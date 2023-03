KVAC All-Conference and All-Academic Class A and Class B Cheering Teams

The Kennebec Valley Athletic Conference (KVAC) released their All-Conference and All-Academic Class A and Class B Cheering Teams. Congratulations to all!

KVAC Class A Cheering All Conference First Team First Name Last Name School Madison Striegel Oxford Hills Comp H.S. Abigail Fickett Oxford Hills Comp H.S. Brealynn Record Oxford Hills Comp H.S. Allison Lavallee Lewiston H.S. Reese Maynard Lewiston H.S. Taylor Blackwell Bangor H.S. Alliyah Pelletier Edward Little H.S. Amy Spencer Hampden Academy Kay Thibedau Skowhegan Area H.S. Jenna Pond Mt. Blue H.S. Second Team First Name Last Name School Elizabeth Hallee OxfordHills Comp. H.S. Emilie Levasseur Lewiston H.S. Nevaeh Jones Bangor H.S. Ava Ciriello Edward Little H.S. Montana Langille Hampden Academy Christopher Gorman Skowhegan Area H.S. Anglee Brewer Mt. Blue H.S. Cheerleader of the Year: Madison Striegel, Oxford Hills Comprehensive H.S. Coach of the Year: Deb Loveless, Oxford Hills Comprehensive H.S. KVAC Class A Cheering All Academic First Name Last Name School Lilijana Allen Brunswick Kallie Gagne Brunswick Montana Langille Hampden Academy Sharon Sessa Hampden Academy Amy Spencer Hampden Academy Audrey Bilodeau Lewiston H.S. Kelsi LaPlante Oxford Hills Abigail Fickett Oxford Hills Lauren Frye Oxford Hills Elizabeth Hallee Oxford Hills Madison Striegel Oxford Hills Norah Jewell Skowhegan