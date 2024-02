PVC Large and Small School Indoor Track All-Conference Teams

The Penobscot Valley Conference (PVC) released their Large and Small School Indoor Track and Field All-Conference Teams. Congratulations to all!

Girls, Small Schools

1st Team

55m Dash - Haley Rose - Bucksport

200m Dash - Haley Rose - Bucksport

400m Dash - Haley Rose - Bucksport

800m Run - Teanne Ewings - Houlton

1 Mile Run - Teanne Ewings - Houlton

2 Mile Run - Teanne Ewings - Houlton

55m Hurdles - Ada Fisher - Sumner

High Jump - Kathleen Stephens - GSA

Pole Vault - Easnadh Nobel-To'olo - Orono

Long Jump - Easnadh Nobel-To'olo - Orono

Triple Jump - Easnadh Nobel-To'olo - Orono

Shot Put - Dez Seeley - Orono

4x200m Relay - Madison Rose, Haley Rose, Natasha Monreal, Cailyn Jellison - Bucksport

4x800m Relay - Ruby Beane, Aja Marzilli, Emily Sherman and Audra Brooks - Orono

2nd Team

55m Dash - Madison Rose - Bucksport, Addie Duran - Orono

200m Dash - Madison Rose - Bucksport, Cailyn Jellison - Bucksport

400m Dash - Madison Rose - Bucksport, Cailyn Jellison - Bucksport

800m Run - Alexa Johnson - Sumner, Audra Brooks - Orono

1 Mile Run - Audra Brooks Orono , Alexa Johnson - Sumner

2 Mile Run - Ruby Beane - Orono, Alexa Johnson - Sumner

55m Hurdles - Chloe Bratcher - Bucksport, Libby Paine - Bangor Christian

High Jump - Cailyn Jellison - Bucksport, Grace Menario - Central

Pole Vault - Chloe Bratcher - Bucksport, Ruby Periera - Bucksport

Long Jump - Natasha Monreal Bucksport, Addie Duran - Orono

Triple Jump - Natasha Monreal - Bucksport, Carly McHale - Bucksport

Shot Put - Ava Goulettte PCSS, Maranda Pert - GSA

4x200m Relay - Addie Duran, Mariah Sharrow, Roz O'Reilly and Aja Marzilli - Orono, Emily Burrill, Ada Fisher, Mina Walton, Alexa Johnson - Sumner

4x400m Relay - Margaret Reilich-Godino, Alexa Johnson, Ada Fisher, Mina Walton - Sumner, Ava Smith, Roza Parker, Christian Degiso, Abigail Farricker - Bucksport

Boys Small Conference

1st Team

55m Dash -Connor Donahue - Foxcroft Academy



200m Dash - Kaleb Colson - Sumner



400m Dash - Kaleb Colson - Sumner



800m Run - Kaleb Colson - Sumner



1 Mile Run - Kaleb Colson - Sumner



2 Mile Run - Kaleb Colson - Sumner



55m Hurdles - Sayer Williams - GSA



High Jump - Jack Kingsbury - Foxcroft Academy



Pole Vault - Alex Maheu - Orono



Long Jump - Conner Donahue - Foxcroft Academy



Triple Jump - Claire Willett - Sumner



Shot Put - Cooper Sawyer - Orono



4X200m Relay- Sayer Williams, Jake Lepper, Fred Colt, Rowan Gagne - GSA



4x800m Relay - Riley Hastey, Asa Berry, Ren Salisbury, Kaleb Colson - Sumner

2nd Team

55m Dash - Ben Baldwin - GSA and Reece Renwick - GSA



200m Dash - Connor Donahue - Foxcroft Academy, Sayer Williams - GSA



400m Dash - Logan Jackson - Central, Gage Bruns-Buckspor



800m Run - Gage Bruns - Bucksport, Ren Salisbury - Sumner



1 Mile Run - Gage Bruns - Bucksport, Ren Salisbury - Sumner



2 Mile Run - Ren Salisbury - Sumner, Gage Bruns - Bucksport



55m Hurdles - Claire Willett - Sumner, Connor Moeykens - Orono



High Jump - Alex Maheu - Orono, Eli Swartz - Orono



Pole Vault - Michael Whitcomb - Bangor Christian, Brady Maheu - Orono, Connor Moeykens - Orono, Camden Brown - Orono



Long Jump - Reece Renwick - GSA, Jack Kingsbury - Foxcroft Academy



Triple Jump - Connor Moeykens - Orono, Alex Maheu - Orono



Shot Put - Ashton Paul - Orono, Brady Grant - Orono



4X200m Relay- Nick Kelley, Jayden Runnells, Connor Bean, Logan Jackson - Central Gage Bruns, Michael Johnson, Zachary Hanscom, William Hileman - Bucksport



4x800m Relay - Gage Bruns, Zachary Havey-Chambers, William Hileman, Michael Johnson - Bucksport, Connor Bean, Casey Rushlow, Nick Kelley, Logan Jackson - Central

Girls Large Conference

1st Team

55m Dash - Lauren Vanidestine - Brewer

200m Dash - Lauren Vanidestine - Brewer

400m Dash - Sophia Chase - Bangor

800m Run - Amelia Vandongen - MDI

1 Mile Run - Gretchen Plant - Hampden Academy

2 Mile Run - Zoe Castucci - Hampden Academy

55m Hurdles - Sydney Lagasse - John Bapst

High Jump - Elyannah Briggs - Old Town

Pole Vault - Seneca Hanely - MDI, Kasey Kimball - John Bapst, Elisabeth Audet - Brewer

Long Jump - Lucy Veilleux - Old Town

Triple Jump - Lauren Vanidestine - Brewer

Shot Put - Olivia Pratt - MDI

4X200m Relay- Callie Tennett, Bayley Fryer, Madeline Thai and Maddie Cyr - Bangor

4x800m Relay - Alexis Blue, Kaliyah Saunders, Maddison McLean and Katie McCarty - Bangor

2nd Team

55m Dash - Callie Tennett - Bangor, Madeline Thai - Bangor

200m Dash - Sophia Chase - Bangor, Jalynn Williams - Bangor

400m Dash - Maddie Cyr - Bangor, Natalia Charles - Hampden Academy

800m Run - Katie McCarty - Bangor, Zoe Castrucci - Hampden Academy

1 Mile Run - Zoe Castrucci - Hampden Academy, Emily Bishop - Hampden Academy

2 Mile Run - Gretchen Plant - Hampden Academy, Katie McCarty - Bangor

55m Hurdles - Madeline Thai - Bangor, Lauren Low - Brewer

High Jump - Gwen Bushnell - Bangor, Lilly Tripp - Hampden Academy

Pole Vault - Alice Thibodeau - Bangor, Sophia Murphy - MDI, Eve Pierson - Brewer, Stella Fox - Hampden Academy

Long Jump - Sophia Chase - Bangor, Lauren Vanidestine - Brewer

Triple Jump - Lucy Veilleux - Old Town, Amelia Vandongen - MDI

Shot Put - Madison Randall - Brewer, Kylee Murray - Old Town

4X200m Relay- Felicia Marin, Natalia Charles, Addison Schall, Breah Curtis - Hampden Academy, Elizabeth Audet, Lauren Low, Gloria Hoskins, Lauren Vanidestine - Brewer

Boy's Large Conference

1st Team

55m Dash - Miles Burr - MDI

200m Dash - Miles Burr - MDI

400m Dash - Miles Burr - MDI

800m Run - Matthew Cormier - Ellsworth

1 Mile Run - Tim Cormier - Hampden Academy

2 Mile Run - Aedyn Hughes - Ellsworth

55m Hurdles - Jack Guiness - John Bapst

High Jump - Oscar Croce - Bangor

Pole Vault - Dylan Courtney - Hampden Academy, Kooper Dionne - Bangor

Long Jump - Gage Jones - Bangor

Triple Jump - Miles Burr - MDI

Shot Put - Ian Randall - Bangor

4X200m Relay- Horace Graham, Aidan Linder, Jasper Sparks, Xavier Pike - Bangor

4x800m Relay - Evan Babcock, Jed Harley, Gilman Taylor, Henry Milan - John Bapst

2nd Team