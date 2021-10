MDI Girls and Houlton Girls Finish 1st in Girls Varsity X-C

The MDI Girls Cross Country Team finished 1st in Class B and the Houlton Girls Cross Country Team finished 1st in the Girls Varsity Cross Country Race at Bucksport High School on Saturday, October 17th.

Team Results

Class B

MDI - 20 Caribou - 71 John Bapst - 79 Foxcroft Academy - 99 Hermon - 103

Class C

Houlton - 31 Orono - 42 GSA - 74 Bangor Christian - 109 Bucksport 119 Mattanawcook Academy - 120

Individual Results courtesy of Sub5

Event 1 Girls 5000 Meter Run VARSITY Class B School 1 Kayley Bell JR Caribou High School 19:36.51 1 2 Grace Munger SR Mount Desert 19:49.40 2 3 Anna Jandreau JR Presque Isle 19:52.03 4 Addison Nelson JR Ellsworth 20:03.01 5 AyliGrace Munro SR Mount Desert 20:26.59 3 6 Callan Eason JR Mount Desert 20:48.32 4 7 Ella Joyce JR Mount Desert 20:49.44 5 8 Meri Rainford FR Mount Desert 21:10.57 6 9 Piper Soares JR Mount Desert 21:18.95 7 10 Anna Bateman SR Hermon High School 21:27.87 8 11 Azaria Long SR Mount Desert 22:17.55 9 12 Sherry Foster JR John Bapst 22:59.61 10 13 Zoe Yerxa SO Old Town 23:02.97 14 Annie Raynes JR Foxcroft Academy 23:11.97 11 15 Sophia Nepton JR Old Town 23:12.85 16 Mikaeka Spooner SR Caribou High School 23:16.75 12 17 Hannah Nadeau SR John Bapst 23:29.85 13 18 Nora Koskela-Koivisto JR Foxcroft Academy 23:36.12 14 19 Elizbeth Wing FR Caribou High School 23:38.21 15 20 Amber Stokes SR John Bapst 24:18.35 16 21 Olivia McCorrison SR Foxcroft Academy 24:20.20 17 22 Lida Kanoti FR Old Town 24:23.34 23 Anna Gray JR Hermon High School 24:25.88 18 24 Maddie Jackson SR Presque Isle 24:31.16 25 Sarah Hartford FR John Bapst 24:56.63 19 26 Lauren Lister FR Caribou High School 25:25.53 20 27 Paige Inforati JR John Bapst 25:29.30 21 28 Lucy Clews FR John Bapst 25:46.55 22 29 Kate Bechtel FR Caribou High School 26:21.33 23 30 Caleigh Tasker JR Hermon High School 26:42.63 24 31 Brielle Noyes FR Hermon High School 26:52.57 25 32 Marie Nemeth SO John Bapst 26:53.24 26 33 Julia Bartley SO Presque Isle 27:07.01 34 Emily Fuller SR Foxcroft Academy 27:17.52 27 35 Brianna Pinette FR Hermon High School 27:20.68 28 36 Devyn Robinson JR Hermon High School 27:56.07 29 37 Makayla Landry SR Foxcroft Academy 28:29.09 30 38 Sophie Sammes FR Hermon High School 29:14.26 31 -- Stephanie LeClair JR Presque Isle DNF Event 1 Girls 5000 Meter Run VARSITY Class C School 1 Ruth White SO Orono High School 17:29.50 1 2 Thea Crowley JR George Stevens 18:11.45 2 3 Teanne Ewings FR Houlton/GHCA 19:17.89 3 4 Ellie Brooks JR Orono High School 20:20.02 4 5 Rebekah Ireland SR Bucksport 20:41.74 5 6 Megan Gerbi JR Orono High School 20:53.28 6 7 Leanne Ross SO Houlton/GHCA 21:19.26 7 8 Natalie Johnson FR Houlton/GHCA 21:22.46 8 9 Isabelle Rounds SO Bangor Christian 21:48.83 9 10 Jaydin Anderson SO Machias 22:03.56 11 Arianna Stilles-Martin FR George Stevens 22:15.88 10 12 Elena Ardell SR Houlton/GHCA 22:17.56 11 13 Aubrey Gifford SO Lee Academy 22:20.84 14 Isabella Ardell SR Houlton/GHCA 22:26.67 12 15 Julia Szewc JR Bangor Christian 22:43.12 13 16 Mo Tyne SO Orono High School 22:45.67 14 17 Calli Sylvia SO Houlton/GHCA 23:00.04 15 18 McKenna Phillips FR Houlton/GHCA 23:01.10 16 19 Katherine Kohtala JR Orono High School 23:21.60 17 20 Oceana Black SO George Stevens 23:33.15 18 21 Angie Willette FR Mattanawcook 23:35.12 19 22 Isabelle Gerken SO Mattanawcook 23:36.72 20 23 Eliza Crowley FR George Stevens 23:59.98 21 24 Shaelynn Brown SO Washington Academy 24:07.62 25 Hadassah Leighton JR Mattanawcook 24:10.26 22 26 June Page SO George Stevens 24:11.55 23 27 Bailey O'Rourke FR Calais High School 24:15.91 28 Ada Fisher SO Sumner 24:15.92 29 Marissa Cram SO Schenck High School 24:38.88 30 Evie Hileman FR Bucksport 25:02.62 24 31 Siobhan Farrell FR Orono High School 25:05.14 25 32 Katherine Benjamin FR Bangor Christian 26:13.51 26 33 Rachael Hastey SR Sumner 26:39.95 34 Abby Farricker FR Bucksport 26:53.76 27 35 Jazzmin Bean SO Central 27:55.12 36 Quincy Clifford SR Mattanawcook 28:07.27 28 37 Hannah Rogers SO Central 28:48.73 38 Katelynn Kinney SR Bangor Christian 28:56.95 29 39 Christina Degiso FR Bucksport 29:19.92 30 40 Emma Gaecklein SR Searsport 29:53.04 41 Isabella Sutherland FR Mattanawcook 30:02.88 31 42 Jasmine Soucier SR Bangor Christian 31:12.48 32 43 Jacey Federico SO Bucksport 33:05.02 33 44 Rylee Vanscoy FR Bucksport 33:25.03 34 45 Sarah Enochs JR Mattanawcook 34:43.31 35 46 Lily Leadens SO Central 34:50.81