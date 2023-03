Eastern Maine Indoor Track League – All-Conference Small and Large School Teams

The Eastern Maine Indoor Track League released their All-Conference Teams for the 2022-23 season. Congratulations to all!

Small School

GIRLS, 1st Team 55m Dash Veronica Mercier, Bangor Christian 7.57 200m Dash Haley Rose, Bucksport 27.66 400m Dash Kathleen Stephens, GSA 1:06.85 800m Run Ellie Brooks, Orono 2:31.66 1 Mile Run Thea Crowley, GSA 5:30.01 2 Mile Run Thea Crowley, GSA 11:52.24 55m Hurdles Ada Fisher, Sumner 9.65 High Jump Kathleen Stephens, GSA 04-06 Pole Vault Roz O'Reilly, Orono 06-06 Alyx Frazell, Bucksport 06-06 Long Jump Natasha Monreal, Bucksport 17-03.75 Triple Jump Natasha Monreal, Bucksport 34-01.25 Shot Put Dez Seeley, Orono 33-07.00 4x200m Relay Bucksport - Madison Rose, Haley Rose, Natasha Monreal, Alyx Frazell 1:53.91 4x800m Relay Orono - Maya Boyington, Audra Brooks, Siobhan Farrell, Ellie Brooks 11:07.88 GIRLS, 2nd Team 55m Dash Haley Rose, Bucksport 7.78 Madison Rose, Bucksport 8.01 200m Dash Veronica Mercier, Bangor Christian 27.78 Natasha Monreal, Bucksport 28.82 400m Dash Alyx Frazell, Bucksport 1:07.55 Ada Fisher, Sumner 1:07.16 800m Run Thea Crowley, GSA 2:37.24 Maya Boyington, Orono 2:38.35 1 Mile Run Ellie Brooks, Orono 5:37.28 Audra Brooks, Orono 5:43.40 2 Mile Run Maya Boyington, Orono 12:14.32 Ellie Brooks, Orono 12:33.11 55m Hurdles Alyx Frazell, Bucksport 9.78 Chloe Bratcher, Bucksport 10.11 High Jump Hope St.John, Bangor Christian 04-04 Abby Batchelder, Orono 04-00 Pole Vault Grace Menario, Central 05-06 Iria Diaz, Orono 05-06 Ashley Cyr, Bucksport 05-06 Long Jump Madison Rose, Bucksport 15-07.25 Carly McHale, Bucksport 15-06.00 Triple Jump Marie Komedja, Orono 30-02.50 Carly McHale, Bucksport 31-02.75 Shot Put Maranda Pert, GSA 30-03.50 Jewel Roberts, Central 30-08.00 4x200m Relay Orono - Marie Komedja, Roz O'Reilly, Orianna McIntire, Leigha Woodard 2:01.82 GSA - Sophia Landrum, Leigh Carter, Maddison Damon, Kathleen Stephens 2:04.49 4x800m Relay GSA - Thea Crowley, Iris Kimball, June Page, Maddison Damon 12:15.40 Bucksport - Christine Degiso, Abigail Farricker, Nettie Fox, Abigail Hunt 12:37.65 BOYS, 1st Team 55m Dash Dom Ondo, Orono 6.88 200m Dash Dom Ondo, Orono 24.19 400m Dash Kaleb Colson, Sumner 53.98 800m Run Kaleb Colson, Sumner 1:58.81 1 Mile Run Kaleb Colson, Sumner 4:32.08 2 Mile Run William Hileman, Bucksport 10:11.31 55m Hurdles Owen Conner-Self, Orono 8.22 High Jump Alex Maheu, Orono 05-08 Pole Vault Alex Maheu, Orono 12-00 Long Jump Owen Conner-Self, Orono 20-08.75 Triple Jump Owen Conner-Self, Orono 37-10.50 Shot Put Noah Parker, Orono 46-01.00 4x200m Relay Orono - Dom Ondo, Alex Maheu, Caleb Firkin, Owen Conner-Self 1:38.65 4x800m Relay Sumner - Asa Berry, Ren Salisbury, Riley Hastey, Kaleb Colson 8:59.55 BOYS, 2nd Team 55m Dash Sayer Williams, GSA 7.07 Ben Baldwin, GSA 7.11 200m Dash Caleb Firkin, Orono 25.03 Ben Baldwin, GSA 24.19 400m Dash Andrew Hipsky, GSA 54.6 Dom Ondo, Orono 54.73 800m Run Gage Bruns, Bucksport 2:04.03 Hashim Wise, Orono 2:09.66 1 Mile Run William Hileman, Bucksport 4:36.82 Gage Bruns, Bucksport 4:50.89 2 Mile Run Ren Salisbury, Sumner 10:20.24 Kaleb Colson, Sumner 10:11.50 55m Hurdles Owen Conner-Self, Orono 8.22 Andrew Hipsky, GSA 8.42 High Jump Caleb Firkin, Orono 05-06 Owen Conner-Self, Orono 5-6 Dylan Courtney, Bucksport 05-04 Julian Dennison, Sumner 05-04 Pole Vault Dylan Courtney, Bucksport 11-06 Brady Maheu, Orono 10-06 Long Jump Michael Whitcomb, Bangor Christian 18-10.00 Hashim Wise, Orono 18-07.50 Triple Jump Connor Moeykens, Orono 37-07.75 Caleb Willett, Sumner 37-03.75 Shot Put Ashton Paul, Orono 40-06.50 Cooper Sawyer, Orono 39-02.00 4x200m Relay GSA - Sayer Williams, Ben Baldwin, Jake Lepper, Andrew Hipsky 1:40.46 Central - Kevin Howard, Kennen Bean, Nick Kelley, Logan Jackson 1:42.02 4x800m Relay Central - Kevin Howard, Logan Jackson, Casyn Rushlow, Kennen Bean 9:20.10 Orono - Lucas Allen, Hashim Wise, Ethan Sherman, Camden Brown 9:20.43

Large School