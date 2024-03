KVAC Girls and Boys Class A and B Indoor Track and Field All-Conference and All-Academic Teams

The Kennebec Valley Athletic Conference released their Girls and Boys Indoor Track and Field All-Conference and All-Academic Teams for the 2023-24 season. Congratulations to all!

KVAC Class A Girls Indoor Track All Conference First Team First Name Last Name High School Molly Bennett Brunswick Jai-Yen Coffin Brunswick LeiLei Casey Brunswick Ellie Musica Brunswick Lisi Palmer Brunswick Molly Tefft Brunswick Maeve Woodruff Brunswick Holly Aloegnikou Lewiston Makenna Drouin Lewiston Jenni Flynn Lewiston Jemima Francisco Lewiston Victoria Mpaka Lewiston Stefanie Tuffour Lewiston Grace Keleher Mt. Ararat Hanna Killion Mt. Ararat Aubrey Pelletier Mt. Ararat Lydia White Mt. Ararat Second Team First Name Last Name High School Hazel Bachman Brunswick Maddie Chaput Brunswick Isabel Dauphinais Brunswick Ellie Gilman Brunswick Nieve Logan Brunswick Elsa Reynolds Brunswick Kelsie Murray Messalonskee Angeline Beede Mt. Ararat Phoebe FitzPatrick Mt. Ararat Celiah Godo Mt. Ararat Sarah Gray Mt. Ararat Logan Norton Mt. Ararat Carly Satterfield Mt. Ararat Athlete of the Meet Makenna Drouin, Lewiston Coach of the Year Heather Hoisington, Brunswick KVAC Class A Girls Indoor Track All Academic First Name Last Name High School Ellen Casey Brunswick High School Madeline Chaput Brunswick High School Isabel Dauphinias Brunswick High School Umba Banza Lewiston High School Madison Binette Lewiston High School Claudia Cucubica Lewiston High School Makenna Drouin Lewiston High School Lia Brann Messalonskee High School Hannah DeFelice Messalonskee High School Alexandria Weeman Messalonskee High School Phoebe FitzPatrick Mt. Ararat High School Sarah Gray Mt. Ararat High School Grace Keleher Mt. Ararat High School Audrey Marchildon Mt. Ararat High School Lydia White Mt. Ararat High School Grace Greenlaw Skowhegan Area High School

KVAC Class A Boys Indoor Track All Conference First Team First Name Last Name High School Ben Klingle Brunswick Sebastian Martini Brunswick Simon Stadnicki Brunswick Jansen Weaver Brunswick Eben White Brunswick Tommy Clemente Camden Hills Walker Hedrich Camden Hills Sam Tooley Camden Hills Colin Wright Camden Hills Enzo Giampaolo Lewiston Josia Katroli Lewiston Ryker Paradis Lewiston Aidan Greenleaf Mt. Ararat Bryce Holden Mt. Ararat Ethan Palmer Mt. Ararat Billy Albertson Skowhegan Second Team First Name Last Name High School Trevor Campbell Brunswick Sam Cashman Brunswick Justin Corporon Brunswick Jonathan Koehler Brunswick Marshall Wall Brunswick Ryan Glaser Camden Hills Ahmed Abdow Lewiston Cameron Harris Lewiston Eli Burt Mt. Ararat Randall LaGrange Mt. Ararat Caleb Russell Mt. Ararat Ryan Sweet Mt. Ararat Ben Therriault Mt. Ararat Athlete of the Meet Billy Albertson, Skowhegan Coach of the Year Cuyler Greene, Mt. Ararat KVAC Class A Boys Indoor Track All Academic First Name Last Name High School Ben Klingle Brunswick High School Iain MacKillop Brunswick High School Nathaniel Wayne Brunswick High School Jaden Baril Edward Little Benjamin Chonko Mt. Ararat High School Nick Chonko Mt. Ararat High School Aidan Greenleaf Mt. Ararat High School Ben Therriault Mt. Ararat High School Henry Trafton Mt. Ararat High School Zackary Braun Oxford Hills Comp. HS Carlton Dailey Oxford Hills Comp. HS Benjamin Palmer Oxford Hills Comp. HS

KVAC Class B Girls Indoor Track All Conference First Team First Name Last Name High School Ava Markham Belfast Meara Mcvearry Belfast Halle Tarbox Belfast Jocelyn Valleau Belfast Zoe Hutchins Lawrence Serae Fish Leavitt Mya Bessey Lincoln Academy Dylan Burmeister Lincoln Academy Adeline Hall Lincoln Academy Audrey Hufnagel Lincoln Academy Tessa McNamara Lincoln Academy Shealyn Brochu Morse Sarah Ouellette Morse Emmarie Wallace Morse Kara Anderson Waterville Kyri Meak Winslow Second Team First Name Last Name High School Kaylee Lappin Erskine Academy Paige Goodwin Lawrence Carina Castagna Leavitt Kaisley Marquis Leavitt Madeline Kallin Lincoln Academy Amya Braley MCI Gabrielle Finelli MCI Heather Nelson MCI Riley Gerow Morse Campbell Jacobs Morse Zoe Nicholson Morse Lillian Pomerleau Morse Gracie Rooney Morse Rose Strelneck Morse Caroline Thelen Morse Madison Yakimchick Waterville Athlete of the Meet Shealyn Brochu, Morse Coach of the Year Nancy Riggs, Morse KVAC Class B Girls Indoor Track All Academic First Name Last Name High School Erin Robbins Belfast Area High School Elise Cunningham Cony HS Brielle Crommett Erskine Academy Jessica Pumphrey Erskine Academy Hailey Bowley Lawrence HS Sophie Rosebush Lawrence HS Lindsay Bates Leavitt Area HS Nola Boutaugh Leavitt Area HS Sam DeBlois Leavitt Area HS Grace Ouellette Leavitt Area HS Emily Poland Leavitt Area HS Zoe Stadler Leavitt Area HS Flora Angyal Lincoln Academy Mya Bessey Lincoln Academy Audrey Hufnagel Lincoln Academy Madeline Kallin Lincoln Academy Isabelle Grard Maine Central Institute Heather Nelson Maine Central Institute Mariia Palamarchuk Maine Central Institute Olivia Varney Maine Central Institute Addison Verrill Maine Central Institute Samantha Richardson Medomak Valley Aloise Coombs Morse High School Sarah Ouellette Morse High School Lillian Pomerleau Morse High School Gracie Rooney Morse High School Caroline Thelen Morse High School Ciara Fraser Nokomis Regional High Camellia Guzzi Nokomis Regional High Sarah Hubbard Nokomis Regional High Grace Robinson Nokomis Regional High Kara Anderson Waterville High School Isabel Derosby Waterville High School Olivia Hanley Waterville High School Marianne Renaud Waterville High School Madison Yakimchick Waterville High School