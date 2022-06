PVC All-Scholastic Teams – Spring 2022 Season

The PVC has released their All-Scholastic Teams for the Spring 2022 Season. To be eligible, the student must be a Senior and have a Grade Point Average of 90 or more for 7 semesters. Congratulations to these student-athletes.

BASEBALL:

Bucksport - Tyler Hallett.

John Bapst - Tyler Sawyer

Hermon - Ethan Davis, Parker Foley, Chris Gage, Jack Mailoux, Matt Philips.

Dexter - Nathan Fernald, Seth Robbins, Nathan Schobel.

Houlton/GHCA - Silas Graham, Brock Thompson, Collin Moody, Garrett Harvey, Nolan Hodgkins.

Orono - Javier Alicea Santiago, Caleb Ryder.

Calais - Kobe Saunders, Owen Brown.

PCHS - Matt Chadbourne.

Woodland - JamieRay Bryan, Keagan Wormell.

Narraguagus - Ryan Rolfe.

Ellsworth - Hunter Curtis, Brett Bragdon, Michael Palmer, Daniel Howie.

Schenck - Kaden Hannan, Michael Dill Jr, Tre Muncey.

Presque Isle - Ethan Shaw.

Mattanawcook Academy - Jackson Sutherland, Brody Smith.

Penquis - Grady Atkinson, Alvin Robshaw.

Old Town - Aidan Rand, Peyton Vose, Connor McCannell.

Stearns - Gavin Darling, Alexander Jacobs.

SOFTBALL:

John Bapst - Madison Hussey, Olivia Rand, Grace Tyler, Lila Weirich

Hermon - Charlotte Caron, Ainsley Carr, Faith Coombs, Ahrya Jelks.

Dexter - Emma Paige, Elizabeth Kinney.

Houlton/GHCA - Alyssa Nightingale, Beane Barton, Olivia Henderson, Zoe Austin, Amanda Thorne, Trinity Randall, Paige Royal.

Orono - Aliya Sapiel, Lauryn Brown, Chloe Labree.

Greenville - Ashley Bussell, Skylar Larabee.

Calais - Alexis Donahue, Trinity Jones

Central - Grace Campbell, Bayley Casavant, Britni Grant, Abigail Young, Alexyss Curtis.

PCHS: Hailee Hartford, Aliyah Ouellette, McKenzie Kane, Grace Buehne.

Woodland - Sierra Bryant, Joanna Korasodowicz.

Jonesport-Beals - Lauren Beal.

Ellsworth - Alicia Havey.

Shead - Katherine Bartlett, Kahlysta Morris.

Schenck - Olivia Whitehouse, Abbi Perreault, Gabby Brackett, Hannah Sewell, Kristin Russell, Nakissa Burleigh.

Presque Isle - Alison Sweetser.

Sumner: - Rachel Colby.

Caribou - Gabrielle Sutherland.

Mattanawcook Academy - Ereka LaDuke, Bryn Weatherbee, Rylee Bubar, Olivia Veillette.

Penquis - Angeal Bryden.

GSA - Ashley Emerson.

Bangor Christian - Leah Higgins, Leah Cravin.

Washington Academy - Izzy Pullias.

Old Town - Logan Gardner, Austyn Moores, KamOi Turner, Jayda Roy.

Stearns - Alisyn Alley, Makayla Anderson, Kasey Kenyon, Emma Pelletier.

GIRLS TENNIS:

Hermon - Ashlin Allen, Sydney Gallop.

Dexter - Maureen O’Roak.

Orono - Josie Veilleux, Clarice Bell, Celia Beutens.

Calais - Alexis Doten, Katie Bitar, Cassidy Carr, Emma Saunders.

PVHS - Emilee Ireland, Julia Durost, Rebecca Carson, Kallie Hartford, Allison Morton, Rachel Hanson.

PCHS - Ruth Griffith, Sydney Hutchins, Elizabeth Kendall.

Foxcroft Academy - Saddie Davis, Meghan Spooner, Klara Puskeilerova.

Ellsworth: - Grace Gumpp, Abigail Bland, Bailey Clarke.

Schenck - Kylie Ingalls, Abigail Kelly.

Deer Isle Stonington -: Anwen Hudson.

Presque Isle - Libby Kinney.

Caribou -: Mia Theriault, Naomi Cote

Mattanawcook Academy - Kylee Moody

GSA - Chloe Sheahan.

Old Town - Sydney Loring

MDI - Addy Smith.

BOYS TENNIS:

John Bapst - Sean Flynn, Levi Peterson.

Hermon - Corbin Hamm, Nick Peterson.

Orono -Tommy Owen, Noah Kreutz, Adam Henderson, Chase Campbell.

Houlton/GHCA -Jadon Gentle, Caleb Solomon.

PVHS - Ryan Thompson.

PCHS - Buddy Hutchins.

Ellsworth - Tate Carter, Eli Pouwels, Andrew Young, Dallas Flood.

Bangor - Trey Bourassa, Nathan Tardy.

Deer Isle - Stonington - Henry Penfold.

Presque Isle - Ben Duprey, Ben Flannery, Landon Thompson.

Mattanawcook Academy - Brodie Lumbra.

GSA - Dinh (Khang) Nguyen.

Old Town - Brandon Madden

MDI - Jacob Lurvey.

GIRLS OUTDOOR TRACK:

Bucksport - Johanna Stiles.

John Bapst - Audra Brooks, Olivia Messer, Amber Stokes.

Hermon - Anna Bateman

Orono - Eleanor Tyne, Emerson Walston, Nora White, Megan Brewer.

Houlton/GHCA - Elena Ardell, Isabella Ardell, Samantha Johnson, Hope Royal.

Greenville - Ashley Bussell, Skylar Larabee, Eva Patrick.

Central - Annie Bickerstaff, Emily Champney-Brown, Sage Cole, Cassidy Hanson, Julia Viani.

Hampden Academy - Mallory Parks.

Narraguagus - Marissa Arey.

Foxcroft Academy - Jasmine Baravaglio Alves, Grace Carlson, Rebekah Demers, Kasey Howell, Makayla Landry.

Ellsworth - Amie Lupo, Paige Sawyer, Addie Laslie, Julie Mattson.

Bangor: Maya Elkadi, Kosisochukwu Ifeji, Devon St. Louis, Annalena Wittmann.

Deer Isle Stonington -Luna Perry-St. Peter.

Presque Isle - Maddie Jackson.

Caribou - Mikaela Spooner.

Penquis - Emily McKinnon.

GSA - Clementine Bannon, Alexa Kennedy, Abigail Parker, Grace Whiting.

Washington Academy - Izzy Lamb, Siobhan Duffy, Rowen Luuring, Lorenzo Azzi.

Bangor Christian - Lauren McGraw, Katie Kinney.

Old Town - Kilee Bradeen, Madilyn Baker, Ashley Talcove, Chelsey Cote.

MDI - Bella Brown, Zoe Eason, Grace Munger, AyliGrace Munro, Alexis Simard, Olivia Underwood.

BOYS OUTDOOR TRACK:

Bucksport: Will Bissonnette, Kyle Cloutier, Hugh Jack, Liam Swift.

John Bapst - Owen Butler, Gavin Coffin, Ben Mock.

Hermon - Ryan Austin, Ian Meserve, Jason Wickett.

Dexter - Cameron Allen, Miles Gadwah, Avery Gagnon, Gage Sinclair.

Houlton/GHCA - Daniel Ross.

Orono - Andrew Melanson, Colby Farnsworth, Kyle McClellan, Rowen Fremouw.

Hampden Academy - Abbott Valentine, Juson Nash, Cooper Moran.

Foxcroft Academy - Bodie Clarke, Jasper Makowski, Jacob Reed, Austin Seavey.

Ellsworth - Darren Easler, Lucas Fendl.

Bangor - Quinn D’Alessio, Li (Roland) Ladd, Daniel McCarthy, Frederick Oldenburg, Simon Socolow, Evan Soucy.

Presque Isle - Jacob Deschenes, Ezra Leach, Xavier McAtee, Jonah Roy.

Caribou - Michael Cyr.

GSA - Noah Czuj, Scotland Farmer, Jaden Lewis, Wyatt McKechnie, John Gray, Clark Morrison.

Bangor Christian - Jeremiah Vadas, Adam Groski

Old Town - Phuilip Alyokhin, Christopher Horne, Saurav Pokhrel.

If there are any spelling errors please email chris.popper@townsquaremedia.com so we can make the corrections.

