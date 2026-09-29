Maine Men’s Basketball Team Picked 8th in Preseason American East Coach’s Poll
The America East Coaches have picked Maine to finish 8th in the September 28th Preseason Coach's Poll.
Defending America East Conference Champion UMBC was selected 2nd, whild last year's America East runnerup Vermont, was selected to finish 1st.
Preseason Poll
- Vermont - 62 (7 1st place votes)
- UMBC - 46 (1 1st place vote)
- Binghamton - 45 (1 1st place vote)
- NJIT - 38
- Bryant - 35
- UAlbany - 34
- UMass Lowell - 31
- Maine - 19
- New Hampshire - 13
Last year the Black Bears finished with a 20-14 record, their best finish since they won 20 games in 2003-04.
Here is the Black Bears' 2026-27 Schedule. Games will be broadcast on 92.9 The Ticket with Ron Lisnet and Jim Churchill calling the games.
They will play an exhibition game on Sunday, October 25th in Orono at 4:30 p.m. against Husson University.
Non-Conference Schedule
- Monday November 2 - At Providence College
- Thursday November 5 - At Sacred Heart
- Sunday November 8 - vs. Manhattan University 2 p.m.
- Tuesday November 10 - At University of Rhode Island
- Saturday November 14 - vs. Drexel 1 p.m.
- Thursday November 19 - At Quinnipiac University 7 p.m.
- Saturday, November 21 - At University of Massachusetts 7 p.m.
- Friday November 27 - At Lafayette College
- Saturday November 28 - At Lafayette College vs. Le Moyne College
- Sunday November 29 - At Lafayette College vs. Niagara University
- Tuesday December 1 - vs. UMaine Augusta 6 p.m.
- Saturday December 5 - vs. Stony Brook University 1 p.m.
- Tuesday December 8 - At DePaul University
- Saturday December 12 - vs. Boston University 2 p.m.
- Monday December 21 - vs. Merrimack College 2 p.m.
- Tuesday December 29 - At Brown University
America East Conference Schedule
- Saturday January 2 at Bryant University
- Thursday January 7 vs. New Jersey Institute of Technology
- Saturday January 9 vs. University of Maryland Baltimore County
- Monday January 18 vs. University of Massachusetts Lowell
- Thursday January 21 at Binghamton University
- Saturday January 23 at University at Albany
- Thursday January 28 vs. University of Vermont
- Saturday January 30 vs. University of New Hampshire
- Thursday February 4 at University of Massachusetts Lowell
- Thursday February 11 at University of Maryland Baltimore County
- Saturday February 13 at New Jersey Institute of Technology
- Wednesday February 17 vs. Bryant University
- Saturday February 20 at University of New Hampshire
- Thursday February 24 vs. Binghamton University
- Saturday February 27 vs. University at Albany
- Tuesday March 2 at University of Vermont
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