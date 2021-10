Bangor’s Daniel McCarthy Wins Class A Boy’s Northern Maine X-C Meet; Hampden Academy and Bangor Qualify for States

The Brunswick Dragons won the Class A Northern Maine Cross Country Team Championship on Saturday, October 23 at the Troy Howard Middle School in Belfast. Bangor's Daniel McCarthy finished 1st and Hampden Academy and Bangor qualified for the State Team Championship next Saturday, October 30th.

The top 30 individuals qualified for States and the Top 7 Teams. Here are the Team and Individual results

Brunswick - 53 Hampden Academy - 57 Bangor - 73 Messalonskee - 111 Mount Ararat - 119 Mount Blue - 135 Camden Hills - 209 Brewer - 214 Oxford Hills -230 Lewiston - 28 Edward Little - 306

Individual results courtesy of Sub 5

Boys 5k Run CC Class A ================================================================================== Name Year School Finals Points ================================================================================== TOP 30 RUNNERS QUALIFY FOR STATE MEET 1 Daniel McCarthy SR Bangor High School 15:25.13 1 2 Abbott Valentine SR Hampden Academy 15:33.02 2 3 Grady Satterfield SR Mt. Ararat 15:47.84 3 4 Charlie Collins JR Hampden Academy 16:15.25 4 5 Eli Palmer JR Brunswick 16:30.72 5 6 Cyrus Evans JR Mt. Blue 16:40.51 6 7 Joey Valliere SR Brunswick 16:52.89 7 8 Ben Keleher SR Mt. Ararat 16:59.87 8 9 Dolan Pols SR Brunswick 17:05.23 9 10 Harrison Shain SO Hampden Academy 17:08.46 10 11 Caden Cote SR Messalonskee 17:09.64 11 12 Patrick McKenney JR Skowhegan 17:11.96 13 Simon Socolow SR Bangor High School 17:13.39 12 14 Henri McCourt FR Mt. Blue 17:21.96 13 15 Ethan DeMerchant JR Bangor High School 17:23.64 14 16 Felix Battle SR Brunswick 17:27.81 15 17 Pierce Coughlin FR Messalonskee 17:30.46 16 18 Miles Logan JR Brunswick 17:36.93 17 19 Cooper Parlee SR Brewer High School 17:39.30 18 20 Kevin Fogarty FR Bangor High School 17:44.99 19 21 Brody Simons SO Hampden Academy 17:48.84 20 22 Judson Nash SR Hampden Academy 17:52.01 21 23 Tieran Croft SR Messalonskee 17:58.20 22 24 Trevor Parlee SO Brewer High School 17:59.45 23 25 Walker Hedrich FR Camden Hills 18:11.12 24 26 Nathan Kallin SR Brunswick 18:11.54 25 27 Adam Bilodeau JR Lewiston 18:12.98 26 28 Quinn D'Alessio SR Bangor High School 18:14.50 27 29 Grey Vanderwood SR Oxford Hills 18:18.06 28 30 Eli Hoeft FR Mt. Blue 18:18.94 29 31 Beckett Cote FR Messalonskee 18:21.47 30 32 Tim Collins FR Hampden Academy 18:24.70 31 33 Colby Pawson SR Messalonskee 18:28.80 32 34 Ethan Partal JR Bangor High School 18:31.66 33 35 Evan Flynn SO Mt. Ararat 18:37.07 34 36 Nate Chase SR Mt. Ararat 18:37.84 35 37 Lucas Hutchinson FR Oxford Hills 18:40.48 36 38 Adam Miller-Treat JR Bangor High School 18:42.48 37 39 Isaiah Smith SO Camden Hills 18:46.69 38 40 Logan Munsey SR Mt. Ararat 18:49.18 39 41 Raymond Brickle JR Hampden Academy 18:53.57 40 42 Zachary Clement SO Camden Hills 18:55.43 41 43 Cody Roy SO Oxford Hills 19:03.56 42 44 Owen Heseltine SO Mt. Blue 19:07.23 43 45 Alex Hardy SR Mt. Blue 19:09.69 44 46 Daniel Dalton SO Mt. Blue 19:12.61 45 47 Tomas Cundick SR Mt. Blue 19:15.51 46 48 Clay Trafton SO Edward Little 19:16.45 47 49 Sam Fegel SO Messalonskee 19:23.53 48 50 John-Antonio Fatone JR Lewiston 19:23.87 49 51 Sam Cashman FR Brunswick 19:24.77 50 52 Ben Pike FR Camden Hills 19:24.95 51 53 Parker Libby JR Mt. Ararat 19:24.99 52 54 Swaroop Handral SR Brewer High School 19:27.63 53 55 Luke Page SR Mt. Ararat 19:36.63 54 56 Finn Urey JR Camden Hills 19:36.82 55 57 James Bertolino JR Brewer High School 19:46.93 56 58 Jibril Holloman JR Lewiston 19:50.74 57 59 Thomas Tracy JR Messalonskee 19:50.82 58 60 Quinn St. Peter Scott FR Edward Little 19:51.18 59 61 Owen Winslow FR Edward Little 19:52.76 60 62 Isaac Roy SR Oxford Hills 19:59.39 61 63 Danny Zhang JR Lewiston 20:02.84 62 64 Henry Swift SR Oxford Hills 20:13.61 63 65 Zander Hunter SR Brewer High School 20:21.21 64 66 Silas Timm JR Oxford Hills 20:24.51 65 67 Aaron Lyon SR Brewer High School 20:30.42 66 68 Sam VanLonkhuyzen JR Camden Hills 20:32.06 67 69 Ian Kozielec SO Camden Hills 20:35.49 68 70 Jaden Ouellette JR Edward Little 20:47.54 69 71 Caiden Madore SO Brewer High School 20:51.05 70 72 Dru Hyndman JR Edward Little 21:15.21 71 73 Ayden St. Laurent SR Oxford Hills 21:28.45 72 74 Zach White JR Skowhegan 21:36.94 75 Cooper Dunn SR Edward Little 21:46.82 73 76 Elgin Physic SR Lewiston 22:19.55 74 77 Dustin Merrill JR Lewiston 22:59.95 75 78 Brandon Lynch SR Lewiston 23:01.74 76 79 Declan Howe FR Edward Little 23:24.15 77 80 Gabe stetkis FR Skowhegan 24:09.48

