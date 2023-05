Bucksport Girls Track & Field 1st John Bapst Boys 1st at Bucksport Track and Field Meet

The Bucksport Girls Track and Field Team came in 1st with the John Bapst Boys finishing 1st in the Track and Field Meet held on Thursday, May 11th at Bucksport High School

Here are the Team Results

Girls

Bucksport - 220 John Bapst - 131 Bangor Christian - 73 Washington Academy - 52 Jonesport Beal - 20 Narraguagus - 18 Penobscot Christian - 11 Lee Academy - 4

Boys

John Bapst - 201 Washington Academy - 100 Bucksport - 72 Bangor Christian - 52 Narraguags - 48 Lee Academy - 34 Penobscot Christian 8

Here are the Individual Results

Girls

Girls 100 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== Finals 1 Veronica Mercier Bangor Chris 12.83 1 10 12.827 (12.827) 2 Haley Rose Bucksport Hi 13.08 1 8 13.080 (13.080) 3 Mia Mills Jonesport Be 13.55 1 6 13.548 (13.548) 4 Cloe Poblome Bucksport Hi 14.06 2 4 14.056 (14.056) 5 Makenzie Rodriguez Bucksport Hi 14.28 2 2 14.276 (14.276) 6 Kaylee Horr John Bapst M 14.56 2 1 14.557 (14.557) 7 Lydia Kenerson Penobscot Ch 14.57 2 14.563 (14.563) 8 Emily Desorbo Lee Academy 14.57 3 14.570 (14.570) 9 Noel Thomas Bangor Chris 14.73 3 14.721 (14.721) 10 Maja Fijalkowska Washington A 14.73 2 14.728 (14.728) 11 Sophia Fogg John Bapst M 14.93 3 14.922 (14.922) 12 Tessa Hartley John Bapst M 14.98 2 14.976 (14.976) 13 Daniella Myers Washington A 15.07 3 15.067 (15.067) 14 Lyndsie Durost Bangor Chris 15.18 4 15.179 (15.179) 15 Madison Badershall John Bapst M 15.21 3 15.210 (15.210) 16 Faith Bailey Bangor Chris 15.26 4 15.252 (15.252) 17 Alexa Johnson Narraguagus 15.34 4 15.333 (15.333) 18 Brisa Ortiz-Garcia Narraguagus 15.43 4 15.424 (15.424) 19 Abigail Wilson Bucksport Hi 15.62 3 15.619 (15.619) 20 Elena Linscott Lee Academy 15.87 5 15.867 (15.867) 21 Taryn Seeley Penobscot Ch 15.89 4 15.888 (15.888) 22 Lily Boone Bangor Chris 16.24 5 16.236 (16.236) 23 Kylee Barker John Bapst M 16.35 5 16.350 (16.350) 24 Hedi Boesch Washington A 16.39 5 16.382 (16.382) 25 Ava Kerswell John Bapst M 16.42 4 16.420 (16.420) 26 Desiree Modarelli Lee Academy 16.85 5 16.845 (16.845) 27 Sophie Haslinger Washington A 17.41 6 17.409 (17.409) 28 Elizabeth Scott Penobscot Ch 17.67 6 17.669 (17.669) 29 Katrina Evanson Narraguagus 18.91 6 18.902 (18.902) Girls 200 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Veronica Mercier Bangor Chris 27.01 1 10 27.006 (27.006) 2 Madison Rose Bucksport Hi 27.82 1 8 27.819 (27.819) 3 Mia Mills Jonesport Be 28.32 1 6 28.313 (28.313) 4 Alyx Frazell Bucksport Hi 29.65 3 4 29.641 (29.641) 5 Kaylee Horr John Bapst M 30.53 1 2 30.522 (30.522) 6 Ashley Cyr Bucksport Hi 31.04 1 1 31.034 (31.034) 7 Tessa Hartley John Bapst M 31.59 2 31.583 (31.583) 8 Brisa Ortiz-Garcia Narraguagus 31.64 2 31.639 (31.639) 9 Lyndsie Durost Bangor Chris 31.69 2 31.688 (31.688) 10 Brinn George Bangor Chris 31.73 1 31.724 (31.724) 11 Sophia Fogg John Bapst M 31.97 2 31.967 (31.967) 12 Emily Desorbo Lee Academy 32.47 2 32.466 (32.466) 13 Faith Bailey Bangor Chris 32.90 3 32.892 (32.892) 14 Kyra DeLaite Lee Academy 33.02 3 33.018 (33.018) 15 Marissa Cates Washington A 33.34 3 33.338 (33.338) 16 Lily Boone Bangor Chris 33.39 3 33.388 (33.388) 17 Ava Kerswell John Bapst M 34.98 4 34.976 (34.976) 18 Sophie Haslinger Washington A 35.61 4 35.605 (35.605) 19 Desiree Modarelli Lee Academy 35.84 4 35.831 (35.831) Girls 400 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Aivah Tweedie Bucksport Hi 1:09.57 1 10 1:09.562 (1:09.562) 2 Brisa Ortiz-Garcia Narraguagus 1:09.76 1 8 1:09.751 (1:09.751) 3 Marie Nemeth John Bapst M 1:10.33 1 6 1:10.328 (1:10.328) 4 Alexa Johnson Narraguagus 1:10.88 1 4 1:10.871 (1:10.871) 5 Julia Scarano John Bapst M 1:11.49 1 2 1:11.483 (1:11.483) 6 Kellan Schwinn Washington A 1:14.28 2 1 1:14.275 (1:14.275) 7 Faith Bailey Bangor Chris 1:15.35 1 1:15.349 (1:15.349) 8 Kyra DeLaite Lee Academy 1:20.06 2 1:20.054 (1:20.054) 9 Angelina McLeod Lee Academy 1:22.99 2 1:22.983 (1:22.983) 10 Avery Oliver Lee Academy 1:23.67 2 1:23.661 (1:23.661) 11 Sophie Haslinger Washington A 1:23.73 2 1:23.722 (1:23.722) Girls 800 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Gwyneth Rand John Bapst M 2:47.28 10 1:20.112 (1:20.112) 2:47.273 (1:27.162) 2 Nettie Fox Bucksport Hi 3:01.47 8 1:30.274 (1:30.274) 3:01.464 (1:31.190) 3 Sarah Hartford John Bapst M 3:03.54 6 1:25.687 (1:25.687) 3:03.537 (1:37.850) 4 Edge Venuti Washington A 3:11.15 4 1:35.418 (1:35.418) 3:11.146 (1:35.729) 5 Roza Parker Bucksport Hi 3:12.68 2 1:33.844 (1:33.844) 3:12.677 (1:38.834) 6 Lily Cousins Penobscot Ch 3:19.45 1 1:43.009 (1:43.009) 3:19.444 (1:36.435) 7 Hannah Legere Bangor Chris 3:23.75 1:42.636 (1:42.636) 3:23.746 (1:41.110) 8 Angelina McLeod Lee Academy 3:23.84 1:42.227 (1:42.227) 3:23.834 (1:41.607) Girls 1600 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Madelyn Copithorne John Bapst M 6:02.15 10 1:23.197 (1:23.197) 2:59.071 (1:35.875) 4:35.344 (1:36.273) 6:02.149 (1:26.806) 2 Abigail Hunt Bucksport Hi 6:12.67 8 1:30.394 (1:30.394) 3:08.663 (1:38.269) 4:46.100 (1:37.437) 6:12.664 (1:26.565) 3 Alexa Johnson Narraguagus 6:16.92 6 1:31.081 (1:31.081) 3:09.351 (1:38.271) 4:47.751 (1:38.400) 6:16.916 (1:29.165) 4 Mariana Bava Washington A 6:18.66 4 1:33.519 (1:33.519) 3:11.191 (1:37.672) 4:49.644 (1:38.454) 6:18.651 (1:29.007) 5 Nettie Fox Bucksport Hi 6:33.67 2 1:35.434 (1:35.434) 3:18.034 (1:42.601) 5:00.809 (1:42.775) 6:33.669 (1:32.860) 6 Edge Venuti Washington A 6:42.31 1 1:36.959 (1:36.959) 3:17.653 (1:40.694) 5:01.499 (1:43.847) 6:42.309 (1:40.810) 7 Roza Parker Bucksport Hi 6:46.39 1:35.264 (1:35.264) 3:17.867 (1:42.604) 5:02.557 (1:44.691) 6:46.385 (1:43.828) 8 Hannah Legere Bangor Chris 7:20.19 1:36.362 (1:36.362) 3:28.362 (1:52.000) 5:25.587 (1:57.226) 7:20.182 (1:54.595) Girls 3200 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Abigail Hunt Bucksport Hi 13:58.46 10 1:44.049 (1:44.049) 3:30.697 (1:46.649) 5:18.541 (1:47.844) 7:06.354 (1:47.813) 8:53.874 (1:47.520) 10:42.429 (1:48.555) 12:30.684 (1:48.255) 13:58.457 (1:27.774) 2 Christina Degiso Bucksport Hi 14:54.20 8 1:44.536 (1:44.536) 3:31.138 (1:46.602) 5:18.960 (1:47.822) 7:07.894 (1:48.935) 9:05.857 (1:57.964) 11:06.680 (2:00.824) 13:05.296 (1:58.616) 14:54.200 (1:48.904) Girls 100 Meter Hurdles ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Kasey Kimball John Bapst M 16.67 1 10 16.663 (16.663) 2 Sydney Legasse John Bapst M 16.87 1 8 16.862 (16.862) 3 Addison Goss Bucksport Hi 17.39 1 6 17.382 (17.382) 4 Alyx Frazell Bucksport Hi 17.86 1 4 17.855 (17.855) 5 Chloe Bratcher Bucksport Hi 18.03 1 2 18.030 (18.030) 6 Marissa Cates Washington A 18.78 1 1 18.779 (18.779) 7 Aivah Tweedie Bucksport Hi 19.71 2 19.709 (19.709) 8 Libby Payne Bangor Chris 19.77 2 19.761 (19.761) 9 Brinn George Bangor Chris 20.69 2 20.683 (20.683) 10 Lily Cousins Penobscot Ch 20.99 2 20.981 (20.981) Girls 300 Meter Hurdles ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Sydney Legasse John Bapst M 51.56 1 10 51.559 (51.559) 2 Chloe Bratcher Bucksport Hi 51.70 1 8 51.694 (51.694) 3 Addison Goss Bucksport Hi 53.84 1 6 53.840 (53.840) 4 Kasey Kimball John Bapst M 55.13 1 4 55.122 (55.122) 5 Emerson Morris Washington A 55.99 2 2 55.985 (55.985) 6 Kara Lyford Washington A 56.74 1 1 56.736 (56.736) 7 Maja Fijalkowska Washington A 58.27 1 58.261 (58.261) 8 Kellan Schwinn Washington A 58.61 2 58.608 (58.608) 9 Marissa Cates Washington A 59.47 2 59.465 (59.465) 10 Brinn George Bangor Chris 1:00.20 2 1:00.198 (1:00.198) 11 Libby Payne Bangor Chris 1:00.50 2 1:00.497 (1:00.497) 12 Elena Linscott Lee Academy 1:04.51 3 1:04.507 (1:04.507) 13 Liberty White Jonesport Be 1:05.67 3 1:05.670 (1:05.670) 14 Avery Oliver Lee Academy 1:09.34 3 1:09.339 (1:09.339) Girls 4x100 Meter Relay ========================================================================== School Finals H# Points ========================================================================== 1 Bucksport High School 52.92 1 10 52.918 (52.918) 2 Bangor Christian 56.22 1 8 56.215 (56.215) 3 Bucksport High School 'B' x56.90 2 56.899 (56.899) 4 Washington Academy 57.80 1 6 57.795 (57.795) 5 Lee Academy 1:02.83 2 4 1:02.829 (1:02.829) 6 Penobscot Christian School 1:03.05 2 2 1:03.043 (1:03.043) -- John Bapst Memorial High Schoo DQ 1 Out of zone 56.687 (56.687) Girls 4x400 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Washington Academy 4:44.45 10 1:11.818 (1:11.818) 2:21.521 (1:09.704) 3:33.552 (1:12.031) 4:44.449 (1:10.897) 2 John Bapst Memorial High Schoo 4:45.38 8 1:11.380 (1:11.380) 2:23.577 (1:12.198) 3:36.407 (1:12.830) 4:45.375 (1:08.969) Girls 4x800 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 John Bapst Memorial High Schoo 12:14.04 10 2 Washington Academy 12:23.91 8 Girls High Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Paige Inforati John Bapst M 4-10.00 10 2 Natasha Monreal Bucksport Hi 4-08.00 8 3 Hope St. John Bangor Chris 4-06.00 6 4 Maja Fijalkowska Washington A 4-04.00 3 4 Noel Thomas Bangor Chris 4-04.00 3 6 Natasha Alyokhin Bangor Chris 4-02.00 1 7 Ruby Dwyer John Bapst M J4-02.00 8 Lydia Kenerson Penobscot Ch 4-00.00 9 Daniella Myers Washington A J4-00.00 Girls Pole Vault ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Ruby Dwyer John Bapst M 8-00.00 9 1 Kasey Kimball John Bapst M 8-00.00 9 3 Kaylee Whalen Bucksport Hi 7-06.00 6 4 Alyx Frazell Bucksport Hi 7-00.00 4 5 Chloe Bratcher Bucksport Hi 6-06.00 2 6 Ruby Pereira Bucksport Hi J6-06.00 1 7 Darra O'Connell John Bapst M J6-06.00 8 Ashley Cyr Bucksport Hi 6-00.00 Girls Long Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Natasha Monreal Bucksport Hi 16-10.50 10 2 Cloe Poblome Bucksport Hi 15-03.50 8 3 Carly Mchale Bucksport Hi 15-00.00 6 4 Ruby Pereira Bucksport Hi 14-01.50 4 5 Veronica Mercier Bangor Chris 14-00.00 2 6 Makenzie Rodriguez Bucksport Hi 13-07.00 1 7 Natasha Alyokhin Bangor Chris J13-07.00 8 Mia Mills Jonesport Be 13-02.00 9 Madison Badershall John Bapst M 12-08.00 10 Abigail Wilson Bucksport Hi 11-09.00 11 Kylee Barker John Bapst M 11-07.50 12 Daniella Myers Washington A 11-05.50 13 Emily Desorbo Lee Academy 11-05.00 14 Hedi Boesch Washington A 11-00.50 15 Taylor Plain John Bapst M 10-09.00 16 Harmony Vermazani Lee Academy 10-03.00 17 Elizabeth Scott Penobscot Ch 9-06.00 18 Desiree Modarelli Lee Academy 8-02.00 19 Linda Jessiman Washington A 8-01.00 Girls Triple Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Carly Mchale Bucksport Hi 32-03.50 10 2 Makenzie Rodriguez Bucksport Hi 28-04.00 8 3 Noel Thomas Bangor Chris 26-03.00 6 Girls Shot Put ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Meg Morrison Bucksport Hi 33-11.25 10 2 Grace Lewis Bangor Chris 31-06.00 8 3 Mercedes Taungatua Bucksport Hi 29-00.25 6 4 Laycee Tweedie Bucksport Hi 25-05.50 4 5 Samantha Warren John Bapst M 25-03.00 2 6 Hope Nesbitt Bangor Chris 24-08.25 1 7 Lydia Carter Bucksport Hi 22-11.75 8 Lily Therrien Bucksport Hi 22-06.75 9 Liliana Tankel John Bapst M 21-03.50 10 Hattie Lambert Penobscot Ch 20-08.75 11 Addison Crockett Bucksport Hi 20-07.75 12 Harmony Vermazani Lee Academy 19-08.50 13 Taryn Seeley Penobscot Ch 19-05.00 14 Marin Griffin John Bapst M 18-07.50 15 Lindsey Carrier Bucksport Hi 18-05.75 16 Hedi Boesch Washington A 18-05.00 17 Natasha Costarelli Bucksport Hi 17-08.25 18 Trinity Allen Bucksport Hi 16-08.00 19 Rosaleena Rickett Bucksport Hi 16-00.75 20 Linda Jessiman Washington A 14-06.00 Girls Discus Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Grace Lewis Bangor Chris 82-09 10 2 Jayden Schoppee John Bapst M 78-06 8 3 Samantha Warren John Bapst M 70-07 6 4 Mercedes Taungatua Bucksport Hi 69-11 4 5 Hope Nesbitt Bangor Chris 68-08 2 6 Rylee Coombs Bucksport Hi 68-05 1 7 Meg Morrison Bucksport Hi 63-03 8 Marin Griffin John Bapst M 62-03 9 Laycee Tweedie Bucksport Hi 61-02 10 Taylor Plain John Bapst M 55-07 11 Addison Crockett Bucksport Hi 53-09 12 Liliana Tankel John Bapst M 53-05 13 Lindsey Carrier Bucksport Hi 51-06 14 Lydia Carter Bucksport Hi 50-05 15 Lydia Verway Narraguagus 48-05 16 Trinity Allen Bucksport Hi 47-03 17 Hattie Lambert Penobscot Ch 43-08 18 Linda Jessiman Washington A 39-10 19 Lily Therrien Bucksport Hi 39-08 20 Natasha Costarelli Bucksport Hi 38-07 21 Maeve Palazzo Bucksport Hi 37-07 22 Rosaleena Rickett Bucksport Hi 36-10 23 Holly Tabbutt Narraguagus 35-04 24 Katrina Evanson Narraguagus 29-09 Girls Javelin Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Daniella Myers Washington A 87-09 10 2 Lydia Kenerson Penobscot Ch 77-09 8 3 Hope St. John Bangor Chris 71-04 6 4 Laycee Tweedie Bucksport Hi J71-04 4 5 Mercedes Taungatua Bucksport Hi 67-01 2 6 Hedi Boesch Washington A 62-01 1 7 Mariana Bava Washington A 61-08 8 Samantha Warren John Bapst M 60-09 9 Nettie Fox Bucksport Hi 57-07 10 Holly Tabbutt Narraguagus 55-06 11 Zoe Benalcazar Narraguagus 53-06 12 Rosaleena Rickett Bucksport Hi 53-04 13 Addison Crockett Bucksport Hi 52-02 14 Lily Cousins Penobscot Ch 51-07 15 Lydia Verway Narraguagus 49-00 16 Lydia Carter Bucksport Hi 48-05 17 Liberty White Jonesport Be 46-07 18 Sophie Haslinger Washington A 46-02 19 Linda Jessiman Washington A 44-08 20 Liliana Tankel John Bapst M 44-07 21 Rylee Coombs Bucksport Hi 43-04 22 Elise Soucy John Bapst M 41-09 23 Lindsey Carrier Bucksport Hi 41-00 24 Trinity Allen Bucksport Hi 40-09 25 Elizabeth Scott Penobscot Ch 39-09 26 Maeve Palazzo Bucksport Hi 36-08 27 Claire Metzger John Bapst M 35-10 28 Natasha Costarelli Bucksport Hi 34-08 Girls 1600 Meter Race Walk ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Zoe Sikkel Bucksport Hi 11:26.21 10 11:26.205 (11:26.205) 2 Liberty White Jonesport Be 12:23.29 8 12:23.289 (12:23.289)

Boys

Boys 100 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== Finals 1 Kenori Simmons Washington A 11.27 1 10 11.269 (11.269) 2 Nathan Butler John Bapst M 11.98 1 8 11.980 (11.980) 3 Nick Allard Lee Academy 12.09 2 6 12.086 (12.086) 4 Drew Gaudreau Bucksport Hi 12.16 1 4 12.156 (12.156) 5 Evan Trojano Bucksport Hi 12.17 1 2 12.167 (12.167) 6 Henry Milan John Bapst M 12.35 1 1 12.342 (12.342) 7 Mason Perkins John Bapst M 12.53 1 12.527 (12.527) 8 Caden Bilotta John Bapst M 12.70 2 12.692 (12.692) 9 Logan Hart John Bapst M 12.71 2 12.702 (12.702) 10 Anes Omar John Bapst M 12.89 2 12.886 (12.886) 11 Charles Willley Narraguagus 13.01 5 13.002 (13.002) 12 Josh Igwe John Bapst M 13.03 3 13.030 (13.030) 13 Ayden DeBeck Bucksport Hi 13.11 2 13.108 (13.108) 14 Elliot Straubel Bangor Chris 13.22 4 13.218 (13.218) 15 Sanghyeon Yun Washington A 13.34 3 13.340 (13.340) 16 Cooper Lewis Bangor Chris 13.44 4 13.431 (13.431) 17 Sy Nguyen Lee Academy 13.50 5 13.499 (13.499) 18 Malachi Falco-Furrow John Bapst M 13.57 4 13.565 (13.565) 19 Andrew Faulkingham John Bapst M 13.68 4 13.675 (13.675) 20 Tai Phan Washington A 13.86 5 13.854 (13.854) 21 Alex Shanos John Bapst M 13.88 4 13.871 (13.871) 22 Bob Huang John Bapst M 14.02 4 14.018 (14.018) 23 Shawn Cushing Washington A 14.32 5 14.317 (14.317) 24 Ian Walker Penobscot Ch 14.47 3 14.466 (14.466) 25 Joshua Bubar Bangor Chris 14.60 5 14.597 (14.597) 26 Wyatt Clukey John Bapst M 15.82 6 15.813 (15.813) 27 Brendan Bragg Washington A 16.27 6 16.269 (16.269) Boys 200 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Kenori Simmons Washington A 22.93 1 10 22.928 (22.928) 2 Ripley Strout Narraguagus 24.49 1 8 24.481 (24.481) 3 Michael Whitcomb Bangor Chris 24.63 1 6 24.623 (24.623) 4 Caden Bilotta John Bapst M 24.98 1 4 24.977 (24.977) 5 Nathan Butler John Bapst M 25.26 2 2 25.259 (25.259) 6 Henry Milan John Bapst M 25.54 2 1 25.533 (25.533) 7 Nick Allard Lee Academy 25.57 2 25.570 (25.570) 8 Younes Boukhalfa Lee Academy 25.99 3 25.990 (25.990) 9 Diego Harvey Bucksport Hi 26.63 3 26.621 (26.621) 10 Josh Igwe John Bapst M 26.97 3 26.964 (26.964) 11 Ayden DeBeck Bucksport Hi 27.02 3 27.017 (27.017) 12 Jed Hartley John Bapst M 27.11 2 27.107 (27.107) 13 Jesse Booker Penobscot Ch 27.25 3 27.243 (27.243) 14 Sanghyeon Yun Washington A 27.63 4 27.629 (27.629) 15 Anes Omar John Bapst M 27.68 3 27.675 (27.675) 16 Sy Nguyen Lee Academy 28.14 4 28.131 (28.131) 17 Charles Willley Narraguagus 28.60 4 28.591 (28.591) 18 Alex Shanos John Bapst M 28.96 4 28.958 (28.958) 19 Tai Phan Washington A 29.76 4 29.755 (29.755) 20 Wyatt Clukey John Bapst M 34.15 5 34.148 (34.148) Boys 400 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Hunter Clukey John Bapst M 53.37 1 10 53.364 (53.364) 2 Evan Babcock John Bapst M 54.47 1 8 54.465 (54.465) 3 Isak Robichaud John Bapst M 54.68 1 6 54.678 (54.678) 4 Tyler Wilkinson John Bapst M 55.47 1 4 55.470 (55.470) 5 Eli Appleby Washington A 57.52 1 2 57.519 (57.519) 6 Lukas Pounder Narraguagus 58.71 2 1 58.706 (58.706) 7 Xavier Newell Washington A 59.54 1 59.533 (59.533) 8 Jesse Booker Penobscot Ch 59.94 2 59.940 (59.940) 9 Diego Harvey Bucksport Hi 1:00.09 2 1:00.083 (1:00.083) 10 Aryc Lamb Washington A 1:00.92 3 1:00.913 (1:00.913) 11 Sanghyeon Yun Washington A 1:02.67 3 1:02.667 (1:02.667) 12 Charles Willley Narraguagus 1:03.43 4 1:03.426 (1:03.426) 13 Isaac Bassett Bangor Chris 1:03.92 2 1:03.920 (1:03.920) 14 Unai Reino Washington A 1:04.65 4 1:04.650 (1:04.650) 15 Aidan Fenwick John Bapst M 1:07.57 3 1:07.567 (1:07.567) 16 Trenton Luce Washington A 1:08.45 4 1:08.450 (1:08.450) 17 Shawn Cushing Washington A 1:09.17 3 1:09.162 (1:09.162) Boys 800 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Gilman Taylor John Bapst M 2:09.23 10 1:05.076 (1:05.076) 2:09.224 (1:04.148) 2 Jed Hartley John Bapst M 2:12.05 8 1:07.113 (1:07.113) 2:12.050 (1:04.937) 3 Younes Boukhalfa Lee Academy 2:14.58 6 1:06.011 (1:06.011) 2:14.573 (1:08.562) 4 Michael Johnson Bucksport Hi 2:19.90 4 1:07.402 (1:07.402) 2:19.894 (1:12.492) 5 Ethan Roach John Bapst M 2:23.37 2 1:05.679 (1:05.679) 2:23.366 (1:17.687) 6 Jack Lagasse John Bapst M 2:38.23 1 1:16.802 (1:16.802) 2:38.227 (1:21.426) 7 Matthew Haire Narraguagus 2:49.29 1:26.887 (1:26.887) 2:49.284 (1:22.397) 8 Roman Cassidy Bangor Chris 2:50.97 1:24.244 (1:24.244) 2:50.969 (1:26.725) 9 Abdul Kombe Bucksport Hi 3:08.98 1:33.589 (1:33.589) 3:08.979 (1:35.390) 10 Brendan Bragg Washington A 3:11.71 1:39.934 (1:39.934) 3:11.702 (1:31.768) 11 Roy Duffy Washington A 3:17.23 1:44.450 (1:44.450) 3:17.224 (1:32.774) Boys 1600 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Ethan Linscott Lee Academy 4:48.63 10 1:10.075 (1:10.075) 2:26.774 (1:16.700) 3:43.493 (1:16.719) 4:48.630 (1:05.137) 2 Jed Hartley John Bapst M 4:51.09 8 1:10.726 (1:10.726) 2:26.935 (1:16.210) 3:42.052 (1:15.117) 4:51.090 (1:09.039) 3 Lukas Pounder Narraguagus 4:55.88 6 1:11.012 (1:11.012) 2:27.184 (1:16.173) 3:43.877 (1:16.693) 4:55.873 (1:11.997) 4 Michael Johnson Bucksport Hi 4:59.54 4 1:11.364 (1:11.364) 2:27.494 (1:16.130) 3:44.459 (1:16.965) 4:59.533 (1:15.075) 5 Jack Lagasse John Bapst M 5:50.08 2 1:23.940 (1:23.940) 2:56.715 (1:32.776) 4:31.089 (1:34.374) 5:50.074 (1:18.986) 6 Unai Cuesta Washington A 5:55.10 1 1:25.946 (1:25.946) 3:02.915 (1:36.969) 4:37.312 (1:34.397) 5:55.096 (1:17.785) 7 Matthew Haire Narraguagus 5:58.58 1:23.984 (1:23.984) 2:56.775 (1:32.792) 4:32.192 (1:35.417) 5:58.575 (1:26.384) 8 Ezra Wildrick Bangor Chris 6:02.15 1:21.525 (1:21.525) 2:53.875 (1:32.350) 4:32.710 (1:38.835) 6:02.143 (1:29.434) 9 Marlin Orcutt Bucksport Hi 6:02.19 1:24.594 (1:24.594) 2:57.069 (1:32.475) 4:31.525 (1:34.456) 6:02.183 (1:30.659) 10 Roman Cassidy Bangor Chris 6:10.52 1:25.991 (1:25.991) 3:07.565 (1:41.574) 4:50.094 (1:42.529) 6:10.516 (1:20.423) 11 Zachary Havey-Chambers Bucksport Hi 6:11.07 1:27.359 (1:27.359) 3:08.175 (1:40.817) 4:50.903 (1:42.728) 6:11.068 (1:20.165) 12 Cameron Orcutt Bucksport Hi 6:23.32 1:26.682 (1:26.682) 3:07.889 (1:41.208) 4:50.752 (1:42.863) 6:23.311 (1:32.560) Boys 3200 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Lukas Pounder Narraguagus 11:15.60 10 1:17.224 (1:17.224) 2:41.272 (1:24.049) 4:08.445 (1:27.174) 5:36.186 (1:27.742) 7:03.619 (1:27.433) 8:31.255 (1:27.637) 9:57.862 (1:26.607) 11:15.592 (1:17.730) 2 Ethan Roach John Bapst M 11:23.75 8 1:16.827 (1:16.827) 2:40.998 (1:24.172) 4:08.078 (1:27.080) 5:35.835 (1:27.758) 7:03.350 (1:27.515) 8:30.945 (1:27.595) 9:57.596 (1:26.652) 11:23.747 (1:26.151) 3 Ezra Wildrick Bangor Chris 13:41.14 6 1:32.629 (1:32.629) 3:15.095 (1:42.467) 4:58.758 (1:43.663) 6:44.461 (1:45.704) 8:31.767 (1:47.307) 10:18.282 (1:46.515) 12:07.271 (1:48.989) 13:41.137 (1:33.867) 4 Matthew Haire Narraguagus 13:54.17 4 1:38.923 (1:38.923) 3:23.790 (1:44.867) 5:10.384 (1:46.595) 6:58.710 (1:48.326) 8:47.352 (1:48.642) 10:37.236 (1:49.885) 12:25.317 (1:48.081) 13:54.170 (1:28.854) Boys 110 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Mason Perkins John Bapst M 17.36 10 17.353 (17.353) 2 Noah Roos Washington A 17.40 8 17.398 (17.398) Boys 300 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Noah Roos Washington A 44.44 10 44.436 (44.436) 2 Ian Walker Penobscot Ch 53.26 8 53.254 (53.254) Boys 4x100 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 John Bapst Memorial High Schoo 47.35 10 47.342 (47.342) 2 Washington Academy 47.78 8 47.772 (47.772) 3 Bucksport High School 48.33 6 48.321 (48.321) 4 Lee Academy 51.17 4 51.170 (51.170) 5 Bucksport High School 'B' x53.03 53.021 (53.021) Boys 4x400 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 John Bapst Memorial High Schoo 3:42.28 10 57.213 (57.213) 1:55.816 (58.604) 2:49.229 (53.413) 3:42.276 (53.048) 2 Washington Academy 3:47.93 8 58.022 (58.022) 1:52.877 (54.855) 2:51.221 (58.344) 3:47.925 (56.704) 3 Bangor Christian 4:20.29 6 1:05.685 (1:05.685) 2:14.573 (1:08.889) 3:11.275 (56.702) 4:20.290 (1:09.015) 4 Bucksport High School 4:22.52 4 58.587 (58.587) 2:06.209 (1:07.622) 3:15.045 (1:08.837) 4:22.517 (1:07.473) Boys 4x800 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 John Bapst Memorial High Schoo 8:45.69 10 2 Washington Academy 10:10.98 8 3 Bucksport High School 11:39.68 6 Boys High Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Damon Reynolds Narraguagus 5-08.00 10 2 Zaedyn Philpott Washington A 5-02.00 8 3 Ashton Phillips Washington A 4-10.00 6 4 Unai Reino Washington A 4-08.00 4 5 Alex Newman-Hancock Bucksport Hi J4-08.00 2 6 Braden Gray Bucksport Hi 4-06.00 1 -- Tai Phan Washington A NH Boys Pole Vault ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Kyle Sidaway John Bapst M 13-00.00 10 2 Dylan Courtney Bucksport Hi 11-00.00 8 3 Michael Whitcomb Bangor Chris 10-06.00 6 4 Cody Monreal Bucksport Hi 7-06.00 4 5 Isaac Bassett Bangor Chris 7-00.00 2 -- Henry Birdsall John Bapst M NH Boys Long Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Henry Milan John Bapst M 18-06.50 10 2 Michael Whitcomb Bangor Chris 18-05.00 8 3 Duncan Carlisle John Bapst M 17-09.75 6 4 Kamryn Webber Bucksport Hi 17-07.25 4 5 Damon Reynolds Narraguagus 17-00.00 2 6 Zaedyn Philpott Washington A J17-00.00 1 7 Alex Newman-Hancock Bucksport Hi 16-06.00 8 Charles Willley Narraguagus 16-04.00 9 Gabe Hanscom Narraguagus 16-02.00 10 Malachi Falco-Furrow John Bapst M 15-09.00 10 Ashton Phillips Washington A 15-09.00 12 Jesse Booker Penobscot Ch 15-06.75 13 Cody Monreal Bucksport Hi 15-03.75 14 Braden Gray Bucksport Hi 15-03.25 15 Logan Hart John Bapst M 14-10.50 15 Tai Phan Washington A 14-10.50 17 Josh Igwe John Bapst M 14-07.50 18 Cooper Lewis Bangor Chris 14-06.00 19 Tony Imanzi Washington A 14-02.75 19 Andrew Faulkingham John Bapst M 14-02.75 21 Sanghyeon Yun Washington A 14-00.00 22 Garrett Carrier Bucksport Hi 13-11.75 23 Daynen Stewart Bucksport Hi 13-06.50 24 Trenton Luce Washington A 13-03.75 25 Landen Farrell Washington A 12-09.25 26 Ian Walker Penobscot Ch 12-07.75 27 Joshua Bubar Bangor Chris 12-05.75 28 Shawn Cushing Washington A 11-10.50 29 Brendan Bragg Washington A 11-02.25 -- Hayden Rollins John Bapst M FOUL Boys Triple Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Duncan Carlisle John Bapst M 35-09.00 10 2 Isaac Bassett Bangor Chris 33-07.75 8 3 Malachi Falco-Furrow John Bapst M 32-11.25 6 4 Anes Omar John Bapst M 32-05.25 4 5 Cooper Lewis Bangor Chris 32-01.50 2 6 Bob Huang John Bapst M 29-06.25 1 Boys Shot Put ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Davyn Stewart Bucksport Hi 39-05.50 10 2 Daniel Kato Lee Academy 39-02.50 8 3 Hayden Rollins John Bapst M 39-00.50 6 4 Merrick Holmes Washington A 38-03.00 4 5 Jack Morrison Bucksport Hi 35-08.75 2 6 Nick Boyd John Bapst M 35-00.25 1 7 Garrett Carrier Bucksport Hi 34-03.50 8 Adrian Russell Bucksport Hi 33-04.75 9 Zachary Holt Lee Academy 29-02.75 10 Cameron Day Washington A 28-11.50 11 Henry Birdsall John Bapst M 28-08.75 12 Jacson Saunders Bucksport Hi 28-06.50 13 Marshall Sibley Bangor Chris 27-11.50 14 Andy McCann John Bapst M 27-03.25 15 Isaac Littlejohn John Bapst M 26-06.00 Boys Discus Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Hayden Rollins John Bapst M 99-10 10 2 Marshall Sibley Bangor Chris 92-03 8 3 Merrick Holmes Washington A 89-10 6 4 Nick Boyd John Bapst M 85-09 4 5 Davyn Stewart Bucksport Hi 85-04 2 6 Adrian Russell Bucksport Hi 84-05 1 7 Jack Morrison Bucksport Hi 74-04 8 Jacson Saunders Bucksport Hi 69-09 9 Dylan Lutz Narraguagus 68-09 10 Gabe Hanscom Narraguagus 64-09 11 Glenn Keene Bucksport Hi 62-00 12 Cameron Day Washington A 60-05 13 Wynn Therrien Bucksport Hi 56-10 14 Isaac Littlejohn John Bapst M 55-07 Boys Javelin Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Kyle Sidaway John Bapst M 144-00 10 2 Kayden Foster Bucksport Hi 130-04 8 3 Aryc Lamb Washington A 126-06 6 4 Ripley Strout Narraguagus 125-09 4 5 Damon Reynolds Narraguagus 121-06 2 6 Dakota Fahey Narraguagus 115-02 1 7 Kamryn Webber Bucksport Hi 105-10 8 Xavier Newell Washington A 103-00 9 Jesse Booker Penobscot Ch 96-04 10 Elliot Straubel Bangor Chris 95-01 11 Braden Gray Bucksport Hi 92-03 12 Jack Morrison Bucksport Hi 90-04 13 Gavin Pierce John Bapst M 88-08 14 Merrick Holmes Washington A 86-02 15 Unai Reino Washington A 83-03 16 Cody Leighton Narraguagus 83-01 17 Daynen Stewart Bucksport Hi 80-08 18 Unai Cuesta Washington A 79-02 19 Aidan Fenwick John Bapst M 78-00 20 Cody Monreal Bucksport Hi 77-03 21 Garrett Carrier Bucksport Hi 76-05 22 Ezra Wildrick Bangor Chris 76-04 23 Dylan Lutz Narraguagus 75-06 24 Andy McCann John Bapst M 75-04 25 Marshall Sibley Bangor Chris 75-03 26 Jacson Saunders Bucksport Hi 69-06 27 Glenn Keene Bucksport Hi 69-05 28 Tony Imanzi Washington A 68-05 29 Adrian Russell Bucksport Hi 64-10 30 Cameron Day Washington A 63-05 31 Alex Shanos John Bapst M 63-01 32 Shawn Cushing Washington A 62-03 33 Ashton Phillips Washington A 60-04 34 Wynn Therrien Bucksport Hi 54-06 35 Brendan Bragg Washington A 40-04