) 2:18.14 (1:12.33) 3:32.52 (1:14.38) 4:44.69 (1:12.18) 3 James Bertolino 12 Brewer High 4:57.06 2 6 1:11.87 (1:11.87) 2:29.76 (1:17.90) 3:46.89 (1:17.13) 4:57.06 (1:10.18) 4 Trevor Parlee 11 Brewer High 5:06.67 2 4 1:12.59 (1:12.59) 2:30.95 (1:18.36) 3:51.18 (1:20.24) 5:06.67 (1:15.50) 5 Kaiden Carney 11 Washburn 5:07.83 1 2 1:09.04 (1:09.04) 2:26.30 (1:17.26) 3:49.26 (1:22.96) 5:07.83 (1:18.58) 6 James Brady 9 Houlton/GHCA 5:20.79 2 1 1:20.27 (1:20.27) 2:39.34 (1:19.07) 4:02.99 (1:23.65) 5:20.79 (1:17.80) 7 Roegan Carney 11 Washburn 5:28.27 1 1:14.66 (1:14.66) 2:40.41 (1:25.75) 4:08.38 (1:27.98) 5:28.27 (1:19.89) 8 Jackson Dineen 9 Bangor High 5:28.89 2 1:21.70 (1:21.70) 2:46.57 (1:24.88) 4:10.33 (1:23.76) 5:28.89 (1:18.57) 9 Parker Ashfield 10 Bangor High 5:29.43 2 1:21.52 (1:21.52) 2:46.91 (1:25.40) 4:11.73 (1:24.82) 5:29.43 (1:17.71) 10 Landon Laferriere 11 Houlton/GHCA 5:40.05 1 1:22.21 (1:22.21) 2:51.89 (1:29.68) 4:17.24 (1:25.35) 5:40.05 (1:22.81) 11 Mitchell Hewitt 9 Washburn 5:48.01 2 1:20.98 (1:20.98) 2:45.83 (1:24.86) 4:20.06 (1:34.24) 5:48.01 (1:27.96) 12 Jayden Richards 11 Brewer High 5:48.80 1 1:23.58 (1:23.58) 2:49.81 (1:26.24) 4:18.70 (1:28.89) 5:48.80 (1:30.11) 13 Patrick O'Brien 12 Bangor High 5:50.27 2 1:22.62 (1:22.62) 2:51.50 (1:28.89) 4:27.29 (1:35.79) 5:50.27 (1:22.99) 14 Darcey Lees 9 Bangor High 5:53.11 1 1:15.28 (1:15.28) 2:41.66 (1:26.38) 4:18.14 (1:36.49) 5:53.11 (1:34.98) 15 Eyob (Eddie) Lewis 11 Fort Kent Co 5:56.14 1 1:18.30 (1:18.30) 2:53.10 (1:34.81) 4:29.17 (1:36.07) 5:56.14 (1:26.98) 16 Ezra Wildrick 11 Bangor Chris 6:06.68 1 1:25.36 (1:25.36) 2:56.40 (1:31.04) 4:33.91 (1:37.52) 6:06.68 (1:32.78) 17 Reagan Monroe 12 Bangor High 6:15.33 1 1:30.17 (1:30.17) 3:06.71 (1:36.54) 4:47.02 (1:40.31) 6:15.33 (1:28.31) 18 Levi Craven 9 Bangor Chris 6:15.53 1 1:31.31 (1:31.31) 3:09.79 (1:38.48) 4:50.53 (1:40.75) 6:15.53 (1:25.01) 19 Roman Cassidy 10 Bangor Chris 6:15.88 1 1:25.65 (1:25.65) 3:02.10 (1:36.46) 4:44.64 (1:42.54) 6:15.88 (1:31.25) 20 Will Caron 12 Bangor High 7:14.94 1 1:40.13 (1:40.13) 3:29.51 (1:49.39) 5:23.43 (1:53.93) 7:14.94 (1:51.51) -- Jaymes Weaver 11 Fort Kent Co DNF 2 1:21.24 (1:21.24) 2:46.56 (1:25.33) 4:20.43 (1:33.87) Boys 3200 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Adam Miller-treat 12 Bangor High 11:15.37 10 1:23.20 (1:23.20) 2:52.09 (1:28.90) 4:18.15 (1:26.06) 5:46.18 (1:28.03) 7:12.66 (1:26.49) 8:39.12 (1:26.47) 10:02.76 (1:23.64) 11:15.37 (1:12.62) 2 James Brady 9 Houlton/GHCA 11:29.40 8 1:23.65 (1:23.65) 2:52.68 (1:29.04) 4:18.80 (1:26.12) 5:46.48 (1:27.68) 7:12.99 (1:26.52) 8:39.90 (1:26.91) 10:06.58 (1:26.68) 11:29.40 (1:22.82) 3 Kaiden Carney 11 Washburn 11:33.29 6 1:22.87 (1:22.87) 2:48.87 (1:26.00) 4:15.55 (1:26.69) 5:45.30 (1:29.75) 7:13.52 (1:28.22) 8:40.63 (1:27.11) 10:10.23 (1:29.61) 11:33.29 (1:23.06) 4 Parker Ashfield 10 Bangor High 12:27.58 4 1:32.31 (1:32.31) 3:07.32 (1:35.02) 4:43.99 (1:36.67) 6:18.48 (1:34.50) 7:52.50 (1:34.02) 9:28.76 (1:36.26) 11:02.60 (1:33.85) 12:27.58 (1:24.99) 5 Jackson Dineen 9 Bangor High 12:31.63 2 1:32.81 (1:32.81) 3:07.95 (1:35.15) 4:44.71 (1:36.77) 6:19.57 (1:34.86) 7:54.01 (1:34.44) 9:30.44 (1:36.43) 11:05.75 (1:35.32) 12:31.63 (1:25.88) 6 Patrick O'Brien 12 Bangor High 13:12.02 1 1:38.57 (1:38.57) 3:23.15 (1:44.59) 5:09.80 (1:46.65) 6:56.37 (1:46.57) 8:41.14 (1:44.78) 10:22.20 (1:41.06) 11:56.08 (1:33.89) 13:12.02 (1:15.95) 7 Mitchell Hewitt 9 Washburn 13:33.72 1:36.82 (1:36.82) 3:19.61 (1:42.79) 5:04.57 (1:44.96) 6:49.66 (1:45.10) 8:38.19 (1:48.53) 10:21.87 (1:43.69) 11:58.79 (1:36.92) 13:33.72 (1:34.93) 8 Ezra Wildrick 11 Bangor Chris 14:12.38 1:40.72 (1:40.72) 3:25.85 (1:45.14) 5:11.28 (1:45.43) 6:59.98 (1:48.71) 8:51.33 (1:51.35) 10:43.34 (1:52.01) 12:34.45 (1:51.12) 14:12.38 (1:37.93) 9 Levi Craven 9 Bangor Chris 14:27.77 1:40.51 (1:40.51) 3:29.91 (1:49.40) 5:19.13 (1:49.23) 7:09.80 (1:50.67) 9:01.40 (1:51.61) 10:54.11 (1:52.72) 12:46.45 (1:52.35) 14:27.77 (1:41.32) 10 Will Caron 12 Bangor High 16:15.91 1:49.15 (1:49.15) 3:48.85 (1:59.70) 5:51.94 (2:03.10) 7:56.69 (2:04.75) 10:03.87 (2:07.18) 12:11.43 (2:07.56) 14:17.98 (2:06.56) 16:15.91 (1:57.94) Boys 110 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 James Cote 12 Old Town Hig 16.76 10 2 Pablo Garcia 12 Brewer High 18.88 8 3 Xavier Pike 11 Bangor High 18.99 6 4 Oliver Turner 10 Bangor High 19.03 4 5 Ethan Leavitt 10 Brewer High 19.14 2 6 Griffin Murray 12 Old Town Hig 20.30 1 Boys 300 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Xavier Pike 11 Bangor High 44.41 10 2 Pablo Garcia 12 Brewer High 44.80 8 3 Michael Whitcomb 11 Bangor Chris 45.44 6 4 Ethan Leavitt 10 Brewer High 50.46 4 Boys 4x100 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Bangor High School 44.90 10 1) Kiran Small 11 2) Xavier Pike 11 3) Sam Ahola 12 4) Gage Jones 11 2 Brewer High School 45.85 8 1) Cameron Hughes 12 2) Lendl Zaehringer 12 3) Kyle Horr 11 4) Josh Horr 12 3 Old Town High School 48.89 6 1) Andrew Wolfertz 11 2) Jorden Cote 12 3) Griffin Murray 12 4) William Francis 10 4 Washburn 50.49 4 1) Chris Tardie 12 2) Kaiden Carney 11 3) Roegan Carney 11 4) Garrett Plourde 9 5 Bangor Christian 50.55 2 1) Michael Whitcomb 11 2) Elliot Straubel 9 3) Isaac Bassett 9 4) Cooper Lewis 9 Boys 4x400 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Bangor High School 3:52.18 10 1) Oliver Turner 10 2) Aidan Linder 10 3) Ethan Partal 12 4) Lucas Sun 12 2 Old Town High School 4:00.82 8 1) William Francis 10 2) Griffin Murray 12 3) Wyatt Byther 12 4) Spencer Gordon 12 3 Brewer High School 4:01.81 6 1) James Bertolino 12 2) Ethan Leavitt 10 3) Daniel Canarr 11 4) Trevor Parlee 11 4 Washburn 4:33.63 4 1) Roegan Carney 11 2) Isaac Sines 9 3) Kaiden Carney 11 4) Garrett Plourde 9 5 Brewer High School 'B' x4:52.60 1) Nolan Seavey 9 2) Preston McLean 9 3) Michael McAfee 9 4) Jayden Richards 11 Boys 4x800 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Bangor High School 9:54.87 10 1) Adam Miller-treat 12 2) Alex Busko 10 3) Jacob Klein 9 4) Henry Poulin 12 2:25.16 (2:25.16) 4:44.07 (2:18.91) 7:23.33 (2:39.27) 9:54.87 (2:31.54) Boys High Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Lendl Zaehringer 12 Brewer High 6-00.00 10 2 Corbin Flewelling 12 Old Town Hig J6-00.00 8 3 James Cote 12 Old Town Hig 5-10.00 6 4 Grayson Thibeault 11 Old Town Hig 5-08.00 4 5 Owen Fullerton 10 Brewer High 5-04.00 2 6 Reese Smith 10 Brewer High 5-02.00 1 7 Caleb Lavertu 11 Fort Kent Co J5-02.00 8 Wyatt Byther 12 Old Town Hig 5-00.00 8 Dashel Knapp 10 Bangor High 5-00.00 10 Isaac Bassett 9 Bangor Chris 4-09.00 10 Daniel Canarr 11 Brewer High 4-09.00 12 Elijah Baker 9 Bangor High J4-09.00 13 Ethan Leavitt 10 Bangor High 4-06.00 -- Nick Berry 10 Brewer High NH Boys Pole Vault ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Michael Whitcomb 11 Bangor Chris 10-06.00 10 2 Daniel Canarr 11 Brewer High 9-00.00 8 3 Rowan Eslin 9 Bangor High J9-00.00 6 4 Liam Cormier 11 Brewer High J9-00.00 4 5 Oliver Turner 10 Bangor High 8-06.00 2 6 James Cote 12 Old Town Hig 8-00.00 1 7 Andrew West 10 Brewer High 7-06.00 8 Anthony Godfrey 10 Bangor High J7-06.00 9 Sam Rutledge 12 Bangor High 7-00.00 10 Michael McAfee 9 Brewer High 6-06.00 11 Darcey Lees 9 Bangor High J6-06.00 -- Pablo Garcia 12 Brewer High NH -- Karl El Chaer 12 Bangor High NH -- Ben Fidler 9 Bangor High NH Boys Long Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Corbin Flewelling 12 Old Town Hig 21-11.00 10 2 Josh Horr 12 Brewer High 21-04.50 8 3 Gage Jones 11 Bangor High 19-08.00 6 4 James Cote 12 Old Town Hig 19-06.50 4 5 Oscar Croce 11 Bangor High 19-01.50 2 6 Sam Ahola 12 Bangor High 18-08.00 1 7 Michael Whitcomb 11 Bangor Chris 18-07.00 8 Jorden Cote 12 Old Town Hig 18-05.50 9 Kyle Horr 11 Brewer High 17-11.50 10 Chris Tardie 12 Washburn 17-10.50 11 Grayson Thibeault 11 Old Town Hig 17-10.00 12 Lendl Zaehringer 12 Brewer High 17-09.50 13 BamiDele Odeleye 10 Brewer High 17-08.00 14 Caleb Lavertu 11 Fort Kent Co 17-01.50 15 Damien Frey 12 Brewer High 17-00.50 16 Garrett Plourde 9 Washburn 16-01.00 17 Elijah Baker 9 Bangor High 15-08.50 18 Reese Smith 10 Brewer High 15-07.00 19 Karl El Chaer 12 Bangor High 15-01.50 20 Cooper Lewis 9 Bangor Chris 15-00.00 21 Zander Pike 9 Bangor High 14-11.50 22 Andre Brozman 11 Bangor High 14-07.50 23 Landon Laferriere 11 Houlton/GHCA 14-06.00 24 Isaac Bassett 9 Bangor Chris 14-04.50 25 Eyob (Eddie) Lewis 11 Fort Kent Co 13-11.50 26 Gabe Tibbetts 10 Brewer High 13-09.50 27 Joshua Bubar 10 Bangor Chris 13-08.00 28 Horace Graham 11 Bangor High 13-06.50 29 Jafar Ojugbele 12 Old Town Hig 13-04.00 30 Braden Elliott 12 Washburn 12-08.00 31 Leron Nguyen 9 Bangor High 12-07.50 32 Nick Berry 10 Brewer High 12-05.50 33 Caleb Leathers 12 Bangor Chris 12-01.50 34 Preston McLean 9 Brewer High 11-06.50 35 Riley Scott 9 Bangor Chris 11-05.00 Boys Triple Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Corbin Flewelling 12 Old Town Hig 46-05.00 10 2 Pablo Garcia 12 Brewer High 39-05.00 8 3 Damien Frey 12 Brewer High 38-05.50 6 4 Oscar Croce 11 Bangor High 37-05.50 4 5 Grayson Thibeault 11 Old Town Hig 36-07.00 2 6 Owen Fullerton 10 Brewer High 36-01.00 1 7 Sam Ahola 12 Bangor High 34-07.50 8 Zander Pike 9 Bangor High 32-10.50 9 Leron Nguyen 9 Bangor High 25-08.50 10 Riley Scott 9 Bangor Chris 21-10.50 Boys Shot Put ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Josiah Rodriguez 12 Bangor High 46-08.00 10 2 Ian Randall 11 Bangor High 41-02.50 8 3 Austin Lozano 12 Bangor High 40-01.50 6 4 Owen Hoovler 11 Bangor High 38-00.00 4 5 Killian Pottle 10 Old Town Hig 36-06.00 2 6 Corbin Flewelling 12 Old Town Hig 36-00.00 1 7 Jake Bassi 9 Bangor High 35-10.00 8 Isaac Osborne 11 Bangor High 34-01.50 9 Youssef Elhefnawi 11 Bangor High 33-05.50 10 Jafar Ojugbele 12 Old Town Hig 32-09.00 11 Samuel McCarthy 12 Bangor High 31-11.50 12 Andrew Wolfertz 11 Old Town Hig 31-08.50 13 Adam Tardy 10 Bangor High 30-04.00 14 Gavin Wright 11 Houlton/GHCA 29-03.50 15 Marshall Sibley 9 Bangor Chris 28-07.50 16 Chase Dodge 10 Old Town Hig 28-05.00 17 Cameron Jones 10 Old Town Hig 28-02.00 18 Miles Felcman 10 Old Town Hig 26-09.50 19 Jesse Bouchard 10 Old Town Hig 26-00.00 20 Austin Kelly 10 Fort Kent Co J26-00.00 next highest 25-0 21 Gibson Ouellette 11 Fort Kent Co 25-11.50 22 Isaac Sines 9 Washburn 21-08.00 23 Hayden Stoker-Pelletier 11 Houlton/GHCA 21-03.50 24 Kevin Murray 10 Old Town Hig 21-00.50 25 Andy Townsend 9 Fort Kent Co 18-07.00 26 Ethan Casale 11 Houlton/GHCA 16-11.00 Boys Discus Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Ian Randall 11 Bangor High 128-09 10 2 Jake Bassi 9 Bangor High 125-04 8 3 Gibson Ouellette 11 Fort Kent Co 113-06 6 4 Isaac Osborne 11 Bangor High 110-10 4 5 Josiah Rodriguez 12 Bangor High 110-05 2 6 Adam Tardy 10 Bangor High 101-02 1 7 Marshall Sibley 9 Bangor Chris 96-04 8 Jafar Ojugbele 12 Old Town Hig 92-01 8 Killian Pottle 10 Old Town Hig 92-01 10 Braden Elliott 12 Washburn 91-10 11 Miles Felcman 10 Old Town Hig 90-00 12 Samuel McCarthy 12 Bangor High 88-05 13 Austin Lozano 12 Bangor High 79-02 14 Youssef Elhefnawi 11 Bangor High 78-11 15 Gavin Wright 11 Houlton/GHCA 75-08 16 Jesse Bouchard 10 Old Town Hig 68-05 17 Austin Kelly 10 Fort Kent Co 65-00 18 Kevin Murray 10 Old Town Hig 59-09 19 Roman Cassidy 10 Bangor Chris 52-05 20 Andy Townsend 9 Fort Kent Co 47-05 21 Hayden Stoker-Pelletier 11 Houlton/GHCA 46-01 Boys Javelin Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Chris Tardie 12 Washburn 146-05 10 2 Owen Hoovler 11 Bangor High 127-00 8 3 Killian Pottle 10 Old Town Hig 119-06 6 4 Sam Rutledge 12 Bangor High 115-04 4 5 Braden Elliott 12 Washburn 113-05 2 6 Roegan Carney 11 Washburn 107-05 1 7 James Brady 9 Houlton/GHCA 105-04 8 Jafar Ojugbele 12 Old Town Hig 96-08 9 Gibson Ouellette 11 Fort Kent Co 93-00 10 Caleb Lavertu 11 Fort Kent Co 90-09 11 Jaymes Weaver 11 Fort Kent Co 88-07 12 Eyob (Eddie) Lewis 11 Fort Kent Co 88-03 13 Andrew Wolfertz 11 Old Town Hig 86-10 14 Cameron Jones 10 Old Town Hig 80-09 15 Marshall Sibley 9 Bangor Chris 74-10 16 Ezra Wildrick 11 Bangor Chris 70-01 17 Austin Kelly 10 Fort Kent Co 68-05 18 Hayden Stoker-Pelletier 11 Houlton/GHCA 67-11 19 Andy Townsend 9 Fort Kent Co 56-00 20 Kevin Murray 10 Old Town Hig 52-11 21 Caleb Leathers 12 Bangor Chris 50-11 22 Ethan Casale 11 Houlton/GHCA 34-09