VanDongen Finishes 2nd MDI Girls Finish 3rd in State Class B Cross Country Meet

MDI's Amelia VanDongen finished 2nd overall with the Trojans finishing 3rd overall in the Class B Cross Country Meet held Saturday, October 29th at Twin Brooks in Cumberland. York won the Class B Team Title

The Team Results were

York 63 Lincoln Academy 86 MDI 105 Freeport 107 Greely 114 Cape Elizabeth 180 Lake Region 212 Caribou 228 Yarmouth 230 Medomak Valley 237 Hermon 280 Elsworth 286

Individual Results

1 Cary Drake 11 York High School 18:51.82 1

2 Amelia Vandongen 10 Mt. Desert 19:11.61 2

3 Abby Williams 12 Waterville 19:46.62

4 Molly Kenealy 11 York High School 20:12.58 3

5 Abigail Roberts 11 Lake Region 20:17.17 4

6 Kayley Bell 12 Caribou High School 20:25.44 5

7 Emma Young 11 Cape Elizabeth 20:26.34 6

8 Audrey Hufnagel 11 Lincoln Academy 20:51.52 7

9 Ava Collamore 9 Medomak 20:57.50 8

10 Annie Reynolds 11 Greely High School 21:01.06 9

11 Addison Nelson 12 Ellsworth 21:13.14 10

12 Madelyn Hutchins 9 York High School 21:23.65 11

13 Rowan Barry 9 Greely High School 21:26.13 12

14 Lucy Huggett 9 Freeport 21:27.00 13

15 Dylan Burmeister 10 Lincoln Academy 21:28.08 14

16 Adeline Hall 11 Lincoln Academy 21:38.14 15

17 Charlotte Taylor 12 Greely High School 21:38.95 16

18 Maggie Bell 9 Caribou High School 21:39.70 17

19 Lucy Kocev 12 York High School 21:55.38 18

20 Kaylee Collamore 9 Medomak 21:56.03 19

21 Lilah Hall 9 Freeport 22:07.18 20

22 Caroline Carter 11 Freeport 22:12.23 21

23 Beatrice Beale-Tate 11 Waterville 22:13.53

24 Madeline Kallin 11 Lincoln Academy 22:15.39 22

25 Carolina Graham 12 Mt. Desert 22:21.46 23

26 Piper Soares 12 Mt. Desert 22:26.76 24

27 Ella Joyce 12 Mt. Desert 22:28.32 25

28 Addison Pellerin 10 Winslow High School 22:29.21

29 Laurel Wight 9 Freeport 22:29.71 26

30 Anna Jandreau 12 Presque Isle 22:39.22

31 Ellie Battarbee 12 Freeport 22:40.07 27

32 Loralie Grady 10 Cony High School 22:40.81

33 Maggie Thompson 9 Lincoln Academy 22:47.00 28

34 Ashlyn Poulin 12 Gardiner 22:47.54

35 Paige Goodwin 10 Lawrence 22:47.82

36 Josie Spaulding 10 Freeport 22:48.41 29

37 Karianna Hultstrom 9 York High School 22:49.28 30

38 Meri Rainford 10 Mt. Desert 22:49.95 31

39 Madelyn Hermon 9 York High School 22:54.93 32

40 Meara Mcveary 11 Belfast 22:57.49

41 Greta Yauch 12 York High School 22:59.05 33

42 Ellie Mainville 11 Cape Elizabeth 23:00.42 34

43 Jillian Wight 12 Freeport 23:03.20 35

44 Sophia Taylor 12 Mt. Desert 23:09.32 36

45 Carly Dyer 12 Lake Region 23:17.26 37

46 Sylvia Harvey 11 Greely High School 23:23.73 38

47 Fiona MacArthur 10 Greely High School 23:25.82 39

48 Fiona St. Germain 10 Mt. Desert 23:26.96 40

49 Lida Kanoti 10 Old Town 23:28.14

50 Isabelle Rounds 11 Hermon High School 23:29.99 41

51 Jane Curtis 10 Cape Elizabeth 23:33.70 42

52 Norah Mills 11 Yarmouth 23:34.73 43

53 Katie Thornton 11 Yarmouth 23:41.92 44

54 Lauren Keaney 11 Yarmouth 23:49.57 45

55 Josephine Nicholas 12 Yarmouth 23:52.43 46

56 Ainsley Fremont 12 Cape Elizabeth 23:54.14 47

57 Katie Hankinson 12 Greely High School 23:56.22 48

58 Zoe Avery 10 Morse High School 23:58.22

59 Hannah Lovley 9 Hermon High School 23:58.77 49

60 Micaela Reed 12 Lake Region 24:02.41 50

61 Addie Mazzeo 9 Cape Elizabeth 24:13.25 51

62 Annie Roach 12 Old Town 24:15.26

63 Maya Faulstitch 10 Yarmouth 24:22.40 52

64 Madison Thibault 9 Caribou High School 24:25.99 53

65 Madeleine Jones 10 Yarmouth 24:27.37 54

66 Addison Young 9 Cape Elizabeth 24:28.63 55

67 Fiona Bergen 11 Yarmouth 24:30.15 56

68 Julia Szewc 12 Hermon High School 24:36.87 57

69 Sabine Sites 11 Greely High School 24:38.45 58

70 Sadie Plummer 11 Lake Region 24:40.20 59

71 Maddie Mcevoy 11 Cape Elizabeth 24:40.51 60

72 Tessa McNamara 10 Lincoln Academy 24:49.94 61

73 Susie Butler 11 Lake Region 24:52.45 62

74 Sage Fortin 12 Cony High School 25:00.16

75 Alison Roberts 10 Lincoln Academy 25:19.40 63

76 Amber Pendleton 10 Medomak 25:25.08 64

77 Natacia Lankist 12 Ellsworth 25:35.86 65

78 Orla Murphy 10 Nokomis High School 25:38.78

79 Brielle Noyes 10 Hermon High School 25:40.53 66

80 Lillian Mayhew 9 Hermon High School 25:57.78 67

81 Livezey Sheehan 10 Ellsworth 26:24.90 68

82 Maggie Rudnicki 9 Hermon High School 26:26.66 69

83 Jadyn Bell 9 Ellsworth 26:30.72 70

84 Caleigh Tasker 12 Hermon High School 26:31.06 71

85 Jalyn Drost 11 Medomak 26:33.44 72

86 Abby Hardison 9 Ellsworth 26:45.36 73

87 Tenzin Denno 10 Cony High School 26:55.29

88 Ava Stuetz 10 Medomak 27:02.12 74

89 Ceala Day 9 Caribou High School 27:03.22 75

90 Neveah Becker 10 Ellsworth 27:06.85 76

91 Abbie Young 12 Ellsworth 27:13.65 77

92 Katherine Bechtel 10 Caribou High School 27:32.61 78

93 Katherine Mckenney 11 Medomak 28:03.66 79

94 Caitlin Lees 12 Lake Region 30:20.67 80

95 Melonie Lapointe 9 Caribou High School 31:33.60 81

96 Lizzie Brewer 12 Lake Region 32:05.71 82

-- Iman Tber 9 Cony High School DNF