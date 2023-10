Hampden Academy’s Gretchen Plant Wins Class A Girls; Hampden Academy Boys Win Class A Boys Northern Maine Cross Country Titles

Congratulations to Hampden Academy's Gretchen Plant who won the Class A Girls Northern Maine Individual Race and the Hampden Academy Boys who won the Class A Boys Team Title on Saturday, October 21st in races held at the Troy Howard Middle School.

The Top 30 Individuals and Top 5 Teams from both the Girls and Boys Races qualify for the State Championships which will be held in Belfast on Saturday, October 28th.

Girls Team Totals

Camden Hills 36 Hampden Academy 46 Bangor 86 Mt. Blue 115 Brunswick 126 Mt. Ararat 170 Oxford Hills 200 Edward Little 214 Messalonskee 228

Girls Individual Times

Event 5 Girls 5k Run CC Class A ================================================================================== Name Year School Avg Mile Finals Points ================================================================================== Results - Women TOP 30 INDIVIDUALS AND TOP 5 TEAMS QUALIFY FOR STATE MEET 1 Gretchen Plant 10 Hampden Academy 6:23.3 19:50.59 1 2 Addison Elliott 9 Hampden Academy 6:25.1 19:56.40 2 3 Maeve Woodruff 12 Brunswick Hi 6:26.4 20:00.34 3 4 Jenna VanRyn 12 Camden Hills 6:32.0 20:17.63 4 5 Katie McCarthy 12 Bangor High School 6:38.8 20:38.93 5 6 Marguerite Worner 9 Camden Hills 6:43.9 20:54.78 6 7 Faye Hildreth 9 Camden Hills 6:45.2 20:58.88 7 8 Jaden Johnson 12 Camden Hills 6:46.9 21:03.97 8 9 Nora McCourt 11 Mt. Blue Hig 6:48.0 21:07.37 9 10 Ellie Gilman 11 Brunswick Hi 6:50.4 21:14.81 10 11 Flynn Layton 9 Camden Hills 6:51.0 21:16.95 11 12 Anleigh Stevens 11 Hampden Academy 6:59.2 21:42.42 12 13 Cassie Middleton 11 Camden Hills 7:04.4 21:58.49 13 14 Emily Bishop 12 Hampden Academy 7:04.9 21:59.87 14 15 Sophia Mazzarelli 12 Bangor High School 7:05.5 22:01.74 15 16 Cara Rothwell 10 Camden Hills 7:06.5 22:05.02 16 17 Natalia Charles 11 Hampden Academy 7:07.3 22:07.47 17 18 Lucinda Carroll 12 Mt. Blue Hig 7:08.0 22:09.75 18 19 Natalie McCarthy 12 Mt. Blue Hig 7:09.6 22:14.69 19 20 Lydia White 12 Mt. Ararat H 7:12.0 22:22.18 20 21 Kaliyah Saunders 10 Bangor High School 7:19.5 22:45.44 21 22 Abigail Bergmark 11 Bangor High School 7:20.7 22:49.02 22 23 Sofie Rueter 11 Bangor High School 7:21.3 22:50.81 23 24 Cedar Worster 10 Oxford Hills 7:22.4 22:54.50 24 25 Jenna Elkadi 11 Bangor High School 7:22.6 22:54.89 25 26 Grace Daigle 12 Hampden Academy 7:24.3 23:00.32 26 27 Rylee Spadea 12 Messalonskee 7:29.0 23:15.00 27 28 Willow Adler 12 Oxford Hills 7:29.4 23:15.97 28 29 Ava Pelkey 10 Bangor High School 7:30.7 23:20.07 29 30 Emily Kneser 11 Hampden Academy 7:32.1 23:24.58 30 31 LeiLei Casey 12 Brunswick Hi 7:38.1 23:43.07 31 32 Elizabeth Strickland 10 Mt. Blue Hig 7:38.4 23:44.13 32 33 Evelyn Goudreau 11 Mt. Ararat H 7:38.8 23:45.41 33 34 Nora Condit 11 Edward Littl 7:58.6 24:46.74 34 35 Leilani Mitchell 11 Edward Littl 7:59.7 24:50.14 35 36 Carly Satterfield 11 Mt. Ararat H 8:01.0 24:54.25 36 37 Madison Binette 12 Lewiston Hig 8:01.5 24:55.73 38 Brielle Tinker 11 Mt. Blue Hig 8:06.1 25:10.25 37 39 Molly Bennett 11 Brunswick Hi 8:08.5 25:17.62 38 40 Ashley Leach 11 Messalonskee 8:09.1 25:19.44 39 41 Sarah Gray 12 Mt. Ararat H 8:09.4 25:20.51 40 42 Ashlyn Thibeault 9 Mt. Ararat H 8:13.6 25:33.52 41 43 Payton Newson 11 Edward Littl 8:16.2 25:41.50 42 44 Eleanor Young 11 Mt. Ararat H 8:33.3 26:34.63 43 45 Avery Peterson 9 Brunswick Hi 8:35.8 26:42.37 44 46 Antonella Gilbert 10 Oxford Hills 8:37.4 26:47.41 45 47 Rosa McCausland 11 Brunswick Hi 8:39.8 26:54.83 46 48 Ryleigh Coughlin 9 Messalonskee 8:43.7 27:06.83 47 49 Gabriella Kahkonen 10 Brewer High School 8:44.9 27:10.59 50 Alexandrea West 10 Brewer High School 8:50.1 27:26.84 51 Anna Weiss 11 Lewiston Hig 8:51.3 27:30.62 52 Angeline Beede 12 Mt. Ararat H 8:59.7 27:56.66 48 53 Hazel Goodwin 12 Brunswick Hi 9:19.0 28:56.66 49 54 Amelia Wooten 10 Lewiston Hig 9:36.9 29:52.36 55 Adelaide Harthorne 11 Oxford Hills 9:44.2 30:14.89 50 56 Fatuma Awil 11 Edward Littl 9:51.9 30:38.92 51 57 Solana Coy 11 Edward Littl 9:57.4 30:55.88 52 58 Emily Sanborn 10 Oxford Hills 10:03.9 31:16.08 53 59 Azaraya May 11 Edward Littl 10:08.7 31:30.98 54 60 Elsa Feegel 9 Mt. Blue Hig 10:11.9 31:40.89 55 61 Kandace Bowden Fuller 11 Edward Littl 10:13.9 31:47.09 56 62 Brynne Barron 11 Messalonskee 10:18.1 32:00.33 57 63 Emma Rackleff 9 Messalonskee 10:18.2 32:00.42 58 64 Lauren Hewson 11 Oxford Hills 10:20.2 32:06.65 59 65 Lily Jackson 9 Mt. Blue Hig 10:39.0 33:05.30 60 66 Ellie Pfohl 10 Lewiston Hig 10:48.2 33:33.78 67 Jillian Lathrop 9 Skowhegan Ar 10:51.3 33:43.26 -- Annie Spurr 11 Lewiston Hig DNF -- Rhyannon Price 12 Brewer High School DNF

Boys Team Totals

Hampden Academy 51 Camden Hills 60 Brunswick 62 Mt. Blue 121 Messalonskee 141 Bangor 144 Oxford Hills 168 Mt. Ararat 203 Edward Little 218 Brewer 311

Boys Individual Times

Event 6 Boys 5k Run CC Class A ================================================================================== Name Year School Avg Mile Finals Points ================================================================================== Results - Men TOP 30 INDIVIDUALS AND TOP 5 TEAMS QUALIFY FOR STATE MEET 1 Lucas Hutchinson 11 Oxford Hills 5:21.0 16:37.16 1 2 Ben Klingle 12 Brunswick Hi 5:25.8 16:52.16 2 3 Harrison Shain 12 Hampden Academy 5:26.6 16:54.52 3 4 Henri McCourt 11 Mt. Blue Hig 5:27.3 16:56.69 4 5 Pierce Coughlin 11 Messalonskee 5:32.4 17:12.46 5 6 Asher Valentine 10 Hampden Academy 5:32.7 17:13.66 6 7 Miles Shain 10 Hampden Academy 5:32.7 17:13.67 7 8 Ryan McPherson 10 Brunswick Hi 5:33.1 17:14.64 8 9 Will Meyer 9 Camden Hills 5:33.2 17:15.01 9 10 Walker Hedrich 11 Camden Hills 5:34.4 17:18.84 10 11 Jonathan Koehler 11 Brunswick Hi 5:35.8 17:23.21 11 12 Sam Tooley 10 Camden Hills 5:36.7 17:26.00 12 13 Colin Wright 12 Camden Hills 5:38.0 17:29.89 13 14 Gunnar Weil 10 Hampden Academy 5:43.0 17:45.40 14 15 Ben Hatch 10 Mt. Blue Hig 5:44.0 17:48.51 15 16 Graham Stoughton 9 Camden Hills 5:44.4 17:49.92 16 17 Marshall Wall 11 Brunswick Hi 5:45.7 17:54.06 17 18 Ian Britt 10 Mt. Ararat H 5:46.0 17:55.00 18 19 Jackson Dineen 10 Bangor High School 5:48.2 18:01.60 19 20 Calvin Vincent 10 Edward Littl 5:48.3 18:01.93 20 21 Tim Collins 11 Hampden Academy 5:48.7 18:03.38 21 22 Samuel Bergmark 9 Bangor High School 5:49.0 18:04.13 22 23 Beckett Cote 11 Messalonskee 5:49.1 18:04.57 23 24 Gabe Eaton 11 Brunswick Hi 5:50.0 18:07.15 24 25 Luke Doscinski 10 Mt. Blue Hig 5:50.2 18:07.92 25 26 Evan Crockett 9 Messalonskee 5:50.2 18:07.94 26 27 Samuel Dineen 9 Bangor High School 5:50.2 18:07.99 27 28 Andrew Greene 10 Hampden Academy 5:50.7 18:09.42 28 29 Carlton Dailey 11 Oxford Hills 5:51.1 18:10.62 29 30 Trevor Campbell 11 Brunswick Hi 5:51.5 18:11.89 30 31 Nate Wayne 12 Brunswick Hi 5:51.6 18:12.24 31 32 Reid Matson 11 Mt. Ararat H 5:52.0 18:13.64 32 33 Henry McDevitt 12 Camden Hills 5:53.5 18:18.13 33 34 Brody Simons 12 Hampden Academy 5:55.8 18:25.42 34 35 Parker Ashfield 11 Bangor High School 5:57.0 18:29.01 35 36 Cody Roy 12 Oxford Hills 5:57.2 18:29.63 36 37 Ian Kozielec 12 Camden Hills 6:00.4 18:39.68 37 38 Noah Civiello 11 Mt. Blue Hig 6:04.5 18:52.20 38 39 Andrew Robinson 12 Mt. Blue Hig 6:07.5 19:01.64 39 40 Damian Wynn 9 Mt. Blue Hig 6:08.0 19:03.11 40 41 Darcey Lees 10 Bangor High School 6:14.1 19:22.20 41 42 Lexington Cote 9 Messalonskee 6:14.5 19:23.32 42 43 Grady Miller 9 Oxford Hills 6:15.0 19:24.87 43 44 Quinn St. Peter Scott 11 Edward Littl 6:16.4 19:29.17 44 45 Noah Oliver 10 Messalonskee 6:17.0 19:31.23 45 46 Trevor Parlee 12 Brewer High School 6:20.3 19:41.43 46 47 Tristyn Chapman 10 Edward Littl 6:22.6 19:48.43 47 48 Evan Flynn 12 Mt. Ararat H 6:25.1 19:56.46 48 49 Tobias Kennedy 9 Bangor High School 6:27.6 20:03.95 49 50 Eli Hoeft 11 Mt. Blue Hig 6:28.0 20:05.37 50 51 Gavin Anderson 11 Edward Littl 6:29.1 20:08.90 51 52 Cameron Cardella 9 Mt. Ararat H 6:29.2 20:08.92 52 53 Declan Kelly 10 Mt. Ararat H 6:32.6 20:19.66 53 54 Max Withee 11 Messalonskee 6:35.9 20:29.99 54 55 Sam Fegel 12 Messalonskee 6:37.8 20:35.64 55 56 Nathaniel Bigos-Lowe 9 Edward Littl 6:39.8 20:41.87 56 57 Nathan Chute 9 Bangor High School 6:41.2 20:46.24 57 58 Kai Thistle 11 Edward Littl 6:45.3 20:58.96 58 59 Evan Brousseau 10 Lewiston Hig 6:45.8 21:00.58 60 Ronan Brown 10 Oxford Hills 6:47.3 21:05.19 59 61 Bryce Holden 10 Mt. Ararat H 6:47.7 21:06.64 60 62 Jaden Baril 12 Edward Littl 6:48.7 21:09.50 61 63 Noah Kissel 11 Oxford Hills 6:48.7 21:09.52 62 64 Hayden Hethcoat 12 Oxford Hills 6:49.5 21:12.07 63 65 Matthew Goodwin 9 Brewer High School 6:52.0 21:19.94 64 66 Isaac Wright 9 Mt. Ararat H 7:08.2 22:10.14 65 67 Sebastien Williams 11 Skowhegan Ar 7:14.6 22:30.14 68 Hugo Lopes 12 Lewiston Hig 7:15.1 22:31.82 69 Noah Vallor 11 Brewer High School 7:23.9 22:59.17 66 70 Ethan Fortuna 10 Lewiston Hig 7:25.1 23:02.62 71 Shreyas Handral 9 Brewer High School 7:25.6 23:04.21 67 72 Nikolas Long 9 Brewer High School 7:28.3 23:12.63 68 73 Jayden Richards 12 Brewer High School 7:30.0 23:17.83 69 74 Gabe Stetkis 11 Skowhegan Ar 8:16.5 25:42.43 75 Lucas Wooten 9 Lewiston Hig 9:13.2 28:38.46