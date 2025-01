Maine High School Basketball Scores – January 30

Here are the Girls and Boys High School Basketball Scores for games played and reported throughout the State of Maine on Thursday, January 30th.

Girls Basketball

Brunswick 39 Greely 24

Buckfield 48 Pine Tree Academy 22

Carrabec 44 Temple Academy 31

Central 72 Orono 42

Cony 68 Camden Hills 55

Dexter 53 Bucksport 21

Ellsworth 54 Washington Academy 34

Erskine Academy 69 Morse 34

GSA 34 Deer Isle-Stonington 11

Gorham 48 Westbrook 32

Hodgdon 42 Madawaska 13

John Bapst 41 Foxcroft Academy 36

Jonesport-Beals 50 Narraguagus 47

Mattanawcook Academy 92 Sumner 19

Mount View 55 MCI 26

Mount Ararat 71 Fryeburg Academy 17

Penobscot Valley 103 Penquis Valley 11

Poland 61 Old Orchard Beach 33

Sanford 57 Kennebunk 42

Vinalhaven 54Wiscasset 35

Waynflete 28 Sacopee Valley 24

Boys Basketball

Belfast 50 Lincoln Academy 39

Buckfield 78 Pine Tree Academy 56

Calais 50 Lee Academy 41

Carrabec 51 Temple Academy 35

Deering 82 Massabesic 34

Erskine Academy 40 Morse 37

GSA 77 Deer Isle-Stonington 10

Houlton 54 Old Town 40

Kennebunk 55 Sanford 51

Machias 57 Woodland 31

Madawaska 62 Hodgdon 49

Monmouth Academy 58 Maranacook 55

Mount Abram 66 Madison 37

Mount Ararat 53 Fryeburg Academy 35

MDI 65 Washington Academy 60

Mount View 53 MCI 36

Richmond 61 Rangeley Lakes 49

Saint Dominc 76 NYA 19

Shead 84 Searsport 42

Spruce Mountain 66 Mountain Valley 27

Waynflete 66 Sacopee Valley 52

Wells 57 Traip Academy 46

Westbrook 65 Gorham 55

Winslow 73 Waterville 70

Wiscasset 78 Vinalhaven 29

